На днях была опубликована новая версия мобильного приложения Народная карта. Кроме исправления некоторых недочетов, в этой версии появилось важное нововведение, о котором хотелось бы рассказать подробнее.
Всем Здравствуйте! У меня недавно появился вопрос — надо ли рисовать детскую площадку на территории детского сада?
Имеем перекресток, нарисованный по правилам:
День добрый! При работе со снимками с регистратора кое-чего не хватает. Сейчас фактически невозможно узнать о появлении новых снимков с регистраторов, кроме как непосредственно «тыкая» по каждой интересующей тебя улице. Или косвенно: из-за появления гипотез. Анонсирования как у панорам здесь нет и быть не может по понятным причинам.
Всем привет!
Мы иногда пишем про знаковые статистические достижения активно рисующих народных картографов. Но, как оказалось, очень редко рассказываем в этом ключе про активность народных модераторов, а качественная модерация не менее важна чем непосредственно рисование.
Исправлять ситуацию начнем в этом посте.
Корзуново — это посёлок в Печенгском районе Мурманской области.
Обсудим дорожный граф в г. Владимир (350 000 жителей). https://n.maps.yandex.ru/-/CBe6mWBpOA
Народная карта и Клуб — это место, где ежедневно встречаются люди с различными взглядами на жизнь и окружающий мир. Мы уважаем точку зрения и мнение всех народных картографов, и не хотим, чтобы кто-то чувствовал себя ущемленным в чувствах и вере. В связи с тем, что в последнее время мы стали сталкиваться с такими вопросами чаще, было принято решение добавить в правила несколько новых пунктов.