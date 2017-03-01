Из поста может показаться, что мой вопрос довольно глупый. Мол, «ты что родился в Бурунди?» Однако мне, всё-таки, хочется разузнать что это такое скорее с классификационной точки зрения, чем с тривиально-бытовой.

Да, железнодорожная транспортная линия — это такая линия или путь, по которой проходит некое транспортное сообщение, имеющее своё название и осуществляющая регулярное движение (или нет). Это нечто схожее с номерами трасс или улицами. Всем нам известны такие транспортные линии/пути как Транссиб и БАМ. С ними всё ясно — они есть, вот их и пишем в параметр «Входит в состав» у ж/д.

Но почему, я вижу у ж.-д. линий во «Входит в состав», к примеру, «Хабаровск—Владивосток»? Зачем делить Транссиб на мелкие участки его самого? Ладно, у административных территорий есть иерархия АТД. Но у линий оно нужно? А если, нужно, то почему не делят дальше? Если делить такие линии по типу АТД, то нужен некий первый уровень — Российские железные дороги (РЖД), второй — Дальневосточная железная дорога (ДВЖД) (пишу на примере своего местоположения). С третьим и далее уже сложнее. Лично я может просто не знаю, может у железных дорог есть и далее деление, например по линиям крупным транспортных развязок, как это есть и с уже упомянутой линией «Хабаровск—Владивосток». Тогда, третий уровень — эти самые линии. Но как их определять, пока не знаю. К примеру, на общедоступных картах железных дорог ДВЖД (увидел лишь красненький Хабаровск) и Московской железной дороги (здесь, и красненькая Москва и жирненькие Тула да Орёл, к примеру). Ещё, конечно же, можно подглядывать на расписание поездов дальнего и ближнего следования и оформлять такие линии по примеру автобусных маршрутов. Подсмотреть сие можно к примеру на Яндекс.Расписаниях (только Яндекс, только «хардкор») — «Владивосток — Советская Гавань». Далее можно поступать и с пригородными поездами и электричками ближнего следования, которые ходят чуть ли не чаще некоторых автобусов (привет маршруту № 45 г. Владивостока) , например «Владивосток—Надеждинская».

Как я упомянул ранее, есть карты отделений РЖД (ДВЖД, МЖД) и других стран, на которых чётко указаны «пограничные» остановочные пункты/станции, которые с лёгкостью отделяют одни отделения от других (см. легенду).

А теперь от рассуждений переходим прямо к конкретным вопросам. Можно ли на участках линий ж/д в разделе «Входит в состав» и у станций в разделе «Транспортная линия» отмечать…?

крупные и международные линии, как Транссиб, БАМ, КВЖД, «Достык» в Китае, «Евростар», Sapsan, Westbahn в Европе? отдельно линии отделений РЖД, такие как ДВЖД, МЖД, ЮУЖД, Сахалинскую ЖД? линии между крупными транспортными развязками типа «Хабаровск—Владивосток», «Москва—Орёл», «Тула—Ряжск»? линии поездов далньего следования, отдельно от пункта выше, типа «Владивосток — Советская Гавань», «Новосибирск—Белгород», «Абакан—Москва»? (или «Москва—Абакан»? — тоже момент!) линии поездов, электропоездов и экспрессов ближнего следования, такие как «Владивосток—Надеждинская», «Владивосток—Тихоокеанская», «Смоляниново—Владивосток»?

В данной теме я даже не рассматриваю различные пути с ответвлениями не имеющие транспортного транзита типа разгручных ответвлений и тому подобного.

Дополнение:

Нашёл в сети программу 2005 года со схемой железных дорог стран СНГ и Балтии RWNet (бесплатная). В которых можно посмотреть данные о железнодорожных перегонах.

На примере ниже указан небольшой участок моего региона, где можно узнать информацию о перегонах между станциями, виде тяги (в Народной карте никак не отображается), длине и количестве путей (тоже лишнее) и отделению дороги (Дальневосточная):

На схеме в виде прямоугольников с подписями указаны станции между перегонами (Белогорск), в виде кругов отображаются центры отделений (Свободный относится к Забайкальской железной дороге; можно отобразить на Народной карте), а в виде треугольников отображаются стыки железных дорог (Архара). Особо не улавливаю, что значат стыки и как их можно отобразить — не знаю.