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Хочу поднять вопрос о выводе комментариев в клубе. Очень неудобно, что комментарии в темах не сортируются по новизне, а надо бы, чтобы последние комментарии выводились вначале всех тем или была возможность самому настроить порядок вывода комментариев. Почему это не реализовано в клубе? Ведь отсутствие данной функции очень негативно влияет на все обсуждения в клубе. Из-за того, что комментарии не сортируются по новизне, очень часто темы, хоть и не потеряли актуальности просто забываются, а затем дублируются новыми, аналогичными. Во вторых очень неудобно просматривать новые комментарии. Система сообщает, что в такое-то время был комментарий, но найти его при большом количестве тем бывает сложно. Приходится перелистать не одну страницу пока обнаружишь новый комментарий.