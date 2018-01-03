Господа, не принимайте ошибки по неверному ограничению скорости на участках дорог, оборудованных электронными знаками. Сегодня там 80, завтра 60, а в плохую погоду вообще 20. Бессмысленная война правок?
Всех с наступившим! Пока во всей стране время релакса и отпусков,))) предлагаю отправиться в теплую (надеюсь) Испанию и посмотреть, как нарисованы несколько причал-стоянок лодок и катеров на Средиземном море. (это мой первый пост с картинками и прочим оформлением, не судите строго, читайте дальше)))
Как известно, согласно правилам, названия организаций частично транслитерируются, а частично переводятся. Допустим правило выбора транслита или перевода все знают. Но всё не так просто: возникает вопрос: какие из слов писать со строчной, а какие с заглавной буквы. Если у организации есть сайт на английском, то следует использовать английское название с сайта, а вот что делать если его нет?
Привет всем, вопрос такой: думаю при задании официального названия для кафе например, или ресторан не стоит написать «кафе Мираж» ведь тип у нас кафе, ресторан, рубрика кафе, зачем еще и «кафе Мираж». получается кафе кафе Мираж. Понимаю что «для подписи на карте» можно написать «Мираж», но всё таки
В некоторых крупных парках, пешеходные дороги не всегда смотрятся эстетично, когда они 10-го уровня. Хочу поднять вопрос о допустимости в тех случаях где тропинки не будут усугублять общую нагромождённость дорог, чтоб их можно было обозначать 8-м уровнем. Так как такие дороги можно указывать как пешеходные, это не будет вносить некорректные изменения в навигатор.
Увидел сегодня такую новость: «В России с января изменятся обозначения автодорог»
На М4 (да и на многих других платных трассах) множество бесплатных участков. В МО, можно сказать наоборот, платные участки бесплатной дороги. Раньше сотрудники Яндекс.Карт категорически заявляли, что не смотря ни на что, отмечаем ВСЮ дорогу платной. Это было странно, но т. к. на навигацию не влияло, все, как я понял, смирились. Теперь появился пункт в настройках «избегать платных дорог», и при его включении, навигатор избегает М4 совсем, хотя до А107 можно спокойно ехать. Исходя из чего раньше ставили атрибут платности на бесплатные участки дорог, мне не понятно. Но если Яндекс на этом будет настаивать и сейчас, это совсем будет выше моего понимания. Как пример скрин из приложения. Будут какие-то подвижки в правильную сторону?
Здравствуйте. По правилам одноимённые улицы одного населённого пункта привязываются к районам или кварталам, в которых расположены (п. 3.3.3.1.4). Возникает вопрос: какой административной единице отдать предпочтение? Району города, в том случае, если он представляет собой официально существующую в настоящий момент единицу АТД? Объекту минимальной площади (включая бывшие населённые пункты, микрорайоны, кварталы, общегородские ориентиры и даже жилые комплексы)?
Я заметил что на народной карте иногда модерирует правки робот. В связи с этим вопрос про машинное зрение и нейросети. А именно использует ли этот робот машинное зрение и нейросети. И если да то насколько легко было создать такого робота?
Часто когда рисую на карте, пишет «Что то пошло не так» помогает перезагрузка страницы, и нажимаю «Войти», вхожу резко выкидывает обратно, и снова вхожу, толку ноль раз хоть 10, абсолютно в любом браузере так, через минут 15 захожу, заходит, но не так то просто, подтвердил одну правку от пользователей, опять понеслась, день не захожу, все нормально могу и день рисовать, но в любую секунду может начаться по новой, у кого была такая проблема помогите разобраться.
Дорогие товарищи! Ещё относительно недавно во мне горело адским пламенем недовольство по поводу разметки типом «достопримечательность» обычных водонапорных башенок. На благо, спустя время, здравый смысл восторжествовал — их отнесли теперь к объектам ЖКХ, чем они по сути в большинстве и являются. Но теперь вновь во мне начинает разгораться огонь недовольства, а именно из-за пункта 3.6.1.5, который нам рассказывает о следующем: