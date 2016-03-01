1. По коллективным садам. Сейчас предлагается подписи на карте без упоминания сада. К примеру Виктория

Будто здесь расположен город, поселок, деревня с названием Виктория. Разве это корректно? На деле здесь СТ "Виктория" северного трамвайного депо г. Екатеринбурга, именно это название указывается в документах. Таково наименование объекта! Либо предлагается так: написание СНТ Металлоштапм, но ... без кавычек.

Но это уже противоречит правилам русского языка.

Московская типография № 2 и ОАО «Московская типография № 2»

Т.е. если указывается Виктория, то без кавычек, но если СТ "Виктория", то с кавычками.

Предлагается новое усложение: создание нескольких вариантов для подписи на карте, для официального названия и какое-то ещё одно. Т.е. я должен вместо одного названия вводить сразу 3!

По такому принципу, сотни тысяч созданных садов привести к излишне строгому порядку - это колоссальная бюрократическая работа. Просьба позволить создавать ОДНО название, строго по оф. документам, если в них указано СНТ "Металлоштамп", то именно такой подписи на карте и названия будет абсолютно достаточно. А главное это будет корректно, официально, и соответствовать правилам русского языка!

2. Работа по созданию объектов резко затормозилась. Если на старой карте можно было создать контур здания, в одном окне присвоить ему адрес, название и указать магазин в нём. Теперь приходится создавать здание, сохранять его, отдельно создавать магазин, сохранять его, и ещё раз, опять отдельно создавать адрес и сохранять его. Работа увеличилась в 3 раза! Нельзя ли вернуть всё к заполнению в одном окне?

3. Руководство Яндекс-карт резко усложнило правила, исходя из ситуации в Москве, но наши москвичи, как всегда, не очень представляют "жизнь за МКАДом". Посмотрите, во многих отдаленных деревнях указано лишь их название. Границы везде исправлены автоматически на НЕВЕРНЫЕ, исправлявшиеся при переходе к Новой карте каким-то странным путем создания новых контуров. Теперь, начиная работать с местностью, приходится проделывывать огромную лишнюю работу: подолгу исправлять контуры нас. пунктов. То же самое по водоемам и лесами - все их контуры не совпадают с местностью! Только потом руки наконец, доходят до создания зданий и адресов, но опять с кучей лишней работы:( Именно поэтому надо упростить создание объектов, адресов и т.п.