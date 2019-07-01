На прошлой неделе мы анонсировали появление атрибута «Жилая зона» у участков дорог. Предварительный анонс был в основном для того, чтобы заранее обсудить общие вопросы по правилам разметки атрибута.

Сегодня атрибут появился в Народной карте и доступен для редактирования всем пользователям.