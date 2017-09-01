Предлагаю в правилах прописать: при создании объекта давать ссылку на этот объект если она имеется.
Всем привет!
Мы приглашаем всех народных картографов поучаствовать в одном из самых масштабных совредов на Народной карте и вместе сделать хорошую карту Бишкека, столицы Кыргызстана.
Приветствую, в пятницу вечером произошло небольшое обновление Правил.
1. Скорректировано правило именования дорожных сооружений (мостов, тоннелей и др.) и участков дорог, проходящих по ним: если они имеют названия, то именуются одновременно (и как объекты ─ участки дорог, и как объекты ─ дорожные сооружения). См. пп. 3.3.3.2.3 и 3.8.1.2.2. (До этого не было четко прописано, какие объекты именуются в таком случае.)
Просьба ознакомиться с изменениями.
Команда Народной карты.
Встречаются тупиковые дороги, на которые въезд запрещён знаками. Въезжать на них по правилам дорожного движения нельзя. Однако, сотрудники Яндекса в таких случаях вопреки требованиям ПДД меняют запрет на ограничение на въезд, аргументируя это тем, что «такие манёвры вносят ошибку в структуру данных».
Как вообще внутренняя «структура данных» может быть превыше требований ПДД?
Доброго времени суток. Возник вопрос. Рисовакть ли здесь разрешённую парковку?
Всем привет!
Кто-то наверняка пропустил открытие совреда в Бишкеке, поскольку оно непривычно произошло в выходной день, в субботу. Тем не менее, и за выходные народные картографы немало нарисовали в столице Кыргызстана.
В связи с началом публикации данных об общественном транспорте из Народной карты мы изменяем процедуру получения прав на работу с нитками транспорта.