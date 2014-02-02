Клуб Народной карты

февраль 2014
КРХ - какая категория?
a33.ru
2 февраля 2014, 11:17
Береговая инфраструктура Культурно-Рыболовного хозяйства какой категорией обозначается?
Читать дальше
5 комментариев
Наименование железных дорог
VVM
2 февраля 2014, 11:23
Решил продолжить тему про наименование железных дорог. Старая тема уже подзабылась, а многие ее не видели и не видели последних ответов администрации. Старая тема  
Читать дальше
9 комментариев
Урочище
soline
3 февраля 2014, 17:03
Вновь поднимаю вопрос об урочищах. 
Читать дальше
21 комментарий
Печатные карты
Татьяна
6 февраля 2014, 17:30
+2 к нашему списку печатных карт
Читать дальше
12 комментариев
news
Спутниковый релиз
akbars
7 февраля 2014, 01:19
На Яндекс.Картах снова обновилось спутниковое покрытие.
Читать дальше
57 комментариев
спутники,news
посёлок как тип категории "микрорайон, квартал"
paulbn
10 февраля 2014, 13:28
Возникла спорная ситуация, и идет война правок с названием этого объекта. Этот посёлок не является самостоятельным населенным пунктом, значит должен иметь категорию "микрорайон, квартал", и по првилам в названии должен быть указан тип объекта. А вот тут как раз и возник спор. Я считаю, что в данном случае "посёлок" является типом объекта, а собственное имя - Мирный. Я руководствуюсь подручными данными, а именно кадастровой картой, где в адресе учасков указано просто посёлок Мирный, а также поиском Яндекса, который не выдаёт информацию, что в Сочи есть  "микрорайон Посёлок Мирный". Но    упорно добавляет ко всем таким посёлкам, не являющимися населёнными пунктами, слово микрорайон (почему не квартал?). И настаивает, что по определению посёлок  может быть типом только населённого пункта и никак иначе. Так же он добавляет слово микрорайон к любым объкетам с категорией "микрорайон, квартал" руководствуясь пунктом правил 3.2.6., но при этом создавая вымышленные названия, которых нет, например, микрорайон Олимпийская Деревня
Читать дальше
18 комментариев
Название городской площади налезает на объекты на этой площади
a33.ru
10 февраля 2014, 13:31
http://n.maps.yandex.ru/?oid=33345251
Читать дальше
21 комментарий
Численность населения
Zaskroniec
11 февраля 2014, 10:23
Возник следующий вопрос, нужно ли указывать в строке численность населения год, на который указывается эта численность.
Читать дальше
21 комментарий
Последняя точка в мостах
a33.ru
11 февраля 2014, 10:27
Поступило предложение здесь окончательно определиться, что такое мост с точки зрения категории, если ему по многолетним результатам обсуждений так и не дают своей собственной.
Читать дальше
13 комментариев
Заголовок не указан
romka58rus
13 февраля 2014, 10:21
Уважаемые знатоки и совет элиты модераторов не в курсе ли вы планируется ли на НЯКе приоритетность обозначения границ на экране в зависимости от степени масштабирования площади охвата территории по принципу страна-область-район-сельсовет-поселение?А то деление на сельсоветы скрывает сущность деления района...Да и в глазах рябит от насыщенности равнозначных границ....
Читать дальше
3 комментария
баг - контурный объект из двух точек, площадь=0
a33.ru
13 февраля 2014, 13:04
Начинающие пользователи иногда создают контурные объекты всего из двух точек.
Читать дальше
8 комментариев
Печатные карты
Татьяна
13 февраля 2014, 19:28
Сегодня мы добавили три новые схемы в наш список печатных карт и теперь их количество составляет ровно 100! 
Читать дальше
32 комментария
news
Обновление правил. Отрисовка дорог.
Татьяна
13 февраля 2014, 19:58
Сегодня мы обновили Правила рисования Народной карты, все изменения касаются п.10.1.2. Категория "Дорога".
Читать дальше
72 комментария
Именование съездов
paulbn
14 февраля 2014, 10:40
Недавно появилась официальная нумерация съездов с МКАД. Возник вопрос, можно ли на Народной карте именовать съезды согласно официальному названию/номеру? Неопределённость в том, что в првилах (пункт 10.1.2.3.2) сказано, что съезды/соединительные участки дорог на развязках и участки дорог на круговом движении не именуются.
Читать дальше
15 комментариев
Как обозначать разноэтажность строений ?
Макс Лат
17 февраля 2014, 07:42
У одного строения могут быть очень разные характеристики в плане этажности , может всё таки рисовать одним контуром и ввести разный градиент оттенка заливки различных частей в зависимости от этажности ? 
Читать дальше
6 комментариев
Спутниковый релиз
Татьяна
20 февраля 2014, 15:04
На Яндекс.Картах снова обновилось спутниковое покрытие.
Читать дальше
19 комментариев
спутники,news
Печатные карты
Татьяна
20 февраля 2014, 16:43
Сегодня четверг, а это значит, что мы пополнили список печатных карт новой партией. Эти населенные пункты открывают вторую сотню печатных схем Народной карты. Верим, что в будущем это число будет расти.
Читать дальше
16 комментариев
news
Всё ли принимают на печать?
НЯК Сызрань
24 февраля 2014, 14:15
Добрый день. Какие населенные пункты, кроме городов, ПГТ и райцентров принимают на печать?
Читать дальше
33 комментария
Собачье кладбище объект картографирования?
a33.ru
24 февраля 2014, 14:18
В районном городке Кольчугино Вл. обл. видимо очень любят и ценят собак. И, как-то само собой, стихийно, на выезде из города, в лесочке, образовалось место культурного упокоения всеобщих любимцев. Причём здесь не одна - две могилки. Это целый мемориал из сотен (!) могил, многие из которых весьма ухожены, снабжены памятными фотографиями, цветами, табличками с эпитафиями и использованием конструкций из дорогостоящих цветных металлов производства местного завода, известного как поставщика дюралюминия, медной трубки и монетных лент для печати звонкой наличности.
Читать дальше
4 комментария
некачественная отрисовка объектов: рекомендуемые действия
a33.ru
26 февраля 2014, 11:59
А как, собственно, реагировать, если люди упорно халтурят на карте?
Читать дальше
10 комментариев