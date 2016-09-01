Клуб Народной карты

сентябрь 2016
Обновление Яндекс.Карт 31.08.2016
Анна К.
1 сентября 2016, 09:09

Всем привет!

Вчера произошло очередное обновление данных. На карте появились десятки тысяч самых разных объектов, которые со вчерашнего дня доступны всем пользователям для решения их задач. Было внесено много новой информации и конечно актуализировалась информация, которая была внесена ранее. Спасибо всем, кто принял участие в этом обновлении!

Традиционная статистика по новым объектам, регионы-рекордсмены и примеры из самых разных регионов. 

  •  638 административных единиц. В этом релизе большинство объектов было создано в Гродненской области. 

В качестве примера - сельские поселения в Чувашии.

  • 29203  Адресов. Впереди Ростовская область в которой появилось 2100 новых адресов.

В качестве примера  - адреса в селе Новокладовое, Белгородская область.

  • 96934 зданий! 7500 тысяч из которых были отрисованы в Московской области.

Отличные пример - здания в Белгородской области.

  • 128282! новых участков дорог.  Лидер - Московская область и почти 10 000 объектов.

В качестве примера - новые дороги в Сумской области, Украина

  • 3000 новых названий дорог. 300 из которых внесены в Республике Дагестан.

В качестве примера  - дороги в окрестностях Караганды в Казахстане.

  • 13160​ объектов категории Места. Здесь впереди снова столица России и 1151 новая организация.

Пример - новые организации в Приморском крае.

В этот релиз попали правки промодерированные с 6-го по 20-е августа, все принявшие участие в обновлении уже получили письмо с информацией о релизе и личной статистикой. Если вы еще не прочитали наше письмо, то сейчас самое время :)

Следите за обновлениями :)

Команда Народной карты

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57 комментариев
News
Yet another Converter
Aleksey
1 сентября 2016, 13:02

...или как случайно создать комбайн. 

Однажды, в одной далёкой-далёкой галактике, прокатившись с трекером по незнакомым местам, я оказался один на один с кучей различных файлов с GPS данными. У меня был трек, были точки (waypoints) и, к некоторым из них, были привязаны фотографии.

"Надо импортировать всё это в Блокнот Картографа", - подумал я и сел за написание своего конвертера, благо, как раз начался отпуск. На всякий случай, чтобы было интереснее, писать стал на Питоне, с которым был совершенно не знаком.

По прошествии одной бессонной ночи появился консольный скрипт gpx2nmap, которому можно было скормить gpx файл меток с привязанными к ним фото и треками, а на выходе получить заветный json файл, который отдать НК для отображения. В процессе отладки скрипта обнаружилось, что на самом деле gpx файлы не очень дружат с внешними данными и для хранения таких данных в процессе переноса с устройства, лучше пользоваться форматом kmz, который, в свою очередь, есть просто zip-архив с упакованными внутрь фото и описанием в формате kml. Параллельно подумалось, что мало кому интересно разбираться в тонкостях установки модулей Питона в консоли и надо бы сделать настоящее приложение.

Сказано - сделано! Скрипт научился понимать оба формата и распаковывать фотографии из архива в папочку, которую можно перенести на Яндекс.Диск и появилось приложение с кнопочками, а я пошел отсыпаться за вторую бессонную ночь.
Вы можете резонно заметить, что делать заметки можно и без фоток, но ведь с ними интереснее. Да и часто так бывает, что проще сфотографировать знак, чем в приложении описывать откуда куда нельзя ехать.  И в этот момент меня осенило. А зачем вообще трекер, если фотографии и так содержат GPX данные! Берём фотографии, отдаём их все приложению и оно экспортирует нужные нам данные во всё тот же json файл Блокнота.

Ехал на работу, снял места, где улицу перекрыли. И не нужно никаких трекеров.

В этот момент надо было бы остановиться, но поздно.
Сначала добавить импорт csv файлов. Мало ли откуда у меня может быть список координат, например, всех филиалов компании. Ок, сделано.
Потом подумалось, что иногда хочется данные собранные за несколько дней можно было объединить в один файл. Готово! Приложению можно отдать любую комбинацию файлов всех поддерживаемых форматов и оно сделает один выходной файл. И, на всякий случай, стало можно взять сами файлы блокнота json и тоже их объединить в один или добавить к каким-то другим данным.
К счастью, на этом я решил остановиться. Форматов данных много, но только с этими я реально имел дело. Для всего остального разнообразия gps данных есть GPSBabel

А вот ещё хорошая идея - треки в Блокноте не имеют подписи, а иногда очень удобно отметить участок дороги в приложении и подписать его, к примеру, "тротуар". Данные то есть, но приложить некуда. Так почему бы не добавить посредине трека ещё одну метку с его названием. Теперь видно, как тот или иной трек называется.

На этом идеи иссякли, отпуск подходил к концу, но приложение было готово!
Да, ему далеко по красоте до Инстаграма, а мои познания Питона слишком скромны, но своё дело приложение делает. Тут ещё надо отметить, что сам я ни разу не видел, как оно выглядит под настоящим Windows. Всё собирается в Wine, а там внешний вид оставляет желать лучшего.

Tl;dr

Any2nmap конвертер - скачать на GitHub.
Понимает: gpx, kml, kmz, csv, jpg, json форматы. Можно одновременно выбрать любые комбинации для экспорта в один файл.
Импортирует: треки, точки (waypoints)
Экспортирует результат работы в любую указанную папку.

Если что-то не работает - жалуйтесь, присылайте примеры файлов, буду багфиксить.

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57 комментариев
Блокнот картографа,приложение
Баг переноса времени работы организации из Справочника в НЯК
Alexey Z
1 сентября 2016, 13:03

Посмотрите, как перенеслось время работы организации https://yandex.ru/maps/org/razdatochny_punkt_dopolnitelnogo_pitaniya/1006115016

пн 8:00-15:00, ср 8:00-15:00, вт 8:00-16:00, чт 8:00-16:00, пт 8:00-13:00
Дни недели перепутаны. Уж если все рабочие дни развёрнуты, надо было перечислять их по порядку.

Ещё один повод сказать, что сейчас у вас не самый удачный формат. Такой бы был куда лучше:
пн,ср 8:00-15:00; вт,чт 8:00-16:00; пт 8:00-13:00

И почему вместо регулярного выражения, которому должно подчиняться время работы, мы имеем регулярную обязанность модераторов ломать глаза над тем, что легко можно было бы автоматизировать? Можно было бы навесить проверку поля "Время работы" и не давать сохранять диалог с некорректным форматом.

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7 комментариев
багрепорт,фичреквест,атрибутирование
Новый вид Яндекс.Карты?
Алексей К.
2 сентября 2016, 11:33

Зашел тут на "Добродел" (кто не знает - единая жалобная книга пр-ва Мособласти) поругаться на раздолбанную дорогу, гляжу - а там Яндекс.Карта с заборами, шлагбаумами, и еще два масштаба открыты (именно в них вся невидаль и видна). Вопрос - будут ли эти опции на "общегражданской" Я.Карте?  

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12 комментариев
Яндекс.Карты,заборы,интерфейс
Совред по привязке организаций
Lobov Sergey
2 сентября 2016, 20:45

Две недели назад мы объявили совместное тематическое редактирование по привязке организаций в Справочнику. 

Сегодня мы закрываем совред, цифры по его итогам посчитаем и поделимся ими в начале следующей недели, однако уже сейчас можно отметить, что во время совреда правок в слое организаций было заметно больше обычного (причем мы смотрели не на все правки, а на редактиролвание уже существующих организаций). 

В среднем в день делалось в полтора раза больше правок, чем обычно. Максимум был в понедельник, 22 августа, когда было сделано в 2.6 раза больше правок, чем обычно.

Окончание совреда, конечно, не означает, что нужно прекращать связывать организации из Народной карты со Справочником, ведь если включить раскраску по привязке организаций, то можно увидеть, что "красных пятен" пока ещё много (как например, в самом центре Казани на скриншоте ниже).

Спасибо всем участникам совреда!

Команда Народной карты

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5 комментариев
совместные редактирования,места,Справочник
Ctrl+Shift+A
Lobov Sergey
2 сентября 2016, 20:50

Многие жаловались на неработающий хоткей, который после сохранения объекта сразу запускал создание объекта той же категории - Ctrl+Shift+S

Проблемы изначально возникла потому, что эта комбинация клавиш уже использовалась частью браузеров.

Мы поменяли сочетание клавиш, теперь сохранить объект и сразу начать создавать новый можно с помощью горячих клавиш Ctrl+Shift+A 

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5 комментариев
интерфейс
Совместные редактирования
Бегущий Forest
5 сентября 2016, 12:09

Всем привет!

Как вы знаете, неделю назад я опубликовал пост и начал собирать фидбек по местам для проведения совредов.

Сначала я планировал опубликовать большими релизами. Исходя из реальной ситуации, по причине количества ваших предложений, было принято решение публиковать новые места частями. Надеюсь, такой подход будет удобным как мне, так и вам... Итак, лирические отступления в сторону, перейдём к непосредственно списку...

Ссылка на файл активна при нажатии на изображение. Позднее будет добавлена ссылка и в основном посте. Немного подождите =)

В этом первом обновлении обошлось без всяких огромностей и грандиозностей.

Добавлены:

Для сёл есть как список того, что нужно поправить, так и карта совреда. Для Бирска пока что добавлена карта. К следующему обновлению через две недели будут добавлен один новый город. Также, в течении этой недели добавлю список работы к Бирску.

До встречи через 14 дней! ;)

Желаю приятного редактирования =)

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15 комментариев
совместные редактирования, news
Нумерация выходов метро
Алексей Т
5 сентября 2016, 12:10

Нашёл для себя карту входов и выходов вестибюлей станций Московского метрополитена

Хотя есть расхождением с номерами с этого сайта и с плакатами в самих станциях

Ещё заметил, что если тыкнуть на обычной карте на выход станции метро, то появится информация о станции с предложением построить маршрут, а по щелчке на станцию МЦК ничего не происходит.

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1 комментарий
метро
Не корректная постройка маршрутов: через дворы.
Евгений
5 сентября 2016, 12:45

Добрый день!

Есть адрес: СПб, Учебный пер., д.8 к.1 вход с улицы (не со двора)

1. Маршрут упорно строит "во двор", на это жалуются многие водители.

2. Маршрут последнее время (уже 2 месяца) строится через дворы.

Пример тут: https://yandex.ru/maps/-/CZROATiR

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8 комментариев
Допустимость указания номера трассы на территории ТиНАО г. Москвы
Андрей Широких
5 сентября 2016, 13:10

Допустимо ли указывать номер трассы (например 46К-3010) и её название Рассказовка - М-3 «Украина», если дорога находится на территории Новой Москвы и ей ещё не присвоено наименование улицы? Если да, то какими атрибутами правильнее обозначать?

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1 комментарий
названия,трассы
Россия
МБДОУ ДС №31 "Журавлик"
5 сентября 2016, 17:09

Как вам это?

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13 комментариев
Как обозначать подземные паркинги?
МВА
5 сентября 2016, 19:41

Модератор Карповка нарисовал подземные паркинги и обозначил как жилые дома высотой 4 метра. Я конечно такое удалил. Вместо того что бы сознаться что промахнулся, начал тяжбу за свою правоту. Теперь все миром прошу решить прав ли был Карповка и как обозначать подземные паркинги, ведь в правилах ни где про это не сказано. Жилой комплекс «Дом у моря» стоит на высоком фундаменте. Паркинг полуподвальный вглубь на полэтажа, внутренний двор располагается выше потолка паркинга и вся территория вокруг корпусов зданий это зона для отдыха и т.п. у паркинга пять въездов. В РГИСе здание обозначено как единое без какого то там деления, а по факту это 8 жилых зданий

Сотрудник Я. Картограф счел что паркинг должен быть обрисован и обозначил как постройки высотой 3 метра, хотя по крышам этих построек люди гуляют не залезая на крыши. Если так и дальше пойдет то можно будет в подвалах рисовать трубы и краны, а в деревнях бабкину картошку и это не будет нарушением правил. Вопрос: почему не нарисовано здание по плану РГИСа, а нарисовали как есть 8 зданий? или паркинг не нарисован по плану которого мы не знаем и невидим????

  Главный вопрос: как правильно рисовать подземные паркинги?

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5 комментариев
помощь
Газоны и растительность на территориях школ, больниц и т.д.
Андрей Широких
6 сентября 2016, 11:54

По правилам НЯК рисовать газоны на территориях школ, больниц (и т.п.), промзон нельзя, но с нарисованной растительностью данные территории отражают реальную обстановку, не пора ли пересмотреть правила?

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13 комментариев
растительность,правила
Встреча народных картографов в Минске
Lobov Sergey
6 сентября 2016, 18:38

Всем привет!

В этом посте мы хотим анонсировать новую оффлайн-встречу народных картографов. Весной, в апреле, такие встречи прошли в Санкт-Петербурге и Казани (и традиционно в Москве, конечно), а теперь мы делаем следующий шаг, ещё больше расширяем географию, на этот раз за пределы России.

Итак, в субботу, 17 сентября состоится встреча народных картографов в Минске и мы приглашаем принять участие в ней прежде всего белорусских активистов сервиса (но и участникам из сопредельных стран – также будем рады, конечно).

В Беларуси сейчас достаточно много активных картографов – кто-то рисует давно, 5-6 лет, кто-то пришел на Народную карту уже после её большого обновления весной прошлого года; кто-то активно рисует, кто-то является также народным модератором и учит рисовать правильно новых народных картографов. Со всеми мы будем рады увидеться, познакомиться и пообщаться.

В программе мероприятия две основных части:

Сначала – Прогулка с Блокнотом картографа. Центральная часть Минска отрисована достаточно подробно и хорошо, но как показывает практика московских прогулок – улучшить карту можно, и заметно. Мы выберем район не очень далеко от минского офиса Яндекса, разделимся на пары, и соберем информацию об объектах белорусской столицы, которых пока ещё нет на карте и об изменениях, произошедших совсем недавно.

А после этого – пойдем в минский офис Яндекса и пообщаемся в неформальной обстановке. С нас – чай-кофе-печеньки. Со всех участников встречи – желание и готовность обсудить положение дел в Беларуси: качество отрисовки карты, местную специфику, «белые пятна» на карте и способы их устранения, источники данных. Мы со стороны команды сервиса с радостью ответим на вопросы, но и будем задавать свои.

Ну и самое главное – встреча позволит познакомиться вживую тем, кто вносит большой вклад в полноту и актуальность Карт в Беларуси.

Встреча и начало Прогулки – в 12-00, точное место определим вместе с районом Прогулки (кстати, если у вас есть конкретные варианты – предлагайте их в комментариях). В офис пойдем ориентировочно в 13-15..13-30.

Просьба всех, кто хочет планировать участвовать во встрече – написать об этом (на ymaps@yandex.ru с пометкой «Офлайн-встреча» в теме письма).

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16 комментариев
встреча,Блокнот картографа
Пешеходная зона с временными ограничениями
Алексей Зуев
6 сентября 2016, 18:39

Есть знак пешеходной зоны, и время его действия предусматривает небольшой интервал для проезда автотранспорта, обслуживающего объекты в зоне. Следует ли в этом случае для участков дорог оставить доступность только для пешеходов или же использовать условия движения (запрещённый манёвр) с временными ограничениями?

Нужно ли рисовать тротуары у пешеходных зон (в том числе у зон с временными ограничениями) - как обычные, отделённые бордюром, так и обособленные газонами или ограждениями? Снимается ли доступ для пешеходов у пешеходной зоны с временными ограничениями, если нарисованы тротуары и выставлен доступ для автомобилей (фактически движение пешеходов по проезжей части разрешено по дням и в часы действия знака "пешеходная зона").

Обратная ситуация, когда режим пешеходной зоны действует меньшую часть времени, например, по выходным, вопросов не вызывает.

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5 комментариев
дороги,пешеходные дороги,условия движения,правила
Разметка проходных
Baxyz®
6 сентября 2016, 18:40

Приветствую вас! Работники Яндекса! Может всё-таки легализуем разметку проходных? А то мне вот, например, Яндекс предлагает на работу добираться через ворота, через которые пускают лишь на велосипедах, и то ежели до этого оформил специальный пропуск. А так - разметить на проходной вход на территорию по пропускам (как, в принципе, и обстоит ситуация на местности) и пользователи будут меньше жаловаться на неверные построения маршрутов на предприятия, подобные моей шарашке. Заранее благодарю!

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14 комментариев
проходные,пешеходная дорожка,навигация
Яндекс.Навигатор. Движение по круговому перекрёстку
Борис
7 сентября 2016, 10:10

Я уже писал по схожей теме.

Что мы имеем? Имеем круговой перекресток, не обозначенный соответсвующим знаком. Атрибуты у него установлены как будто в соответствии с Правилами. При этом Яндекс.Навигатор когда ведёт по маршруту при проезде этого (думаю и подобных) перекрестка прямо на кольце предлагает повернуть налево. Может быть, конечно, мешает выезд с прилегающей территории, но всё же… Что-то можно с этим сделать? Или это так и задумано?

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7 комментариев
дороги
Тротуары во дворах
Андрей Широких
7 сентября 2016, 10:46

По ПДД (применимо к НЯК) в жилых зонах разрешено движение пешеходов и по тротуарам и по внутриквартальным проездам, не создавая помех автомобилям. Значит внутриквартальные проезды доступны для пешеходов. А если вдоль этих внутриквартальных проездов есть тротуары (во дворах), нужно ли тогда снимать доступность этих проездов для пешеходов? И вообще, стоит ли рисовать абсолютно все тротуары вдоль внутриквартальных проездов в жилых зонах?

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7 комментариев
дороги
Итоги прогулки с Блокнотом картографа в Ромашково
Lobov Sergey
8 сентября 2016, 12:51

Итак, в прошедшую субботу у нас получилось ухватить один из последних дней с летней погодой и погулять в подмосковном Ромашково с Блокнотом Картографа.

Прогулка по частному сектору заметно отличается от прогулки по плотной застройке в крупных городах. В Ромашково мы в основном собирали данные об адресах и дорогах (некотороых проездов и проулков не было на карте до прогулки), в меньшей степени - об объектах инфраструктуры и  организациях.

Большая часть данных по итогам прогулки уже внесена на Народную карту, совсем скоро и пользователи геосервисов Яндекса смогут гораздо быстрее сориентироваться в Ромашково, найти там нужный дом.

А после прогулки мы устроили мини-пикник на берегу озера и отлично пообщались.

Эта прогулка была уже пятой в Москве и области, ещё три прошли в Нижнем Новгороде, Липецке и Екатеринбурге. Мы хотим поблагодарить всех участников прогулок за их вклад в уточнение Яндекс.Карт и подарить им всем по термокружке народного картографа - она позволит согреться, к примеру, горячим чаем во время прогулок в холодное время года.

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17 комментариев
встреча,Блокнот картографа
Предложение новой категории: Детский досуг
Максим Григорьев
8 сентября 2016, 14:54

На карте, явно не хватает новой категории, для организации, занимающихся на развитие детей: Центры доп. образования, Детские клубы, и центры продленного дня. Предлагаю ввести новую категорию, для этих организации. 

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3 комментария