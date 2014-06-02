Клуб Народной карты

июнь 2014
Здание в проекте
Яблоко
2 июня 2014, 10:53
Если можно каким нибудь способом нарисовать проектируемое здание, то как? Да и возможно ли? Может его как "другим" предметом сделать или строящимся?
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7 комментариев
Печатные карты
Татьяна
5 июня 2014, 17:35
+3 печатные карты к нашему списку
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9 комментариев
news
Спутниковые снимки
Анна К.
5 июня 2014, 18:23


Что это такое?

На Яндекс.Картах есть четыре режима просмотра (слоя) — схемаспутниковые снимкигибрид и народная карта. Спутниковые снимки — это снимки Земли из космоса. На них человек может посмотреть, как выглядит с орбиты, например, его город, дом или даже гараж. На основе спутниковых снимков пользователи рисуют Народную карту. Более подробно ознакомиться с технологией публикации снимков на Яндекс.Картах можно здесь.

Где есть подробный снимок?

Спутниковое покрытие на Яндекс.Картах постоянно обновялется: подробные снимки заменяют неподробные, актуальные заменяют старые. Недавно площадь подробного спутника превысила 10 млн. км 2. Посмотреть, где именно есть подробные снимки, можно на специальных картах.  

Карты подробного спутникового покрытия:

  

Где не хватает спутниковых снимков?

Если на интересующей вас территории пока нет подробного спутникового снимка или ваш город давно ждет обновлений, напишите комментарий к теме Где не хватает спутников.

Мы собираем ваши пожелания и стараемся учитывать их. 

Также не нужно забывать, что даже неподробный спутниковый снимок вполне позволяет нарисовать основные дороги, водоемы и контуры населенных пунктов.

Обновления спутниковых снимков и подробное покрытие каждого релиза можно отслеживать по меткам «спутники».

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22 комментария
Спутниковый релиз
Татьяна
6 июня 2014, 00:28
Обновление спутникового покрытия на Яндекс.Картах. 
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3 комментария
спутники,news
Заглавный пост клуба
Lobov Sergey
6 июня 2014, 13:02
Количество участников клуба Народной карты постепенно приближается к круглому числу в 10000. Новые участники, вступая в клуб, видят прежде всего заглавный пост и по нему пытаются ориентироваться в немаленьком уже по объему материале.
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31 комментарий
news
Печатные карты
Татьяна
10 июня 2014, 13:55
Пополнение нашего списка печатных карт, которое в связи с предстоящими праздниками поисходит во вторник.
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14 комментариев
news
Спутниковый релиз
Татьяна
11 июня 2014, 16:49
Обновление спутникового покрытия на Яндекс.Картах.
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13 комментариев
спутники,news
Употребление сокращений в названиях объектов
pinocchio
16 июня 2014, 13:21
Фактически или потенциально, мы имеем используемыми на Карте в названиях объектов различные виды сокращений. Среди них встречаются следующие.
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12 комментариев
названия
Несколько вопросов о объекте
Яблоко
16 июня 2014, 18:01
Вопросы будут заданы об этом школьном стадионе: http://n.maps.yandex.ru/?oid=11916772
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16 комментариев
Строения с адресацией не по улице
GT
16 июня 2014, 18:01
Возможно уже было, но я не нашел
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12 комментариев
Предлагается ввести сущность "Информационная достоверность объекта"
Олег s.
16 июня 2014, 18:13
К объекту http://n.maps.yandex.ru/?oid=4093978
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27 комментариев
Печатные карты
Татьяна
19 июня 2014, 11:48
Очередное добавление печатных карт в наш список.
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10 комментариев
news
Печатанье карт в фотосалонах
Naruhodo
22 июня 2014, 14:52
Добрый день. У меня есть вопрос, скорее немного не в тему группы. Можно ли распечатать печатную карту НЯК в фотосалонах или фотостудиях? Заранее, спасибо.
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1 комментарий
Упрощенцы
Олег s.
22 июня 2014, 17:59
Как известно, отрисовка развязок и примыканий дорог дело достаточно творческое. Можно стыковать дороги под прямым углом. Можно делать естественные закругления на участках примыканий с односторонним движением и единственно возможным поворотом. И то и другое правильно, и то и другое встречается на карте повсеместно.
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14 комментариев
Это тротуар?
Василий Александров
26 июня 2014, 15:07
http://n.maps.yandex.ru/?oid=57614408 А-У считает этот объет тротуаром на всём его протяжении, прав ли он?
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1 комментарий
Массовый снос мостов
Олег s.
26 июня 2014, 15:14
- Мужчина, а у вас ведь ноги-то нет, и, тем не менее, неплохо танцуете.
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21 комментарий
Вопросы к обозначению объектов
Иван
26 июня 2014, 15:14
В процссе рисования на Народной карте у меня возникло пара вопросов:
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10 комментариев
Закрытие Я.ру
Lobov Sergey
26 июня 2014, 17:34
Многие уже успели прочитать новость в Блоге Яндекса о том, что в обозримом будущем будет закрыт сервис блогов Я.ру, который мы в настоящее время используем как платформу для клубов Народной карты - двух официальных и ряда неофициальных (региональных).
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32 комментария
Печатные карты
Татьяна
26 июня 2014, 19:21
Традиционное добавление новых печатных карт в наш список.
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2 комментария
news
Региональные клубы и закрытие Я.ру
Lobov Sergey
27 июня 2014, 16:33
В прошлом посте мы прояснили некоторые вопросы относительно скорого закрытия Я.ру.
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28 комментариев