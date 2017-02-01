Счетчик числа нарисованных подъездов периодически показывает красивые цифры:
А до окончания Недели остается, тем временем, чуть больше 10 часов.
Здравствуйте. Кто может ответить на вопрос, почему река Дунай, которая протекает через многие европейские страны – это одна река Дунай, а река Днепр – это три разные реки: украинский Днепр, белорусский Днепр и российский Днепр? В комментариях написано, что это противоречит Правилам Народной карты.
Всем привет!
Неделю длился опрос, в котором вы выбирали города, где пройдут встречи народных картографов в апреле, приуроченные к седьмому дню рождения Народной карты.
В опросе приняли примерно 150 наших пользователей, и сейчас мы делимся его результатами.
Напомним, в списке мест в опросе не было Москвы - там встреча пройдёт в любом случае:)
Из 29 городов, которые участвовали в опросе, первое место занял Санкт-Петербург. На втором месте - Нижний Новгород, далее следуют Ярославль, Минск, Екатеринбург, Киев, Самара и Воронеж.
Сразу скажем, что провести встречи во всех восьми городах мы не сможем, как минимум, не "поместимся" в апрель, ведь встречи традиционно проходят по субботам. Потому придется делать сложный выбор.
В ближайшее время мы свяжемся с теми, кто голосовал за города-лидеры, возможно спросим про конкретные варианты дат. Как показывает практика, готовность поучаствовать во встрече, к сожалению, не всегда означает реальную возможность, к примеру, работа, учёба или иные факторы могут внести свои коррективы. Тем не менее, многим удобнее планировать заранее.
После этого, ориентируясь уже на "уточненные" результаты, примем окончательное решение и объявим места и даты. Постараемся с этим не затягивать.
А если кто-то, прочитав список лидеров опроса, понял, что хочет и может поучаствовать во встрече в одном из них (но не голосовал за этот вариант) - напишите об этом в комментариях
Мы опубликовали долгожданное обновление спутникового покрытия на Москву и Московскую область. Оно затрагивает всю территорию Москвы (Старой и Новой), большинство городов ближнего Подмосковья и часть городов за Первой и Второй Бетонками.
Этот релиз несколько необычен – дело в том, что в этом году нам не повезло с погодой как
утопленникам никогда :(
Несмотря на то, что в зоне заказа на 2016 год находилась вся Москва и Московская область, полностью безоблачные съемки удалось сделать только на несколько полосок. Во всех остальных местах пришлось массово вырезать облака и компилировать цельную картинку из облачных снимков разного времени.
Особенно сложно пришлось там, где обновления больше всего ждали – в Москве. Пуск МЦК, многочисленных развязок и станций метро, непрекращающееся жилищное строительство уже давно сделали снимок 2015 года устаревшим. Если с востоком города более менее повезло – снимок там был малооблачным, то с западом города пришлось серьезно повозиться.
Поступившие нам данные были примерно такими:
Поэтому нам пришлось долго работать маникюрными ножницами, выбирая между чуть менее облачным майским снимком и заметно более актуальным, но дымчатым августовским или сентябрьским:
А в некоторых местах и вовсе пойти на компромисс. На юге и юго-западе снимок высокой четкости сменил чуть более зернистый. Вот как выглядит стык двух снимков:
В центре Москвы после долгих мучений оставили два фрагмента съемок 2015 года – на район между Тверским бульваром и Садовым Кольцом и на треугольник между Пречистенкой и Остоженкой. Самый заметный там анахронизм - снесенный в "ночь длинных ковшей" и давно удаленный со схемы торговый центр "Пирамида" на Пушкинской площади – подождет следующего обновления.
З.Ы. В этом же релизе закрыт последний райцентр России вообще не имевший снимка высокого разрешения - Оленино Тверской области. Там погода нам совершенно не мешала :)
Всем привет!
Мы уже рассказывали что теперь все модераторы Народной карты (включая сотрудников) при откате правок пользователей выбирают причину отката. Напомним список:
Причины откатов можно было увидеть у «откатывающих» правок, а с сегодняшнего дня они доступны к просмотру и у «откаченных» правок в разделе «Уведомления» и истории объекта.
Пример объяснения причины отката в «Моих правках» и иcтории объекта:
Обратите внимание, «откатывающая» правка получает ту же причину отката, что и «откатываемая» правка.
Случается, что при откате правки, под отмену попадают и другие, те которые были «выше». Такие правки, в случае отката будут отмечены отдельно.
На прошлой неделе вы сообщили нам о баге. При ответе на сообщение от модератора, пришедшее при использовании причины отката «другое» описание причины подменялось на текст ответного сообщения. Мы нашли причину и устранили. Спасибо!
Также, отдельно хочется отметить, что сейчас откат своей правки реализован по тому же самому сценарию, но здесь вскоре можно ждать обновлений :)
Команда народной карты
Приветствую, сегодня произошло обновление Правил.
Для обновления связанного с Пунктом 1.4 будет создан отдельный, более подробно описывающий изменения в нем пост, в котором вы сможете задать свои вопросы.
2017.01.30
Просьба ознакомиться с изменениями.
Команда Народной карты.
Что изменилось в этом пункте относительно предыдущей редакции:
Изменения в запретах на отрисовку:
На:
Изменения внесены для того, чтобы не возникало спорных ситуаций, относятся ли здания расположенные/обслуживающие нитки запрещенных нефте-, газо- и прочих проводов к запрещенным обектам.
Убрали запрет на отрисовку:
Изменения в запретах на атрибутирование/отрисовку определенных категорий объектов:
Убрали запрет на подробное атрибутирование зданий на территории промзон (при этом уточнили, что на территории запрещенных объектов подробное атрибутирование запрещено)
Прописали, как атрибутируются недейcтсвующие маяки
Прописали, что можно показывать на территории гражданских космодромов
Убрали текст, что запрещено именовать остановки, название которых указывает на связь с военным объектом
Подводим итоги Недели подъездов на Народной карте!
Счетчик остановился на отметке в 119 122 и это значит, что за неделю народные картографы разметили более половины от числа подъездов, нарисованных за предыдущие 7 месяцев. Отличный результат!
При подведении промежуточных итогов мы больше говорили про регионы-лидеры, а сейчас хотим назвать тех пользователей, которые нарисовали больше всего подъездов.
Итак, пятерка лидеров:
and07 - 8161 подъезд
Вова Ш. - 3357
topper.anatoly - 3027
djton111k - 2452
ddr2504 - 2120
Всего же участниками Недели стали более тысячи народных картографов!
Совсем скоро новые подъезды окажутся на Яндекс.Картах, и огромная заслуга в этом - народных модераторов, у многих из которых количество правок в зонах ответственности увеличилось очень заметно!
Больше всего подъездов промодерировали:
ДимОлегыч - 4774 правки
Te*mik - 1075
alexfox - 1027
Suz32™ - 775
megabit - 693
Спасибо огромное всем, кто рисовал и модерировал подъезды в рамках Недели!
Ну а десятка регионов-лидеров выглядит так:
Москва и Московская область 19104 подъезда
Санкт-Петербург и Ленинградская область 8729
Нижегородская область 6907
Новосибирская область 5092
Киевская область 4742
Самарская область 4318
Ярославская область 4109
Тюменская область 3634
Свердловская область 3284
Луганская область 3060
Ещё раз спасибо всем, кто участвовал в Неделе подъездов.
До новых тематических совредов!
Команда Народной карты
Всем привет!
Как вы знаете, недавно завершилась Неделя подъездов. Я не мог пропустить такое событие и провёл небольшое исследование :)
Я проследил активность рисования подъездов за несколько дней. В этом посте поделюсь с вами наблюдениями за первый день Недели подъездов. Вот, что у меня получилось (показания счётчика округлялись до 100):
Как видим на диаграмме, темпы рисования не были равными, а периодически варьировались. Более наглядно это представлено на следующей диаграмме:
С помощью несложных вычислений я получил скорость рисования. Пик активности пришёлся на второй час после старта недели, а медленнее всего рисовали подъезды в период с 19 до 20 часов (по мск).
Уверен, Неделя подъездов была о-о-о-очень продуктивной. В общей сложности, в первый день было добавлено около 18900 новых подъездов, что меньше общего количества правок в шесть раз. Как уже рассказал akbars, счётчик в последнюю минуту недели показал число 119 122, немного не хватило до 120 000 :)
За Неделю подъездов было внесено в 2 раза меньше правок, чем за предыдущие 7 месяцев. Получается, мы могли бы сделать то, что делали 7 месяцев всего лишь за 2 недели активного рисования, и это впечатляет!
Надеюсь, вам понравилось рисование в формате "неделек", а также желаю приятного редактирования! :)
Помогите разобраться со сложными контурами.
Есть участок реки с сильно заболоченным краем.
Основное русло я отрисовал, а потом добавил контур заболоченного края к уже существующему контуру русла реки. При этом у двух контуров, конечно, есть общее "ребро", оно и выделено на рисунке. При этом видно, что участок входит в состав двух "озёр, водоёмов".
Каждый из контуров - и реки, и болота существует отдельно:
Вот река.
А вот болото.
Но тип водоёма нельзя для каждого из контуров применить отдельно. Либо оба "озеро, водоём", либо оба "болото" и никак иначе.
В связи с этим у меня два вопроса:
1) что я сделал не так (чтобы не повторять ошибок в будущем);
2) что можно сделать с уже отрисованными контурами (чтобы не потерять работу).
Хочу заметить, что принципиально не важно, что я работал с объектами гидрографии.
Привожу ссылку на карту.
Когда работаешь с системой координат, то есть неудобства. Координатная точка не отображается в виде маркера-крестика. После определения точки нет инструмента типа "метки" зафиксировать точку. Приходится ставить что то вроде "кафе". Есть ли возможность сделать маркер-крестик и устанавливать метки?
Возник такой вопрос в связи с отрисовкой путевого развития железных дорог. Пункт 12.1.1.7 предписывает рисовать встречные пути отдельными объектами типа «железная дорога», если они разнесены друг от друга. В частности, такое наблюдается на всех крупных мостах.
Сложность в том, что надо суметь одновременно показать путевое развитие (что предполагает отрисовку каждого пути отдельно на всём протяжении перегона) и сделать так, чтобы объект типа «железная дорога» сам по себе разветвлялся в зоне моста надвое, дабы разнос путей был виден на больших Яндекс-картах. На практике это приводит к прорисовке фиктивных участков ЖД (и появлению дополнительных их пересечений), которых нет на местности.
То есть правильным (точнее, не содержащим заведомо ложной информации) будет один из двух вариантов:
1. Как на классических бумажных картах:
2. В соответствии с реальным расположением путей на местности:
У нас же сейчас имеет место третий вариант — попытка объединить оба предыдущих, что приводит к тому, что появляется не существующий в реальности съезд между главными путями, который нужен только для того, чтобы «присоединить» второй путь к первому типом «железная дорога»:
Есть ли способ в таких случаях нарисовать железную дорогу, чтобы были отображены те и только те пути, которые существуют физически, но и чтобы не терялась информативность при показе на больших Яндекс-картах?
После редактирования контуров, если он был поделён на несколько частей, нередко остаются точки пересечения (большие жёлтые). Они не только раздражают, их нельзя удалить, поэтому их приходится потом «таскать» по контуру.
Вот пример такого контура. Причём, если попытаться его сохранить, появится ошибка «Точки пересечения слишком близко», так что нужно ещё и обычные точки между ними вставлять.
Вопрос: можно ли от них как-то избавиться штатными средствами? Или, может быть, у разработчиков в планах есть добавление опции «удалить»?
Здравствуйте!
Когда рисовал карту города Нефтекумска Ставропольского края столкнулся с такой проблемой, хоть это и не касается напрямую ЯНК. Многие участки на кадастрой карте смещены, перекрывают друг-друга, ну или просто свалены в кучу.
Вот некоторые скрин-шоты:
Ну или
Я, по крайней меры, в другим местах такого не встречал. Это нормально? У хозяев участков не возникнут проблемы с определением границ своих участков?
Прошу объяснить, это ошибка в правилах или я чего-то не понимаю.
В Тамбове есть микрорайоны со своими названиями, к примеру, мкр. Московский или мкр. Радужный, но в КЛАДРе этих микрорайонов нет (по классификатору в Тамбове одни только улицы). Получается, что данные микрорайоны не имеют официального статуса.
При атрибутировании у микрорайонов (относятся к кварталам на НЯК) можно выставить галку "Не имеет официального статуса". Читаем про эту галку в п. 2.2.7:
Следуя правилу, галку "Не имеет официального статуса" для этих кварталов ставить не нужно (у нас ведь не ЖК) и автоматически получается, что официальный статус у квартала есть. Но по официальным источникам его нет.
Где правда?
Всем привет!
Мы продолжаем выбирать города, где пройдут офлайн-встречи народных картографов, приуроченные к 7-летию запуска Народной карты.
По результатам опроса, проведённого на прошлой неделе, у нас появились 8 городов-претендентов на проведение встречи. И сейчас мы хотим выбрать из них 2 или 3 города и назначить конкретные даты встреч в апреле: для удобства тех народных картографов, которые планируют свою занятость заранее, а также для того, чтобы мы могли к встречам подготовиться:)
Приглашаем заинтересованных пройти ещё один, более предметный опрос. Выбрать города уже из списка лидеров и конкретные даты, которые удобны.
Одну дату мы назовём прямо сейчас: в сам День рождения Народной карты, 8 апреля, встреча пройдёт в Москве.
При голосовании просьба учесть следующие моменты:
- мы надеемся услышать мнения всех народных картографов, кто голосовал в первом опросе хотя бы за один из городов-лидеров. Даже если в предлагаемые даты вы точно не сможете
- в список городов включена Москва, выбирая этот вариант, нужно иметь в виду указанную выше дату, она переноситься не будет
- если вы можете участвовать во встрече (не в Москве) в 2 или 3 из предлагаемых дат, но какая-то из них немного удобнее, то просьба выбрать все приемлемые варианты, а в текстовом поле написать о более предпочтительных
Опрос продлится до пятницы, 10 февраля, включительно
Совред в Духовницком!
Все как обычно. Дороги, улицы, адреса, домишки и все что криво нарисовано.
Также надеюсь на активное участие в данном совреде пользователя из тех краев ;-)
Особенно в плане проставки обьектов типа Места)
Кадастр есть. Немного кривой но он есть.