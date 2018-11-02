Клуб Народной карты

ноябрь 2018
Народный каталог просит помощи у Народной карты
Alex-Givengot
2 ноября 2018, 12:10

Нужна помощь в определении координат православных храмов.

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37 комментариев
Итоги совреда в Арзгирском районе
Lobov Sergey
2 ноября 2018, 15:00

Всем привет!

Подводим итоги совреда на севере Ставропольского края, в рамках которого были отрисованы полностью карты села Арзгир и аула Башанта, а также улучшены карты ряда других населенных пунктов Арзгирского района.

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11 комментариев
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Дополнение к «Правилам транслитерации русских букв»
Αλέξις ο Μέγας
6 ноября 2018, 17:00

9 февраля 2018 года произошло обновление правил, в котором в разделе «Приложения» были добавлены «Правила транслитерации русских букв». Благодаря этим правилам, стало возможно придерживаться некой нормы при передачи русских названий различного рода объектов на латиницу (или на английский язык?). В данном посте я предлагаю дополнить эти правила.

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16 комментариев
Транслитерация,языки написания,правила
Помощь
gr_mihail
7 ноября 2018, 11:23

Нужна очень большая помощь в этом городе Нячанг. Зданий, адресов, и большинства дорог не отрисовано вообще. Тем самым это подтверждает, что Нячанг является глухой местностью. Прошу помочь в редактировании организаций, зданий, дорог. 

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7 комментариев
Виджет Народный карты на Табло Яндекс.Браузера
Удалённый пользователь
7 ноября 2018, 11:23

Многие пользователи используют Яндекс.Браузер при работе в Народной карте. Для большинства сервисов разработчиками Яндекса созданы соответствующие виджеты для Табло. Однако для Народной карты такого виджета нет.

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11 комментариев
Двойное ограничение скорости.
Graviton
7 ноября 2018, 15:37

Поясните кто знает как быть с двойным ограничением скорости на дороге по разным направлениям?!  Например. В одном направлении стоит ограничение -40, а в другом на этом месте стоит -конец ограничения -20. Как  быть? 

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25 комментариев
Норвегия
‌‍vadimcooltop
8 ноября 2018, 11:18

Так выглядит Норвегия. 

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27 комментариев
Обзор города,Обзор страны,Города,Киркенес,Осло
Пробуем расшифровать
helpnikspb
8 ноября 2018, 12:07

Автобусная остановка севернее Новолукомля (Беларусь) с названием «ПМГ» (по-белорусски; по-русски это скорее всего «ОМХ»). Название дано как официальное. Но Правила (3.14.2.2.1.1) запрещают сокращения в подобных случаях. Ситуация патовая. Как быть? Похоже, что расшифровку знаю один я, но мне интересно, как выкрутится администрация, не нарушая собственных Правил (позиция народного модератора здесь ясна, но не соответствует действующим Правилам). И ещё интересно, угадает ли кто-нибудь, что скрыто под ПМГ/ОМХ. Дерзайте.

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38 комментариев
транспорт,сокращения,остановки
Про вузы, загсы.
dreskakadres
8 ноября 2018, 12:58

У вас в меню снова «ВУЗ» и «ЗАГС». Приведите, пожалуйста, названия типов этих учреждений в соответствие нормам русского языка: «Вуз», «Орган ЗАГС» (или «Загс»). И объясните, пожалуйста, своим сотрудникам, что при обозначении на карте учреждения, где производится запись актов гражданского состояния, не достаточно писать просто «ЗАГС», а то получается, что указали процесс, а не учреждение. Или пусть пишут, по-простонародному, «Загс», хоть это не совсем желательно.

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23 комментария
организации,названия,правила
Разрешите спор по классу дороги
Vas A
12 ноября 2018, 12:22

Уважаемые эксперты просьба разрешить спор с многоуважаемыми модераторами Яндекс по классу дороги  44.592904, 33.470569
 

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37 комментариев
Ошибки в карте,война правок,коллизия,проблема
Доступность дорог 2-5 класса для велосипедистов и ПДД
Дмитрий Баранов
12 ноября 2018, 12:22

Пункт 4.1.3.5.2. Правил картирования противоречит ПДД

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53 комментария
Правила картирования,веломаршрутизация,доступность велосипедистам
Отбраковка снимков народной карты
Удалённый пользователь
12 ноября 2018, 12:23

Что-то ваш робот слишком привередлив к отбраковке снимков, сделанных с помощью приложения народная карта. «Похерено» более половины снимков, при проезде Самарской обводной дороги 11.11.2018.

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74 комментария
История одного картографа: Lidiver
Мария
12 ноября 2018, 14:45

Для каждого Народная карта означает что-то особенное, то, что его увлекает больше всего и чему он готов посвящать почти все свободное время. Для нас Народная карта — это люди. Именно люди, создающие карту, представляют особый интерес, потому что у каждого народного картографа есть своя история о том, как карты стали частью его жизни. 

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42 комментария
история одного картографа,news
Закрытая организация удаляется, хотя является ориентиром на местности.
Alexxegorov
13 ноября 2018, 11:48

В Казани было внешне примечательное кафе — Старая мельница. Сейчас оно закрыто, однако здание, которое оно целиком занимало, сохранилось, равно как и вывеска. Но сотрудник Яндекса хронически удаляет точку организации.

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30 комментариев
организации,местные ориентиры,Правила картирования
Новый блиц-совред: 15-16 ноября
Lobov Sergey
13 ноября 2018, 15:18

Всем привет.

Анонсируем новый блиц-совред! Проведем его в привычном (и удачном) формате: начало в 15-00 (время московское), в четверг 15 ноября, а продлится совред до конца пятницы 16 ноября.

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34 комментария
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Новая классификация фидбека
Fleget
14 ноября 2018, 14:58



Казалось бы, недавно мы впервые рассказали о появлении нового инструмента для разбора заявок от пользователей геосервисов Яндекса — «Сообщения об ошибках». Уже тогда такой подход к улучшению карт выглядел перспективным. Спустя полтора года можно с уверенностью сказать, что это так.

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30 комментариев
news,фидбек,сообщения об ошибках
Самый быстрый блиц-совред чата: х. Белый
MaXiMyS
14 ноября 2018, 16:43

13 ноября в чате народных картографов был организован самый быстрый блиц-совред длительностью всего 7 часов. 

Внутри результаты :)

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3 комментария
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История ещё одного картографа
stylesvoboda
15 ноября 2018, 11:00

Несколько дней назад заглянув в клуб я наткнулся на пост «История одного картографа» было интересно прочитать. Отписавшись в комментариях что было бы интересно почитать такие истории про людей из топ-20, @akbars предложил мне написать такую историю самому. Ежедневно моя дорога на работу занимает более часа и сегодня я решил потратить это время на написание данного поста в формате: Вопрос — Развернутый ответ.

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11 комментариев
история одного картографа
Блиц-совред: рисуем Новоульяновск
Lobov Sergey
15 ноября 2018, 15:00

Приветствуем всех на новом блиц-совреде!

Из 43 населенных пунктов, предложенных пользователями, генератор случайных чисел выбрал город Новоульяновск. В качестве потенциального места для проведения совреда этот город был предложен народным картографом ruslantw.

Население города 14 тысяч жителей, а сам он достаточно молод. Возникновение Новоульяновска во второй половине 1950-х связано со строительством большого цементного завода. До сих пор производство строительных материалов является основной отраслью промышленности в городе, а завод Ульяновскцемент — крупнейшим предприятием.

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История одного картографа: Art
Lobov Sergey
16 ноября 2018, 09:00

Герой нашей сегодняшней публикации из рубрики «История одного картографа» — Art, народный модератор из Тульской области.

Совсем недавно количество его правок достигло 100 тысяч, и это отличный повод оценить улучшения карты, которые стоят за этой круглой цифрой.

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история одного картографа