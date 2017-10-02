Клуб Народной карты

октябрь 2017
почему колодцы отображаются как фонтаны?
Олег s.
2 октября 2017, 10:43

Несоответствие пиктограмм точечной гидрографии в меню и на карте

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7 комментариев
Новая раскраска дорог в редакторе Народной карты
Fleget
2 октября 2017, 18:19

Как вы наверное, уже успели заметить, в редакторе Народной карты появилась новая раскраска дорог с возможностью посмотреть «доступность для авто».

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28 комментариев
news
Уточнение правил 3.3.1.2.1.4 (трамвайные пути и двухрёберные дороги)
Alexey Z
3 октября 2017, 11:10

Хотелось бы уточнить п. 3.3.1.2.1.4: «По дороге, имеющей две и более полосы движения в каждую сторону, проходят трамвайные пути, по которым возможно автомобильное движение (не приподнятые над дорогой)».

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13 комментариев
дороги,трамвайные пути
Обновление Яндекс.Карт 03.10.2017
Fleget
3 октября 2017, 16:29



Сегодня вышло очередное обновление, которое внесло в геосервисы Яндекса правки, одобренные с 21 по 28 сентября 2017.  

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30 комментариев
news,обновление карт
Прогулка по Москве 07.10.2017
Fleget
3 октября 2017, 19:39

Продолжаем делиться с вами подробностями прогулки в эту субботу 7 октября. 

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4 комментария
news,Прогулка
Интересный момент
denis64rus
4 октября 2017, 11:30

Коллеги доброго времени суток! Подскажите как же правильно должно быть? Возник вопрос. 

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17 комментариев
дорожная сеть,дорога
Новости совреда в Бишкеке и анонс блиц-совреда №4
Lobov Sergey
4 октября 2017, 14:08

Немного новостей о совредах.

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8 комментариев
совместные редактирования
Как работает Народная карта. Отдел Картографического производства
Fleget
4 октября 2017, 14:58

Недавно мы начали рассказывать вам о том, как устроена команда Яндекс.Карт: кто за что отвечает, и как мы взаимодействуем между отделами.
Сегодня мы хотели бы продолжить эту тему, подробнее остановившись на самом большом по количеству сотрудников подразделении нашей команды — отделе Картографического производства. Кроме того, сегодня рассказом делится сам сотрудник этого отдела.

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41 комментарий
news,Народная карта
Обновление правил 2017.10.03
Sand dan Glokta
4 октября 2017, 18:04

Приветствую сегодня произошло обновление Правил.

2017.10.03

Изменено правило рисования полевых станов: они рисуются как Места типа Коммерческая организация, фирма, под рубрикой 12.1.53. Сельскохозяйственное предприятие.

Просьба ознакомиться с изменениями.

Команда Народной карты.

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1 комментарий
news,Обновление Правил
Как перенести трек из Навитела?
Имя Фамилия
5 октября 2017, 12:04

Здравствуйте,подскажите, как экспортировать трек из Навитела,наложить его на карту.

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9 комментариев
треки
Условие дорожного движения - "Разрешенный разворот"
Андрей
5 октября 2017, 14:19

Хотелось бы уточнить условия, в которых необходимо ставить данный атрибут. Я понимаю необходимость его установки, например, в месте разрыва сплошной разметки вне перекрестка, обозначенное соответствующим знаком.

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21 комментарий
Стикеры от Народной карты для чата в Telegram
Fleget
5 октября 2017, 14:22

Какое-то время назад мы с вами неплохо пофантазировали и придумали целую подборку замечательных и интересных пословиц, которые можно использовать на просторах Народной карты. Это было действительно очень увлекательно!

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14 комментариев
news,telegram
Итоги совреда в Бишкеке
Lobov Sergey
5 октября 2017, 21:34

Подводим итоги совместного редактирования в Бишкеке.

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4 комментария
совместные редактирования
Заповедник
Exsposito
6 октября 2017, 13:59

Приветствую! Буду краток! Рисовал заповедник и ничего не получилось. Причина — категория «растительность», и как итог — «ошибка». Предлагаю для подобных обектов категорию «территория» чтоб не возникало «конфликтов» между слоями?

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9 комментариев
растительность,правила
Дорога 46К-2112 - Варшавское или Брестское шоссе?
Алексей К.
6 октября 2017, 14:02

Привет всем!

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9 комментариев
переименования,наименования объектов,дорожная сеть
Автобусы и маршрутки
vinnipushkin
6 октября 2017, 15:50

Определение смысла общественного транспорта — автобус или маршрутка?

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66 комментариев
общественный транспорт
Релизы 3.101 (28.09.2017) и 3.102 (05.10.2017)
ya-dfilatov
6 октября 2017, 19:02

Всем привет! В двух последних релизах:

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4 комментария
Релизы,news
Когда внесут на основную ЯК нитки транспорта в моём городе?
trosh-15
9 октября 2017, 10:02

Давно уже отрисовал нитки почти всех автобусных маршрутов по городу. Не нарисовал лишь редкие (садовые) маршруты, о которых я не владею информацией о точном маршруте движения и расписания.

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3 комментария
нитки транспорта,транспорт,общественный транспорт
Две идеи
sntrvgl
9 октября 2017, 10:16

Пил чай вчера такой, да и в голову пришло сразу две идеи для ЯндексКарт.

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19 комментариев
Прогулка-экскурсия 07 октября
Lobov Sergey
9 октября 2017, 14:14

Хотим рассказать, как мы в субботу завершили сезон прогулок экскурсией по Москве.

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7 комментариев
встреча