Недавно мы начали рассказывать вам о том, как устроена команда Яндекс.Карт: кто за что отвечает, и как мы взаимодействуем между отделами.

Сегодня мы хотели бы продолжить эту тему, подробнее остановившись на самом большом по количеству сотрудников подразделении нашей команды — отделе Картографического производства. Кроме того, сегодня рассказом делится сам сотрудник этого отдела.