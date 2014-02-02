a 33.ru

В районном городке Кольчугино Вл. обл. видимо очень любят и ценят собак. И, как-то само собой, стихийно, на выезде из города, в лесочке, образовалось место культурного упокоения всеобщих любимцев. Причём здесь не одна - две могилки. Это целый мемориал из сотен (!) могил, многие из которых весьма ухожены, снабжены памятными фотографиями, цветами, табличками с эпитафиями и использованием конструкций из дорогостоящих цветных металлов производства местного завода, известного как поставщика дюралюминия, медной трубки и монетных лент для печати звонкой наличности.