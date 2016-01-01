Наблюдал прямой эфир, увидел как V рисует дороги в посёлке 5-м и 6-м классами. Я исправил 5-й на 6-й, а 6-й на 7-й. На что V ответил мне не одобрительно, попросил исправить обратно. После небольшой переписки, мы пришли к выводу, что нужно написать в клуб, т.к. мы остались при своих мнениях. V попросил поднять вопрос в клубе. Рассудите нас, кто прав, а кто нет
Прошу перенести данные с народной рарты на обычную, так как населённый пункт есть в котором проживает более 1000 человек но на карте этот населённый пункт не отаброжается. Посёлок "Опытная станция ВНИИК"
Народная карта - отличный сервис! Но в ней не хватает обектов таких как:в разделе "медицина" не хватает Поста спасателей,а в "Услугах" не хватает благотварительного клуба.Прошу исправить,думаю многим будет удобней.