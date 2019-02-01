Клуб Народной карты

февраль 2019
Скругление углов и шероховатостей.
Фома
1 февраля 2019, 15:21

Самопересечение ребра запрещено.

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9 комментариев
2ГИС или ЯндексКарты?!
nssk154
1 февраля 2019, 15:23

2ГИС или ЯндексКарты? Что лучше и точнее? Конечно Новосибирцы «ЗА» за 2ГИС, а остальные за Яндекс?) Ваше мнение мне очень нужно))

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178 комментариев
опрос
История одного картографа: VooD
Lobov Sergey
1 февраля 2019, 17:00

Всем привет!

Снова с вами рубрика «История одного картографа». В этом раз героем стал народный картограф и модератор VooD из Мурманской области.

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4 комментария
история одного картографа
Закрытие совреда в Лагани
Яблоко
3 февраля 2019, 07:00

Здравствуйте все! Совред в трёх районах Калмыкии в-целом, завершён, и перетёк в отрисовку частных построек, всё что нужно - нарисовано, так что совред я закрываю (но, как обычно, это никому не мешает продолжать дела ;) ).

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2 комментария
совместные редактирования
Туда – 30, обратно – 60
kirill1303
5 февраля 2019, 12:11

Ранее в Клубе народной карты, а также на других площадках неоднократно поднималась данная тема, однако теперь появилась острая необходимость в нововведении.

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18 комментариев
скоростные ограничения,Правила картирования
Совред в селе Тургень. Итоги
Мария
5 февраля 2019, 18:40

Привет всем!

Сегодня хотим поделиться с вами результатами необычного совреда, который не был анонсирован в Клубе.

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8 комментариев
news,совместные редактирования
Прокладка пешеходного маршрута при плохих погодных условиях минуя "проблемные участки"
EugeneTars
6 февраля 2019, 11:42

Всем привет! Возможно предложенная мной идея уже имела место быть, но так или иначе она состоит в следующем: добавить для пешеходных дорожек некий атрибут, при котором при прокладке маршрута и скажем «подтигивании» данных из Яндекс.Погода о идущем или прошедшем дожде (любой интенсивности), этот маршрут менялся и избегал проблемных участков (или отображался на карте как маршрут с неким значком).

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7 комментариев
пешеходный переход,пешеходная дорожка,фичреквесты
Вход в здание из нескольких контуров
coolbuck
7 февраля 2019, 12:24

Некорректно строится маршрут до здания, состоящего из нескольких контуров.

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16 комментариев
маршрутизация,подъезды
Описательный официальный адрес
Ivo Schenkenberg
7 февраля 2019, 12:29

Как можно привязать адресную точку к населённому пункту, если официальный адрес является описательным: «с. Дмитровское, вблизи СНТ Зеленый Ветер, влд. 12»?

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10 комментариев
адреса,правила
Кнопка включения сообщений о неточностях
Lobov Sergey
7 февраля 2019, 17:16

Всем привет!

Мы завершаем серию изменений интерфейса для разбора сообщений и предположений о неточностях в Народной карте.

Основное изменение состоит в том, что все управление показом неточностей перенесено из панели «Слои» за отдельную кнопку в верхней правой части окна с картой.

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18 комментариев
news,интерфейс,сообщения об ошибках
Доработка раскрасок для слоя дорог
Lobov Sergey
7 февраля 2019, 17:19

Всем привет!

Многие знают, что на Народной карте есть раскраски для более удобного рисования или проверки уже нарисованного в том или ином слое объектов. Наибольшее число дополнительных раскрасок сделано в слое дорог. Сегодня мы немного доработали три из них — «Доступность пешеходам», «Доступность авто», «Твердое покрытие».

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12 комментариев
news,раскраски,интерфейс,дороги
История одного картографа: Aleksandr Sharypov
Мария
8 февраля 2019, 18:00

Привет, друзья!

Сегодня пятница, а значит, настало время для очередного знакомства. На этот раз история будет от народного картографа из города Златоуста, что находится в Челябинской области.

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8 комментариев
история одного картографа,news
Народная модерация в январе 2019 года
Lobov Sergey
8 февраля 2019, 20:30

Всем привет!

Недавно мы подводили итоги народной модерации за 2018 год и называли наиболее регулярно и полно разбирающих правки в зонах своей ответственности.

При этом в конце прошлого года и начале этого на карте появилось больше 20 новых народных модераторов, и поэтому (а на самом деле и не только поэтому) кажется, что будут актуальными и «промежуточные» итоги народной модерации. Сегодня расскажем о наиболее активных модераторах по итогам января 2019 года.

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8 комментариев
модерация
Совред. Должанка и окрестности.
hermansochi
11 февраля 2019, 10:59

Промышленности нет, полезных ископаемых нет, растительности, по крайней мере лесов, нет. Населена роботами  серферами.

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39 комментариев
совместные редактирования,Краснодарский край
Два небольших обновления правил
Sand dan Glokta
14 февраля 2019, 15:20

Приветствую, за прошедшие 7 дней произошло два небольших обновления Правил.

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11 комментариев
История одного картографа: Alex-Givengot
Мария
15 февраля 2019, 18:00

Привет всем!

Сегодня мы подготовили для вас историю от народного картографа из Ивановской области, проживающего в городе Кинешме. 

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9 комментариев
история одного картографа,news
Должанка. Промежуточные итоги.
hermansochi
17 февраля 2019, 18:13

Добрый день.

Совред в Должанской успешно стартовал и продолжается. Количество правок очень велико, хочется поблагодарить всех участвующих. По результатам совреда уже есть несколько кандидатов в эксперты по нескольким слоям. По окончанию предложения о присвоении экспертных прав будут отправлены администрации сервиса, и озвучены в финальном посте если от администрации не будет возражений.

Под катом чуть больше информации и разбор типичных ошибок.

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9 комментариев
совместные редактирования,Краснодарский край
Смена названия Бинбанк на банк Открытие
calibrator33
18 февраля 2019, 12:10

Бинбанк ребрендирован в банк Открытие при поглощении. Возможно ли натравить на офисы и банкоматы Бинбанка робота, для массовой правки¿

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12 комментариев
Я единственный, у кого по снимкам не создаются гипотезы о неточностях?
Alexxegorov
18 февраля 2019, 13:02

Я давно мучился подозрениями, что по моим снимкам как-то ненадёжно генерируются гипотезы о неточностях. Иногда после поездок вообще гипотез не бывает, хотя ранее практика показывала, что даже при совершенно точной карте гипотезы так или иначе выскакивают: из-за нюансов правил, из-за неточностей позиционирования знаков, распознаваний и т. п. (Случаи, когда снимки вообще не публикуются из-за чего теряется информация, я намеренно не рассматриваю, потому что там свои нюансы и это тема для отдельного поста)

Последний раз, когда я ездил с регистратором, специально не стал отмечать некоторые новые ограничения до появления гипотез. И… ничего не произошло. Никаких гипотез. 
Вот два отличных примера на одной улице:  раз и два. Знаки отлично видны (по крайней мере для людей), каждый хорошо различим как минимум на двух снимках. Но несмотря на это, спустя две недели после съемки я выставляю ограничения сам без гипотез.

Почему так происходит? Если система не может распознать знаки на таких снимках, то это большая проблема, мы потенциально теряем кучу данных. 

 

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26 комментариев
снимки с видеорегистраторов,скоростные ограничения,гипотезы,неточности
Синонимы у адресов
megabit
18 февраля 2019, 17:18

Разные варианты написания корпусов закреплены в правилах явно в примере:

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24 комментария