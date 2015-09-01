



Хочется порисовать, но знакомые места вокруг уже отрисованы подробно и все последние изменения на местности уже отражены на карте? Знаете, что есть места, где помощь в рисовании актуальна, но не знаете где именно?



На Народной карте и Яндекс.Картах уже не так много белых пятен, но хватает мест, где детальность карты можно и хочется повышать.

Про ряд таких мест мы знаем и хотим предложить Народным картографам порисовать именно там. Сейчас мы делаем среди таких "заданий" разделение по слоям, ведь не секрет, что у многих пользователей если "любимые" слои для рисования, а есть те, рисовать которые нравится меньше.

В основном предлагаемые места не требуют знания местности, спутникового снимка достаточно для создания и редактирования объектов. Во всяком случае уже отрисовка геометрии объектов (без заполнения атрибутов) уже заметно улучшит Карты. Сами "задания" - небольшие по объему, их можно сделать за обозримое время. В этой связи просим тех, кто берется рисовать в том или ином месте - написать об этом в комментариях, "застолбив" участок. Это позволит пользователям не "толкаться локтями".

Отдельно отметим, что географически задания в основном двух типов:

в небольших райцентрах в России (в более крупных городах больших лакун как правило, нет)

в крупных городах в странах ближнего зарубежья (включая их столицы). В этих странах Яндекс.Карты (как и в России, Украине, Беларуси) напрямую редактируются в Народной карте.

А теперь собственно, список мест со слоям:

Мы также будем рады, если вы предложите свои места, где помощь народных картографов актуальна (на территории бывшего СССР, исключая Прибалтику).