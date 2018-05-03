Всем привет!
У нас большой и интересный спутниковый релиз, затронувший полтора десятка стран в трех частях света. Из названия поста можно понять, что речь идёт о Южной Америке, Европе и Азии, а ниже мы расскажем об обновлении подробнее.
Дорогие друзья и коллеги по рисованию Народной карты! Рад представить вашему вниманию ещё один совред из серии, посвящённой райцентрам моей родной Беларуси. На сей раз это будет Дятлово — небольшой город в Гродненской области, и расположенный рядом с ним городской посёлок Новоельня.
Лето все ближе, дни теплее, настроение лучше, а обновление уже здесь и сейчас. Сегодня мы расскажем про совсем небольшой спутниковый релиз во Франции, Испании, Великобритании и Португалии. Суммарно было опубликовано 111 800 квадратных километров снимков, среди которых только снимки высокого разрешения.
В этот день, 9 мая 1945 года окончилась самая страшная война известная человечеству. Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война, ни одного дома, в котором бы не хранили светлую память о родных, не вернувшихся с полей сражений. Заслуги воинов-ветеранов неоценимы и не должны быть забыты.
В честь праздника мы подготовили небольшую подборку памятников и скульптур посвященных Великой отечественной войне.
В украинской версии ЯК иногда вместо апострофа (') почему-то показываются кавычки ("). Примеры: река Припять, улица Деревянная.
Всем привет. Сейчас отдыхаю в Крыму, Карты знают все дороги что хорошо. Проблема заключается в том, что большинство дорог не удобны для водителей, разбиты и тд. Было бы неплохо сделать критерий качества (что предлагалось месяц назад) и на основе обратной связи понижать-повышать класс дорог (например поставить в мяке критерий плохая дорога- остальных по ней не водит).
По правилах почему-то вносить изменения на НЯК можно только если ремонт длится более 3 месяцев, но опять официальной информации о дате окончания ремонта нет. Что делать? Написано, что в таких случаях нужно писать жалобу сотруднику, в предыдущий раз я так и сделал, но никаких изменений не заметил.
Приветствую, произошло обновление Правил.
1. Уточнили, что типы гидрографических объектов «Болото» и «Чаша открытого бассейна„могут быть присвоены соответствующим объектам даже в случае отсутствия у них названия. См. п. 3.10.2.1.1.
2. Уточнили, что могут картироваться официальные кладбища домашних животных. См. п. 3.9.2.1.
3. Уточнили, что в исключительных случаях у дорог может быть тип площадь: В случае если существует именованный объект с типом площадь, но на местности не осталось следов дорожного сооружения, а адреса, отнесенные к этой площади расположены вдоль неименованной дороги 7 и выше класса, название площади вносится в дорогу с типом ‚улица в населенном пункте‘ и не дублируется дорожным сооружением
Просьба ознакомиться с изменениями.
Команда Народной карты