Забор, как видно, идёт между сваями, но второй этаж нависает не только над забором, но и над соседней тропинкой. Возле жилого дома ненадолго забор превращается в сплошную кирпичную стену, после чего продолжается в прежнем виде.
Как корректно эту конструкцию отрисовать? Нужно ли уменьшить контур здания до линии забора (который, по сути, идёт по фундаменту)? Если нет, то нужно ли сплошную стену рисовать как забор или нужно оставить разрыв в заборе?
Вот это место на НЯК: https://n.maps.yandex.ru/-/CBQEfSHgXA
В последние месяцы мы стали публиковать карты некоторых стран дальнего зарубежья по данным из Народной карты. И в этой связи стали намного более актуальными вопросы именования объектов на иностранных языках.
Не секрет, что текущие Правила ориентированы в основном на нормы русского языка. Но во многих других языках приняты свои нормы написания названий топонимов и иных объектов, которые мы наноcим на карту.
Сейчас мы работаем над текстом Правил, чтобы сделать их с одной стороны более универсальными, а с другой - иметь возможность отражать локальные особенности стран, карты которых мы публикуем.
Пока же хочется здесь рассказать про общий подход к разноязычным названиям. Локальные особенности можно поделить на две большие группы:
особенности, характерные для конкретной страны или региона: специфика административного устройства, местные типы территориальных единиц, проездов, особенности нумерации и адресации
особенности, характерные для конкретного языка, свойственные всем названиям на этом языке, безотносительно расположения именуемого объекта
Общий подход к языковым особенностям в названиях на Народной карте состоит в том, что мы именуем объекты с учетом норм конкретного языка.
Например, в русском языке типы объектов как правило пишутся со строчной буквы, что и отражено в текущих Правилах: мы пишем "Тверская улица", а не "Тверская Улица". В английском и многих других языках норма обратная: тип у географических названий всегда или почти всегда пишется с заглавной буквы. И правильно будет писать "Tverskaya Street", а не "Tverskaya street".
Во французском языке также все слова в названии, включая тип, пишутся с заглавной буквы, но часто название содержит артикли, и они пишутся со строчной буквы. Пример - Rue de Rivoli (улица Риволи).
Могут также встречаться языковые особенности, касающиеся порядка слов в названиях.
Ещё раз хочется повториться что такие особенности обычно распространяются на все названия на языке: и в странах, где язык является официальным/государственным, и в любых других странах.
Просим всех, кто активно рисует в зарубежных странах (или даёт названия на иностранных языках в России и сопредельных странах) учитывать этот подход. А мы постараемся оперативно зафиксировать его в Правилах.
Подумайте уже наконец о горячих клавишах. Например "удалить контур" на delete - и интуитивно и ГОРУ времени экономит.
И стоит подумать о возможности редактировать свыше 16 масштаба, или хотя бы возможности выбора контура свыше 16 масштаба, и отрисовку текущих изменений при включении "режима "увеличтьте масштаб для редактирования". редактируешь какую-нибудь дуру громадную, ченить подвинул и как это выглядит не знаешь, отодвинул и текущее не видно ни хрена. начинаешь сохранять и править по 1 точке. бред же
и кнопку сворачивания таблицы с информацией об объекте добавьте, полэкрана закрывает
"некорректная геометрия. участок слишком длинный" - не указает где именно. правка насмарку
Второй раз замечаю, что ботом был залит маркер организации. Первый раз он сдублировал уже имеющуюся организацию в соседнем здании. Заметил я не сразу, но поступил я просто — запросил удаление дубликата. Второй раз бот залил организацию, которая скорее всего находится в том месте, но не с той стороны здания. Это мелочь и суть поста не в этом, а в том, что правка бота никак не отображается в списке правок на подписанный район.
Есть ли какая-либо функция или возможность, чтобы ботозаливки отображались в списке правок на подписанную территорию? Потому что отслеживать (зачастую) корявые заливки бота на карту маркеров организаций или зданий невозможно, а нужно!
трассы с кодом Р (для автодорог федерального или регионального значения, соединяющих административные центры РФ) в Народной карте рисуются категорией «межрегиональные дороги (3)»;
трассы с кодом А (для автодорог федерального или регионального значения, являющихся подъездом к крупнейшим транспортым узлам [например аэропортам, морским или речным портам и т. д.]) в Народной карте рисуются категорией «региональные дороги (4)»;
трассы с кодом К (прочие автодороги регионального значения) в Народной карте рисуются категорией «дороги районного значения (5)»;
трассы с кодом Н (для автодорог межмуниципального значения) в Народной карте рисуются категорией «дороги местного значения (6)»?
Понятно, что не без исключений: трасса могла изменить статус с тех пор, как получила номер.
Здравствуйте! Наболел вопрос по поводу участков с одним и тем же номером в деревнях или посёлках без улиц. Мне и многим знакомым людям совсем не нравится добавление слова "уч" к номеру дома, так как при вводе в поиске номера дома в деревне, карта не видит в ней другие дома с таким же номером с привязкой "уч".
В деревнях бывает по три-четыре участка с одним номером, и я об этом не знаю, потому что карта видит только один без "уч" А если это не тот дом, который ищешь? Даже если и наберёшь второй номер с "уч", остальные участки всё равно не видит, так как номер с "уч" тоже не может повторяться. Сколько ездила по незнакомым населениям с пронумерованными домами, неоднократно сталкивалась с этой проблемой, когда приезжала к указанному "неверному" дому" и только на месте узнавала, что существуют и другие, о которых Яндекс.карта заранее не упомянула.
Предлагаю упростить задачу пользователям с поиском нужного дома, участка. Отменить правило ввода "уч" к дому, он совершенно, на мой взгляд, не нужен и бесполезен. Да и нелепо смотрится на карте, я вот, например, не в восторге от того, что мой зарегистрированный дом имеет "уч", как на даче, когда у него есть официальный адрес: деревня такая-то, дом номер такой-то, а не участок. Добавить такой же сервис, как при поиске организаций с одиннаковыми названиями, чтобы пользователю так же были видны одновременно все повторяющиеся участки, и была бы возможность самому выбрать необходимое место или просто быть в курсе.
А чтобы пользователю яндекса проще было объяснить другому, как проехать к его дому, то пусть у каждого участка будет свой порядковый номер, разный цветной значок или ещё что-то можно придумать. Вот несколько вариантов.
И я думаю, что многим людям, как и мне, понравится такой способ видеть одновременно все участки с одним номером и найти нужный дом. Надеюсь, что Вы, уважаемые сотрудники, эту идею одобрите!
Стал рисовать по границы городского поселения Рабочий поселок Ванино истолкнулся с двумя проблемали о которых уже вопрос поднимался.
Первая: рисовал рисовал и кончился лимит точек. И пришлось сокращать количество точек урезанием, на по контуру реки. https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1967508146?z=14&ll=140.275998%2C49.112818&l=nk%23sat Бывают конечно и населенные пункты которым не хватает 500 точек, ну а поселения и говорить не чего. Границы есть желание сделать красиво и правильно, но не дают возможности. Предлагаю: увеличить колличество точек для таких случаев. Иначе работа будет выполняться абы-как, топорно.
Второе: Колличества точек не хватило потому что почти вся граница проходит по рекам. Почему до сих пор (хотя не раз говорилось) нет привязки АТД к растительности, гидрографии и рельефу. Вот в этом примере по рекам проходит более 500 точек и сколько времени надо убить на секундную работу. Конечно как уже говорилось можно сделать абы-как, но не приучен к топорной работе.
Ну заодно и третье: когда же все таки сделают кнопку скрытия панели атрибутирования?
Вот и наступило долгожданное лето, а это значит, что дачный сезон можно считать открытым! Все мы знаем как приятно отдохнуть на природе — поесть шашлыку, искупаться в реке, наконец-то заняться облагораживанием своего дачного участка. Все это вдвойне приятнее делать если позвать друзей! Однако гостям ещё нужно до дачи добраться — а это может быть не просто, если дома нет на карте.
Специально для гостеприимных пользователей Народной карты мы подготовили короткую инструкцию, о том, как можно быстро и легко отметить на карте дорогу к своей даче.
Ознакомиться с ней можно в соответсвующем разделе на Народной карте, предварительно нажав на значок спасательного круга.
Инструкция будет очень полезна новым и еще не опытным народным картографам, поэтому ей можно смело делиться со своими друзьями.
Обещанной прогулке с Блокнотом картографа в Нижнем Новгороде быть!
Многие из Вас уже знакомы с удобным инструментом для сохранения информации, встретившейся по пути - Блокнот картографа. Если Вы о нем слышали, но воспользоваться еще не успели, самое время присоединиться к нам и опробовать его в действии!
Всем нам известно, что сервис Народной карты тесно связан с Яндекс.Навигатором. В прошлом году в Навигаторе стали публиковаться, созданные народными картографами парковки, недавно начал строить специальные маршруты для поиска мест, где можно оставить машину. Сегодня — следующий шаг: приложение научилось отмечать особыми значками парковочные места, которые недавно освободились.
Это большой шаг в развитии сервиса, который поможет сделать передвижение в городах еще проще и приятнее. Во многом эта заслуга принадлежит и народным картографам — мы с вами в очередной раз доказали, что правки Народной карты помогают миллионам!
Ознакомиться с новыми возможностями Навигатора и узнать, как они работают можно в статье блога Яндекса.
Посмотреть недавно освободившиеся парковочные места можно в Яндекс.Навигаторе для iOS и Android. Сейчас эта функция работает в Москве и Санкт-Петербурге, а ещё в пяти российских городах — Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Новосибирске — доступна в тестовом режиме.
Приглашаем принять участие в совместном редактировании Нижнего Тагила!
Где рисуем?
Нижний Тагил — крупный город, более 350 тысяч жителей, второй по населению в Свердловской области и пятый по населению город России, не являющийся региональным центром. Крупный промышленный центр ещё с начала 18 века, город сильно вырос в 1930-е.
Что рисуем?
Особенность совреда в том, что в городе мало «белых пятен» в полном смысле этого слова, основная дорожная сеть и здания отрисованы практически везде. Тем не менее, во многих слоях объектов карте Тагила очень не хватает полноты:
во многих районах, в особенности в частном секторе, нет адресов (1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.)
у многоэтажных зданий на северо-западе и севере города не проставлена высота
во многих районах многоэтажной застройки не отрисована сеть внутриквартальных проездов (1. 2. 3. 4. 5.)
местами не хватает пешеходных дорожек и тротуаров
также далеко не везде есть дорожки в СНТ (1. 2. 3. 4. 5. 6.)
крайне редко размечены подъезды
далеко не везде размечены заборы и територии, в том числе в промзонах, а они в Нижнем Тагиле составляют значимую часть города
В общем, есть где развернуться:)
Поскольку участков, где требуется масштабная отрисовка «с нуля» в этом совреде почти нет, карту для его делать не стали, ведь на одном участке могут работать несколько человек параллельно — к примеру, кто-то размечает внутриквартальные проезды, а кто-то — подъезды у зданий.
Спутниковому снимку в Нижнем Тагиле чуть больше года — он сделан в конце мая 2016 года. На части улиц есть Яндекс.Панорамы, достаточно старые, но в ряде случаев они помогут разобраться в ситуации на местности.
Долго ли рисуем?
До начала следующей недели. В следующий вторник (13 июня) подведём итоги.
В Нижнем Тагиле нет своих постоянно рисующих пользователей, и потому в совместном редактировании мы надеемся на помощь народных картографов из Свердловской области.
Предлагаю разобраться с атрибутированием дорог для пешеходов. Собственно, проблема в следующем: имеется класс дорог №10 - сами дороги для пешеходов. Визуально выглядят как пунктирные линии, этакие тропинки. НО! Ведь можно создавать и любые другие дороги с атрибутированием доступности только пешеходам и велосипедам, которые визуально будут выглядеть как дорога пунктирная.
В принципе, в правилах данная ситуация описана, но не достаточно четко. Предлагаю скорректировать правила и более четко прописать, что, например дороги, где физически может проехать транспорт, но фактически они закрыты (например, территории школ) - следует делать 8-м классом с доступностью только пешеходам, но при наличии твердого покрытия шириной не менее 3 метров. А в 10-й относить только то, где физически не может проехать автомобиль (сейчас очень смущает фраза про доступность по ПДД).
"Ну вот и всё. Всем спасибо. Можно покурить и оправиться!" - так мог бы я начать этот пост.
Но начну с огромной благодарности всем 83-м участникам совреда, длившегося с 19 мая по 4 июня, которые неимоверными услиями своей рабочей руки отрисовали почти 80 остававшихся до полного счастья горожан процентов города. Что же у нас получилось?
Создано почти 30 тысяч новых объектов. Ещё 6 тысяч правок - это редактирование существующих объектов.
Взлёты и падения числа правок изо дня в день выглядят так:
Общее соотношение правок по слоям практически не изменилось с момента предыдущего поста и в штуках составило:
[Правда хорошо, если бы зарплату так округляли, как сотрудники - статистику? Получал бы кто-то не 50'001 рубль, а 100'000. Как Вам такое округление?]
Как я уже упоминал выше, в совреде приняло участие 83 картографа. Конечно, как и любой организатор совреда, я ожидал немного большего числа участников и немного большей активности. Тем не менее, основная цель совреда достигнута: на 23 часа 59 минут 4 июня неотрисованными оставалось лишь несколько небольших кварталов. Но не оставлять же меня без "работы", верно? =)
Кто же какие слои рисовал?
На первом месте в слоях зданий и адресов весь совред уверенно держится Павел 1985 (7700 правок в слое зданий из 19600 всего в слое и 3830 из 11150 в слое адресов);
Сегодня вышло еще одно обновление, которое принесло с собой на геосервисы Яндекса правки, созданные народными картографами в период с 27 по 30 мая 2017.
Интервалы между релизами сокращаются. Во многом, за это можно благодарить наших народных модераторов, которые оперативно проверяют поступающие им изменения на Народной карте. И конечно же не стоит забывать всех народных картографов, которые эти изменения вносят.
А давайте посмотрим, кто в этот раз сделал больше всего правок? Что бы узнать количество созданных правок нужно заглянуть в информирующее письмо, которое пришло на вашу электронную почту.