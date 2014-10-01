Всем Привет!
Обычно, рассказывая про очередное расширение списка печатных карт, мы также упоминаем населённые пункты, которые не дотягивают до печатных карт, c просьбой что-то дорисовать или поправить. Когда список таких населённых пунктов стал расти, мы создали специальную страничку "Что порисовать?".
Списки на этой странице обновляются каждую неделю, поэтому следить и участвовать в совместных редактированиях стало удобнее.
Сегодня мы хотим поделиться с вами первыми итогами. За полтора месяца (с конца августа) благодаря совместным усилиям наших пользователей:
- 10 совместных редактирований закончены и отправлены в архив
- 4 печатные карты сделаны по результатам совредов
Особо хочется отметить участие: bob, danil-shwetzov2014, Решетников Михаил, Falcon, Федор Рогозин, Kolia Rus, ya2014ok, WOG69☭, Okclick.
Конечно, за указанное время в совредах было замечено гораздо больше пользователей, которые также внесли свой вклад в общее дело. Большое спасибо за участие!
Если вы не знали о проводимых совредах раньше - не расстраивайтесь! На данный момент идет 19 совредов в которых вы можете поучаствовать. В списке вы найдете разные по размеру населённые пункты, как кандидаты в печатные карты, так и заявленные нашими пользователями. Они находятся в разных уголках России и Украины и ждут абсолютно разной помощи от народных картографов.
Для всех желающих порисовать найдется территория "по вкусу".
Присоединяйтесь и приятного редактирования!
Как вы уже знаете, чуть больше месяца назад мы создали страничку с названием "Что порисовать?". За это время многие ошибки и недоработки в населенных пунктах из списка в этом посте были отрисованы и исправлены, а пользователи смогли порисовать в свое удовольствие.
Списки на этой странице обновляются каждую неделю, поэтому следить и участвовать в совместных редактированиях стало удобнее.
На этой неделе мы также подвели итоги:
1. Закончено редактирование в Вознесеновке (Белгородская область), и она ушла в архив.
2. В список добавлены следующие города:
Гай (Оренбургская область)
Заринск (Алтайский край)
Также назовем пользователей, которые на этой неделе помогли исправить ошибки и дорисовать недостающие объекты:
☭Okclick, beloks, Alexxegorov, Манъ. Говорим им за это большое спасибо!
На данный момент идет 17 совредов, в которых вы можете поучаствовать. В списке вы найдете разные по размеру населённые пункты, как кандидаты в печатные карты, так и заявленные нашими пользователями. Они находятся в разных уголках России и Украины и ждут абсолютно разной помощи от народных картографов.
Для всех желающих порисовать найдется территория "по вкусу".
Присоединяйтесь и приятного редактирования!