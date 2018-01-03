На М4 (да и на многих других платных трассах) множество бесплатных участков. В МО, можно сказать наоборот, платные участки бесплатной дороги. Раньше сотрудники Яндекс.Карт категорически заявляли, что не смотря ни на что, отмечаем ВСЮ дорогу платной. Это было странно, но т. к. на навигацию не влияло, все, как я понял, смирились. Теперь появился пункт в настройках «избегать платных дорог», и при его включении, навигатор избегает М4 совсем, хотя до А107 можно спокойно ехать. Исходя из чего раньше ставили атрибут платности на бесплатные участки дорог, мне не понятно. Но если Яндекс на этом будет настаивать и сейчас, это совсем будет выше моего понимания. Как пример скрин из приложения. Будут какие-то подвижки в правильную сторону?