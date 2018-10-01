Народная карта и Клуб — это место, где ежедневно встречаются люди с различными взглядами на жизнь и окружающий мир. Мы уважаем точку зрения и мнение всех народных картографов, и не хотим, чтобы кто-то чувствовал себя ущемленным в чувствах и вере. В связи с тем, что в последнее время мы стали сталкиваться с такими вопросами чаще, было принято решение добавить в правила несколько новых пунктов.