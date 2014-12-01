Клуб Народной карты

декабрь 2014
Несколько вопросов...
lukdmi ✈
1 декабря 2014, 15:10
1. Пункт правил 1.10.2.6 гласит:
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6 комментариев
как правильно обозначить дорогу
Удалённый пользователь
1 декабря 2014, 15:12
дорога частично проходит по воде http://n.maps.yandex.ru/?oid=64418031 проехать можно но не всегда, иногда только в брод или зимой по льду. (по этой дороге ездиют только местные они в принципе всегда в курсе какой уровень воды) 
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3 комментария
Как отмечать мультиобъект?
Яблоко
1 декабря 2014, 19:15

https://n.maps.yandex.ru/?oid=5427246 - это здание одновременно содержит в себе детский сад Красная Шапочка, также это - корпус школы №162  под названьем Сообщество Юных Натуралистов. Как это отмечать?

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2 комментария
улица Берег реки Такой-то
Serge Caulfield
2 декабря 2014, 12:23
С этой улицей, http://n.maps.yandex.ru/?oid=19456289 являющейся прибрежной возник спор. Правила гласят, что каждое из слов в названии должно писаться с большой буквы, однако слово "реки" в названии таких набережных во всех справочниках пишется с маленькой и на всей народной карте по всем аналогичным улицам в городах так же принято отрисовывать по справочнику. Но в данном случае слово "реки" тождественно со служебными словами "лет/года" как следует из п. 4.2.2. В нем же написан пример "набережная Реки Казанки". Так что в данном случае некорректно? Формулировка правил или отрисованные все объекты на карте неправильные?
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25 комментариев
И еще раз про высотность домов на НЯК
megabit
3 декабря 2014, 13:29
Т. к. предыдущий мой пост администрацией тупо игнорируется уже более 10 дней напишу еще раз.
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28 комментариев
Слияние участков
чич
3 декабря 2014, 18:54
Я часто видел в "Уведомлениях" оповещения, в которых было написано "удалил, путём слияния участков" или "отредактировал, в результате слияния участков". Что значит "слияние участков" и как это можно сделать?
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4 комментария
Двойные номера домов в частном секторе
Василий Александров
4 декабря 2014, 09:51
Иногда фактически один дом имеет двойной адрес, например дом 53 и дом 53А http://n.maps.yandex.ru/?oid=64552980 . Вопрос, можно-ли рисовать их одним зданием, а адрес с буквой прятать в метки?
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10 комментариев
Совред по выбору пользователей
Анна К.
4 декабря 2014, 09:52
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18 комментариев
news
Печатные карты
Татьяна
4 декабря 2014, 12:49
На этой неделе в список печатных карт добавлены следующие населенные пункты:
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2 комментария
news
Совместные редактирования на Народной карте
Татьяна
5 декабря 2014, 15:54

Пятница, и мы снова обновляем пост с совредами.

На этой неделе по заявкам наших пользователей в список добавлены:

Долинск (Сахалинская область) 

Семенов (Нижегородская область) 

Суксун (Пермский край) 

 

Также сегодня в архив был отправлен город Сосногорск (Республика Коми). 

 

Число активных участников совредов с каждой неделей растет: 

bobdanil.shwetzov2014МанъKoliaRusFalconcot.cocfeiqwaikkA.TereshkoisbritishЕ.Б.УтинWOG69

Suz$32™, Realise (тимофей)@Don`t feed Fed, don`t use USD, Дмитрий Чурсинsyoma11rkomiVyatkinS

ЧеширскийКОТglogolow.anj, tavsuraтов.ВальтерGeosoph, Te*mik, vinnipushkin@, кто-то на НЯК, Lion Springs,

nemez5551, Zaskroniec, Решетников Михаил, Федор Рогозин, ya2014ok.

Надеемся, что никого не забыли, и говорим каждому спасибо за совместную работу. Ребята, вы замечательные!


На текущий момент в списке находится 28 населеных пунктов, 19 - уже исправлено и отправлено в архив.

Приглашаем вас принять участие в совместных редактированиях.

В списке вы найдете разные по размеру населённые пункты, как кандидаты в печатные карты, так и заявленные нашими пользователями. Они находятся в разных уголках России и Украины и ждут абсолютно разной помощи от народных картографов. 

Для всех желающих порисовать найдется территория "по вкусу". :-)

 

Приятного редактирования!

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5 комментариев
news
Почему так?
Яблоко
9 декабря 2014, 16:46
https://n.maps.yandex.ru/?oid=17811851 здесь на схеме  не отображается пруд. Почему так?
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7 комментариев
Улица – дублёр
Karell
9 декабря 2014, 19:34
 
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6 комментариев
дороги
Спутниковый релиз
Татьяна
10 декабря 2014, 09:35
На Яндекс.Картах очередное обновление спутникового покрытия.
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39 комментариев
спутники,news
Совред по выбору пользователей
Анна К.
10 декабря 2014, 11:32
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138 комментариев
совместные редактирования
Технические работы
Анна К.
10 декабря 2014, 17:14
Сегодня, 10 декабря с 18.00 до 23.00 на сервисе будут проводиться плановые технические работы.  В течении этого времени сервис будет переведен в режим "только для чтения".
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14 комментариев
Нужны ли метки?
Naruhodo
11 декабря 2014, 14:06
Добрый день. Возникла спорная ситуация с метками к посёлку Елизарово. Пользователь А - У настаивает на указании меток к населённому пункту, обозначающие область и городской округ, в котором он находится. Пользователь kikigo (forum.n.maps.org) же считает это не обязательным, т.к. поиск ЯК уже давно определяет точное местонахождение посёлка. Возникает вопрос, нужны ли такие метки к населённым пунктам, названия которых встречается не только у них? Заранее, спасибо.
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17 комментариев
Печатные карты
Татьяна
11 декабря 2014, 17:48
Снова добавили две печатные карты в наш список.
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1 комментарий
news
Просёлочная в населённом пункте
Василий Александров
12 декабря 2014, 17:01
Зачастую граница города по генплану не совпадает с границей застройки и сельская метность (по факту) входит в город, как обозначать фактически прослочные дороги?
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1 комментарий
Совместные редактирования на Народной Карте
Татьяна
12 декабря 2014, 17:20

Пятница! Мы обновили пост с совредами  

Новости и итоги этой недели:

Во-первых, сейчас проходит совред города Ярцево, который был выбран из трех городов-претендентов посредством голосования наших пользователей. Присоединяйтесь, выбирайте территорию по своему вкусу и рисуйте!

Во-вторых, сегодня вновь по просьбам наших пользователей мы добавили в список три населенных пункта:

Сладково (Тюменская область)


Уват (Тюменская область)


Шостка (Украина) 

 

В-третьих, по традиции называем и благодарим большую команду пользователей, участвующих в совместных редактированиях:

bobdanil.shwetzov2014МанъKoliaRusFalconcot.cocfeiqwaikkA.TereshkoisbritishЕ.Б.УтинWOG69

Suz$32™, Realise (тимофей)@Don`t feed Fed, don`t use USD, Дмитрий Чурсинsyoma11rkomiVyatkinS

ЧеширскийКОТglogolow.anj, tavsuraтов.ВальтерGeosoph, Te*mik, vinnipushkin@, кто-то на НЯК, Lion Springs,

nemez5551, Zaskroniec, Решетников Михаил, Федор Рогозин, ya2014ok, msuip, tavsura, Irinanyak, Антошка,

Жёлтый Вид, Nadzorrr72, Константин Шаламанов, v.alexandrov192, Бегущий Forest, waltewefer, GTRus21,

paulbn, lipsigal.


На текущий момент в списке находится 31 населенный пункт, 19 - уже исправлено и отправлено в архив.

Приглашаем вас принять участие в совместных редактированиях.

В списке вы найдете разные по размеру населённые пункты, как кандидаты в печатные карты, так и заявленные нашими пользователями. Они находятся в разных уголках России и Украины и ждут абсолютно разной помощи от народных картографов. 

Для всех желающих порисовать найдется территория "по вкусу". :-)

Приятного редактирования!

 

 

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6 комментариев
news
Как это отмечать?
Яблоко
15 декабря 2014, 15:51
1) При разливе воды скрывается под водой, а при спадении видна как суша. https://n.maps.yandex.ru/?oid=39686683
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4 комментария