Клуб Народной карты

март 2016
Спутниковый релиз
yndx-totoschka
1 марта 2016, 02:53

На Яндекс.Картах обновление спутникового покрытия.

На это раз площадь релиза составила 85 тысяч км2, затронул он в большей степени Россию, в меньшей – Казахстан, Абхазию и Грузию.

Наибольшее обновление получили Иркутская, Ростовская и Свердловская области (около 7 тысяч км2 каждая), больше всего новых подробных снимков прибавилось в Республике Алтай (6 тысяч км2).

Обновление получили региональные центры Красноярск, Астрахань, Абакан, а также города в регионах:

Иркутская область: Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Тайшет, Железногорск-Илимский, СлюдянкаБайкальскСвирск, Бирюсинск, Алзамай;

Ростовская область: Шахты, НовочеркасскНовошахтинск, Красный Сулин, Миллерово, Цимлянск;

Свердловская область: Первоуральск, Ревда, Красноуфимск, КушваЗаречный, Кировград, Арамиль, Верхний Тагил, Верхняя Тура;

Алтайский край: Камень-на-ОбиГорняк, Змеиногорск;

Республика Башкортостан: БелорецкСибайМежгорье;

Республика Бурятия: Северобайкальск, Бабушкин;

Владимиская область: Юрьев-ПольскийМеленки, Гороховец;

Волгоградская область: УрюпинскЛенинск;

Кемеровская область: Прокопьевск, Киселевск, Топки, Таштагол;

Курганская область: Петухово, Макушино;

Нижегородская область: Кстово, Перевоз;

Новосибирская область: Карасук, Тогучин, ЧерепановоКупино;

Омская область: Тара, Исилькуль, Калачинск, Называевск;

Саратовская область: ВольскКалининск;

Тульская область: ЩекиноКиреевскСуворовЛипкиСоветск;

Республика Хакасия: СаяногорскАбаза;

Челябинская область: ЗлатоустМиассУсть-КатавКатав-Ивановск,

а также Нариманов в Астраханской области, Злынка в Брянской, Дагестанские Огни в Республике Дагестан, Киров в Калужской области, Чухлома в Костромской, Бузулук в Оренбургской, Очер в Пермском крае, Кинель в Самарской области, Северск в Томской, Туран в Республике Тыва и Красная Поляна (г. Сочи) в Краснодарском крае.

Казахстан получил обновление в городе Каскелен, Грузия – в Мцхете.

В Абхазии новые снимки появились в городах Гудаута, Гагра и Пицунда.

Подробная карта релиза.

Традиционно просим не рисовать в местах, где после обновления подробного снимка образовались смещения.

Если такие вам встретились — пишите нам. Мы устраним их в ближайшее время.

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28 комментариев
news,спутники
Технические вопросы
wait1
1 марта 2016, 13:38

1. По коллективным садам. Сейчас предлагается подписи на карте без упоминания сада. К примеру Виктория

Будто здесь расположен город, поселок, деревня с названием Виктория. Разве это корректно? На деле здесь СТ "Виктория" северного трамвайного депо г. Екатеринбурга, именно это название указывается в документах. Таково наименование объекта! Либо предлагается так: написание СНТ Металлоштапм, но ... без кавычек.

Но это уже противоречит правилам русского языка

Московская типография № 2 и ОАО «Московская типография № 2»

Т.е. если указывается Виктория, то без кавычек, но если СТ "Виктория", то с кавычками.

Предлагается новое усложение: создание нескольких вариантов для подписи на карте, для официального названия и какое-то ещё одно. Т.е. я должен вместо одного названия вводить сразу 3! 

По такому принципу, сотни тысяч созданных садов привести к излишне строгому порядку - это колоссальная бюрократическая работа. Просьба позволить создавать ОДНО название, строго по оф. документам, если в них указано СНТ "Металлоштамп", то именно такой подписи на карте и названия будет абсолютно достаточно. А главное это будет корректно, официально, и соответствовать правилам русского языка! 

2. Работа по созданию объектов резко затормозилась. Если на старой карте можно было создать контур здания, в одном окне присвоить ему адрес, название и указать магазин в нём. Теперь приходится создавать здание, сохранять его, отдельно создавать магазин, сохранять его, и ещё раз, опять отдельно создавать адрес и сохранять его. Работа увеличилась в 3 раза! Нельзя ли вернуть всё к заполнению в одном окне?

3. Руководство Яндекс-карт резко усложнило правила, исходя из ситуации в Москве, но наши москвичи, как всегда, не очень представляют "жизнь за МКАДом". Посмотрите, во многих отдаленных деревнях указано лишь их название. Границы везде исправлены автоматически на НЕВЕРНЫЕ, исправлявшиеся при переходе к Новой карте каким-то странным путем создания новых контуров. Теперь, начиная работать с местностью, приходится проделывывать огромную лишнюю работу: подолгу исправлять контуры нас. пунктов. То же самое по водоемам и лесами - все их контуры не совпадают с местностью! Только потом руки наконец, доходят до создания зданий и адресов, но опять с кучей лишней работы:( Именно поэтому надо упростить создание объектов, адресов и т.п.

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14 комментариев
Ограничения пользователей
Agvares
3 марта 2016, 10:50

При попытке нарисовать контуры дачного массива получил такое предупреждение:

"Недостаточно прав для выполнения операции".

Возможно это связано с пересечением контура области. Если так прошу поправить контур. Если причина другая просветите пожалуйста.

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6 комментариев
багрепорт
Совред Богучанское водохранилище
Фёдор Рогозин
3 марта 2016, 10:53

В связи с заполнением Богучанского водохранилища под водой оказались затопленными сотни островов и много населённых пунктов, а также леса! Теперь нужно это всё редактрировать или удалять:

https://n.maps.yandex.ru/#!/?z=12&ll=100.683250%2C58.680058&l=nk%23sat

https://n.maps.yandex.ru/#!/?z=13&ll=101.097146%2C58.949266&l=nk%23sat

https://n.maps.yandex.ru/#!/?z=12&ll=101.714612%2C58.945895&l=nk%23sat

https://n.maps.yandex.ru/#!/?z=13&ll=99.774628%2C58.509102&l=nk%23sat

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9 комментариев
Технические работы
Анна К.
3 марта 2016, 14:41

Сегодня, 03.03.16 на сервисе будут проводиться технические работы. В течение дня сервис может находиться в режиме "только для чтения"

Приносим свои извинения за возможные неудобства.

Команда Народной карты. 

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Регламентные работы!
Ярослав (bforest)
3 марта 2016, 17:22

Ура! Интересно, чем же сегодня нас порадуете?

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14 комментариев
Совместные редактирования
Ярослав (bforest)
4 марта 2016, 13:58

И вот сегодня в преддверии Всемирного Женского дня - 8 марта, я расскажу Вам о совместном редактировании:

К сожалению, было отрисовано не всё, что входило в план совреда. Думаю, мы оставим его открытым.

Большое спасибо всем участником этого, первого для меня, совместного редактирования:
kryska.zagryzcka2016, ossipoffff, pbkj, Манъ, nogo1986, ogati, V-gosti-V, К.В.А., lipsigal

Приглашаю Вас принять участие во Втором соврде.
Старт Второго совместного редактирования запланирован на 15 марта. Он коснётся областного центра Липецкой области и Усманского района. Также, как и в предыдущем совреде, будет карта, поделённая на территории, которые Вы можете выбрать.

Приоткрою занавес Второго совреда: в Первом совреде территории были слишком большие, во Втором же территории будут намного меньше, и именно поэтому в следующем совместном редактировании мы будем закреплять территорию только за одним картографом. Также внедрим возможность закреплять территории по слоям. К примеру, кто-то любит рисовать дороги, кому-то нравятся здания, другим по-душе растительность, четвёртых привлекает гидрография. 

Для всех желающих порисовать найдется территория "по вкусу".

Желаю приятного редактирования!

Если у Вас есть какие-то пожелания по моим совредам - не стесняйтесь, оставляйте их в комментариях!

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14 комментариев
совместные редактирования,Липецкая область
Обновление Правил 04.03.2016
Анна К.
4 марта 2016, 15:54

Доброго времени суток!

Сегодня произошло небольшое обновление Правил

  1. Добавлен п. 1.3.1.4.8 (о требовании не перегружать карту излишне длинными названиями учреждений).

  2. Добавлен п. 5.1.11 (о запрете рисования адресов, не имеющих номера).

  3. Изменена формулировка п. 4.1.5 (смягчено требование рисовать здания, состоящие из разных строений или имеющие разную адресацию, отдельными контурами).

Информацию по обновлению вы также можете посмотреть здесь

Команда Народной карты.

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Обновление Правил
Совместные редактирования
Ярослав (bforest)
5 марта 2016, 08:51

Подведём итоги завершающегося совреда!

Всего в совреде было 7 территорий. Вы выбирали интересную и рисовали на ней.
Это совместное редактирование мы закрывать не будем, желающие могут присоединиться!

В целом, можно сказать что выполнено 55% работы. Ниже приведу немного визуальных сравнительных данных.

Наиболее активными картографами стали: 
kryska.zagryzcka2016ossipoffffpbkjМанъnogo1986ogatiV-gosti-VК.В.А., lipsigal.

Всего на этих территориях расположилось 36 населённых пунктов, из которых 8 находятся на финальной стадии отрисовки: необходимо лишь добавить адреса.

Село Отскочное до совреда:

В конце совреда:

Почти на всех территориях отрисованы дороги. В большей части отрисованы растительность и гидрография.

Растительность на Территории 1 до совреда

Сегодня это выглядит так:

Во многих населённых пунктах не были отрисованы и проименованы дороги. Сейчас ситуация изменилась.

Село Манино "До"

 

Село Манино "После"

За время проведения совреда было сделано более 2500 правок. Здесь побывали и рядовые пользователи сервиса, и эксперты Народной карты, и модераторы! Очень приятно было общаться со всеми картографами, рисующими в этом совместном редактировании. В среднем, ваши ответы заставляли ждать себя не более 20 часов. Все вы были общительны и вполне дружелюбны! Надеюсь, что вам понравилось рисовать здесь!

До скорых встреч во Втором совреде!!!

Приятного редактирования!

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8 комментариев
совместные редактирования
Встречи народных картографов
Lobov Sergey
6 марта 2016, 10:23

Совсем скоро, чуть больше чем через месяц, Народной карте исполнится 6 лет.

В районе Дня Рождения Народной карты традиционно проводятся офлайн-встречи активных народных картографов с командой сервиса, не станет исключением и 2016 год.

Все предыдущие встречи проходили в Москве, в этом году мы расширяем географию и идем к нашим пользователям в регионы. Ведь активные народные картографы есть практически во всех регионах, и добраться до Москвы получается не у всех.

2 апреля встреча активистов Народной карты пройдет в Санкт-Петербурге, в офисе Яндекса. В Петербурге и Ленинградской области народных картографов наверное, больше, чем в любом другом регионе (после Москвы), но все офлайн-встречи пока проходили без них. Верим, что встреча на берегу Невы исправит ситуацию. Конечно же, мы будем рады видеть не только жителей Петербурга и области, но и соседних регионов

9 апреля встреча пройдет в Московском офисе Яндекса. Надеемся увидеть на ней не только старых знакомых, но и картографов, которые стали рисовать на Народной карте уже в последний год – после объединения с Яндекс.Картами. В Центральном регионе таких активистов достаточно много.

23 апреля встреча пройдет в Казанском офисе Яндекса. В Татарстане сложилась интересная ситуация – в самой Казани не очень много активных народных картографов, зато они есть в ряде районных центров. Надеемся увидеть также и жителей соседних регионов.

Все три даты – субботы, это связано прежде всего с тем, что в рабочий день число участников встречи ограничится по большей части жителями самого города.

Что будет на встречах? Прежде всего –  это возможность вживую познакомиться и пообщаться тем, кто часто сталкивается друг с другом косвенно – в правках объектов, комментариях к ним и в этом клубе. Мы подведем итоги первого года Новой Народной карты, поговорим и про планы на будущее. Вопросов у пользователей к команде сервиса, а также у команды сервиса к пользователям также обычно бывает немало.

Все встречи пройдут днем, с 12-00, а ориентировочная продолжительность – 4 часа.

Также хочется оговорить, что число участников встреч ограничено (как размерами помещения, так и форматом общения на встрече) – потому для участия во встрече нужно написать нам на почту ymaps@yandex.ru (с пометкой «Офлайн-встреча» в теме письма) с указанием, в какой встрече вы хотите участвовать. В случае большого количества заявок критерием будет активность пользователя на сервисе и в клубе, а не дата написания письма.

Все вопросы общего характера можно задавать в комментариях.

Ждем вас!

Команда Народной карты

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20 комментариев
встреча
Железнодорожные вопросы.
Алексей Л.
6 марта 2016, 15:40

Возникло несколько вопросов:

1.Разрешается ли детальная отрисовка железнодорожных станций,попутно?Вопрос возник на фоне разночтений этого вопроса модераторами разных регионов.Модераторы одного региона разрешают попутную отрисовку,с условием классификации всех путей кроме главного категорией "подъездной путь" без именования.Модераторы другого региона более категоричны,удаляют  все пути на станции,кроме именованного главного пути.Прошу супермодераторов дать ответ по этому поводу,дабы привести все в единый вид.

2.Разрешается ли детальная отрисовка подъездных путей в промзонах,опять таки в зависимости от региона имеются разночтения.Где то разрешают отрисовать весь куст,где то наоборот рисуют один подъездной путь,удаляя остальные.

3.Последний вопрос касается отрисовки второго пути на перегонах.Например,есть река,ее пересекают два однопутных железнодорожных моста,из за чего пути тут расходятся друг от друга на 20 метров.В этом месте я отрисовал второй путь как участок линии ж/д(отображается красным пунктиром),но модератор удалил эту правку.Нужно ли отрисовывать такие участки?Есть еще один пример-двупутная жд на расстоянии в несколько километров пути расходятся и идут параллельно на расстоянии 20 метров,один путь на насыпи,другой в выемке-в этом случае второй путь отрисовывается или нет?Про стандартные ситуации правила мне понятны,если пути идут вместе,то линия рисуется в один путь.

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15 комментариев
железные дороги
Совместные редактирования
Ярослав (bforest)
9 марта 2016, 10:39

 

[Изображение кликабельно]
Территория на Народной карте


Представляю Вашему вниманию Второй совред. Произошло небольшое изменение: Липецк в этот совред входить не будет, мы ему отведём следующий, Третий совред, если актуальность сохранится... Ну что ж, вернёмся к главному вопросу.

В этот раз территория поделена на 11 частей. Этот совред будет менее продолжительным - итоги подведём 18-19 марта. В этом совместном редактировании всё же можно редактировать одну территорию нескольким картографам, но всё же существенное изменение есть: один и тот же слой на одной и той же территории двое пользователей править не будут.
Территории разнообразны. Более подробный список проблемных мест будет позднее. Скорее всего списков будет два, т.к. количество символов в одном посте ограничено, и всё, конечно же, не поместится.

Надеюсь, для всех желающих порисовать найдется территория "по вкусу"

Приятного редактирования!

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8 комментариев
Новое в редакторе НЯК
Анна К.
10 марта 2016, 16:12

Доброго времени суток! 

Сегодня хотим рассказать про два небольших изменения. Надеемся, что они будут вам полезны.

1. Дороги (Улицы) к которым привязаны Адреса теперь нельзя удалить. 


2. В Справку, открывающуюся по "?" в верхнем правом углу редактора, добавлена ссылка на дополнения Правил

Команда Народной карты

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8 комментариев
Совместные редактирования - Второй совред
Ярослав (bforest)
11 марта 2016, 11:25

Итак, проблемные места на разных территориях Второго совреда:
Территория 1

  1. Не отрисованы здания по всей площади территории.
    2. Нет зданий, нет и адресов. Нужно их добавить =)
    3. На территории не отрисована растительность - 1, 2, 3, 4.
    Гидрографии нету, дороги отрисованы и проименованы =)

Территория 2

  1. Не отрисованы здания по всей площади территории
    2. Адреса также отсутствуют =)
    3. Из растительности только посадки вдоль ж/д путей
    Гидрографии снова нету, дороги также отрисованы и проименованы =)

Территория 3

  1. Не отрисованы здания вдоль участка Октябрьской улицы
    2. Адресов почти нету нигде =(
    3. Растительность - 123 и 4
    Гидрография опять отсутствует, дороги также отрисованы и проименованы =)

Территория 4

  1. Неаккуратно отрисована граница Новоуглянки
    2. Нет домов и адресов по всей территории
    3. Не отрисована растительность - 1, 2.
    Гидрография в порядке, дороги отрисованы и имена получили =)

Территория 5

  1. Неаккуратно отрисована граница Новоуглянки
    2. Нету зданий с адресами по всему участку
    3. Не отрисована растительность вдоль участка реки Девица и нужно поправить границу растительности здесь

Территория 6

  1. Не отрисованы здания в Песковатке-Боярской
    2. Тоже нету адресов =)
    3. Много неотрисованной растительности: 1, 2, 3, 4, 5
    Гидрография, на мой взгляд, в порядке, дорожный граф в надлежащем качестве.

Продолжение в следующем посте. Позже прикреплю ссылку.

Надеюсь, для всех желающих порисовать найдется территория "по вкусу"

Приятного редактирования!

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2 комментария
совместные редактирования
Пешеходные дороги
Анна К.
11 марта 2016, 17:33

Доброго времени суток!

Коллеги, в настоящее время мы проводим эксперимент связанный с редактированием пешеходных дорог. 
Возможно, что его итогом станет доработка Правил рисования пешеходных и велосипедных дорожек.

Отсюда просьба ко всем пользователям и народным модераторам сервиса, не исправлять правки сотрудников, которые связаны с пешеходными дорогами и не соответствуют Правилам. Позже мы обязательно поясним вам суть проводимых работ.

Спасибо за понимание! 

Команда Народной карты

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5 комментариев
news
Бульвары и тротуары
Василий Александров
14 марта 2016, 17:57

Можно-ли рисовать тротуары вдоль бульваров, руководствуясь правилом о двух рёбрах?

Например тут, тут, тут, при условии, что тротуар от проезжей части ничем не отделён?

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8 комментариев
Правило
Котик
14 марта 2016, 17:57

3.1.1.5
Детальность отрисовки дорожной сети не должна быть избыточна. Не следует рисовать подъезды к каждому дому в частной застройке

1. Понятие "избыточна" ограничивается подъездами к домам в частных застройках, или это наведено как пример?

2. Сотрудники Яндекса говорят, что рисовать такое (на скриншоте) нельзя, но это же не подъезды к частным домам. Нужно ли это рисовать?

Тот же вопрос и про проезды между гаражами.

Объекты: 1 2

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8 комментариев
правила
Административное подчинение
Exsposito
15 марта 2016, 13:58

Сегодня задался вопросом об административной подчиненности населенных пунктов. На территории Парфинского муниципального района (https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/53001094?z=9&ll=32.361463%2C57.993639&l=nk%23sat ) Новгородской области имеется 3 поселения: Парфинское городское, Федорковское и Полавское сельские. Так, вот, сегодня работал на территории деревни Беглово (https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/53131317?z=13&ll=32.092726%2C57.910555&l=nk%23sat ) и обратил внимание что оная административно подчинена Парфинскому муниципальному району, что, по сути, не совсем правильно. По документам (генеральный план) населенный пункт входит в состав Полавского сельского поселения(https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1508559406?z=9&ll=32.452981%2C57.919044&l=nk%23sat ), а уже поселение - в состав района.

В Ленинградской области, где так-же отрисованы подобные поселения (волости/сельсоветы), населенные пункты - в составе районов. Как поступить? Оставить как есть? Или все-таки переподчинить населенные пункты поселениям? Не знаю было-ли обсуждение этого вопроса ранее, но с удовольствием узнал бы мнение экспертов по этому поводу....

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2 комментария
Восстановление светофоров у пожарных частей, как светофоров
Naruhodo
15 марта 2016, 14:07

Здравствуйте! Предлагаю разрешить рисовать двухсекционные или односекционные светофоры у пожарных частей на карте. Ведь зачастую, они не замечаются водителями, а информация о таких объектах в Навигаторе или Картах вполне не будет лишней. Ранее, я задавал вопрос о подобном светофоре, который расположен в моём городе (https://yandex.ru/blog/narod-karta/57243). В итоге, администрация сервиса приняла решение о том, что такие объекты на НЯК за светофоры не считаются. И вот, буквально недавно, в сеть попало видео, на котором прекрасно видно, как практически все водители ехали на запрещающий сигнал пожарного светофора, просто не замечая его и, одновременно, мешали движению пожарной машины. И именно оно стало толчком к созданию мной этого поста. 

Надеюсь на правильную, обоснованную реакцию.

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9 комментариев
Пункт выдачи
Анна К.
16 марта 2016, 16:46

Доброго времени суток!

Сегодня мы добавили в категорию "Места" новый тип "пункт выдачи". Он разместился в группе объектов "Торговля".

Пункты выдачи товаров не являются магазинами, в них нельзя купить товар без предварительного заказа. Часто это пункты выдачи товаров конкретных магазинов или производителей, где вы можете забрать свой заказанный и оплаченный товар без оплаты курьерской доставки. Сейчас такие объекты появляются в большом количестве и настало время выделить для них свой тип.

Размечать этим типом можно и нужно:

  • Постаматы и терминалы выдачи заказов
  • Центры самовывоза, выдачи заказов
  • Пункты самовывоза и выдачи заказов (ПВЗ)
  • Пункты выдачи интернет-заказов
  • Центры исполнения заказов (ЦИЗ)
  • Пункты приёма-выдачи заказов и т.д.

Команда Народной карты

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23 комментария