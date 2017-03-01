Вопрос один - почему маршрут до данного дома строится так?
Подъезды - размечены. Точка адреса смещена ко двору. Какие есть ещё причины и способы их устранения?
Вопрос один - почему маршрут до данного дома строится так?
Подъезды - размечены. Точка адреса смещена ко двору. Какие есть ещё причины и способы их устранения?
В последнее время растет активность народных картографов в зарубежных странах, и как следствие, чаще возникают вопросы об особенностях рисования за рубежом.
Не секрет, что текущие Правила рисования ориентированы, в основном, на страны бывшего СССР, где региональная и языковая специфика есть, но различия не кардинальные и единого свода норм и стандартов вполне достаточно.
В странах дальнего зарубежья ситуация иная:
- встречаются языковые особенности, которые мы хотим учитывать. К примеру, в английском языке типы улиц, в отличие от русского языка, пишутся с заглавной буквы;
- встречаются региональные особенности, к примеру в административном делении, которые кардинально отличаются от описанных в Правилах норм.
Мы хотим отразить такаие отличия в Правилах, чтобы пользователь, решив порисовать, к примеру, во Франции, мог с ними ознакомиться и не делать ошибок. Но одновременно понимаем, что эти "специфические" нормы правил нужны сейчас достаточно небольшому числу народных картографов.
Решили сделать опрос и спросить у вас, как было бы удобнее работать с такими специальными региональными нормами. Ведь формат Правил мы стараемся делать прежде всего для удобным в практическом использовании.
Надеемся услышать мнение большого числа народных картографов, особенно тех, кто периодически рисует за рубежом.
Приветствую, сегодня произошло небольшое обновление Правил.
Просьба ознакомиться с изменениями.
Команда Народной карты.
В продолжение поста про организацию совредов хочется поговорить об их длительности.
В совместном редактировании очень важен не только сам процесс рисования, но и результат, которым будут пользоваться люди. Каждому участнику важно понимать, что совред не растянется на долгие месяцы, а к понятному, обозримому сроку город или район получит свою подробную карту.
Поэтому важно, чтобы совреды заявлялись не слишком длинными (чтобы видеть "свет в конце тоннеля"), но и не слишком короткими, чтобы успеть отрисовать местность. Мы проанализировали совреды, проходившие на Народной карте в последние два года, и практика показала, что нормальными являются такие сроки:
Эти рекомендации, конечно, приблизительные, ведь и тип застройки, и качество снимка может, и наличие дополнительных источников информации могут сильно на них влиять. Но ориентироваться на них полезно, как минимум чтобы участники, устав ждать результата, не "сбежали" рисовать в параллельно проходящие совреды.
Также важно не переборщить с территорией совреда, чтобы не сделать его "неподъемным". Если в районе есть достаточно крупный город (как правило райцентр) - то лучше отдельно сделать совред именно в нём, а потом - в сельской части района. Если речь идёт о крупном городе с населением в несколько сотен тысяч жителей, то стоит взять не весь его сразу, а разделить на 2-3 части (или сделать совред по отдельным проблемным слоям).
В завершение хочется сказать о количестве параллельных совредов. После достаточно многочисленных просьб пользователей не проводить так много совредов одновременно, мы посмотрели на влияние количества проходящих совредов на активность в каждом из них. Оно, к сожалению, действительно есть.
Как кажется, будет разумно ограничить число одновременно проходящих совредов пятью. Сроки любого совреда известны, и можно к окончанию одного редактирования подготовить своё, новое.
Предлагаю внести в правила пункт, что внутриквартальные проезды (8 класса) должны иметь доступность для проезда автомобилей, иначе они должны атрибутироваться 10-м классом (пешеходные и велодорожки).
И создать скрипт, выявляющий такие проезды и переносящие их в 10-й класс.
Связано это с тем, что на карте с давних времен сохранились такие внутриквартальные проезды без доступности для автомобилей, из которых значительная часть создана недобросовестными пользователями, с целью исключения маршрутизации по ним, пользуясь тем, что визуально выявить такие участки не всегда просто.
Привет, команда НЯК!
Уже неоднократно сталкивался с проблемой при сохранении газончиков, в форме которых присутствуют прямые углы. Сообщаю о проблеме потому, что терпеть немного надоело :)
Посмотрите сами:
Перед сохранением я перенес ранее отрисованный газон и нажал "Сохранить". Немного подумав, НЯК испоганил их формы и правку записал. Если исправлять, снова меняет на кривые.
Жду помощи!
P.S.: Ссылка на место. Вообще, сталкивался не только тут, но прежние кейсы уже не найти.
Частно возникают сложности с определением как отмечать данную парковку, и стоит-ли вообще её отмечать. Попытался свести все рекомендации из этого поста и правил в удобной форме.
Вроде все типы парковок перечислил. Да, знаю, что это информация есть в правилах, но, по моему, так нагляднее.
Если найдёте ошибки или дополнения - пишите!
Добвалены примеры (не везде).
Добро пожаловать на совред административного центра республики Адыгея города Майкопа!
Всем доброго и позитивного времени суток. Как Вы знаете, сегодня должен был завершится совред в городе Майкоп, но что-то пошло не так и поэтому мы его продлеваем. Но не надолго, а буквально на 2 дня
Хотелось бы в эти дни закончить с организациями. Для этого Вам поможет этот пост
Поэтому давайте все дружно еще раз накинемся на город и очень красочно закроем это совместное редактирование.
P.S. Жду статистику от команды сервиса. Прочтите уже почту
В очередной раз выношу в Клуб вопрос по просьбе картографа, на который мы не смогли найти ответ в двухсторонней переписке :)
Некоторое время назад возник вопрос: можно ли один и тот же участок ЖД привязывать одновременно к составным объектам типа "железная дорога" и "подъездные пути"? В правилах такого запрета нет, в интерфейсе мультипривязка допускается, но модератор посчитал, что логика привязка должна предусматривать привязку однотипных объектов.
Замысел был следующий: в состав объекта типа "подъездные пути" включить все участки ЖД, обслуживаемые железнодорожным цехом завода, а те из них, что по правилам подлежат показу на Яндекс-картах, ещё и собрать в объект типа "железная дорога". Если же следовать принципу "либо железная дорога, либо подъездные пути, но не оба сразу", то тогда не получится корректно собрать в одном объекте не только пути железнодорожного цеха, но и многопутный перегон, и путевое развитие станции (где минимум один из путей - главный - уже является "железной дорогой").
При этом я исходил из следующей логики: объект типа "железная дорога" - это то, что видно на больших картах, к нему предъявляются чёткие требования. А составные объекты типа "подъездные пути" наружу не видны, поэтому их можно собирать уже с точки зрения любителя железных дорог и их технико-организационного устройства. И что эти два подхода никак друг с другом не пересекаются.
Всем привет!
В апреле пройдут три офлайн-встречи народных картографов и команды сервиса: в Екатеринбурге (1-го), Москве (8-го) и Санкт-Петербурге (15-го).
До первой из них осталось меньше месяца, а значит желающим участвовать, но ещё не написавшим нам об этом, самое время подать заявку (написать на почту ymaps@yandex.ru с пометкой «Офлайн-встреча» в теме письма и указанием, в какой из встреч вы хотите участвовать).
А ещё мы хотим предложить желающим поделиться с участниками своим опытом, так или иначе связанным с Народной картой - сделать микродоклад и об этом опыте рассказать. Рассказ-презентация может быть про поиск информации (на местности или в органах власти), про интересные "фишки", которые вы используете при рисовании, все возможные интересные темы - не перечислить. По опыту предыдущих встреч с такими докладами - получается интересно!
Желающим - просьба написать на почту ymaps@yandex.ru с пометкой «Офлайн-встреча» в теме письма, а в самом письме написать, о чём хочется рассказать. Ждем ваших интересных тем!
Здравствуйте. На днях добрался до внутрикварталок в окресностях аэродрома (аэродром как таковой не действует, и используется как вертолётная площадка). И возник стандартный вопрос: где их можно рисовать, а где нет. Дано:
В правилах говорится, что запрещено размечать взлётные полосы и разметку на них. Ок. На снимке гипер-чётко видно, что взлётная полоса одна. (по просекам и разметке.). Всё остальное можно размечать? Скорее всего нет.
Красное - взлётка, зелёное - вертолётка. Оранжевым пометил просеки. (снимки отличаются только размером) Синим отмечены "вспомогательные" полосы. По всему остальному проедут только машины. Можно ли разметить эти дороги (не покрашенные), убрав доступность для всего? Если да, тогда для связности дор. сети нужно пересекать взлётную полосу. Не запрещается? Влияет ли на правила тот факт, что аэродром как таковой не действует, и используется как вертолётная площадка?
Если не запрещено, тогда получается что все проезды, отмеченные белым, отметить можно. Или всё-таки нет?
P.S./1. Почему при откате одной маленькой дорожки откатилась целая сеть? https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1925535783/history/43194247?z=16&ll=36.715472%2C56.369091&l=nk%23sat
P.S./2. Что делать с кучей мест, которые наимпортировал робот? 1 2 3 4 В окрестностях этих ссылок можно ещё парочку точек найти. Правила они не нарушают, но карту засоряют.
Органы власти не раз объясняли, что строения и (в Петербурге) литеры в составе адреса являются техническим дополнением, необходимым для инвентаризационных целей. Если на участке построено два жилых дома с адресами: 1с1 и 1с2 (либо 1литА и 1литБ), то квартиры в них имеют сплошную нумерацию (в доме 1с1 - с 1-й по 50-ю, а в доме 1с2 - с 51-й по 100-ю), но единых адрес (в паспортах номера строений и литер не указываются).
Аналогично с нумерацией нежилых помещений. Если завод имеет множество корпусов, то все они имеют общий адрес, но различаются литерами и строениями для сугубо инвентаризационных целей, не нужным никому, кроме соответствующих органов власти.
К тому же в очередной раз напоминаю о путанице: 1, литера А, и 1а - это разные адреса, но по правилам Яндекс.Карт их нужно подписывать одинаково.
Мое предложение: указывать на карте на основных масштабах адрес без литер и строений, а при максимальном приближении - с литерами и строениями. Такая функция реализована вот на этих картах - http://www.expertiza.spb.ru/checkpermissions
Здравствуйте!
Недавно заметил, что Робот наимпортировал общежития категорией "Культура и отдых" - "Гостиница, хостел" и в некоторых местах происходит дублирование организаций.
Хотелось бы узнать: так было сделано, потому что готовятся изменения в Правилах по этому вопросу, или же это ошибка импорта, и что делать с "дублями" - удалять старые, или удалять новые?
P.S. Также коллеги заметили, что Робот импортировал и поликлиники.
Очень часто встречаются дома, привязанные к улицам, у которых нет дорог.
Причины обычно две:
1. Ранее существовавшие полноценные улицы, по которым сначала прекратилось движение, а потом и дороги заросли так, что и следов от них не осталось.
2. Проектируемые улицы, строительство дорог на которых ещё не началось (и нет даже гравийки), но дома с адресами уже построены.
Вопрос: Как создавать такие улицы, если на местности не существует ни одного участка дорог, к которым можно было бы их привязать? Делать их в виде кварталов не хочется.
Решил уточнить границы города Ангарска по нормативным документам, но во многих местах эта граница описывается как "далее по восточной границе квартала M N-ского участкового лесничества". Вопрос: где берут информацию о границах и номерах кварталов лесничеств? Поиск в сети ни к чему хорошему не привёл...
Если нет в интернете информации, то не забывайте писать электронные письма в горсоветы о городском транспорте. Небезразличные к удобству пользования транспортом всегда предоставят информацию о схеме маршрутов, названиях остановок, расписании движения. А еще можете писать электронные письма к перевозчикам.
А если те зажмут данные, то опрашивайте людей на городских форумах или городских страничках ВК.
И снова здравствуйте!
У меня возник вопрос. Как быть, если у 2 зданий, не соединённых ничем, одинаковые адреса? По правилам удалять - а на деле? Да и к тому же нумерация подъездов сквозная...
Вот с адресом
А вот без
И рядом такая же ситуация!
Источник - другие карты, мои познания и росреестр.
Из поста может показаться, что мой вопрос довольно глупый. Мол, «ты что родился в Бурунди?» Однако мне, всё-таки, хочется разузнать что это такое скорее с классификационной точки зрения, чем с тривиально-бытовой.
Да, железнодорожная транспортная линия — это такая линия или путь, по которой проходит некое транспортное сообщение, имеющее своё название и осуществляющая регулярное движение (или нет). Это нечто схожее с номерами трасс или улицами. Всем нам известны такие транспортные линии/пути как Транссиб и БАМ. С ними всё ясно — они есть, вот их и пишем в параметр «Входит в состав» у ж/д.
Но почему, я вижу у ж.-д. линий во «Входит в состав», к примеру, «Хабаровск—Владивосток»? Зачем делить Транссиб на мелкие участки его самого? Ладно, у административных территорий есть иерархия АТД. Но у линий оно нужно? А если, нужно, то почему не делят дальше? Если делить такие линии по типу АТД, то нужен некий первый уровень — Российские железные дороги (РЖД), второй — Дальневосточная железная дорога (ДВЖД) (пишу на примере своего местоположения). С третьим и далее уже сложнее. Лично я может просто не знаю, может у железных дорог есть и далее деление, например по линиям крупным транспортных развязок, как это есть и с уже упомянутой линией «Хабаровск—Владивосток». Тогда, третий уровень — эти самые линии. Но как их определять, пока не знаю. К примеру, на общедоступных картах железных дорог ДВЖД (увидел лишь красненький Хабаровск) и Московской железной дороги (здесь, и красненькая Москва и жирненькие Тула да Орёл, к примеру). Ещё, конечно же, можно подглядывать на расписание поездов дальнего и ближнего следования и оформлять такие линии по примеру автобусных маршрутов. Подсмотреть сие можно к примеру на Яндекс.Расписаниях
(только Яндекс, только «хардкор») — «Владивосток — Советская Гавань». Далее можно поступать и с пригородными поездами и электричками ближнего следования, которые ходят чуть ли не чаще некоторых автобусов (привет маршруту № 45 г. Владивостока), например «Владивосток—Надеждинская».
Как я упомянул ранее, есть карты отделений РЖД (ДВЖД, МЖД) и других стран, на которых чётко указаны «пограничные» остановочные пункты/станции, которые с лёгкостью отделяют одни отделения от других (см. легенду).
А теперь от рассуждений переходим прямо к конкретным вопросам. Можно ли на участках линий ж/д в разделе «Входит в состав» и у станций в разделе «Транспортная линия» отмечать…?
В данной теме я даже не рассматриваю различные пути с ответвлениями не имеющие транспортного транзита типа разгручных ответвлений и тому подобного.
Дополнение:
Нашёл в сети программу 2005 года со схемой железных дорог стран СНГ и Балтии RWNet (бесплатная). В которых можно посмотреть данные о железнодорожных перегонах.
На примере ниже указан небольшой участок моего региона, где можно узнать информацию о перегонах между станциями, виде тяги (в Народной карте никак не отображается), длине и количестве путей (тоже лишнее) и отделению дороги (Дальневосточная):
На схеме в виде прямоугольников с подписями указаны станции между перегонами (Белогорск), в виде кругов отображаются центры отделений (Свободный относится к Забайкальской железной дороге; можно отобразить на Народной карте), а в виде треугольников отображаются стыки железных дорог (Архара). Особо не улавливаю, что значат стыки и как их можно отобразить — не знаю.