Клуб Народной карты

март 2014
Автоматы по продаже питьевой воды
Олег s.
2 марта 2014, 13:35
Появились на улицах автоматы по продаже питьевой воды. Просто чистая вода, контроль минерализации, обработана озоном. Розлив в собственную тару покупателя 5-10 литров. Здоровое хайло у него такое.
Читать дальше
30 комментариев
Отрисовка поворотного круга на железной дороге
zivan82
4 марта 2014, 12:12
В ходе продолжительного обсуждения между модераторами http://n.maps.yandex.ru/?oid=33435133, всё же пришли к выводу, что нужно за ответом обратиться в клуб.  
Читать дальше
22 комментария
Спутниковый релиз
Татьяна
6 марта 2014, 16:22
Сегодня у нас вновь обновление спутникового прокрытия на Яндек.Картах. Общая его площадь составила 326 тысяч квадратных километров.
Читать дальше
13 комментариев
спутники
Печатные карты
Татьяна
6 марта 2014, 19:34
Сегодня мы вновь выкладываем партию печатных карт. Общее число населённых пунктов с печатными картами достигло 109.
Читать дальше
4 комментария
news
Камеры видеофиксации
Олег s.
11 марта 2014, 11:31
Тема была, http://clubs.ya.ru/narod-karta/replies.xml?item_no=34523 но может есть сдвиги в позитивную сторону, так как число штрафов растёт, а помощи людям от НЯК в этом плане никакой.
Читать дальше
20 комментариев
Остановки
Вова Ш.
12 марта 2014, 12:06
В категории Остановка транспорта существует функция добавления маршрутов. Существуют маршруты имеющие не только цифровое обозначение, но и буквенное (прим., 16э). Как будет правильно писать эту букву строчной или прописной? 
Читать дальше
8 комментариев
Печатные карты
Татьяна
13 марта 2014, 12:49
+2 печатные схемы к нашему списку.
Читать дальше
9 комментариев
news
Вопросы!
zivan82
14 марта 2014, 17:35
В связи со спорными ситуациями, хотелось бы уточнить некоторые вопросы...
Читать дальше
10 комментариев
Одна улица на две деревни.
Naruhodo
14 марта 2014, 17:37
Добрый день. Как подписывать улицу, на двух концах которой расположены две деревни? Внизу я представил две схемы по обозначению таких улиц. Как поступить правильней?
Читать дальше
16 комментариев
Непонятица с улицей.
Naruhodo
17 марта 2014, 15:45
Добрый день. У меня возник вопрос по поводу улице Берёзовой в Ясной Поляне. Вроде бы в КЛАДРе её нет, но на кадастровой карте она есть. Как быть?
Читать дальше
2 комментария
Вопрос...
Владислав Львов
17 марта 2014, 15:46
Читать дальше
1 комментарий
пишем повозхможностеграмотно
Олег s.
17 марта 2014, 15:48
Занятные подсказки выдаёт система при создании объекта "фельдшерско-акушерский пункт" и автозаполнении поля меток:
Читать дальше
21 комментарий
Дороги не образующие перекрёсток.
Karell
19 марта 2014, 17:24
 
Читать дальше
5 комментариев
Печатные карты
Татьяна
20 марта 2014, 18:24
Традиционно выкладывам партию новых печатных карт. На этой неделе:
Читать дальше
6 комментариев
news
Крым >>> Россия
Олег s.
20 марта 2014, 19:39
Ввиду известных событий ждём официальную команду "Да, можно редактировать"
Читать дальше
5 комментариев
Расширение категорий зелени
Олег s.
20 марта 2014, 19:40
Насущная необходимость просматривается в следующих подкатегориях:
Читать дальше
8 комментариев
Номер дома неизвестен, допустимо ли при этом заполнять поле данных "улица" в разделе "Адрес"?
Олег s.
20 марта 2014, 19:46
Это был вопрос.
Читать дальше
9 комментариев
Добавить новую категорию для Детских развивающих центров
bronto.zavr
20 марта 2014, 21:14
Хм.. как все запущенно. Нет категории для Детских развивающих центров (кружки по интерсам, танцы рисование, общее развитие и т.п.)

Максимально близкое это "детские площадки"  но это совсем не то.

Читать дальше
11 комментариев
Спутниковый релиз
Татьяна
21 марта 2014, 14:05
Очередное обновление спутникового покрытия на Яндекс.Картах. 
Читать дальше
18 комментариев
спутники,news
Подземные реки
Александр
22 марта 2014, 11:53
Модератор против того, чтобы отмечали подземные реки. Река Лыбедь http://n.maps.yandex.ru/?oid=53310890 и http://n.maps.yandex.ru/?oid=50272891 Не буду комментировать. Просто посудите сами: 2 отрезанных куска реки; между ними подземный участок. Мы же вроде отмечаем все виды рек и ручьев, или нет? один пользователь соединил 2 куска, а кирковаленко восстановил предидущую версию.
Читать дальше
10 комментариев