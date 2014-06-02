

Что это такое?

На Яндекс.Картах есть четыре режима просмотра (слоя) — схема, спутниковые снимки, гибрид и народная карта. Спутниковые снимки — это снимки Земли из космоса. На них человек может посмотреть, как выглядит с орбиты, например, его город, дом или даже гараж. На основе спутниковых снимков пользователи рисуют Народную карту. Более подробно ознакомиться с технологией публикации снимков на Яндекс.Картах можно здесь.

Где есть подробный снимок?

Спутниковое покрытие на Яндекс.Картах постоянно обновялется: подробные снимки заменяют неподробные, актуальные заменяют старые. Недавно площадь подробного спутника превысила 10 млн. км 2. Посмотреть, где именно есть подробные снимки, можно на специальных картах.

Карты подробного спутникового покрытия:

Где не хватает спутниковых снимков?

Если на интересующей вас территории пока нет подробного спутникового снимка или ваш город давно ждет обновлений, напишите комментарий к теме Где не хватает спутников.

Мы собираем ваши пожелания и стараемся учитывать их.

Также не нужно забывать, что даже неподробный спутниковый снимок вполне позволяет нарисовать основные дороги, водоемы и контуры населенных пунктов.

Обновления спутниковых снимков и подробное покрытие каждого релиза можно отслеживать по меткам «спутники».