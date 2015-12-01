Клуб Народной карты

декабрь 2015
Административное подчинение СНТ и ДНП
МВА
1 декабря 2015, 14:19
Добрый день. В нашей местности появился «доброжелатель» изменяет границы и адм. подчинение.  С тем что деревни адм. подчиняются местным советам  я с ним согласен.  Но СНТ и ДНП в подчинении района, а не места закрепленного за волостью. Об этом я сообщил ЕКудрину. Вот его ответ « Обсудили с картографами вопрос административного подчинения СНТ и ДНП, и выходит, что необходимо привязывать объекты к СП. Если вы не согласны с данным решением, единственным выходом будет корректировка правил, можете обратиться в клуб, в обсуждении решение найдется» Я ему обещал выяснить этот вопрос у специалистов. Вот что я узнал  « . В далеком прошлом садовые участки давались от предприятий и земли под эти участки выделяла районная власть. В те далекие времена СНТ было в подчинении предприятия. Когда рушилась адм. система, СНТ передали районам. И местные советы ни какого отношения к СНТ не имеют. В администрации волости если Вы спросите что нибудь про СНТ или ДНП услышите ответ «обращайтесь в район». Даже конфликтную ситуацию садовода и местного нельзя решить в волости. МВА»  Картограф стал менять район на СП. Я ему отослал текст для ЕКудрина и добавил  «  еще добавлю: если Вы придете к главе сельской администрации жаловаться на самоуправство председателя СНТ он Вас пошлет по дальше, а если на самоуправство старосты деревни он примет какие то меры. Здравствуйте, напишите вопрос в клуб Карт, пожалуйста, т.к. в этой ситуации я скорее согласен с вашим вариантом подчинения, но в Правилах НК сказано, что если есть сельское или городское поселение, то лучше подчинять населенные пункты ему. Поэтому надо писать в Клуб, поднимать общий вопрос, чтобы в целом не было неясностей в таких ситуациях»  В субботу я встречался с нашим главой муниципалитета. Он тоже самое подтвердил, что они не имеют ни какого отношения к СНТ и ДНП. И добавил: Местная коза съест капусту садовода, а нам от этого морока. Слава богу что не так. Так просьба раз рулить эту ситуацию. Если в СП нет населенного пункта, то его относить к району.  МВА
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5 комментариев
Нужность указания "народных" названий
Алексей К.
1 декабря 2015, 14:37
Ещё такой вопрос: поселок Развилка Ленинского района МО. Когда от строился в советское время, в проектах использовались названия кварталов - "Старый поселок" (застройка 1950-х), 1-й квартал (дома  №№1А-19, застройка 60-начала 70-х), 2-й квартал (№№22-29, конец 70-х - начало 80-х), 3-й квартал (№30-39, ~1985-1995 гг), 4-й (№№40-48, ~1999 - 2010). На это квартальное деление косвенно указывает и нумерация домов. В настоящее время официально это деление по кварталам в адресации не применяется, но активно используется жителями в обиходе. Надо ли рисовать это на карте?
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1 комментарий
Поименование СНТ и нумерация домов в них
Алексей К.
1 декабря 2015, 15:00
Приветствую!
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11 комментариев
Муляжи камер видеофиксации
alex.bayt
1 декабря 2015, 17:39
Как отмечать такие камеры? Вроде как и не хочется отмечать, чтобы навигатор лишний раз не верещал, а с другой стороны неосведомленный пользователь захочет её отметить, если её не будет.
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6 комментариев
Топ пользователей
yndx-totoschka
1 декабря 2015, 23:13
Сегодня мы расскажем вам о динамике топа пользователей более полно, чем обычно, и посмотрим на показатели сразу за три периода - за неделю, за месяц и за всё время.
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5 комментариев
news
Подъезды к паркингам в зданиях
dmtux
2 декабря 2015, 13:12
Пункт правил 8.2.1.1.2, последний абзац:
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13 комментариев
заброшенные / бывшие населенные пункты
Алексей К.
3 декабря 2015, 12:47
На карте встречаются населенные пункты (как правило, деревни), которые в настоящее время необитаемы или снесены. Что с ними делать - переводить из "населенных пунктов" в "именованные территории" и добавлять к названию "урочище"?
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8 комментариев
Спутниковый релиз
yndx-totoschka
3 декабря 2015, 14:33
На Яндекс.Картах обновление спутникового покрытия.
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40 комментариев
спутники,news
Обновление Правил 04.12.2015
Анна К.
4 декабря 2015, 09:21
Доброго времени суток!
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17 комментариев
NUTS
TimeKing
4 декабря 2015, 16:00
Помогите пожалуйста составить соответствие наших уровней административного деления и NUTS (1 - 5)
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5 комментариев
административное деление
Неработающие светофоры
Baxyz®
7 декабря 2015, 11:48
Нужно ли отмечать на карте светофоры, которые не работают и/или никогда не работали с момента установки?
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9 комментариев
Про паркинги, логистические комплексы и склады
Наталья
7 декабря 2015, 11:51
Как известно, в данный момент многоуровневые паркинги, логистические комплексы и склады необходимо отмечать категорией "промышленность". Но не логичнее ли будет дать данным стрениям другие категории, поскольку к промышленности они не имеют никакого отношения. Паркинги можно размечать категорией "транспорт", а склады и логистические комплексы - категорией "бизнес и услуги".
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6 комментариев
Светофоры на Яндекс.Картах
Lobov Sergey
7 декабря 2015, 18:17
Некоторое время назвд мы стали собирать на Народной карте информацию о светофорах.
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11 комментариев
news
Обновление Яндекс.Карт
yndx-totoschka
7 декабря 2015, 19:39
Мы обновили схему Яндекс.Карт, и в это обновление вошли правки, сделанные на Народной карте и промодерированные до 13 ноября включительно.
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15 комментариев
news
Числительное в названии.
goshagrodno
8 декабря 2015, 14:21
Здравствуйте. Возник вопрос по поводу названий улиц с цифрой в названии. А именно, как правилно писать: "улица 1 Мая" или "улица 1-го Мая". Я переименовал улицы в соответствии с пунктом правил:
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16 комментариев
Идеи
Удалённый пользователь
8 декабря 2015, 14:22
Есть несколько пожеланий по интерфейсу редактора.
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2 комментария
дороги
Нельзя добавлять улицы?
a.polyakov2016
8 декабря 2015, 17:33
Подскажите, впервые решил воспользоваться интерфейсом народных карт для добавления улицы, которой нет на карте (ни на народной, ни в обычных). Хотя она существует - в конкурирующих сервисах, а также по официальным КЛАДР и ФИАС.
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3 комментария
броды
Алексей К.
8 декабря 2015, 17:39
Может быть, стоит добавить в функционал обозначения бродов? Их в России тысячи, и рыболовы, охотники, туристы, а также любители лесных покатушек, ролёвок и фестивалей будут вам за это премного благодарны.
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6 комментариев
Спутниковый релиз
yndx-totoschka
9 декабря 2015, 01:09
На Яндекс.Картах обновление спутникового покрытия.
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6 комментариев
спутники,news
нумерация домов а а/п Домодедово
Алексей К.
9 декабря 2015, 11:26
Здравствуйте!
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6 комментариев