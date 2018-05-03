Клуб Народной карты

май 2018
Обновление снимков: Монтевидео - Рим - Токио
Lobov Sergey
3 мая 2018, 07:00

Всем привет!

У нас большой и интересный спутниковый релиз, затронувший полтора десятка стран в трех частях света. Из названия поста можно понять, что речь идёт о Южной Америке, Европе и Азии, а ниже мы расскажем об обновлении подробнее.

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9 комментариев
спутники,news
Полные названия некоторых объектов
calibrator33
3 мая 2018, 11:39

Ранее, при именовании объектов, таких как магазины «Пятёрочка», меня не поправляли.

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33 комментария
Дворовые скульптуры
mister_primera
3 мая 2018, 11:40

Можно ли такие вполне себе капитальные, постоянные дворовые скульптуры отмечать на картах? А если можно, то чем - памятником/скульптурой или достопримечательностью?

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13 комментариев
Форматирование письма из рассылки "Новый пост в клубе Клуб Народной карты"
Имя Фамилия
4 мая 2018, 11:07

Не понимаю зачем в рассылке форматирование текста огромным шрифтом.

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12 комментариев
Как отправить файлы в НЯК, используя Яндекс.Диск
dkorall
7 мая 2018, 10:34

Яндекс.Диск помогает хранить файлы, редко использующиеся на персональном компьютере (архивы, образы программ, фотографии).

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5 комментариев
Яндекс.Диск
Пятёрка 3D-моделей
StargunRU
7 мая 2018, 10:40

Решил я скачать SketchUp и сделать несколько 3D-моделей для Яндекс карт

Вот что из этого получилось:

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27 комментариев
3d,3D-модели
Серия прогулок с блокнотом картографа: по побережью Черного Моря.
Ilya Galaktionov
7 мая 2018, 15:05

Объявляем сезон прогулок с блокнотом картографа открытым!

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5 комментариев
Блокнот картографа,встреча
Совред в Бабинской ОТГ: промежуточные итоги
Котик
8 мая 2018, 12:16

Совред в Бабинской громаде длится три недели. За предыдущие две недели отрисовали вторую половину территории поза населёнными пунктами и много зданий в сёлах. Адреса не рисовали. Точнее рисовали, 1 правка.

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совместные редактирования
Совред в Дятлово и Новоельне
Павел 1985
8 мая 2018, 12:20

Дорогие друзья и коллеги по рисованию Народной карты! Рад представить вашему вниманию ещё один совред из серии, посвящённой райцентрам моей родной Беларуси. На сей раз это будет Дятлово — небольшой город в Гродненской области, и расположенный рядом с ним городской посёлок Новоельня.

Карта совреда                                         Прямой эфир совреда

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18 комментариев
совместные редактирования
Обновление спутниковых снимков. Западная Европа в HR.
Fleget
8 мая 2018, 16:48

Лето все ближе, дни теплее, настроение лучше, а обновление уже здесь и сейчас. Сегодня мы расскажем про совсем небольшой спутниковый релиз во Франции, Испании, Великобритании и Португалии. Суммарно было опубликовано 111 800 квадратных километров снимков, среди которых только снимки высокого разрешения. 

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5 комментариев
news,спутники
С Днем Победы!
Fleget
9 мая 2018, 14:58

В этот день, 9 мая 1945 года окончилась самая страшная война известная человечеству. Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война, ни одного дома, в котором бы не хранили светлую память о родных, не вернувшихся с полей сражений. Заслуги воинов-ветеранов неоценимы и не должны быть забыты. 

В честь праздника мы подготовили небольшую подборку памятников и скульптур посвященных Великой отечественной войне. 

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28 комментариев
news
Новое в дизайне НЯК. Раскраска по велодоступности и новый цвет построек и сооружений.
Fleget
11 мая 2018, 12:34

Очевидно, что название новости говорит само за себя, поэтому не будем тянуть с предисловиями и сразу перейдем к сути.

Сегодня на Народной карте появилось два ощутимых изменения в дизайне.

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64 комментария
news,дизайн ,дизайн схемы
Совред в Бабинской ОТГ: промежуточные итоги
Котик
11 мая 2018, 22:52

Совред в Бабинской громаде длится три недели. За предыдущие две недели отрисовали… почти ничего не рисовали. Разве что только в населённых пунктах немного. Поэтому через неделю-две совред будет закончен.

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4 комментария
Въезд
Наше старе село
11 мая 2018, 22:57

В Харьковской области распространен такой тип улицы, как въезд. Это как тупик или переулок.

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6 комментариев
Апостроф на ЯК
Котик
14 мая 2018, 11:27

В украинской версии ЯК иногда вместо апострофа (') почему-то показываются кавычки ("). Примеры: река Припять, улица Деревянная.

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8 комментариев
Паромная и ледовая переправы в одном месте
fnaq
14 мая 2018, 11:28
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4 комментария
паромные переправы ,ледовые переправы,запрещенный маневр
Качество дорог в навигаторе
911
14 мая 2018, 11:29

Всем привет.  Сейчас отдыхаю в Крыму, Карты знают все дороги что хорошо. Проблема заключается в том, что большинство дорог не удобны для водителей, разбиты и тд. Было бы неплохо сделать критерий качества (что предлагалось месяц назад) и на основе обратной связи понижать-повышать класс дорог (например поставить в мяке критерий плохая дорога- остальных по ней не водит). 

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11 комментариев
Как узнать когда обновится спутниковая яндекс карта моего региона
luarcher
14 мая 2018, 11:29

Как узнать когда обновится спутниковая яндекс карта моего региона

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61 комментарий
Ремонт дорог
Котик
14 мая 2018, 11:30

По правилах почему-то вносить изменения на НЯК можно только если ремонт длится более 3 месяцев, но опять официальной информации о дате окончания ремонта нет. Что делать? Написано, что в таких случаях нужно писать жалобу сотруднику, в предыдущий раз я так и сделал, но никаких изменений не заметил.

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11 комментариев
Обновление правил 11.05.2018
Sand dan Glokta
14 мая 2018, 13:10

Приветствую, произошло обновление Правил.

1. Уточнили, что типы гидрографических объектов «Болото» и «Чаша открытого бассейна„могут быть присвоены соответствующим объектам даже в случае отсутствия у них названия. См. п. 3.10.2.1.1.

2. Уточнили, что могут картироваться официальные кладбища домашних животных. См. п. 3.9.2.1.

3. Уточнили, что в исключительных случаях у дорог может быть тип площадь:  В случае если существует именованный объект с типом площадь, но на местности не осталось следов дорожного сооружения, а адреса, отнесенные к этой площади расположены вдоль неименованной дороги 7 и выше класса, название площади вносится в дорогу с типом ‚улица в населенном пункте‘ и не дублируется дорожным сооружением

Просьба ознакомиться с изменениями.

Команда Народной карты

5 комментариев
news,Обновление Правил