Сегодня у нас произошло очередное обновление спутникового покрытия на Яндекс.Картах.

Этот релиз не самый большой по площади, зато достатчоно интересный.

Все обновления - в центральной части России, основная их часть - это Москва и Московская область, также затронуты все семь областей вокруг Московской: Тверская, Смоленская, Калужская, Тульская, Рязанская, Владимирская и Ярославская. Еще новые снимки есть в Ивановской и Тамбовской областях.

Общая площадь релиза - 62,5 тысячи квадратных километров, 78% из них - территория с обновленным снимком, оставшиеся 22% получили подробный снимок впервые.

Самый крупный населенный пункт, попавший в релиз (кроме отдельных частей Москвы) - Калуга. Далее идут крупные города Московской области - Балашиха, Мытищи, Химки, Люберцы, Коломна. Крупнейшие обновленные населённые пункты за пределами Московской области - Мичуринск, Щёкино, Кимры и Вязники.

Из населённых пунктов, получивших подробный снимок впервые - поселки городского типа (напомню, что все города России уже имеют подробный снимок) Сараи (Рязанская область), Пролетарский (Московская) и Огаревка (Тульская).

Более подробно посмотреть на обновления можно, как обычно, на карте релиза.

Карта, впрочем, отражает примерные границы новых снимков, поэтому мы отдельно скажем ещё про две особенности этого релиза.

На некоторых снимках, как мы все знаем, бывают облака. Мы стараемся публиковать изображения, где облачности нет вообще, но иногда таких идеальных снимков попросту не оказывается. В этом релизе также были снимки с облаками были и там, где они были особенно плотные, мы вырезали соответствующие участки, ведь оставленный менее "свежий" снимок без облаков лучше, нового, но облачного.

А в некоторых местах ситуация получилась обратной. Новый снимок в Москве немного хуже по качеству, чем тот, что был до релиза, поэтому в столице мы обновили только те участки, где за время между двумя съемками произошли большие изменения - районы новостроек и открытых (реконструированных) развязок.

К примеру, Павшинская пойма и Москва-Сити.