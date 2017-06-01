Всем привет!

В последние месяцы мы стали публиковать карты некоторых стран дальнего зарубежья по данным из Народной карты. И в этой связи стали намного более актуальными вопросы именования объектов на иностранных языках.

Не секрет, что текущие Правила ориентированы в основном на нормы русского языка. Но во многих других языках приняты свои нормы написания названий топонимов и иных объектов, которые мы наноcим на карту.

Сейчас мы работаем над текстом Правил, чтобы сделать их с одной стороны более универсальными, а с другой - иметь возможность отражать локальные особенности стран, карты которых мы публикуем.

Пока же хочется здесь рассказать про общий подход к разноязычным названиям. Локальные особенности можно поделить на две большие группы:

особенности, характерные для конкретной страны или региона: специфика административного устройства, местные типы территориальных единиц, проездов, особенности нумерации и адресации

особенности, характерные для конкретного языка, свойственные всем названиям на этом языке, безотносительно расположения именуемого объекта

Общий подход к языковым особенностям в названиях на Народной карте состоит в том, что мы именуем объекты с учетом норм конкретного языка.

Например, в русском языке типы объектов как правило пишутся со строчной буквы, что и отражено в текущих Правилах: мы пишем "Тверская улица", а не "Тверская Улица". В английском и многих других языках норма обратная: тип у географических названий всегда или почти всегда пишется с заглавной буквы. И правильно будет писать "Tverskaya Street", а не "Tverskaya street".

Во французском языке также все слова в названии, включая тип, пишутся с заглавной буквы, но часто название содержит артикли, и они пишутся со строчной буквы. Пример - Rue de Rivoli (улица Риволи).

Могут также встречаться языковые особенности, касающиеся порядка слов в названиях.

Ещё раз хочется повториться что такие особенности обычно распространяются на все названия на языке: и в странах, где язык является официальным/государственным, и в любых других странах.

Просим всех, кто активно рисует в зарубежных странах (или даёт названия на иностранных языках в России и сопредельных странах) учитывать этот подход. А мы постараемся оперативно зафиксировать его в Правилах.