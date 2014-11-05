Клуб Народной карты

ноябрь 2014
Категории населенных пунктов согласно ОКТМО
Dr.@lex
5 ноября 2014, 16:34

Доброго дня, уважаемые картографы!

В процессе работы на НЯК столкнулся, как уверен и многие из вас, с тем, что возникает неопределенность с категорией населенного пункта. И вызвано это разными причинами. Перенимая опыт опытных пользователей, использовал в работе такие популярные источники как КЛАДР ( в т.ч. онлайн), публичную кадастровую карту Росреестра, данные Википедии, доступные карты Генштаба (в последнюю очередь в части касающейся конечно..) и столкнулся с тем, что один и тот же населенный пункт, к примеру, в первых трех источниках - довольно авторитетных источниках, согласитесь, коль на них ссылаются модераторы, поправляя тебя на карте - так вот, в трех источниках совсем неодинаковые варианты, и это далеко не единичные случаи. Т.е. примерно так - в одном источнике село Родниковое, в другом - село Родниковый, в третьем это вообще может быть деревня.. Только на территории моего региона такой вопрос встал ни по одному десятку населенных пунктов.  

Таким образом встает вопрос, от информации из какого источника все таки надо отталкиваться в первую и последнюю очередь? смешно, но даже позвонив местному жителю "проблемного" пункта вы не узнаете - где он живет "по правильному" с вероятностью процентов 90.

I. Как мне видится таким первоисточником должен являться только один документ - ОКТМО, последние версии которого можно скачать например ЗДЕСЬ. и забыть про КЛАДР как про истину в последней инстанции...  

 

 

если с основным списком (***) проблем не возникает, то замечено что с неосновным на карте полная каша.  А это требует ряда уточнений. 

 

Итак, если мы хотим в общем итоге иметь корректную карту, с корректно отмеченными категориями населенных пунктов, то надо понимать - какой категорией, с какой меткой нужно обозначать в том числе :

  1. к - кишлак   - ?

  2. дп - дачный поселок;  -  категория "поселок", метка "дачный посёлок" ?

  3. нп - населенный пункт; -  (лет 30 назад за населенный пункт с категорией "населенный пункт" в дурку отправили бы, а сейчас - нормально) 

  4. м - местечко;   - (маловероятно, но если в том же КЛАДРЕ вы столкнетесь с таким населенным пунктом - какой категорией будете отмечать?)

  5. сл - слобода;   - ?  (если они в принципе встречаются где то отдельно от населенного пункта с более общей категорией)

  6. у - улус;  ? 

 

тема пристанционных поселков это отдельный разговор вообще

  1. п.ст - поселок при станции (поселок станции);  - тут все более менее понятно - "поселок", метка "пристанционный поселок"
  2. ж/д ст - железнодорожная станция;  ?   с виду на местности ничем не отличается от пристанционного поселка, но статус имеет именно такой, в то же время категория "ж/д станция" не обозначает какие бы то ни было населенные пункты, а только объект транспортной инфраструктуры.
  3. ж/д рзд- железнодорожный разъезд;     абсолютно аналогичная ситуация что и с пунктом №2   - как отмечать такой населенный пункт?
Эти пункты часто имеют несколько улиц и не один десяток подворий, остальные пункты (посты, платформы и т.д. на местности редко представлены больше чем двумя тремя домами, поэтому точки с категорией "станция" там более чем достаточно без какой либо геометрии за глаза.   

и не совсем по теме..  Пользуясь случаем хотел бы уточнить также вопрос о границах населенных пунктов. Смущает именно момент отрисовки по данным Росреестра. На карте в режиме "схема" при таком подходе мы можем увидеть населенный пункт площадью размером в небольшой город и населением 25 человек,  в то время как территории с населением 5000 чел будут в разы меньше на той же карте и это при том что границы застройки у них будет примерно совпадать по площади.. Не вопрос, когда дома раскиданы по огромной территории, анклавно хуторами и т.д. Но когда есть три компактные улицы и все, а Росреестр дает нам возможность разгуляться с границами, надо ли отрисовывать именно по данным Россреестра (который кстати также успешно и часто пилит населенные пункты вообще пополам, и его непогрешимости говорить просто излишне). На материке подобная отрисовка приводит к тому что по карте ты вроде как въехал в насленный пункт, но еще 5 км едешь по тайге..  К тому же все топокарты изображают территорию, подобную приведенной мной в примере именно компактно. Не именуя весь полуостров, или 300 га незаселенной по факту тайги, а только по границе жилой застройки.  
Собственно и хочется понять, а что мы хотим увидеть - границы населенного пункта или некоего кадастрового района? Помогите определиться. 

 

Еще лучше - получить ответ администрации по этим вопросам, чтобы иметь отправную точку, а не просто обмен мнениями.

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37 комментариев
Дублирование названий на местных языках
lukdmi ✈
5 ноября 2014, 16:36
Я уже давно поправляю названия объектов на НЯК, вставляя названия на украинском, корейском, белорусском, казахском, крымскотатарском языках. Никто нигде не был против: в Киеве, Пхеньяне, Алма-Ате, Минске, на Западной и Восточной Украине, где-то даже помогали. Только вот в Симферополе встретили недружелюбно. Почему-то А - У, вопреки пункту 1.10.2.1 считает, что нельзя так делать. Другие поддерживают, ссылаясь на то, что название слишком длинно. Я не считаю, что это слишком длинные названия: http://n.maps.yandex.ru/?oid=864002http://n.maps.yandex.ru/?oid=860258.
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21 комментарий
дороги
Печатные карты
Татьяна
6 ноября 2014, 11:23
Долгожданное пополнение списка печатных карт.
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10 комментариев
news
Что делать, если все твои правки отменяются другим пользователем (не модератором)
detrin
10 ноября 2014, 16:26
Есть у нас в городе zaur-ahmetov (второй акк volodya.oryol), ничё не хочу сказать, он достаточно много создаёт и редактирует объектов в Липецке. Но при этом весьма своеобразно трактует правила НЯК. И 90% моих исправлений которые я считаю соответствуют правилам, он возвращает обратно. 
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11 комментариев
Названия парков
kikigo
10 ноября 2014, 16:29
Раз два активных участника НЯК имеют разногласия по именованию ряда каких-либо объектов, то спор лучше перенести сюда.
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29 комментариев
правила
Спутниковый релиз
Татьяна
10 ноября 2014, 17:20
На Яндекс.Картах очередное обновление спутникового покрытия.
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16 комментариев
спутники,news
Ещё раз про "залы царства"
Удалённый пользователь
13 ноября 2014, 16:36
Пользователь http://n.maps.yandex.ru/users/kotick-zlobniy2015/ рисует эти так называемые "залы царства" в каждом райцентре: http://n.maps.yandex.ru/users/kotick-zlobniy2015/edits/ По крайней мере один такой зал точно не существует: http://n.maps.yandex.ru/?oid=63003933 Адрес вроде-бы верный, но иеговистов там нет и никогда не было. Просьба принять меры, а то он так всю Россию этими залами царства изрисует!
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8 комментариев
Совместные редактирования на Народной карте
Татьяна
14 ноября 2014, 14:47

Пятница - время обновлять пост с совредами!

Подводя итоги, мы написали на эту тему отдельный пост.

Итак, сейчас в теме под простым названием «Что порисовать» находится список из 17 населенных пунктов, нуждающихся в дорисовке и исправлениях, и 15 - в архиве. Изначально в списке было около 15 городов, большинство из которых давно ушло в архив, а некоторые, к сожалению, все еще находятся в списке. 

На этой неделе мы решили добавить сразу 7 населенных пунктов:

Губаха (Пермский край) 

Десногорск (Смоленская область) 

Новочебоксарск (Чувашская Республика) 

Рудная Пристань (Приморский край) 

Холмск (Сахалинская область) 

Цивильск (Чувашская Республика) 

Чульман (Якутия) 

 

На финишной прямой, то есть почти исправлены и дорисованы, находятся 4 населенных пункта:

Варгаши (Курганская область)  

Лабытнанги (ЯНАО) 

Стрелка (Красноярский край) 


В архив ушел Нижний Одес.

 

А это пользователи, которые активно участвуют в совредах:

bobdanil-shwetzov2014, Kolia RusLS, VyatkinSЧеширский КОТSyoma11rkomi©Манъ, glogolow.anj, qwaikkcot.cotofeiWOG69, fotograff2000.

Ребята, спасибо вам за помощь, вы молодцы! Так держать!


В списке вы найдете разные по размеру населённые пункты, как кандидаты в печатные карты, так и заявленные нашими пользователями. Они находятся в разных уголках России и Украины и ждут абсолютно разной помощи от народных картографов. 

Для всех желающих порисовать найдется территория "по вкусу". :-)

Присоединяйтесь и приятного редактирования!

 

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5 комментариев
news
Заплатки
Василий Александров
18 ноября 2014, 13:38
Некий Ау считает, что http://n.maps.yandex.ru/?oid=260871 внутри этого объекта нельзя отмечать газоны, так как появляются некрасивые залатки. Мне кажется, что удаление газонов, которые образуют заплатки ухудшит информтивность карты, их не надо удалять.
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28 комментариев
Организационно-правовая форма
Удалённый пользователь
18 ноября 2014, 13:40
Всем привет!
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12 комментариев
Комментарии, добавление комментариев, комментирование
rēshz
20 ноября 2014, 16:41
Есть очень большая проблема! При добавлении комментрария ВСЕГДА пишет "что то пошло не так", для того что бы это устранить, требуется 2 РАЗА перезагрузть страницу... А с моим интернетом это очень сложно! Это у меня одного такие проблемы, или кто то сталкивался с такой проблемой? Если нет, то как устранить ее? Помогите, пожалуйста, очень надо!
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32 комментария
Удаление сезонных объектов на время этих сезонов
GT
20 ноября 2014, 17:18
Наверняка многие в курсе, по данной теме:
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19 комментариев
Русла рек.
Петрович
20 ноября 2014, 17:19
Уважаемые форумчане!
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2 комментария
Зоны Wi Fi
Кирилл Иванов
20 ноября 2014, 17:20
Можно ли и нужно ли обозначать такие обьекты?
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2 комментария
Печатные карты
Татьяна
20 ноября 2014, 18:43
Добавление печатных карт в наш список.
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1 комментарий
news
Совместные редактирования на Народной карте
Татьяна
21 ноября 2014, 18:40


Пятница - сегодня обновляем пост с совредами!

Итак, на этой неделе мы добавили в список два города:

Дмитриев (Курская область) 

Добрянка (Пермский край) 

 

В архив ушли город Лабытнанги в ЯНАО, посёлок Варгаши в Курганской области и посёлок Стрелка в Красноярском крае.


Число активных участников совредов с каждой неделей растет, на этой неделе отмечено активное участие в редактировании:

bobdanil.shwetzov2014Манъ, KoliaRusFalconcot.cocfei, qwaikkA.Tereshko, isbritish, Е.Б.Утин, WOG69, Suz$32™, Realise (тимофей)@Don`t feed Fed, don`t use USD, Дмитрий Чурсин, syoma11rkomiVyatkinSЧеширский КОТglogolow.anj, tavsura, тов.Вальтер, Geosoph.

Надеемся, что никого не забыли. Спасибо вам!


На текущий момент в списке находится 23 населеных пункта, 18 - уже исправлено и отправлено в архив.

Приглашаем вас принять участие в совместных редактированиях.

В списке вы найдете разные по размеру населённые пункты, как кандидаты в печатные карты, так и заявленные нашими пользователями. Они находятся в разных уголках России и Украины и ждут абсолютно разной помощи от народных картографов. 

Для всех желающих порисовать найдется территория "по вкусу". :-)

Приятного редактирования!

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15 комментариев
news
Спутниковый релиз
Татьяна
24 ноября 2014, 13:08
На Яндекс.Картах обновление спутникового покрытия.
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15 комментариев
спутники,news
Сбербанк России или Сбербанк?
Savelyev Alexander
27 ноября 2014, 12:47
http://n.maps.yandex.ru/?oid=13586573
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10 комментариев
Допустимо ли такое обозначение улицы
Удалённый пользователь
28 ноября 2014, 16:04
В Краснодаре имеется огромный массив дачных участков на котором проживают около 30 тысяч жителей. Очень много улиц имеют одинаковое название различить их можно только по тому, к какому садоводству они относятся. Я предлагаю в название улицы, в скобка писать к какому садоводству относится данная улица. Пример улица Виноградная (С/Т Кубань) или улица Виноградная (С/Т Связист). Такой пример уже есть на НЯК http://n.maps.yandex.ru/?oid=39464250. Для чего это нужно. Таксисты, доставщики чего угодно наверняка используют Яндекс карты. В вот примеру житель с/т связист просит доставить пиццу говорит адрес ул.  Виноградная С/Т Связист и доставщик сразу его найдет. 
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14 комментариев
Печатные карты
Lobov Sergey
28 ноября 2014, 16:16
На этой неделе наш список пополнился еще двумя печатными картами.
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11 комментариев
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