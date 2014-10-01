Клуб Народной карты

октябрь 2014
Печатные карты
Татьяна
1 октября 2014, 17:18
На этой неделе в наш список печатных карт мы добавили:
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15 комментариев
news
ГФЗ
Василий Александров
6 октября 2014, 17:52
Почему на НЯК Города федерального значения обозначаются по разному?
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3 комментария
Спутниковый релиз
Lobov Sergey
8 октября 2014, 09:28
Сегодня на Яндекс.Картах очередное обновление спутникового покрытия.
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23 комментария
спутники
Редактирование линейных объектов более 60 км длиной
Don`t feed Fed, don`t use USD.
8 октября 2014, 10:55
Возникла было проблема с редактированием реки Волга в участках, созданных сильно до 2012 г, - тогда видимо разрешалось создавать участки более 30 км и они так и остались, некоторые более 100 км. При этом они не поддавались редактированию, разрезать невозможно - писало, что длина более допустимой и не позволялось сохранить изменения.
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24 комментария
Общение с народными модераторами. Опрос.
Анна К.
9 октября 2014, 15:26
 
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Печатные карты
Татьяна
14 октября 2014, 13:15
Новые печатные карты уже в нашем списке:
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4 комментария
news
Спутниковый релиз
Татьяна
14 октября 2014, 17:13
Очередное обновление спутникового покрытия на Яндекс.Картах. 
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44 комментария
спутники,news
Совместные редактирования на Народной карте
Анна К.
15 октября 2014, 16:06


Всем Привет!

Обычно, рассказывая про очередное расширение списка печатных карт, мы также упоминаем населённые пункты, которые не дотягивают до печатных карт, c просьбой что-то дорисовать или поправить. Когда список таких населённых пунктов стал расти, мы создали специальную страничку "Что порисовать?"


Списки на этой странице обновляются каждую неделю, поэтому следить и участвовать в совместных редактированиях стало удобнее.

Сегодня мы хотим поделиться с вами первыми итогами. За полтора месяца (с конца августа) благодаря совместным усилиям наших пользователей: 

  • 10 совместных редактирований закончены и отправлены в архив
  •  4 печатные карты сделаны по результатам совредов  

 

Особо хочется отметить участие: bob, danil-shwetzov2014, Решетников Михаил, Falcon, Федор Рогозин, Kolia Rus, ya2014ok, WOG69☭, Okclick

Конечно, за указанное время в совредах было замечено гораздо больше пользователей, которые также внесли свой вклад в общее дело. Большое спасибо за участие!


Если вы не знали о проводимых совредах раньше - не расстраивайтесь! На данный момент идет 19 совредов в которых вы можете поучаствовать. В списке вы найдете разные по размеру населённые пункты, как кандидаты в печатные карты, так и заявленные нашими пользователями. Они находятся в разных уголках России и Украины и ждут абсолютно разной помощи от народных картографов. 


Для всех желающих порисовать найдется территория "по вкусу".

Присоединяйтесь и приятного редактирования!

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10 комментариев
news
Пешеходная улица
dovos
17 октября 2014, 12:55
Обяъсните, в чём отличие линейного объекта "второстепенная дорога" с атрибутом "движение запрещено" от линейного объекта "пешеходная дорога"?
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13 комментариев
старая Народная карта
Под впечатлением от Ingress Гугла...Создайте уже Сталкериаду!!!
Leonid
21 октября 2014, 12:39
... Я для Гугла бесплатная раб сила, но она дала "зрелищ и развлечений", а Я материал для обработки и усовершенствования гугла....
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13 комментариев
Базовые станции сотовой связи
sergsokoloff49
23 октября 2014, 12:06
Может я что-то пропустил, но появился вопрос - имеет ли смысл рисовать вот такие "базовые станции", если в Питере их великое множество на крышах домов. Они не несут, по моему мнению, никакой информационной нагрузки, но обозначают их как "салон связи".http://maps.yandex.ru/?ll=30.297436,59.986092&spn=0.010654,0.000978&z=17&l=map,stv&ol=stv&oll=30.297435540000002,59.98609235000001&ost=dir:318.83590156218247,28.849838626929664~spn:97.57058863414944,36.03702393640906
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22 комментария
Как правильно написать название?
jw
23 октября 2014, 14:48
Вот ссылка:  http://n.maps.yandex.ru/?oid=20565080
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9 комментариев
Багрепорты
Анна К.
23 октября 2014, 17:22
Команде Народной карты очень важна обратная связь от вас, наших пользователей.
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1267 комментариев
Спутниковый релиз
Татьяна
24 октября 2014, 10:53
Обновление спутникового покрытия на Яндекс.Картах.
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38 комментариев
спутники,news
Совместные редактирования на Народной карте
Татьяна
24 октября 2014, 18:22

Как вы уже знаете, чуть больше месяца назад мы создали страничку с названием "Что порисовать?". За это время многие ошибки и недоработки в населенных пунктах из списка в этом посте были отрисованы и исправлены, а пользователи смогли порисовать в свое удовольствие.

Списки на этой странице обновляются каждую неделю, поэтому следить и участвовать в совместных редактированиях стало удобнее. 

На этой неделе мы также подвели итоги:

1. Закончено редактирование в Вознесеновке (Белгородская область), и она ушла в архив.

2. В список добавлены следующие города:

Гай (Оренбургская область) 

Заринск (Алтайский край) 

   

Также назовем пользователей, которые на этой неделе помогли исправить ошибки и дорисовать недостающие объекты:

☭Okclick, beloks, Alexxegorov, Манъ. Говорим им за это большое спасибо!


На данный момент идет 17 совредов, в которых вы можете поучаствовать. В списке вы найдете разные по размеру населённые пункты, как кандидаты в печатные карты, так и заявленные нашими пользователями. Они находятся в разных уголках России и Украины и ждут абсолютно разной помощи от народных картографов. 

Для всех желающих порисовать найдется территория "по вкусу". :-)

Присоединяйтесь и приятного редактирования!

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16 комментариев
news
Самолёт
Александр
27 октября 2014, 16:49
Вот здесь находится неработающий самолёт Аэрофлот. Не используеться, просто бесплатное развлеченье для детей, и фотографируются  взрослые. 
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9 комментариев
Высотность домов на Народной карте
Lobov Sergey
29 октября 2014, 11:00
Сегодня на Яндекс.Картах состоялся важный запуск - дома на схеме стали трехмерными. Это обновление направлено прежде всего на повышение читаемости карты, когда ты можешь отличить малоэтажные дома от высоток, ориентироватья по карте становится легче.
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119 комментариев
Переименовать категорию «ОВИР, паспортный стол»
Alexxegorov
30 октября 2014, 14:57
Отделы виз и регистраций (ОВИРы) как самостоятельная служба были упразднены и сейчас эти функции выполняет подразделение УФМС. Может быть имеет смысл переименовать категорию в «УФМС, паспортный стол»?
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5 комментариев
Спутниковый релиз
Татьяна
31 октября 2014, 00:28
На Яндекс.Картах вновь обновилось спутниковое покрытие.
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38 комментариев
спутники,news
Рельсовый транспорт
Василий Александров
31 октября 2014, 13:46
Как обозначать линии метро двумя или одной нитками? В Нижнем Новгороде они обозначаются двумя, а в Москве даже там, где линия разнесена по краям станции (на Каширский) обозначаются одной ниткой. Про на(над)земные линии и говорить нечего.
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22 комментария