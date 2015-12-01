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Добрый день. В нашей местности появился «доброжелатель» изменяет границы и адм. подчинение. С тем что деревни адм. подчиняются местным советам я с ним согласен. Но СНТ и ДНП в подчинении района, а не места закрепленного за волостью. Об этом я сообщил ЕКудрину. Вот его ответ « Обсудили с картографами вопрос административного подчинения СНТ и ДНП, и выходит, что необходимо привязывать объекты к СП. Если вы не согласны с данным решением, единственным выходом будет корректировка правил, можете обратиться в клуб, в обсуждении решение найдется» Я ему обещал выяснить этот вопрос у специалистов. Вот что я узнал « . В далеком прошлом садовые участки давались от предприятий и земли под эти участки выделяла районная власть. В те далекие времена СНТ было в подчинении предприятия. Когда рушилась адм. система, СНТ передали районам. И местные советы ни какого отношения к СНТ не имеют. В администрации волости если Вы спросите что нибудь про СНТ или ДНП услышите ответ «обращайтесь в район». Даже конфликтную ситуацию садовода и местного нельзя решить в волости. МВА» Картограф стал менять район на СП. Я ему отослал текст для ЕКудрина и добавил « еще добавлю: если Вы придете к главе сельской администрации жаловаться на самоуправство председателя СНТ он Вас пошлет по дальше, а если на самоуправство старосты деревни он примет какие то меры. Здравствуйте, напишите вопрос в клуб Карт, пожалуйста, т.к. в этой ситуации я скорее согласен с вашим вариантом подчинения, но в Правилах НК сказано, что если есть сельское или городское поселение, то лучше подчинять населенные пункты ему. Поэтому надо писать в Клуб, поднимать общий вопрос, чтобы в целом не было неясностей в таких ситуациях» В субботу я встречался с нашим главой муниципалитета. Он тоже самое подтвердил, что они не имеют ни какого отношения к СНТ и ДНП. И добавил: Местная коза съест капусту садовода, а нам от этого морока. Слава богу что не так. Так просьба раз рулить эту ситуацию. Если в СП нет населенного пункта, то его относить к району. МВА