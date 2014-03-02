В категории Остановка транспорта существует функция добавления маршрутов. Существуют маршруты имеющие не только цифровое обозначение, но и буквенное (прим.2т, 16э). Как будет правильно писать эту букву строчной или прописной?
Модератор против того, чтобы отмечали подземные реки. Река Лыбедь http://n.maps.yandex.ru/?oid=53310890 и http://n.maps.yandex.ru/?oid=50272891 Не буду комментировать. Просто посудите сами: 2 отрезанных куска реки; между ними подземный участок. Мы же вроде отмечаем все виды рек и ручьев, или нет? один пользователь соединил 2 куска, а кирковаленко восстановил предидущую версию.