Всем привет!

Неделю длился опрос, в котором вы выбирали города, где пройдут встречи народных картографов в апреле, приуроченные к седьмому дню рождения Народной карты.

В опросе приняли примерно 150 наших пользователей, и сейчас мы делимся его результатами.

Напомним, в списке мест в опросе не было Москвы - там встреча пройдёт в любом случае:)

Из 29 городов, которые участвовали в опросе, первое место занял Санкт-Петербург. На втором месте - Нижний Новгород, далее следуют Ярославль, Минск, Екатеринбург, Киев, Самара и Воронеж.

Сразу скажем, что провести встречи во всех восьми городах мы не сможем, как минимум, не "поместимся" в апрель, ведь встречи традиционно проходят по субботам. Потому придется делать сложный выбор.

В ближайшее время мы свяжемся с теми, кто голосовал за города-лидеры, возможно спросим про конкретные варианты дат. Как показывает практика, готовность поучаствовать во встрече, к сожалению, не всегда означает реальную возможность, к примеру, работа, учёба или иные факторы могут внести свои коррективы. Тем не менее, многим удобнее планировать заранее.

После этого, ориентируясь уже на "уточненные" результаты, примем окончательное решение и объявим места и даты. Постараемся с этим не затягивать.

А если кто-то, прочитав список лидеров опроса, понял, что хочет и может поучаствовать во встрече в одном из них (но не голосовал за этот вариант) - напишите об этом в комментариях