Нужна помощь в определении координат православных храмов.
Всем привет!
Подводим итоги совреда на севере Ставропольского края, в рамках которого были отрисованы полностью карты села Арзгир и аула Башанта, а также улучшены карты ряда других населенных пунктов Арзгирского района.
9 февраля 2018 года произошло обновление правил, в котором в разделе «Приложения» были добавлены «Правила транслитерации русских букв». Благодаря этим правилам, стало возможно придерживаться некой нормы при передачи русских названий различного рода объектов на латиницу (или на английский язык?). В данном посте я предлагаю дополнить эти правила.
Нужна очень большая помощь в этом городе Нячанг. Зданий, адресов, и большинства дорог не отрисовано вообще. Тем самым это подтверждает, что Нячанг является глухой местностью. Прошу помочь в редактировании организаций, зданий, дорог.
Автобусная остановка севернее Новолукомля (Беларусь) с названием «ПМГ» (по-белорусски; по-русски это скорее всего «ОМХ»). Название дано как официальное. Но Правила (3.14.2.2.1.1) запрещают сокращения в подобных случаях. Ситуация патовая. Как быть? Похоже, что расшифровку знаю один я, но мне интересно, как выкрутится администрация, не нарушая собственных Правил (позиция народного модератора здесь ясна, но не соответствует действующим Правилам). И ещё интересно, угадает ли кто-нибудь, что скрыто под ПМГ/ОМХ. Дерзайте.
У вас в меню снова «ВУЗ» и «ЗАГС». Приведите, пожалуйста, названия типов этих учреждений в соответствие нормам русского языка: «Вуз», «Орган ЗАГС» (или «Загс»). И объясните, пожалуйста, своим сотрудникам, что при обозначении на карте учреждения, где производится запись актов гражданского состояния, не достаточно писать просто «ЗАГС», а то получается, что указали процесс, а не учреждение. Или пусть пишут, по-простонародному, «Загс», хоть это не совсем желательно.
Для каждого Народная карта означает что-то особенное, то, что его увлекает больше всего и чему он готов посвящать почти все свободное время. Для нас Народная карта — это люди. Именно люди, создающие карту, представляют особый интерес, потому что у каждого народного картографа есть своя история о том, как карты стали частью его жизни.
В Казани было внешне примечательное кафе — Старая мельница. Сейчас оно закрыто, однако здание, которое оно целиком занимало, сохранилось, равно как и вывеска. Но сотрудник Яндекса хронически удаляет точку организации.
Казалось бы, недавно мы впервые рассказали о появлении нового инструмента для разбора заявок от пользователей геосервисов Яндекса — «Сообщения об ошибках». Уже тогда такой подход к улучшению карт выглядел перспективным. Спустя полтора года можно с уверенностью сказать, что это так.
13 ноября в чате народных картографов был организован самый быстрый блиц-совред длительностью всего 7 часов.
Внутри результаты :)
Несколько дней назад заглянув в клуб я наткнулся на пост «История одного картографа» было интересно прочитать. Отписавшись в комментариях что было бы интересно почитать такие истории про людей из топ-20, @akbars предложил мне написать такую историю самому. Ежедневно моя дорога на работу занимает более часа и сегодня я решил потратить это время на написание данного поста в формате: Вопрос — Развернутый ответ.
Приветствуем всех на новом блиц-совреде!
Из 43 населенных пунктов, предложенных пользователями, генератор случайных чисел выбрал город Новоульяновск. В качестве потенциального места для проведения совреда этот город был предложен народным картографом ruslantw.
Население города 14 тысяч жителей, а сам он достаточно молод. Возникновение Новоульяновска во второй половине 1950-х связано со строительством большого цементного завода. До сих пор производство строительных материалов является основной отраслью промышленности в городе, а завод Ульяновскцемент — крупнейшим предприятием.