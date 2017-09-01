Встречаются тупиковые дороги, на которые въезд запрещён знаками. Въезжать на них по правилам дорожного движения нельзя. Однако, сотрудники Яндекса в таких случаях вопреки требованиям ПДД меняют запрет на ограничение на въезд, аргументируя это тем, что «такие манёвры вносят ошибку в структуру данных».

Как вообще внутренняя «структура данных» может быть превыше требований ПДД?