Клуб Народной карты

январь 2016
Что порисовать?
Анна К.
1 января 2016, 15:30
Пришел Новый год и с ним вместе и Новогодние каникулы! 
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28 комментариев
Собачья площадка
Олег Чечулин
1 января 2016, 23:08
Каким типом территории обозначать площадки для выгула собак? Одного точечного объекта для этого маловато
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13 комментариев
Обновление Правил 03.01.2016
Анна К.
3 января 2016, 12:45
Итак, анонсируем первое обновление Справки Народной карты в 2016 году. Обновление небольшое, больше информационное.
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22 комментария
Отображения горного рельефа
Георгий Работягин
3 января 2016, 12:55
Здравствуйте, почему не отображается гористая местность(скалы, горы) хотя правка подтверждена и название гор есть. 
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13 комментариев
Вопросы по разделу 6.2 Правил
nogo1986
7 января 2016, 22:04
У меня возникло несколько вопросов по разделу 6.2..
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19 комментариев
Заголовок не указан
Ярослав (bforest)
11 января 2016, 11:12
Наблюдал прямой эфир, увидел как V рисует дороги в посёлке 5-м и 6-м классами. Я исправил 5-й на 6-й, а 6-й на 7-й. На что V ответил мне не одобрительно, попросил исправить обратно. После небольшой переписки, мы пришли к выводу, что нужно написать в клуб, т.к. мы остались при своих мнениях. V попросил поднять вопрос в клубе. Рассудите нас, кто прав, а кто нет
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10 комментариев
Категория "район области"
alexeyborovik1
11 января 2016, 11:51
Для чего при редактировании объекта "район области" нужна возможность постановки галочки "является городом"?
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1 комментарий
Совред: Октябрьск
Naruhodo
11 января 2016, 11:52
Здравствуйте! Можете ли вы устроить совред по Октябрьску? Город срочно нуждается в подробной отрисовке. 
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10 комментариев
слово "улица" применительно к числовому номеру линии - надо ли?
Алексей К.
12 января 2016, 17:05
собственно, видел много вариантов - и с "улицей" и без.
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17 комментариев
Стандрт депо
Василий Александров
13 января 2016, 12:53
Моё предложение по стандартизации атрибутирования депо и транспортных парков ибо сейчас атрибутируют кто во что горазд. Подготавливалась модераторами НЯК. Какого мнение администрации по этому поводу?
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30 комментариев
Адреса земельных участков без построек
Олег Чечулин
13 января 2016, 15:45
Почему нельзя задавать адреса земельным участкам, на которых нет ни одной постройки? Например, паркам, будущим стройплощадкам, дачным участкам и т.д.?
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11 комментариев
Вокзалы
nogo1986
14 января 2016, 13:11
Хотелось бы все-таки разобраться с ситуацией с вокзалами, как типом ж/д станции.
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25 комментариев
Парковка
kuma
14 января 2016, 13:44
Здравствуйте
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2 комментария
парковки
Платность М4 от МКАД
memento [ 🚶 🚲 🚗 ]
14 января 2016, 16:36
Добрый день.
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30 комментариев
Реформа ЖКХ в помощь народным картографам
Noita
15 января 2016, 13:32
Есть такой сайт: https://www.reformagkh.ru/
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14 комментариев
Перенос данных на карту !
XvitalikX5
18 января 2016, 12:09
Прошу перенести данные с народной рарты на обычную, так как населённый пункт есть в котором проживает более 1000 человек но на карте этот населённый пункт не отаброжается. Посёлок "Опытная станция ВНИИК"
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10 комментариев
Чего не хватает в народной карте?
Аноним
18 января 2016, 18:40
Народная карта - отличный сервис! Но в ней не хватает обектов таких как:в разделе "медицина" не хватает Поста спасателей,а в "Услугах" не хватает благотварительного клуба.Прошу исправить,думаю многим будет удобней.
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11 комментариев
Порядок подкатегорий у зданий и территорий
Lobov Sergey
19 января 2016, 16:06
Мы изменили порядок подкатегорий в выпадающем списке у зданий и территорий.
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20 комментариев
Остановки
Владислав
20 января 2016, 11:42
Стоит ли автобусные/маршрутные остановки, которые очень хорошо видны на карте и довольно большие, отмечать на карте зданием? Если да, то каким?
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15 комментариев
остановки
Официальная база данных
Удалённый пользователь
20 января 2016, 23:46
Здесь появилась официальная база данных с адресами, телефонными номерами и индексами отделений Укрпочты. Ее можно использовать? Думаю, это полезный источник, может кому-то понадобиться.
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1 комментарий