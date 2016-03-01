Совсем скоро, чуть больше чем через месяц, Народной карте исполнится 6 лет.

В районе Дня Рождения Народной карты традиционно проводятся офлайн-встречи активных народных картографов с командой сервиса, не станет исключением и 2016 год.

Все предыдущие встречи проходили в Москве, в этом году мы расширяем географию и идем к нашим пользователям в регионы. Ведь активные народные картографы есть практически во всех регионах, и добраться до Москвы получается не у всех.

2 апреля встреча активистов Народной карты пройдет в Санкт-Петербурге, в офисе Яндекса. В Петербурге и Ленинградской области народных картографов наверное, больше, чем в любом другом регионе (после Москвы), но все офлайн-встречи пока проходили без них. Верим, что встреча на берегу Невы исправит ситуацию. Конечно же, мы будем рады видеть не только жителей Петербурга и области, но и соседних регионов

9 апреля встреча пройдет в Московском офисе Яндекса. Надеемся увидеть на ней не только старых знакомых, но и картографов, которые стали рисовать на Народной карте уже в последний год – после объединения с Яндекс.Картами. В Центральном регионе таких активистов достаточно много.

23 апреля встреча пройдет в Казанском офисе Яндекса. В Татарстане сложилась интересная ситуация – в самой Казани не очень много активных народных картографов, зато они есть в ряде районных центров. Надеемся увидеть также и жителей соседних регионов.

Все три даты – субботы, это связано прежде всего с тем, что в рабочий день число участников встречи ограничится по большей части жителями самого города.

Что будет на встречах? Прежде всего – это возможность вживую познакомиться и пообщаться тем, кто часто сталкивается друг с другом косвенно – в правках объектов, комментариях к ним и в этом клубе. Мы подведем итоги первого года Новой Народной карты, поговорим и про планы на будущее. Вопросов у пользователей к команде сервиса, а также у команды сервиса к пользователям также обычно бывает немало.

Все встречи пройдут днем, с 12-00, а ориентировочная продолжительность – 4 часа.

Также хочется оговорить, что число участников встреч ограничено (как размерами помещения, так и форматом общения на встрече) – потому для участия во встрече нужно написать нам на почту ymaps@yandex.ru (с пометкой «Офлайн-встреча» в теме письма) с указанием, в какой встрече вы хотите участвовать. В случае большого количества заявок критерием будет активность пользователя на сервисе и в клубе, а не дата написания письма.

Все вопросы общего характера можно задавать в комментариях.

Ждем вас!

Команда Народной карты