https://n.maps.yandex.ru/?oid=5427246 - это здание одновременно содержит в себе детский сад Красная Шапочка, также это - корпус школы №162 под названьем Сообщество Юных Натуралистов. Как это отмечать?
Пятница, и мы снова обновляем пост с совредами.
На этой неделе по заявкам наших пользователей в список добавлены:
Долинск (Сахалинская область)
Семенов (Нижегородская область)
Суксун (Пермский край)
Также сегодня в архив был отправлен город Сосногорск (Республика Коми).
Число активных участников совредов с каждой неделей растет:
bob, danil.shwetzov2014, Манъ, KoliaRus, Falcon, cot.cocfei, qwaikk, A.Tereshko, isbritish, Е.Б.Утин, WOG69,
Suz$32™, Realise (тимофей)@, Don`t feed Fed, don`t use USD, Дмитрий Чурсин, syoma11rkomi, VyatkinS,
ЧеширскийКОТ, glogolow.anj, tavsura, тов.Вальтер, Geosoph, Te*mik, vinnipushkin@, кто-то на НЯК, Lion Springs,
nemez5551, Zaskroniec, Решетников Михаил, Федор Рогозин, ya2014ok.
Надеемся, что никого не забыли, и говорим каждому спасибо за совместную работу. Ребята, вы замечательные!
На текущий момент в списке находится 28 населеных пунктов, 19 - уже исправлено и отправлено в архив.
Приглашаем вас принять участие в совместных редактированиях.
В списке вы найдете разные по размеру населённые пункты, как кандидаты в печатные карты, так и заявленные нашими пользователями. Они находятся в разных уголках России и Украины и ждут абсолютно разной помощи от народных картографов.
Для всех желающих порисовать найдется территория "по вкусу".
Приятного редактирования!
Пятница! Мы обновили пост с совредами
Новости и итоги этой недели:
Во-первых, сейчас проходит совред города Ярцево, который был выбран из трех городов-претендентов посредством голосования наших пользователей. Присоединяйтесь, выбирайте территорию по своему вкусу и рисуйте!
Во-вторых, сегодня вновь по просьбам наших пользователей мы добавили в список три населенных пункта:
Сладково (Тюменская область)
Уват (Тюменская область)
Шостка (Украина)
В-третьих, по традиции называем и благодарим большую команду пользователей, участвующих в совместных редактированиях:
bob, danil.shwetzov2014, Манъ, KoliaRus, Falcon, cot.cocfei, qwaikk, A.Tereshko, isbritish, Е.Б.Утин, WOG69,
Suz$32™, Realise (тимофей)@, Don`t feed Fed, don`t use USD, Дмитрий Чурсин, syoma11rkomi, VyatkinS,
ЧеширскийКОТ, glogolow.anj, tavsura, тов.Вальтер, Geosoph, Te*mik, vinnipushkin@, кто-то на НЯК, Lion Springs,
nemez5551, Zaskroniec, Решетников Михаил, Федор Рогозин, ya2014ok, msuip, tavsura, Irinanyak, Антошка,
Жёлтый Вид, Nadzorrr72, Константин Шаламанов, v.alexandrov192, Бегущий Forest, waltewefer, GTRus21,
paulbn, lipsigal.
На текущий момент в списке находится 31 населенный пункт, 19 - уже исправлено и отправлено в архив.
Приглашаем вас принять участие в совместных редактированиях.
В списке вы найдете разные по размеру населённые пункты, как кандидаты в печатные карты, так и заявленные нашими пользователями. Они находятся в разных уголках России и Украины и ждут абсолютно разной помощи от народных картографов.
Для всех желающих порисовать найдется территория "по вкусу".
Приятного редактирования!