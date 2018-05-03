В этот день, 9 мая 1945 года окончилась самая страшная война известная человечеству. Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война, ни одного дома, в котором бы не хранили светлую память о родных, не вернувшихся с полей сражений. Заслуги воинов-ветеранов неоценимы и не должны быть забыты.

В честь праздника мы подготовили небольшую подборку памятников и скульптур посвященных Великой отечественной войне.