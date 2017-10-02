Несоответствие пиктограмм точечной гидрографии в меню и на карте
октябрь 2017
4 октября 2017, 14:58
Недавно мы начали рассказывать вам о том, как устроена команда Яндекс.Карт: кто за что отвечает, и как мы взаимодействуем между отделами.
Сегодня мы хотели бы продолжить эту тему, подробнее остановившись на самом большом по количеству сотрудников подразделении нашей команды — отделе Картографического производства. Кроме того, сегодня рассказом делится сам сотрудник этого отдела.
4 октября 2017, 18:04
Приветствую сегодня произошло обновление Правил.
2017.10.03
Изменено правило рисования полевых станов: они рисуются как Места типа Коммерческая организация, фирма, под рубрикой 12.1.53. Сельскохозяйственное предприятие.
Просьба ознакомиться с изменениями.
Команда Народной карты.