Клуб Народной карты

октябрь 2016
Совместные редактирования
Бегущий Forest
3 октября 2016, 11:26

Всем привет!

Прошло почти две недели с последнего обновления совместных редактирований, и пора подвести итоги работы за это время!

В первую очередь, хочу сказать спасибо пользователям, участвующим в совредах:
sc1aAnjeМанъnogo1986aleksan987654321neviksashaInkognitOozornikФедор РогозинGoshaprojectglogolow.anjGroholsky DmitryШклянко ПавелMoiseevaMaria,АлександрСергейyndx-avotyakovyndx-wladEkudrikМарина Карповичyndx-miryash и другим активным картографам

Немного наглядностей
Вот так был отрисован частный сектор в Жодино. Небыло почти ничего =(

Сейчас всё выглядит на-а-амного лучше =)

Нужно отметить, что в первые дни совреда было отрисовано большинство остановок общественного транспорта в Жодино. Смотрится здорово, не так ли?

Параллельно, в Поронайске тоже кипела работа :)
Была исправлена геометрия водоёма, огромной площади; поправлены контуры растительности; отрисованы домики, а также проставлены адреса. Наглядный пример всего этого можно увидеть сразу в одном месте:

Работы везде ещё много, в архив ничего отправлять не будем.

Немного позже расскажу о том, какие населённые пункты будут добавлены в список совредов. Следите за новостями и совредами :)

Оставить предложение по местам для совместных редактирований можно в комментариях к главному посту. Спасибо за ваш фидбек!

Желаю приятного редактирования!

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6 комментариев
news,совместные редактирования
Перекрытия в слое пробок
Удалённый пользователь
3 октября 2016, 11:34

Часто наблюдаю картину когда в слой пробок добавляются перекрытия с большим запасом по сроку, но после того как перекрытый участок дороги открывается, в слое пробок изменения могут не отражаться очень долго (есть пример, где месяцами).
Скажите, какой канал является наиболее верным для оперативной актуализации информации? Жалобы через Яндекс.Навигатор не влияют на ситуацию. Обращения в постах здесь, в клубе по части перекрытий так же не дали результата.

Если такого канала обратной связи на настоящий момент нет, то предлагаю его организовать так же через НЯК.

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9 комментариев
пробки,обратная связь
Нужно ли ставить проезд на велосипеде на закрытых предприятиях?
Art
3 октября 2016, 12:00

Возник спор с модером, он проставил везде проезд на велосипеде на закрытых военных заводах, хотя там велосипед строжайше запрещен и в принципе невозможен. При проложении маршрутов у народа может получиться путаница, так как он решит, что может там ездить, модер ссылается на то, что на всех автодорогах надо ставить проезд на велосипеде независимо закрытая территория или разрешен там проезд или нет. Кто прав?

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7 комментариев
Яндекс дарит подарки
MaXiMyS
3 октября 2016, 14:27

Совсем недавно мне написал Сергей (akbars) и поблагодарил за рассказ про использование Блокнота картографа. Буквально вчера мне пришел подарок от Яндекса:

И в связи с этим хочу поблагодарить Сергея за оцененый вклад в развитие Народной Яндекс карты, а так же всю команду Яндекса.

Ребята, вы крутые :) Кружка как раз пришла под поездку в г. Тамбов (модераторы Тамбова - привет :))

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16 комментариев
Накипела,дайте инструмент !
Tigran
3 октября 2016, 14:30

Пожалуйста сделайте инструмент, чтобы мы смогли переводить на несколько  языков сразу , и все название показывались в одном окне. Например сейчас я ищу по всей Армении название улиц, домов, памятников,сёл  чтобы переводить их на Армянский и Английский.

Пусть будет меню

1.Дороги и рядом с ним 3 языка , для каждого региона свои 3 языка, для Армении  - Русский, Армянский и Английский.

2.Памятники

3.Места и тог далее.

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13 комментариев
название,места,дороги,языки написания
Разрезание зданий в Народной карте
Lobov Sergey
3 октября 2016, 19:56

Всем привет!

На Народной карте появился новый инструмент, который позволяет разрезать здание на несколько частей.

Зачем это нужно? 

  1. Для более удобного рисования зданий со смежными границами. В зонах исторической застройки (и не только) встречаются комплексы зданий, построенных "стык в стык". Теперь такие комплексы зданий можно нарисовать одним контуром, сместить на фундамент, и потом разрезать на отдельные контуры
  2. Для более удобного рисования разновысотных зданий. Их также можно нарисовать одним контуром, сместить на фундамент и потом разрезать.

Как это работает?

В режиме редактирования зданий появилась новая кнопка - "Режим разрезания". 

В этом режиме проводится линия (или линии) по которым нужно разрезать здание.

После сохранения контур здания будет разрезан на нужное число частей. При этом у всех частей сохраняются атрибуты исходного здания (состояние, тип, высота).

А ниже - ещё более показательный пример:

Удачного рисования!

Команда Народной карты

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135 комментариев
здания,интерфейс,news
Парковки в здании
Татьяна
4 октября 2016, 14:18

На Народной карте парковки внутри зданий отмечаются точкой категории «Парковка» в месте въезда на нее. Так, например, нарисован въезд в паркинг ТРЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге:

Для обозначения подобных парковок в атрибуты категории была добавлена галочка «В здании»:

Новый атрибут и нормы его простановки отражены в Правилах:

Флажок в поле переключателя устанавливается, если объект «Парковка» соответствует въезду в подземные парковки или парковки, частично или полностью занимающие здание.

Просим всех проставить атрибут у «знакомых» парковок в зданиях: многоярусных паркингах и подземных парковках.

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22 комментария
парковки,news,интерфейс
Обновление Яндекс.Карт
yndx-totoschka
4 октября 2016, 14:21

Всем привет! 

Яндекс.Карты вновь обновились, и в этот релиз вошли правки пользователей Народной карты, сделанные и промодерированные с 21 по 28 сентября. 

Спасибо всем, кто внес свой вклад в это обновление!  

Объекты народных картографов каждый день помогают пользователям карт и навигатора искать и находить нужные им места и строить маршруты к ним, и эти правки не станут исключением.

Всего в этом обновлении на карте появилось еще более 150 тысяч новых объектов, из которых:

  • Здания – 50 тысяч. Лидером по количеству новых домиков стала Ленинградская область.

Новые домики в Екатеринбурге

  • Места – 7 тысяч новых организаций, наибольшее количество которых появилось в Москве.

Новые организации в Челябинске

  • Адреса – 20 тысяч точек. Больше всего их появилось в Татарстане

Адреса в Ахтубинске

Участки дорог – 63 тысячи. Наибольшее число новых рёбер появилось в Москве.

Новые участки дорожек в Старом Осколе

Названия дорог – 1,5 тысячи новых именований, больше всего которых появилось в Новосибирской области

Именованные дороги в Омской области

Административное деление – 455 объектов. Наибольшее число единиц АТД появилось в Тюменской области

Поселения в Ленинградской области

Команда Народной карты

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24 комментария
news,обновление карт
Обновление правил 4.10.2016
yndx-totoschka
4 октября 2016, 18:56

Добрый вечер!

Сегодня мы обновили Правила рисования и по традиции просим ознакомиться с изменениями:

  1. Добавлено описание атрибута парковки «В здании». См. п. 8.2.2.3.

  2. Дополнены правила рисования и атрибутирования выходов станций скоростного транспорта (см. пп. 13.1.3.2 и 13.1.3.3).

Команда Народной карты

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4 комментария
news,Обновление Правил
Обновление совредов!
Бегущий Forest
5 октября 2016, 12:45

Всем привет!

Как недавно и обещал, расскажу про обновление совместных редактирований!

Сегодня были добавлены:

  • пгт. Балтаси (респ. Татарстан) - административный центр Балтасинского района.
    Отрисовывать Балтаси предложил активный пользователь Народной карты - Манъ. Сейчас отрисовка посёлка на уровне 15%, и этот показатель, к сожалению, слишком низок для районного центра, и, надеюсь, совместными усилиями мы сможем навести там порядок!

    Ссылка на карту совреда размещена в списке совредов.
  • г. Аргун (Чеченская респ.) - город-спутник Грозного.
    Провести совред здесь предложил народный модератор nogo1986. Город недавно получил подробный снимок и нуждается в отрисовке, что называется "с нуля". Город большой, поэтому отрисовываться Аргун будет в два этапа: сначала южная часть, затем - северная.

    Карту совреда также можно найти в списке, перейти к которому можно, нажав на изображение ниже :)

На сегодня это всё. До встречи через две недели в посте, где мы вместе подведём небольшой итог работы ;)

Желаю приятного редактирования! =)

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23 комментария
news,совместные редактирования
Панорамы городов ХМАО-Югра
yndx-totoschka
5 октября 2016, 15:36

Всем привет!

Панорамы Яндекса появились еще в одном регионе нашей страны. Свои первые панорамы получили города ХМАО-Югра – Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск и Мегион.

Съемки всех проходили в июне и июле 2016 года.
Всего было снято около 500 километров улиц – это свыше 8 тысяч панорам и 30 тысяч исходных фото. 

Югорский государственный университет в Ханты-Мансийске

Культурно-туристический комплекс «Археопарк»

Здание школы иностранных языков в Сургуте

Дворец искусств в Нижневартовске

Мост через реку Обь в Нефтеюганске

Покровская церковь в Мегионе

Теперь каждый пользователь может совершать виртуальные прогулки по этим городам и с помощью них актуализировать карту, например, нанести новые открывшиеся организации, проверить высоту зданий или уточнить дорожные повороты для правильной маршрутизации.

Напоминаем, что в Народной карте есть специальная кнопка быстрого перехода на Панорамы:

Команда Яндекс.Карт

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13 комментариев
news,панорамы
Технические работы
Lobov Sergey
5 октября 2016, 18:12

Сегодня, 5 октября, с 19-00 (московское время) на сервисе будут производиться технические работы и редактирование в Народной карте будет недоступно.

Ориентировочная продолжительность работ - один час.

Приносим извинения за доставляемые неудобства.

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11 комментариев
Спутниковый релиз
yndx-totoschka
5 октября 2016, 23:00

На Яндекс.Картах обновление спутнкикового покрытия. 

Релиз посвящен странам Европы, а также Турции, а площадь его составляет 72 тысячи км². Все снимки сделаны в летний период 2016 года.

Большая часть обновления досталась Германии и Турции – 13 и 12 тысяч км² соответственно, при этом в Турции более 10 тысяч км² (эта площадь сопоставима, например, с Ямайкой) – территория, где ранее подробных снимков не было.

В Европе обновление получили города Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Польши, Румынии, Франции, Хорватии, Чехии и Швеции.

Обновились снимки пяти столиц: Вены (Австрия), Копенгагена (Дания), Амстердама (Нидерланды), Варшавы (Польша) и Загреба (Хорватия), городов-миллионников Гамбурга (Германия) и Милана (Италия), немало и городов, которые получили подробный снимок впервые.

Город Хайльбронн в Германии и его первый подробный снимок

В Турции из крупных городов обновление получили Бурса, Малатья, Кахраманмараш, Тарсус, а также Силиври и Ялова на побережье Мраморного моря. 

Впервые подробные снимки получили города Позанты, Саимбейли, Доганбейли, Шабанёзю и Феке.

Феке

Подробную карту релиза можно посмотреть здесь.

Традиционно просим не рисовать в местах, где после обновления подробного снимка образовались смещения. 
Если такие вам встретились — пишите нам. Мы устраним их в ближайшее время.

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9 комментариев
news,спутники
Названия (Имена) водных объектов
Удалённый пользователь
6 октября 2016, 13:21

Добрый день, господа!

Подскажите, а есть ли среди объектов, связанных с водой, объект "омут"? 

Дело в том, что на многих мелководных реках есть омуты (т.е. глубокие места, в которых ширина и глубина реки резко увеличивается, а затем снова уменьшается). Во многих местностях такие омуты имеют названия. Но на карту мне их нанести не удалось. Жалко, пропадет ведь со временем эта топонимика.

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13 комментариев
Камеры: нужно добавить категории
Алексей
6 октября 2016, 13:59

Мой первый пост:) Посвящен камерам фиксации нарушений ПДД.

Не так давно появились эти объекты на народной карте, но их уже достаточное количество, они учитываются Яндекс.Навигатором, который предупреждает о приближении к ним голосом. Проблема в том, что сейчас доступно только 3 типа камер: контроль скорости, контроль полосы ОТ, контроль на посту ДПС. Это при том, что в последнее время число нарушений ПДД, фиксируемое камерами в автоматическом режиме, значительно выросло, и это не только превышение скорости. Предлагаю добавить следующие типы камер:

- камера на перекрестке (фиксирует пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал светофора) - начали появляться в Москве и области, очень актуально знать о них;

- камера на ж/д переезде (фиксирует пересечение ж/д переезда на запрещающий сигнал семафора), их очень много в Московской области;

- парная камера (автодория) - правда, насколько я знаю, их начали демонтировать, но тем не менее;

- контроль обочины;

- контроль рядности (фиксация поворота из второго/третьего ряда - актуально в Москве);

- камера системы "Поток" (которая НЕ замеряет скорость (отсутствует радар), но считывает гос.номера). Очень много таких камер обозначены как "Контроль скорости", что неверно.  Навигатор предупреждает о них, водители начинают сбрасывать скорость без причины, некоторые резко оотрмаживаются, создавая аварийные ситуации, и т.д.

- камера системы "Платон" - ее можно не добавлять, просто некторые модераторы отмечают ее как "Контроль скорости", что неверно.

Пока пришло в голову только это, думаю, коллеги добавят категории в комментариях.

Считаю, что пора привести в порядок и более подробно и точно описать существующую базу данных радаров и камер на Яндекс.картах

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25 комментариев
камеры,дороги
Новые категории территорий.
Фома
7 октября 2016, 14:48

Пора вводить категории таких территорий, как "луга" и "пашня". Очень часто в сельской местности в территорию населённого пункта включают ещё незастроенные гектары, где, по факту, растут картошка и сельдерей. На схеме выглядит не очень правдоподобно. Опять же выхлорированная белизна между лесами наводит на мысль, что всё пропало, мы ждём помидорки из Турции.

Очень хочется красивого лоскутного одеялка, накрыв которым глобус, мы накормим весь мир.

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34 комментария
Скоростное ограничение
megabit
10 октября 2016, 13:09

3.2.8.1

Атрибут может задаваться на любом участке дороги (кроме пешеходных или велосипедных), на котором установлено ограничение скорости либо в соответствии с ПДД (ограничения скорости движения по населённым пунктам, за пределами населённых пунктов, по автомагистралям), либо соответствующими запрещающими знаками.

Противоречит.

3.2.8.5

Скоростное ограничение у искусственной дорожной неровности («лежачего полицейского», ЛП) задаётся:

...

3 При отсутствии и знака отмены ограничения скорости, и знака зоны действия ограничения — типовые случаи:

  • Один ЛП установлен перед пешеходным переходом в середине квартала: задаём Скоростное ограничение от знака ограничения скорости до пешеходного перехода.
  • Два или более ЛП установлены в середине квартала: задаём Скоростное ограничение в зависимости от расстановки знаков ограничения скорости.
  • Один ЛП установлен в середине квартала между перекрёстками, и знак ограничения скорости установлен прямо на ЛП: задаём Скоростное ограничение на небольшом участке дороги (примерно 20—30 метров) рядом с ЛП (до или после него — не важно).

Т.е. 3.2.8.5 противоречит ПДД РФ, хотя в 3.2.8.1 написано, что атрибут выставляется в соответсвии с ПДД:

Зона действия знаков 3.24 распространяется от места установки знака до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах при отсутствии перекрестка – до конца населенного пункта. Действие знаков не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими второстепенными дорогами, перед которыми не установлены соответствующие знаки.

И еще вопрос: зачем и в без того огромных правилах неочевидный огромный и противоречащий пункт 3.2.8.5, если можно ограничится очевидным 3.2.8.1?

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13 комментариев
Дорога с двумя проезжими частями на коротком участке.
Сергей 1
10 октября 2016, 13:13

На участке дороги 2+2 посередине установлен отбойник длиной метров 100, дабы исключить левые повороты и сквозной проезд через эту улицу.

Нужно ли поставить на этом участке атрибут "Две проезжие части" и соответственно перерисовать улицу?

Речь вот о чем. Пока только поставил условия движения с запрещенными маневрами.

https://yandex.ru/maps/-/CZgIqXjn

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5 комментариев
владения с именем собственным
Алексей К.
10 октября 2016, 13:19

Приветствую!

В Московской области (а может, и не только) встречаются владения, поименованные по названию юрлица-владельца, нумерация зданий внутри которых привязана к этим именам (например город Домодедово, микрорайон Центральный, владение Вега-В, стр. 6), оное владение размечено промзоной, и "стр. 6" привязывать не к чему. Правильно ли будет отрисовать это владение по границам из кадастровой карты и разметить его как квартал с названием "Вега-В"? 

Пруф: https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1744942151?z=18&ll=37.782025%2C55.451878&l=nk%23sat

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2 комментария
административное деление,адреса
Обновление Яндекс.Карт
yndx-totoschka
10 октября 2016, 13:27

Всем привет! 

Яндекс.Карты снова обновились. В эту партию вошли правки сделанные и промодерированные с 28 сентября по 1 октября 2016 года. 

Теперь каждый пользователь карт может использовать эту информацию для решения своих задач, например, к кому-то наконец-то приедет такси по нужному адресу, а кто-то найдет для себя ближайшее кафе или недавно открывшийся магазин.

И по традиции цифры этого обновления:

Общее число новых объектов составило 65 тысяч. 

  • Здания – 22 тысячи домов. Больше всего их было нарисовано в Новосибирской области.

Новые домики в Екатеринбурге

  • Адреса – 12 тысяч точек. Лидером по их количеству стала Республика Татарстан.

Новые адреса в Нижегородской области

  • Места – 2,5 тысячи организаций, наибольшее число которых прибавилось в Москве.

Новые организации в Кирсанове Тамбовской области

  • Участки дорог – 27 тысяч отрезков, больше всего которых было добавлено в Москве.

Новые рёбра дорог в Тульской области

  • Названия дорог – 1000 новых наименований. Больше всего дорог было названо в Саратовской области.

Именованные дороги в Саратовской области

  • Административное деление – 115 объектов, наибольшее число которых прибавилось в Краснодарском крае.

Населенные пункты в Беларуси

Спасибо всем, кто помог сделать карты еще лучше:)

Команда Народной карты

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62 комментария
news,обновление карт