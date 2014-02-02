Клуб Народной карты

февраль 2014
КРХ - какая категория?
Олег s.
2 февраля 2014, 11:17
Береговая инфраструктура Культурно-Рыболовного хозяйства какой категорией обозначается?
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5 комментариев
Наименование железных дорог
VVM
2 февраля 2014, 11:23
Решил продолжить тему про наименование железных дорог. Старая тема уже подзабылась, а многие ее не видели и не видели последних ответов администрации. Старая тема  
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9 комментариев
Урочище
soline
3 февраля 2014, 17:03
Вновь поднимаю вопрос об урочищах. 
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21 комментарий
Печатные карты
Татьяна
6 февраля 2014, 17:30
+2 к нашему списку печатных карт
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12 комментариев
news
Спутниковый релиз
Lobov Sergey
7 февраля 2014, 01:19
На Яндекс.Картах снова обновилось спутниковое покрытие.
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57 комментариев
спутники,news
посёлок как тип категории "микрорайон, квартал"
paulbn
10 февраля 2014, 13:28
Возникла спорная ситуация, и идет война правок с названием этого объекта. Этот посёлок не является самостоятельным населенным пунктом, значит должен иметь категорию "микрорайон, квартал", и по првилам в названии должен быть указан тип объекта. А вот тут как раз и возник спор. Я считаю, что в данном случае "посёлок" является типом объекта, а собственное имя - Мирный. Я руководствуюсь подручными данными, а именно кадастровой картой, где в адресе учасков указано просто посёлок Мирный, а также поиском Яндекса, который не выдаёт информацию, что в Сочи есть  "микрорайон Посёлок Мирный". Но    упорно добавляет ко всем таким посёлкам, не являющимися населёнными пунктами, слово микрорайон (почему не квартал?). И настаивает, что по определению посёлок  может быть типом только населённого пункта и никак иначе. Так же он добавляет слово микрорайон к любым объкетам с категорией "микрорайон, квартал" руководствуясь пунктом правил 3.2.6., но при этом создавая вымышленные названия, которых нет, например, микрорайон Олимпийская Деревня
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18 комментариев
Название городской площади налезает на объекты на этой площади
Олег s.
10 февраля 2014, 13:31
http://n.maps.yandex.ru/?oid=33345251
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21 комментарий
Численность населения
Zaskroniec
11 февраля 2014, 10:23
Возник следующий вопрос, нужно ли указывать в строке численность населения год, на который указывается эта численность.
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21 комментарий
Последняя точка в мостах
Олег s.
11 февраля 2014, 10:27
Поступило предложение здесь окончательно определиться, что такое мост с точки зрения категории, если ему по многолетним результатам обсуждений так и не дают своей собственной.
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13 комментариев
Заголовок не указан
romka58rus
13 февраля 2014, 10:21
Уважаемые знатоки и совет элиты модераторов не в курсе ли вы планируется ли на НЯКе приоритетность обозначения границ на экране в зависимости от степени масштабирования площади охвата территории по принципу страна-область-район-сельсовет-поселение?А то деление на сельсоветы скрывает сущность деления района...Да и в глазах рябит от насыщенности равнозначных границ....
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3 комментария
баг - контурный объект из двух точек, площадь=0
Олег s.
13 февраля 2014, 13:04
Начинающие пользователи иногда создают контурные объекты всего из двух точек.
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8 комментариев
Печатные карты
Татьяна
13 февраля 2014, 19:28
Сегодня мы добавили три новые схемы в наш список печатных карт и теперь их количество составляет ровно 100! 
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32 комментария
news
Обновление правил. Отрисовка дорог.
Татьяна
13 февраля 2014, 19:58
Сегодня мы обновили Правила рисования Народной карты, все изменения касаются п.10.1.2. Категория "Дорога".
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72 комментария
Именование съездов
paulbn
14 февраля 2014, 10:40
Недавно появилась официальная нумерация съездов с МКАД. Возник вопрос, можно ли на Народной карте именовать съезды согласно официальному названию/номеру? Неопределённость в том, что в првилах (пункт 10.1.2.3.2) сказано, что съезды/соединительные участки дорог на развязках и участки дорог на круговом движении не именуются.
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15 комментариев
Как обозначать разноэтажность строений ?
Макс Лат
17 февраля 2014, 07:42
У одного строения могут быть очень разные характеристики в плане этажности , может всё таки рисовать одним контуром и ввести разный градиент оттенка заливки различных частей в зависимости от этажности ? 
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6 комментариев
Спутниковый релиз
Татьяна
20 февраля 2014, 15:04
На Яндекс.Картах снова обновилось спутниковое покрытие.
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19 комментариев
спутники,news
Печатные карты
Татьяна
20 февраля 2014, 16:43
Сегодня четверг, а это значит, что мы пополнили список печатных карт новой партией. Эти населенные пункты открывают вторую сотню печатных схем Народной карты. Верим, что в будущем это число будет расти.
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16 комментариев
news
Всё ли принимают на печать?
Naruhodo
24 февраля 2014, 14:15
Добрый день. Какие населенные пункты, кроме городов, ПГТ и райцентров принимают на печать?
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33 комментария
Собачье кладбище объект картографирования?
Олег s.
24 февраля 2014, 14:18
В районном городке Кольчугино Вл. обл. видимо очень любят и ценят собак. И, как-то само собой, стихийно, на выезде из города, в лесочке, образовалось место культурного упокоения всеобщих любимцев. Причём здесь не одна - две могилки. Это целый мемориал из сотен (!) могил, многие из которых весьма ухожены, снабжены памятными фотографиями, цветами, табличками с эпитафиями и использованием конструкций из дорогостоящих цветных металлов производства местного завода, известного как поставщика дюралюминия, медной трубки и монетных лент для печати звонкой наличности.
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4 комментария
некачественная отрисовка объектов: рекомендуемые действия
Олег s.
26 февраля 2014, 11:59
А как, собственно, реагировать, если люди упорно халтурят на карте?
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10 комментариев