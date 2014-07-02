Клуб Народной карты

июль 2014
Кривые дома
Valeriy
2 июля 2014, 11:36
http://n.maps.yandex.ru/?oid=618141
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20 комментариев
Спутниковый релиз
Lobov Sergey
2 июля 2014, 19:50

Сегодня у нас произошло очередное обновление спутникового покрытия на Яндекс.Картах.

Этот релиз не самый большой по площади, зато достатчоно интересный.

Все обновления - в центральной части России, основная их часть - это Москва и Московская область, также затронуты все семь областей вокруг Московской: Тверская, Смоленская, Калужская, Тульская, Рязанская, Владимирская и Ярославская. Еще новые снимки есть в Ивановской и Тамбовской областях.

Общая площадь релиза - 62,5 тысячи квадратных километров, 78% из них - территория с обновленным снимком, оставшиеся 22% получили подробный снимок впервые.

Самый крупный населенный пункт, попавший в релиз (кроме отдельных частей Москвы) - Калуга. Далее идут крупные города Московской области - Балашиха, Мытищи, Химки, Люберцы, Коломна. Крупнейшие обновленные населённые пункты за пределами Московской области - Мичуринск, Щёкино, Кимры и Вязники.

Из населённых пунктов, получивших подробный снимок впервые - поселки городского типа (напомню, что все города России уже имеют подробный снимок) Сараи (Рязанская область), Пролетарский (Московская) и Огаревка (Тульская).

Более подробно посмотреть на обновления можно, как обычно, на карте релиза.

Карта, впрочем, отражает примерные границы новых снимков, поэтому мы отдельно скажем ещё про две особенности этого релиза. 

На некоторых снимках, как мы все знаем, бывают облака. Мы стараемся публиковать изображения, где облачности нет вообще, но иногда таких идеальных снимков попросту не оказывается. В этом релизе также были снимки с облаками были и там, где они были особенно плотные, мы вырезали соответствующие участки, ведь оставленный менее "свежий" снимок без облаков лучше, нового, но облачного.

А в некоторых местах ситуация получилась обратной. Новый снимок в Москве немного хуже по качеству, чем тот, что был до релиза, поэтому в столице мы обновили только те участки, где за время между двумя съемками произошли большие изменения - районы новостроек и открытых (реконструированных) развязок.

К примеру, Павшинская пойма и Москва-Сити.

   

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41 комментарий
Дизайн новой Народной карты
Анна К.
3 июля 2014, 10:27
 
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137 комментариев
Печатные карты
Татьяна
3 июля 2014, 15:29
Сегодня четверг, а это значит, что мы добавили еще две печатные карты в наш список
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12 комментариев
news
Растительность и дороги
smb32
8 июля 2014, 14:25
Можно ли отрисовывать дороги поверх растительности (с пересечением), как здесь, или же необходимо растительность размечать секторами между дорогами, как здесь?
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1 комментарий
растительность,правила,дороги
Спутниковый релиз
Lobov Sergey
9 июля 2014, 17:49
На Яндекс Картах снова обновилось спутниковое покрытие. 
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8 комментариев
спутники,news
Просим помощи
Lobov Sergey
10 июля 2014, 16:19
Как уже случалось несколько раз ранее, мы хотим обратиться к народным картографам за помощью в вопросе, напрямую касающемся картографии и знаниях о местности.
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21 комментарий
Печатные карты
Татьяна
10 июля 2014, 17:51
Сегодня очередное пополнение списка печатных карт.
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10 комментариев
news
Делянка 66 квартал (всё о лесе)
Олег s.
11 июля 2014, 10:59
Встречен объект "Делянка 66 квартал" http://n.maps.yandex.ru/?oid=13223184
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11 комментариев
пункт приёма денег на платных дорогах какая категория?
Олег s.
14 июля 2014, 15:39
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16 комментариев
Это Курск детка ! +18 :)
MaXsus sl
16 июля 2014, 09:33
Вот случайно сегодня набрел на вот такое  здание  !
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11 комментариев
Ипподром или нечто другое?
Naruhodo
16 июля 2014, 09:33
Добрый день. К какой категории отнести этот объект? Так-то это площадка для выгула лошадей. 
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5 комментариев
Прошу рассудить.
MaXsus sl
16 июля 2014, 09:41
Доброго времени суток!
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19 комментариев
Печатные карты
Татьяна
17 июля 2014, 15:59
На этой неделе мы традиционно пополнили наш список печатных карт. На это раз это два города.
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12 комментариев
news
Памятники и достопримечательности
Вова Ш.
18 июля 2014, 11:05
Допустимо ли рисовать объекты типа "достопримечательность"(памятник, монумент, скульптура) контуром, или лучше придерживаться точки? Конкретно вопрос идёт про данный объект http://n.maps.yandex.ru/?oid=7843428.
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4 комментария
Опять вопросы
NKoT
18 июля 2014, 12:06
1. Нужно ли отмечать стационарные телефоны (вроде таких, которые стоят по одному на деревню, да и то не в каждой) и какой категорией отмечать их
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16 комментариев
правила
Фото старинных открыток к объектам допустимы или нет?
Олег s.
18 июля 2014, 12:42
К объекту http://n.maps.yandex.ru/?oid=12725745 добавлена фотография церкви и близрасположенных, но уже уничтоженных построек со старинной открытки?
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4 комментария
Дороги в ЗАТО и на территории режимных объектов, предприятий...
Don`t feed Fed, don`t use USD.
22 июля 2014, 15:44
Вопрос следующий.
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12 комментариев
условия движения
Категоризация населённых пунктов
ПИ
22 июля 2014, 15:53
Добрый время суток. Подскажите основные принципы категоризации: хутор-деревня-село-посёлок.
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9 комментариев
Нужна ли метка, дублирующая категорию объекта?
tatar4enok16
22 июля 2014, 15:58
Нужна ли метка, дублирующая категорию объекта? Спор встал из-за салона красоты «Виктория»★Дивер удтвержадает, что метка нужна, т.к. категория «парикмахерская, салон красоты,солярий» не однозначно определяет тип объекта в конкретном случае. В моем же понимании меток, они необходимы только тогда, когда необходима конкретизация при поиске и конкретизирующей информации нет ни в типе (категории) объекта, ни в самом названии. В данном же случае, имхо, получается масло масляное, т.к. в метке задублирован тип объекта, который и так используется в поиске.
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9 комментариев