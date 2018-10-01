Клуб Народной карты

октябрь 2018
Релиз мобильного приложения Народная карта - версия 0.22
Мария
1 октября 2018, 10:35

На днях была опубликована новая версия мобильного приложения Народная карта. Кроме исправления некоторых недочетов, в этой версии появилось важное нововведение, о котором хотелось бы рассказать подробнее.
 

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90 комментариев
приложение НЯК,снимки с видеорегистраторов
Детская площадка на территории детского сада
Ксения Кузнецова
1 октября 2018, 11:18

Всем Здравствуйте! У меня недавно появился вопрос — надо ли рисовать детскую площадку на территории детского сада?

10 комментариев
Вопрос,Детская площадка
Предложение по доработке правил рисования дорожного графа
megabit
1 октября 2018, 11:36

Имеем перекресток, нарисованный по правилам:

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11 комментариев
О снимках с регистратора маленький фичреквест
qr2100 (AS VLG)
1 октября 2018, 11:39

День добрый! При работе со снимками с регистратора кое-чего не хватает. Сейчас фактически невозможно узнать о появлении новых снимков с регистраторов, кроме как непосредственно «тыкая» по каждой интересующей тебя улице. Или косвенно: из-за появления гипотез. Анонсирования как у панорам здесь нет и быть не может по понятным причинам.

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14 комментариев
фичреквест,видеорегистратор
Ограничение на въезд. Про Жилую зону и шлагбаумы.
Sand dan Glokta
1 октября 2018, 15:55

Приветствую, хочу рассказать о том, как планируется решить проблему с  несовершенной работой ограничений на въезд.

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2 комментария
news,дороги,ограничение на въезд, вход
Сокращённое название - ЗА и ПРОТИВ
Alex-Givengot
3 октября 2018, 12:37

Нужны или нет сокращенные названия для объектов, если эти названия применяются в официальных документах учреждений?

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12 комментариев
Часы работы
Руслан
3 октября 2018, 12:57

Предлагаю исправить название атрибута «Часы работы» в карточке организации на «График работы».

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15 комментариев
интерфейс,места,фичреквесты
600 — это немало
Fleget
3 октября 2018, 16:18

Чуть больше года назад мы с гордостью рассказывали всем о 40 народных картографах, которые сделали по 100 000 правок, а уже сегодня их число приближается к сотне.

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25 комментариев
news,статистика
Статистика модераторской активности: регионы РФ
Lobov Sergey
3 октября 2018, 16:43

Всем привет!

Мы иногда пишем про знаковые статистические достижения активно рисующих народных картографов. Но, как оказалось, очень редко рассказываем в этом ключе про активность народных модераторов, а качественная модерация не менее важна чем непосредственно рисование.

Исправлять ситуацию начнем в этом посте.

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16 комментариев
модерация,статистика
Одинаковый адрес!
Alex-Givengot
5 октября 2018, 16:39

Есть в нашем городе одинаковые адреса у жилых домов. Одинаковые на все 100%!!!

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22 комментария
Корзуново Мурманская область
‌‍vadimcooltop
8 октября 2018, 11:45

Корзуново — это посёлок в Печенгском районе Мурманской области.

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21 комментарий
Обзор города,города
О рисовании хоккейных коробок
Удалённый пользователь
8 октября 2018, 13:12

Сейчас при рисовании таких территорий, как спортплощадки и арены стадионов, отсутствует возможность скругления углов, что затрудняет точную отрисовку хоккейных коробок и арен стадионов, предназначенных не только для футбола.

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10 комментариев
спортплощадки,территории
Взаимодействие Яндекс.Справочника и Народной карты
Анна К.
8 октября 2018, 17:09

Взаимодействие Народной карты и Справочника вызывает много вопросов, поэтому мы решили в одном посте рассказать о текущем формате взаимодействия и о тех шагах, которые мы хотим сделать для его улучшения. Чтобы лучше понимать процессы, давайте начнём с самого сначала.

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70 комментариев
news,Справочник
Обсудим дорожный граф в г. Владимир (РФ)
Максим Дм.
9 октября 2018, 11:36

Обсудим дорожный граф в г. Владимир (350 000 жителей). https://n.maps.yandex.ru/-/CBe6mWBpOA

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16 комментариев
высота
yu.rubinov
9 октября 2018, 11:36

Нужно ли и как если да,  указывать ограничение по вы высоте для транспорта?

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24 комментария
И снова жилая зона (в свете обновления правил от 13.09.18)
dspos Дмитрий
9 октября 2018, 12:28

Этим постом я хочу подсветить результаты обновления Правил и ещё раз поднять контраргументы народных картографов, которые не были учтены.

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50 комментариев
маршрутизация,правила,дороги,условия движения,дорожные знаки
Изменения в правилах Клуба Народной карты.
Fleget
9 октября 2018, 16:14

Народная карта и Клуб — это место, где ежедневно встречаются люди с различными взглядами на жизнь и окружающий мир. Мы уважаем точку зрения и мнение всех народных картографов, и не хотим, чтобы кто-то чувствовал себя ущемленным в чувствах и вере.  В связи с тем, что в последнее время мы стали сталкиваться с такими вопросами чаще, было принято решение добавить в правила несколько новых пунктов.

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144 комментария
news,правила
Предложение по Работе с предложениями.
dspos Дмитрий
10 октября 2018, 11:01

Хочу перемен и тотального разворота в сторону пользователя.

И этот пост о моих желаниях и хотелках.

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39 комментариев
Город Костополь
Котик
10 октября 2018, 16:32

В этом посте я расскажу о городе Костополь, который расположен в Украине, в Ривненской области.

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21 комментарий
Обзор города
хз
Удалённый пользователь
12 октября 2018, 14:18

Сделайте редактирование рек с большего масштаба. На реке Обь пока удалял внутренние контуры, как дебил на этом 16 масштабе, чуть с ума не сошел.

И сделайте уже хоткей на функцию удаления внутренних контуров, такая дичь.

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18 комментариев