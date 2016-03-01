На Яндекс.Картах обновление спутникового покрытия.
На это раз площадь релиза составила 85 тысяч км2, затронул он в большей степени Россию, в меньшей – Казахстан, Абхазию и Грузию.
Наибольшее обновление получили Иркутская, Ростовская и Свердловская области (около 7 тысяч км2 каждая), больше всего новых подробных снимков прибавилось в Республике Алтай (6 тысяч км2).
Обновление получили региональные центры Красноярск, Астрахань, Абакан, а также города в регионах:
Иркутская область: Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Тайшет, Железногорск-Илимский, Слюдянка, Байкальск, Свирск, Бирюсинск, Алзамай;
Ростовская область: Шахты, Новочеркасск, Новошахтинск, Красный Сулин, Миллерово, Цимлянск;
Свердловская область: Первоуральск, Ревда, Красноуфимск, Кушва, Заречный, Кировград, Арамиль, Верхний Тагил, Верхняя Тура;
Алтайский край: Камень-на-Оби, Горняк, Змеиногорск;
Республика Башкортостан: Белорецк, Сибай, Межгорье;
Республика Бурятия: Северобайкальск, Бабушкин;
Владимиская область: Юрьев-Польский, Меленки, Гороховец;
Волгоградская область: Урюпинск, Ленинск;
Кемеровская область: Прокопьевск, Киселевск, Топки, Таштагол;
Курганская область: Петухово, Макушино;
Нижегородская область: Кстово, Перевоз;
Новосибирская область: Карасук, Тогучин, Черепаново, Купино;
Омская область: Тара, Исилькуль, Калачинск, Называевск;
Саратовская область: Вольск, Калининск;
Тульская область: Щекино, Киреевск, Суворов, Липки, Советск;
Республика Хакасия: Саяногорск, Абаза;
Челябинская область: Златоуст, Миасс, Усть-Катав, Катав-Ивановск,
а также Нариманов в Астраханской области, Злынка в Брянской, Дагестанские Огни в Республике Дагестан, Киров в Калужской области, Чухлома в Костромской, Бузулук в Оренбургской, Очер в Пермском крае, Кинель в Самарской области, Северск в Томской, Туран в Республике Тыва и Красная Поляна (г. Сочи) в Краснодарском крае.
Казахстан получил обновление в городе Каскелен, Грузия – в Мцхете.
В Абхазии новые снимки появились в городах Гудаута, Гагра и Пицунда.
Подробная карта релиза.
Традиционно просим не рисовать в местах, где после обновления подробного снимка образовались смещения.
Если такие вам встретились — пишите нам. Мы устраним их в ближайшее время.