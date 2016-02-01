Клуб Народной карты

февраль 2016
Спутниковый релиз
yndx-totoschka
1 февраля 2016, 20:26

На Яндекс.Картах обновление спутникового покрытия.

В этот релиз вошли новые снимки Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Турции, площадь его составила 75 тысяч км².

Большое обновление получил Казахстан — почти 40 тысяч км², что составляет половину релиза. Наибольшее обновление получили Карагандинская и Алматинская области – всего по 5 тысяч км² каждая.

Обновились снимки в АстанеАлма-Ате, во всех остальных региональных центрах, за исключением Уральска. Также новый снимок получил город Байконур

В Узбекистане также прибавилось много новых подробных снимков — почти 100% подробного покрытия региона достигли Ферганская и Андижанская области – они получили 2000 и 700 км² новых снимков соответственно. Сырдарьянская область достигла 75% подробного спутникового покрытия, получила она также почти 2 тысяч км².

Обновление получили Ташкент и региональные центры Фергана, Навои, Джизак, Ургенч и Гулистан.

Киргизия получила новый снимок в столице Бишкек.

Турции досталось около 20 тысяч км² новых снимков. Обновление получили Стамбул, город-миллионник Газиантеп и другие крупные города страны.

Подробную карту релиза можно посмотреть по клику на картинку

Подробная карта релиза

Традиционно просим не рисовать в местах, где после обновления подробного снимка образовались смещения.

Если такие вам встретились — пишите нам. Мы устраним их в ближайшее время.

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9 комментариев
news,спутники
Различные вопросы
Бакулин Станислав
1 февраля 2016, 21:30

При работе с Народной картой возникло определенное количество вопросов, с которыми хочу поделиться:

1) В каком виде указывать время работы если учреждение, в основном автозаправки, работает круглосуточно: можно писать либо "круглосуточно", либо "24 часа", либо "Пн-Вс круглосуточно", а как указывать правильно? На каком языке указывать время работы, если учреждения находятся в государствах СНГ, Прибалтики, Европейского Союза, где русский язык может не являться государственным языком?

2) Как быть с короткими номерами телефонов: стоит ли их указывать или нет, а если указывать то в каком виде? Есть службы использующие короткие номера, например скорая помощь, пожарная охрана, полиция, газовая служба, некоторые охранные фирмы, а также иногда таксофирмы.

3) Как указывать стоянки для такси? Если на стоянке могут припарковываться такси определенной фирмы, то надо ли указывать название фирмы и телефон для вызова такси?

4) Как указывать магазины типа секонд-хэнд, а также магазины торгующие ранее используемой мебелью, техникой?

5) Как указывать заправки для электромобилей, в основном они занимают очень мало места и бывает так что находятся на автостоянках?

6) Стоит ли при создании предприятий, заводов, небольших фирм указывать вид деятельности (Акционерное общество - АО, Акционерное общество закртытого типа - АОЗТ,  Индивидуальный предприниматель - ИП)?

7) Если есть несколько расположенных рядом остановок общественного транспорта 

P.S.

В конце 2015 года проходил вебинар, запись которого обещали сделать доступным для просмотра/прослушивания. Может я что-то пропустил, но вроде бы ссылки на запись вебинара не было.

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26 комментариев
Организации в здании
Lobov Sergey
2 февраля 2016, 18:37

Всем привет!

На карте часто встречаются здания, в которых размены организации, причем часто организаций бывает много – несколько десятков. Иконки не всех из них чисто физически помещаются на схеме даже на самом крупном масштабе.

Мы сделали боле удобной работу с организациями в зданиях:

·         В карточке здания показываются организации, расположенные внутри контура здания, можно в один клик перейти на карточку любой организации, можно добавить новую организацию

·         Если организаций слишком много, то в карточке здания показано их количество, по ссылке можно перейти на список организаций, в рамках списка работает поиск. Также можно добавить новую организацию, проверив поиском, что её ещё нет.

·         Как и раньше одну из организаций в здании можно сделать основной, она будет показываться наверху списка

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17 комментариев
news
Высота у ферменных конструкций
Lobov Sergey
2 февраля 2016, 20:18

В последнем обновлении мы убрали из Правил запрет на простановку высоты у ферменных конструкций.

В этой связи хочется дать несколько рекомендаций по рисованию таких сооружений:

  • Ферменные сооружения, сужающиеся с увеличением высоты (типичные пример - телевышки, типичный конкретный пример - Шуховская башня) размечаются в рамках общего принципа рисования зданий - когда разновысотные секции рисуются отдельными контурами - такие сооружения рисуются несколькими контурами (минимум три) с разной высотой. "Внутренние" контуры с бОльшей высотой включаются в состав "внешних". Пример.

  • Ферменные конструкции с площадками/платформами и подобными конструкциями в верхней части (типичный пример - вышки с платформой наверху, на которой размещается оборудование) размечаются в рамках общего принципа рисования зданий - когда контур рисуется по фундаменту, а изменения "профиля" здания над землей не отображаются. Рисуется только контур самой вышки, платформа на высоте отдельно не рисуется.

Сами ферменные конструкции размечаются типом "постройка, сооружение", в случае, если нижняя часть башни/вышки включена в состав здания; последнее размечается в соответствии с типом его использования (как в примере выше)

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8 комментариев
правила
Подписка на новые посты клуба
yndx-totoschka
3 февраля 2016, 15:11

С переездом клуба Народной карты на новую платформу стало возможно следить за новыми записями. Для это нужно сделать всего два шага:

1. Нажать вверху кнопку Подписка

2. Указать нужный вам e-mail и подписаться

Готово! Теперь вы сможете всегда быть в курсе событий:)

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14 комментариев
news
Дорога по городу федерального значения
TimeKing
3 февраля 2016, 17:02

Привет всем, 

столкнулся со странной отрисовкой Приморского шоссе в Петербурге, оно почему-то разделено на много различных участков называющихся одинаково, но привязанные к поселениям через которое проходит. 

Хотя, если верить постановлению Спб № 300 от 17.03.2011 - Приморское шоссе - это дорога регионального значения Санкт-Петербурга: 40 ОП РЗ - 1155 Приморское шоссе (от ул. Савушкина и Планерной ул. р. Приветной)

В правилах увидел скрин, в котором изображена привязка дороги в Москве к городу федерального значения (гфп), видимо и тут нужно объединить куски и привязать к объекту гфп, как того требуют правила для дорог регионального значения - в случае с гфп - он соответствуют уровню региона. 

Похоже для всех других дорог перечня тоже желательна перепривязка к гфп, а не к населённому пункту. 

Подскажите, правильно ли я понял обстановку, можно ли приступать к редактированию? 

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7 комментариев
Дороги регионального значения в Санкт-Петербурге
Lobov Sergey
3 февраля 2016, 18:38

Внутри города федерального значения Санкт-Петербург, дороги общего пользования, помимо привычного наименования (улицы, переулки и т.п.) имеют официальную нумерацию, зафиксированную в нормативных актах. 

Общий перечень можно посмотреть тут.

В целом подобные перечни дорог (не только регионального значения) есть и в других субъектах Российской Федерации, но специфика данного перечня в том, что он относится к зоне практически сплошной городской застройки и входят в него не трассы между населёнными пунктами, а улицы и проезды в составе населенного пункта.

В ряде случаем дороги из перечня совпадают с одной из улиц города, но значительное число дорог представляют из себя только часть улицы, а часть - и вовсе безымянные проезды и переулки.

При разметке этих нумерованных дорог (а она уже встречается) следует поступать следующим образом:

  • все нумерованные дороги (в том числе и полностью совпадающие с улицами) необходимо размечать отдельным составным объектом типа "трасса с номером" (это, собственно, важное отличие от улицы с собственным названием)
  • номера дорог размечать в рамках общего принципа нумерации дорог: полный идентификационный номер 40 ОП РЗ - 0760 записывается в виде 40-0760, "общие" элементы ОП РЗ (общего пользования регионального значения) - не включаются в название, как это делается для всех региональных трасс
  • номер дорог записывается как синоним (а не как официальное название)
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10 комментариев
правила
АЗС: ставить POI на кассу или на навес?
memento [ 🚶 🚲 🚗 ]
5 февраля 2016, 11:43

А куда правильно ставить точечный объект АЗС? Логично ставить под навес, где колонки (а навесы не рисуются, увы). На крупных заправках кассы могут быть ближе к какому-нибудь проезду, который может быть отделен от колонок бордюром, забором и т.п. и совсем не относиться к заправке, а маршруты серверный алгоритм строит, как я понял, ориентируясь на точечный объект. В правилах конкретики не нашел.

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10 комментариев
места,авто
Пешеходные дорожки: Расстояние от дороги?
Ярослав (bforest)
5 февраля 2016, 12:41

При картировании столкнулся с небольшой проблемкой: тротуар идёт в плотную к дороге, однако есть небольшой газончик между ними. Как на фото. Стоит ли отрисовывать тротуар 10-кой?

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10 комментариев
Названия жилых комплексов
karpovka.net
8 февраля 2016, 12:40

С недавнего времени в ЯК стали массово появляется "кварталы" с названиями жилых комплексов, причем даже если строится один дом. Объяснение мне было дано понятное: это необходимо для удобства ориентирования.

Однако если причина только в этом, то неправильно рисовать старые проекты. Названия жилых комплексов рекламные, необходимые для привлечения дольщиков (за редким исключением). Поэтому спустя два-три года после заселения домов эти названия забываются, и используются только адреса домов.

Предлагаю ограничить срок существования "кварталов" с жилыми комплексами двумя годами после ввода их в эксплуатацию, чтобы не перегружать карту ненужной информацией.

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14 комментариев
Спутниковый релиз
yndx-totoschka
9 февраля 2016, 16:06

На Яндекс.Картах обновление спутникового покрытия.

Этот релиз полностью достался России и площадь его составила 25 тысяч км².

Наибольшее обновление получили Республика Коми (более 4 тысяч км²), Калининградская и Мурманская области (по 2 тысячи км км² каждая), а больше всего новых подробных снимков прибавилось в Республике Карелия – почти 4 тысячи км².

Новые снимки получили Калининград и Нарьян-Мар, а также города в регионах:

Калининградская область: Светлый, Пионерский, Гурьевск, Светлогорск, ПолесскБагратионовск, Ладушкин;

Мурманская область: Апатиты, Мончегорск, Кандалакша, Кировск, ОленегорскКовдор, Заполярный;

Ленинградская область: Луга, Новая Ладога, Приморск, Высоцк,

Онега и Каргополь в Архангельской области, Харовск и Устюжна в Вологодской, Ноябрьск и Надым в Ямало-Ненецком АО, Медвежьегорск в Карелии, Норильск в Красноярском крае и Радужный в ХМАО-Югра.

Помимо обновления подробного покрытия в этот релиз вошла большая партия снимков среднего разрешения — более 340 тысяч км².

Снимки достались Северо-Западному федеральному округу, в частности побережью Баренцева моря, а также Ненецкому АО, Республике Коми, Архангельской области, Ямало-Ненецкому АО, Карелии, ХМАО-Югра, Мурманской, Свердловской, Вологодской областям и Пермскому краю.

Подробная карта релиза по клику на картинку:

Подробная карта релиза

Традиционно просим не рисовать в местах, где после обновления подробного снимка образовались смещения.

Если такие вам встретились — пишите нам. Мы устраним их в ближайшее время.

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9 комментариев
news,спутники
Состояния зданий
Олег Чечулин
9 февраля 2016, 16:54

1) Для чего на слое "схема" показываются отображаются снесённые здания? Ведь этот слой, я так понимаю, нужен для того, чтобы посмотреть, как будет выглядеть карта после релиза?

2) Ну и чтоб 2 раза не вставать: мне кажется, что состоянием "строится" нужно отмечать не только строящиеся здания, но и находящиеся на реконструкции. А поскольку обычный обыватель здание в процессе сноса не всегда сможет отличить от реконструируемого, то и здания в процесе сноса тоже нужно обозначать как "строится" (хотя это и выглядит нелогичным; нелогичность можно убрать переименованием состояния "строится" во что-нибудь вроде "ведутся работы").

Кто что думает по этим вопросам?

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5 комментариев
Имена для жилых домов
Наталья
9 февраля 2016, 17:13

И ещё один вопрос связан с жилыми домами. Некоторые застройщики дают своим новым домам сосбтвенные названия. Например, вот здесь: не один большой дом, а несколько и каждый назван в честь одной из известных дворянских фамилий. Можно ли таким домам присваивать соответствующие имена. 

И можно ли у построенных жилых домов оставлять номер корпуса, который используется для внутреннего счёта в жилом комплексе? Насколько я знаю, дольщики активно пользуются данной информацией.  

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8 комментариев
Персональный порядок подкатегорий
Lobov Sergey
9 февраля 2016, 19:27

Всем привет!

В трёх категориях объектов: зданиях, территориях и местах - подкатегорий достаточно много, иногда для выбора нужной (когда это делается выбором из списка, без использования строки для быстрого поиска категорий) нужно проматывать список.

При этом достаточно часто пользователь создает в основном объекты всего нескольких подкатегорий из большого списка. Для большего удобства теперь в указанных выше трех категориях при создании объекта порядок подкатегорий в списке будет персональным - наверху будут те подкатегории, объекты в которых пользователь создавал последними. Те же подкатегории, объекты в которых пользователь не создавал давно (или не создавал вообще) окажутся внизу. С большой вероятностью они потребуются достаточно редко.

О такой опции нас неоднократно просили народные картографы, и мы рады, что можем на эти просьбы ответить делом.

Команда Народной карты

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5 комментариев
news
Обновление в Правилах 09.02.2016
Анна К.
9 февраля 2016, 20:09

Сегодня произошло обновление Правил. 

Уточнения небольшие и внесены по вашим просьбам. Подробнее можно прочитать в комментариях раз и два. 

Традиционно просим ознакомиться с изменениями.

Команда Народной карты

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Обновление Правил,Правила
Атрибут "В стадии строительства", и с чем его едят?
Ярослав (bforest)
11 февраля 2016, 01:48

В пункте 3.2.11 Правил картирования сказано

Переключатель «В стадии строительства» задает признак того, что участок дороги находится в состоянии строительства

Признак «В стадии строительства» задается только если строительство или ремонт (с перекрытием движения) дороги длится более трех месяцев.

Рисовать на карте дорогу «в стадии строительства» можно с момента начала её строительства — с устройства земляного полотна.

Однако в Правилах ничего не сказано (нуу.. я не нашёл) о дорогах, которые по документам есть, а в реальности, пока что, отсутствуют. Я говорю о дорогах, вдоль которых расположены участки под ИЖС (те, кто работал с Росреестром поймут меня). Нужно ли задавать им такой атрибут, и рисовать ли эти дороги вообще?

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7 комментариев
Дороги, отрисованные в два ребра
Ярослав (bforest)
11 февраля 2016, 11:35

Гуляя по панорамам вдоль двухреберной дороги, заметил вот такую разметку у въезда на АЗС:

Соответственно на АЗС можно проехать со встречной (по панораме) стороны, однако на НЯК это выглядит, как на скриншоте ниже. И возникает попутный вопрос: можно, и нужно ли, изображать это на карте, как я сделал посредством белой стрелки. В Правилах ничего по сути не нашёл...

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19 комментариев
Учебные центры предприятий
Удалённый пользователь
12 февраля 2016, 12:54

Приветстсвую!

Сегодня, проводя свою активность на НЯК, столкнулся с проблемой выбора категории для "Учебных центров" промышленных предприятий.

Какой категорией рисуются данные учреждения ?

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1 комментарий
Лыжные трассы
Василий Александров
12 февраля 2016, 12:59

На горнолыжном курорте тут один пользователь отрисовал лыжные трассы дорогами минимальной значимости. По моему это неправильно. Вопрос - в какую категорию их перевести, если учесть что у них есть свои собственные номера (имена). Летом на месте большинства трасс находятся тропинки.

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3 комментария
Пересечения автодорог в разных уровнях
Андрей Ф
12 февраля 2016, 13:04

Обратил внимание на то, что в обновлённой версии народной карты присутствует такой косяк, как образование точек при рисовании автомобильной дороги, которая пересекается с другой дорогой в разных уровнях (то есть - одна дорога проходит над другой)! По логике - между этими двумя дорогами не должно образовываться ни каких пересечений (точек) (по аналогии с мостами через железные дороги и туннелями)! Соответственно - логичный вопрос! Планируется ли устранить данный косяк (например задав приоретет дороге сверху)? 

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15 комментариев