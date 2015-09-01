Клуб Народной карты

сентябрь 2015
Тротуары
Олег Чечулин
1 сентября 2015, 12:04
В Правилах есть такие пункты:
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19 комментариев
Туннель-уровень 0-эстакада
rēshz
1 сентября 2015, 16:37
Недавно заметил, что по 3D модели, на Каширской развязке МКАД при съезде к Вегасу располагается то-ли туннель, то-ли продолжение эстакады. Вся интересность в том, что на въезде это четко туннель, а на выезде уже не поймешь... (На картинке справа)
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3 комментария
Тропы в неположеном месте
Удалённый пользователь
2 сентября 2015, 12:27
Неоднонкратно замечал, что рисуются дороги (тропы) в т.ч. пересекающие ж/д в неположеных местах. Например, такие: https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1612598756?z=19&ll=37.525091%2C55.929310&l=nk%23sat (отдельный вопрос вызывает класс дороги в указанном выше примере). Я не знаю насколько это обоснованно с т.з. Яндекс, но не если будет пешая навигация, то получается, что навигатор будет водить и под поезда? Я чего-то не так понимаю, разъясните?
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27 комментариев
Заголовок не указан
goshagrodno
2 сентября 2015, 12:43
 
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4 комментария
Спутниковый релиз
yndx-totoschka
2 сентября 2015, 18:51
На Яндекс.Картах снова обновление спутникового покрытия.
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13 комментариев
спутники,news
Идентификационные номера дорог вида 16К-0000
Alexxegorov
4 сентября 2015, 14:47
Во времена старой народной карты было немало споров вокруг использовании этих идентификационных номеров для именования дорог. Во многом, спор был вызван тем, что эти номера вступали в противоречие с необходимостью именовать дороги как-либо ещё. 
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26 комментариев
дороги
Спутниковый релиз
yndx-totoschka
8 сентября 2015, 17:17
На Яндекс.Картах обновление спутникового покрытия.
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36 комментариев
спутники,news
Названия населённых пунктов - для подписи на карте
Алексей Зуев
9 сентября 2015, 16:55
Речь пойдёт об обычных населённых пунктах, не о садовых товариществах и коттеджных посёлках.
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4 комментария
административное деление,названия
Как рисовать курганы?
Андрей Семко
14 сентября 2015, 11:51
Добрый день, просьба подсказать как рисовать (и стоит ли рисовать) курганы, которых довольно много, например, в Краснодарском крае и нередко расположены они прям посреди полей. Как пример
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6 комментариев
Как рисовать промзоны?
Котик
15 сентября 2015, 12:26
Данная промзона отмечена как минимум тремя контурами.
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19 комментариев
Разделение контуров
Grand_2
15 сентября 2015, 13:37
Здравствуйте! Возможно ли к примеру отрисованный ранее лесной массив разделить на 2-а контура отдельно? Контур очень большой, чтобы его перерисовывать... пример: https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/123290950?z=18&ll=33.540949,59.654542&l=nk#sat просил модератора поправить он тоже не знает как.
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11 комментариев
Сокращение переулок
Удалённый пользователь
17 сентября 2015, 11:43
Почему в украинской версии Яндекс.Карт слово провулок не сокращается до пров. Так задумано?
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9 комментариев
Тип здания проектных организаций
Удалённый пользователь
17 сентября 2015, 11:43
Подскажите, пожалуйста, какой тип здания выбирать для зданий, занимаемых организациями, выполняющими проектные работы в строительстве? Это, например, огромное количество организаций, занимающихся проектированием в гражданском строительстве, типа "Подольскгражданпроект", "Нижегородгражданпроект", "Урюпинскпроект" и т.п., а также в разных отраслях промышленности и народного хозяйства. Часть из них можно разметить, как образовательные, поскольку они занимаются и научной работой, но основная масса никакой научной работы не ведёт, их единственный продукт - проектная и рабочая документация различных объектов. По названию подходит Бизнес и услуги, но не по содержанию, т.к. это "...здания, занятые организациями разных видов, среди которых затруднительно выбрать основную, ларьки и киоски, занятые предоставлением услуг, здания на автозаправках.". Категория Государство тоже совсем не то.
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9 комментариев
Угловые дома
Семён Федотов
17 сентября 2015, 11:52
Правило чётко говорит о том, что делать, когда дом имеет два адреса, каждый по своей улице.
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3 комментария
Топ пользователей
Lobov Sergey
17 сентября 2015, 12:16
С сегодняшнего дня на Народной карте снова есть топ пользователей.
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31 комментарий
news
АЗС, АГЗС
leshenko.kirill.a
18 сентября 2015, 14:05
Газовые заправки разумно отделить от бензин\дизельных.  Иначе человеку будет крайне сложно найти в незнакомом городе именно газовую, используя поиск. Так же, возможна ситуация, когда человек на последних литрах бензина прикатил на газовую, так как не припомню случаев, когда данные типы заправок были совмещенны.
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6 комментариев
Ограничение скорости
Naruhodo
21 сентября 2015, 10:20
Хотелось бы спросить, зачем мы добавляем на НЯК ограничения скорости на дорогах, если Навигатор не оповещает водителей о превышении? 
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9 комментариев
Велосипедный разворот
Naruhodo
21 сентября 2015, 10:24
Добрый день. Велосипеды, в отличии от автотранспорта, могут пользоваться хитростью и выполнять развороты по пешеходным переходам, при этом, естественно, слезая с него и везя за собой. Целесообразно ли обозначать данные манёвры на НЯК? 
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4 комментария
Где порисовать
Lobov Sergey
21 сентября 2015, 11:03


Хочется порисовать, но знакомые места вокруг уже отрисованы подробно и все последние изменения на местности уже отражены на карте? Знаете, что есть места, где помощь в рисовании актуальна, но не знаете где именно?

На Народной карте и Яндекс.Картах уже не так много белых пятен, но хватает мест, где детальность карты можно и хочется повышать.

Про ряд таких мест мы знаем и хотим предложить Народным картографам порисовать именно там. Сейчас мы делаем среди таких "заданий" разделение по слоям, ведь не секрет, что у многих пользователей если "любимые" слои для рисования, а есть те, рисовать которые нравится меньше. 

В основном предлагаемые места не требуют знания местности, спутникового снимка достаточно для создания и редактирования объектов. Во всяком случае уже отрисовка геометрии объектов (без заполнения атрибутов) уже заметно улучшит Карты. Сами "задания" - небольшие по объему, их можно сделать за обозримое время. В этой связи просим тех, кто берется рисовать в том или ином месте - написать об этом в комментариях, "застолбив" участок. Это позволит пользователям не "толкаться локтями".

Отдельно отметим, что географически задания в основном двух типов:

  • в небольших райцентрах в России (в более крупных городах больших лакун как правило, нет)
  • в крупных городах в странах ближнего зарубежья (включая их столицы). В этих странах Яндекс.Карты (как и в России, Украине, Беларуси) напрямую редактируются в Народной карте.

А теперь собственно, список мест со слоям:

 

  

 

 

  

 

Мы также будем рады, если вы предложите свои места, где помощь народных картографов актуальна (на территории бывшего СССР, исключая Прибалтику).

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71 комментарий
news
Повороты пешеходных дорожек
Удалённый пользователь
21 сентября 2015, 13:40
Необходимо ли скруглять углы поворота у пешеходных дорожек, если в реальности эти углы прямые? Я понимаю, что это необходимо на автомобильных дорогах, т.к. там на поворотах реально делается скругление и машине нужен определенный радиус поворота. Кроме того, при скруглении поворота автодороги, линия, отображающая дорогу на Карте всё равно не выйдет за габариты реальной дороги, т.к. автомобильная дорога широкая. Я могу понять скругление пешеходной дорожки, когда в реальности она широкая и скругленная линия на Карте не выйдет за габариты реальной дорожки на Спутнике.
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5 комментариев