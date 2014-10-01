



Всем Привет!

Обычно, рассказывая про очередное расширение списка печатных карт, мы также упоминаем населённые пункты, которые не дотягивают до печатных карт, c просьбой что-то дорисовать или поправить. Когда список таких населённых пунктов стал расти, мы создали специальную страничку "Что порисовать?".





Списки на этой странице обновляются каждую неделю, поэтому следить и участвовать в совместных редактированиях стало удобнее.

Сегодня мы хотим поделиться с вами первыми итогами. За полтора месяца (с конца августа) благодаря совместным усилиям наших пользователей:

10 совместных редактирований закончены и отправлены в архив

4 печатные карты сделаны по результатам совредов

Особо хочется отметить участие: bob, danil-shwetzov2014, Решетников Михаил, Falcon, Федор Рогозин, Kolia Rus, ya2014ok, WOG69☭, Okclick.

Конечно, за указанное время в совредах было замечено гораздо больше пользователей, которые также внесли свой вклад в общее дело. Большое спасибо за участие!





Если вы не знали о проводимых совредах раньше - не расстраивайтесь! На данный момент идет 19 совредов в которых вы можете поучаствовать. В списке вы найдете разные по размеру населённые пункты, как кандидаты в печатные карты, так и заявленные нашими пользователями. Они находятся в разных уголках России и Украины и ждут абсолютно разной помощи от народных картографов.





Для всех желающих порисовать найдется территория "по вкусу".

Присоединяйтесь и приятного редактирования!