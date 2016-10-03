Всем привет!

Прошло почти две недели с последнего обновления совместных редактирований, и пора подвести итоги работы за это время!

В первую очередь, хочу сказать спасибо пользователям, участвующим в совредах:

sc1a, Anje, Манъ, nogo1986, aleksan987654321, neviksasha, InkognitO, ozornik, Федор Рогозин, Goshaproject, glogolow.anj, Groholsky Dmitry, Шклянко Павел, MoiseevaMaria,Александр, Сергей, yndx-avotyakov, yndx-wlad, Ekudrik, Марина Карпович, yndx-miryash и другим активным картографам

Немного наглядностей

Вот так был отрисован частный сектор в Жодино. Небыло почти ничего =(

Сейчас всё выглядит на-а-амного лучше =)

Нужно отметить, что в первые дни совреда было отрисовано большинство остановок общественного транспорта в Жодино. Смотрится здорово, не так ли?

Параллельно, в Поронайске тоже кипела работа :)

Была исправлена геометрия водоёма, огромной площади; поправлены контуры растительности; отрисованы домики, а также проставлены адреса. Наглядный пример всего этого можно увидеть сразу в одном месте:

Работы везде ещё много, в архив ничего отправлять не будем.

Немного позже расскажу о том, какие населённые пункты будут добавлены в список совредов. Следите за новостями и совредами :)

Оставить предложение по местам для совместных редактирований можно в комментариях к главному посту. Спасибо за ваш фидбек!

Желаю приятного редактирования!