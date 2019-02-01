Всем привет!

Недавно мы подводили итоги народной модерации за 2018 год и называли наиболее регулярно и полно разбирающих правки в зонах своей ответственности.

При этом в конце прошлого года и начале этого на карте появилось больше 20 новых народных модераторов, и поэтому (а на самом деле и не только поэтому) кажется, что будут актуальными и «промежуточные» итоги народной модерации. Сегодня расскажем о наиболее активных модераторах по итогам января 2019 года.