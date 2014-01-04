Клуб Народной карты

январь 2014
Фактические маршруты
GT
4 января 2014, 10:51
В небольших городах маршрутчики не утруждают себя ходить полностью по всем остановкам, порой просто не едут до конечной если нет пассажиров. Как (и стоит ли) отмечать на остановках номера маршрутов, которые приезжают туда далеко не всегда? Может звездочкой какой-нибудь или еще чем?
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11 комментариев
Комментарии к темам.
VVM
4 января 2014, 14:12
Хочу поднять вопрос о выводе комментариев в клубе. Очень неудобно, что комментарии в темах не сортируются по новизне, а надо бы, чтобы последние комментарии выводились вначале всех тем или была возможность самому настроить порядок вывода комментариев. Почему это не реализовано в клубе? Ведь отсутствие данной функции очень негативно влияет на все обсуждения в клубе. Из-за того, что комментарии не сортируются по новизне, очень часто темы, хоть и не потеряли актуальности просто забываются, а затем дублируются новыми, аналогичными. Во вторых очень неудобно просматривать новые комментарии. Система сообщает, что в такое-то время был комментарий, но найти его при большом количестве тем бывает сложно. Приходится перелистать не одну страницу пока обнаружишь новый комментарий.
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9 комментариев
Изменить название категории "клуб, ночной клуб, дискотека"
Alexxegorov
5 января 2014, 15:18
Я предлагаю изменить название категории "клуб, ночной клуб, дискотека" на "ночной клуб, дискотека".
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20 комментариев
правила
Промзона в промзоне.
Karell
5 января 2014, 21:24
 
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27 комментариев
Адресация промышленных зданий на придомовых территориях
Falcon
8 января 2014, 19:59
Вопрос, нужно ли нумеровать хозпостройки и тому подобную мелочь на придомовых территориях и промзонах (если они не имеют фактически номера)? Речь не про постройки с имеющимся номером. Я про такую нумерацию зданий. Как теплицы и туалеты могут иметь момера? Если это конечно не общественный туалет капитального строения.
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16 комментариев
адреса
Дублирование старических озёр, нарисованных контуром, линейным объектом
Удалённый пользователь
9 января 2014, 11:53
Возник спор с модераторами следующего характера.
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36 комментариев
Красивые иконки для всех полезных сущностей
Илья
9 января 2014, 16:56
Оказывается много разных типов объектоп, обозначаемых невыразительной точкой, а не красивым значком. Например, строительные магазины, шиномонтажи. Тут так и просится иконка с пилой, иконка с колесом. Если для подключения всех этих работ разработчикам надо что-то мутить с дизайнерами, а этого в планах и роадмапах нет - м.б дать какую-то из иконок в svg как пример и отдать это на аутсорс пользователям? ))
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6 комментариев
Пополнение в команде Народной карты
Lobov Sergey
13 января 2014, 11:41
Некоторые наблюдательные пользователи заметили в конце прошлого года изменение списка модераторов клуба Народной карты и стали выдвигать предположения по этому поводу.
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11 комментариев
news
Изменения
Александр
13 января 2014, 12:44
Было бы хорошо, если бы супермодераторы и создатели клуба создали "песочницу". "Песочница" - это пробный лист, где новички могут испытать все возможности текста при создании темы или ответа. 
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18 комментариев
Реки
Вова Ш.
14 января 2014, 13:12
Возник спорный вопрос, по поводу рек.
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36 комментариев
правила
Заброшенные пионерлагеря и другие здания
NKoT
16 января 2014, 16:40
Такой вопрос - каким типом обозначать заброшенный пионерлагерь или санаторий? Тип "санаторий, база отдыха" некорректен, ибо вводит в заблуждение, что лагерь действующий.
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1 комментарий
Печатные карты
Lobov Sergey
16 января 2014, 18:29
Итак, в новом году мы начинаем делать новые печатные карты.
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13 комментариев
news
Спутниковый релиз
Lobov Sergey
17 января 2014, 18:15
На Яндекс.Картах обновилось спутниковое покрытие.
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29 комментариев
спутники,news
9000
Falcon
20 января 2014, 10:29
Число участников Клуба Народной карты перешагнуло планку в 9000 тысяч человек.
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49 комментариев
Детский дом, приют, дом ребёнка...
▓█ ƬΛV █▓░
21 января 2014, 15:31
Я наверное продублирую уже создававшуюся год назад тему, но ответ администрации как то обошёл пару вопросов стороной. Так вот, какие категории всё же давать детским домам, приютам и домам ребёнка?
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13 комментариев
50 000 000
Удалённый пользователь
22 января 2014, 11:56
А у нас с вами юбилей! Oid= перешагнуло планку в 50 миллионов! http://n.maps.yandex.ru/?oid=50000000
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10 комментариев
Новый спутниковый релиз
Lobov Sergey
23 января 2014, 10:34
Мы снова обновили спутниковое покрытие на Яндекс.Картах.  Общая площадь релиза - 400 тысяч квадратных километров.
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9 комментариев
спутники,news
Нужно ли помечать старую церковь дополнительной точкой "достопримечательность"?
brsergij
23 января 2014, 19:04
Вопрос по мотивам вокруг объекта http://n.maps.yandex.ru/?oid=40542973
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126 комментариев
Печатные карты
Татьяна
24 января 2014, 11:08
На этой неделе мы традиционно обновили список печатных карт. На это раз их две:
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30 комментариев
news
Помогите в отрисовке придомовых территторий.
Антон
26 января 2014, 11:26
Прошу помочь в отрисовке придомовых территорий села Усть-Кишерть (http://n.maps.yandex.ru/?oid=5821737). Дома отрисованы, только вот некому  помочь в рисовании придомовых территорий, мне одному не справиться!
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17 комментариев