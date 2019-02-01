Самопересечение ребра запрещено.
Всем привет!
Снова с вами рубрика «История одного картографа». В этом раз героем стал народный картограф и модератор VooD из Мурманской области.
Здравствуйте все! Совред в трёх районах Калмыкии в-целом, завершён, и перетёк в отрисовку частных построек, всё что нужно - нарисовано, так что совред я закрываю (но, как обычно, это никому не мешает продолжать дела ;) ).
Всем привет! Возможно предложенная мной идея уже имела место быть, но так или иначе она состоит в следующем: добавить для пешеходных дорожек некий атрибут, при котором при прокладке маршрута и скажем «подтигивании» данных из Яндекс.Погода о идущем или прошедшем дожде (любой интенсивности), этот маршрут менялся и избегал проблемных участков (или отображался на карте как маршрут с неким значком).
Всем привет!
Мы завершаем серию изменений интерфейса для разбора сообщений и предположений о неточностях в Народной карте.
Основное изменение состоит в том, что все управление показом неточностей перенесено из панели «Слои» за отдельную кнопку в верхней правой части окна с картой.
Всем привет!
Многие знают, что на Народной карте есть раскраски для более удобного рисования или проверки уже нарисованного в том или ином слое объектов. Наибольшее число дополнительных раскрасок сделано в слое дорог. Сегодня мы немного доработали три из них — «Доступность пешеходам», «Доступность авто», «Твердое покрытие».
Всем привет!
Недавно мы подводили итоги народной модерации за 2018 год и называли наиболее регулярно и полно разбирающих правки в зонах своей ответственности.
При этом в конце прошлого года и начале этого на карте появилось больше 20 новых народных модераторов, и поэтому (а на самом деле и не только поэтому) кажется, что будут актуальными и «промежуточные» итоги народной модерации. Сегодня расскажем о наиболее активных модераторах по итогам января 2019 года.
Приветствую, за прошедшие 7 дней произошло два небольших обновления Правил.
Добрый день.
Совред в Должанской успешно стартовал и продолжается. Количество правок очень велико, хочется поблагодарить всех участвующих. По результатам совреда уже есть несколько кандидатов в эксперты по нескольким слоям. По окончанию предложения о присвоении экспертных прав будут отправлены администрации сервиса, и озвучены в финальном посте если от администрации не будет возражений.
Под катом чуть больше информации и разбор типичных ошибок.
Я давно мучился подозрениями, что по моим снимкам как-то ненадёжно генерируются гипотезы о неточностях. Иногда после поездок вообще гипотез не бывает, хотя ранее практика показывала, что даже при совершенно точной карте гипотезы так или иначе выскакивают: из-за нюансов правил, из-за неточностей позиционирования знаков, распознаваний и т. п. (Случаи, когда снимки вообще не публикуются из-за чего теряется информация, я намеренно не рассматриваю, потому что там свои нюансы и это тема для отдельного поста)
Последний раз, когда я ездил с регистратором, специально не стал отмечать некоторые новые ограничения до появления гипотез. И… ничего не произошло. Никаких гипотез.
Вот два отличных примера на одной улице: раз и два. Знаки отлично видны (по крайней мере для людей), каждый хорошо различим как минимум на двух снимках. Но несмотря на это, спустя две недели после съемки я выставляю ограничения сам без гипотез.
Почему так происходит? Если система не может распознать знаки на таких снимках, то это большая проблема, мы потенциально теряем кучу данных.