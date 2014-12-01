Пятница, и мы снова обновляем пост с совредами.

На этой неделе по заявкам наших пользователей в список добавлены:

Долинск (Сахалинская область)

Семенов (Нижегородская область)

Суксун (Пермский край)

Также сегодня в архив был отправлен город Сосногорск (Республика Коми).

Число активных участников совредов с каждой неделей растет:

bob, danil.shwetzov2014, Манъ, KoliaRus, Falcon, cot.cocfei, qwaikk, A.Tereshko, isbritish, Е.Б.Утин, WOG69,

Suz$32™, Realise (тимофей)@, Don`t feed Fed, don`t use USD, Дмитрий Чурсин, syoma11rkomi, VyatkinS,

ЧеширскийКОТ, glogolow.anj, tavsura, тов.Вальтер, Geosoph, Te*mik, vinnipushkin@, кто-то на НЯК, Lion Springs,

nemez5551, Zaskroniec, Решетников Михаил, Федор Рогозин, ya2014ok.

Надеемся, что никого не забыли, и говорим каждому спасибо за совместную работу. Ребята, вы замечательные!





На текущий момент в списке находится 28 населеных пунктов, 19 - уже исправлено и отправлено в архив.

Приглашаем вас принять участие в совместных редактированиях.

В списке вы найдете разные по размеру населённые пункты, как кандидаты в печатные карты, так и заявленные нашими пользователями. Они находятся в разных уголках России и Украины и ждут абсолютно разной помощи от народных картографов.

Для всех желающих порисовать найдется территория "по вкусу".

Приятного редактирования!