Доброго дня, уважаемые картографы!

В процессе работы на НЯК столкнулся, как уверен и многие из вас, с тем, что возникает неопределенность с категорией населенного пункта. И вызвано это разными причинами. Перенимая опыт опытных пользователей, использовал в работе такие популярные источники как КЛАДР ( в т.ч. онлайн), публичную кадастровую карту Росреестра, данные Википедии, доступные карты Генштаба (в последнюю очередь в части касающейся конечно..) и столкнулся с тем, что один и тот же населенный пункт, к примеру, в первых трех источниках - довольно авторитетных источниках, согласитесь, коль на них ссылаются модераторы, поправляя тебя на карте - так вот, в трех источниках совсем неодинаковые варианты, и это далеко не единичные случаи. Т.е. примерно так - в одном источнике село Родниковое, в другом - село Родниковый, в третьем это вообще может быть деревня.. Только на территории моего региона такой вопрос встал ни по одному десятку населенных пунктов.

Таким образом встает вопрос, от информации из какого источника все таки надо отталкиваться в первую и последнюю очередь? смешно, но даже позвонив местному жителю "проблемного" пункта вы не узнаете - где он живет "по правильному" с вероятностью процентов 90.

I. Как мне видится таким первоисточником должен являться только один документ - ОКТМО, последние версии которого можно скачать например ЗДЕСЬ. и забыть про КЛАДР как про истину в последней инстанции...

если с основным списком (***) проблем не возникает, то замечено что с неосновным на карте полная каша. А это требует ряда уточнений.

Итак, если мы хотим в общем итоге иметь корректную карту, с корректно отмеченными категориями населенных пунктов, то надо понимать - какой категорией, с какой меткой нужно обозначать в том числе :

к - кишлак - ? дп - дачный поселок; - категория "поселок", метка "дачный посёлок" ? нп - населенный пункт; - (лет 30 назад за населенный пункт с категорией "населенный пункт" в дурку отправили бы, а сейчас - нормально) м - местечко; - (маловероятно, но если в том же КЛАДРЕ вы столкнетесь с таким населенным пунктом - какой категорией будете отмечать?) сл - слобода; - ? (если они в принципе встречаются где то отдельно от населенного пункта с более общей категорией) у - улус; ?

тема пристанционных поселков это отдельный разговор вообще

п.ст - поселок при станции (поселок станции); - тут все более менее понятно - "поселок", метка "пристанционный поселок" ж/д ст - железнодорожная станция; ? с виду на местности ничем не отличается от пристанционного поселка, но статус имеет именно такой, в то же время категория "ж/д станция" не обозначает какие бы то ни было населенные пункты, а только объект транспортной инфраструктуры. ж/д рзд- железнодорожный разъезд; абсолютно аналогичная ситуация что и с пунктом №2 - как отмечать такой населенный пункт?

Эти пункты часто имеют несколько улиц и не один десяток подворий, остальные пункты (посты, платформы и т.д. на местности редко представлены больше чем двумя тремя домами, поэтому точки с категорией "станция" там более чем достаточно без какой либо геометрии за глаза.





и не совсем по теме.. Пользуясь случаем хотел бы уточнить также вопрос о границах населенных пунктов. Смущает именно момент отрисовки по данным Росреестра. На карте в режиме "схема" при таком подходе мы можем увидеть населенный пункт площадью размером в небольшой город и населением 25 человек, в то время как территории с населением 5000 чел будут в разы меньше на той же карте и это при том что границы застройки у них будет примерно совпадать по площади.. Не вопрос, когда дома раскиданы по огромной территории, анклавно хуторами и т.д. Но когда есть три компактные улицы и все, а Росреестр дает нам возможность разгуляться с границами, надо ли отрисовывать именно по данным Россреестра (который кстати также успешно и часто пилит населенные пункты вообще пополам, и его непогрешимости говорить просто излишне). На материке подобная отрисовка приводит к тому что по карте ты вроде как въехал в насленный пункт, но еще 5 км едешь по тайге.. К тому же все топокарты изображают территорию, подобную приведенной мной в примере именно компактно. Не именуя весь полуостров, или 300 га незаселенной по факту тайги, а только по границе жилой застройки.

Собственно и хочется понять, а что мы хотим увидеть - границы населенного пункта или некоего кадастрового района? Помогите определиться.

Еще лучше - получить ответ администрации по этим вопросам, чтобы иметь отправную точку, а не просто обмен мнениями.