Клуб Народной карты

сентябрь 2017
Принципиальность и упрямство.
МВА
1 сентября 2017, 10:41

     Предлагаю в правилах прописать: при создании объекта давать ссылку на этот объект если она имеется.

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87 комментариев
правила
Страны, публикуемые из Народной карты
Lobov Sergey
1 сентября 2017, 13:25

Список стран (по континентам), которые публикуются в Яндекс.Картах и других геосервисах из Народной карты.

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40 комментариев
news,Яндекс.Карты
Вопросы
Tigran
1 сентября 2017, 17:38

Несколько вопросов об картах + линк на группу.

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2 комментария
вопрос,яндекс,Армения,язык
Совреды и Telegram
Ярослав (bforest)
1 сентября 2017, 17:43

Всем привет! :)

Недавно в чате Народной карты в Telegram проводился блиц-совред.
В этом посте подведём итоги совреда :)

Вид на Горис — город, отрисованный совместными усилиями участников чата Народной карты.

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23 комментария
совместные редактирования
Список городов с публикацией ОТ из Народной карты
Lobov Sergey
1 сентября 2017, 19:05

Список городов, где данные об общественном транспорте публикуются в Яндекс.Картах и других геосервисах из Народной карты:

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60 комментариев
транспорт
Остановки и маршруты транспорта - нормы рисования
Lobov Sergey
1 сентября 2017, 19:06

Данные нормы основаны на вопросах и типовых ошибках пользователей, и в этом посте написаны в виде связного текста. Значительная часть данных норм вскоре войдёт в Правила картирования.

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53 комментария
транспорт,news,правила
Общественный транспорт в Народной карте: последние новости
Lobov Sergey
1 сентября 2017, 19:06

Всем привет!

Мы давно не писали про общественный транспорт, а значит самое время поделиться новостями, которых немало.

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5 комментариев
транспорт,news
Совред в Бишкеке
Lobov Sergey
2 сентября 2017, 12:29

Всем привет!

Мы приглашаем всех народных картографов поучаствовать в одном из самых масштабных совредов на Народной карте и вместе сделать хорошую карту Бишкека, столицы Кыргызстана.

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84 комментария
совместные редактирования
Обновление правил 2017.09.01
Sand dan Glokta
4 сентября 2017, 10:07

Приветствую, в пятницу вечером произошло небольшое обновление Правил.

1. Скорректировано правило именования дорожных сооружений (мостов, тоннелей и др.) и участков дорог, проходящих по ним: если они имеют названия, то именуются одновременно (и как объекты ─ участки дорог, и как объекты ─ дорожные сооружения). См. пп. 3.3.3.2.3 и 3.8.1.2.2 (До этого не было четко прописано, какие объекты именуются в таком случае.)

Просьба ознакомиться с изменениями.

Команда Народной карты.

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4 комментария
Вопрос по разметке и ограничениям скорости.
berserker ®
4 сентября 2017, 11:24

Добрый день, возник спор об расстановке скоростного ограничения. Необходимо весское слово сотрудников =). Остальное под катом.

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24 комментария
скоростные ограничения,дорожная сеть,разметка,ПДД
Сотрудники Яндекса меняют действие запретов вопреки требованиям ПДД
Alexxegorov
4 сентября 2017, 13:23

Встречаются тупиковые дороги, на которые въезд запрещён знаками. Въезжать на них по правилам дорожного движения нельзя. Однако, сотрудники Яндекса в таких случаях вопреки требованиям ПДД меняют запрет на ограничение на въезд, аргументируя это тем, что «такие манёвры вносят ошибку в структуру данных».
Как вообще внутренняя «структура данных» может быть превыше требований ПДД? 

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11 комментариев
запрещенный маневр,ПДД,навигация
Вопрос по линейным парковкам
3.dx
4 сентября 2017, 13:54

Доброго времени суток. Возник вопрос. Рисовакть ли здесь разрешённую парковку?

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15 комментариев
парковки
Совред в Бишкеке. Итоги 2-3 сентября
Lobov Sergey
4 сентября 2017, 18:06

Всем привет!

Кто-то наверняка пропустил открытие совреда в Бишкеке, поскольку оно непривычно произошло в выходной день, в субботу. Тем не менее, и за выходные народные картографы немало нарисовали в столице Кыргызстана.

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26 комментариев
совместные редактирования
Прогулка с Блокнотом картографа в Нижнем Новгороде 09.09
Lobov Sergey
4 сентября 2017, 18:36

Всего 5 дней осталось до прогулки в Нижнем Новгороде в рамках Большой прогулки с Блокнотом картографа, а значит самое время обозначить точное время и место встречи.

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4 комментария
встреча,news
Прогулка с блокнотом картографа в Минске 09.09
Fleget
4 сентября 2017, 21:09

Все ближе становится волнительный момент встречи народных картографов в Минске в рамках Большой прогулки с Блокнотом картографа, а значит, самое время обозначить точное время и место встречи.

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17 комментариев
news,встреча,прогулка с блокнотом
Территория здания
sntrvgl
5 сентября 2017, 11:30

Всем доброго времени суток!

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13 комментариев
Армения + Яндекс.Карта + страничка
Simonyan
5 сентября 2017, 12:34

У нас маленькая новость из Армении

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    17 комментариев
    Армения
    Результаты опроса
    Котик
    5 сентября 2017, 15:17

    Результаты опроса о высшем образовании.

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    19 комментариев
    Права на работу с нитками транспорта
    Lobov Sergey
    5 сентября 2017, 17:36

    В связи с началом публикации данных об общественном транспорте из Народной карты мы изменяем процедуру получения прав на работу с нитками транспорта.

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    26 комментариев
    транспорт,news
    Упраздненная улица
    GT
    6 сентября 2017, 11:31

    Была улица, на которой снесли все дома. В КЛАДРе эта улица вычеркнута. На том месте осталась пустая дорога (без наличия на ней других улиц). Надо ли удалять эту улицу вообще?

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    40 комментариев
    улицы