На Яндекс.Картах обновление спутникового покрытия.

В этот релиз вошли новые снимки Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Турции, площадь его составила 75 тысяч км².

Большое обновление получил Казахстан — почти 40 тысяч км², что составляет половину релиза. Наибольшее обновление получили Карагандинская и Алматинская области – всего по 5 тысяч км² каждая.

Обновились снимки в Астане, Алма-Ате, во всех остальных региональных центрах, за исключением Уральска. Также новый снимок получил город Байконур.

В Узбекистане также прибавилось много новых подробных снимков — почти 100% подробного покрытия региона достигли Ферганская и Андижанская области – они получили 2000 и 700 км² новых снимков соответственно. Сырдарьянская область достигла 75% подробного спутникового покрытия, получила она также почти 2 тысяч км².

Обновление получили Ташкент и региональные центры Фергана, Навои, Джизак, Ургенч и Гулистан.

Киргизия получила новый снимок в столице Бишкек.

Турции досталось около 20 тысяч км² новых снимков. Обновление получили Стамбул, город-миллионник Газиантеп и другие крупные города страны.

Подробную карту релиза можно посмотреть по клику на картинку

Традиционно просим не рисовать в местах, где после обновления подробного снимка образовались смещения.

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