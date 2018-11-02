У вас в меню снова «ВУЗ» и «ЗАГС». Приведите, пожалуйста, названия типов этих учреждений в соответствие нормам русского языка: «Вуз», «Орган ЗАГС» (или «Загс»). И объясните, пожалуйста, своим сотрудникам, что при обозначении на карте учреждения, где производится запись актов гражданского состояния, не достаточно писать просто «ЗАГС», а то получается, что указали процесс, а не учреждение. Или пусть пишут, по-простонародному, «Загс», хоть это не совсем желательно.