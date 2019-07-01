Клуб Народной карты

июль 2019
Рисование нескольких состыкованных зданий
Виталий Андреевич
1 июля 2019, 10:59

Рисование зданий, особенно состыкованных друг с другом одной или несколькими стенами — занятие довольно интересное, но итоговый результат не всегда выходит таким же красивым, как это выглядит на спутниковом снимке. Написать этот пост меня замотивировала ситуация с домами в городе Хива, где сейчас проходит совместное редактирование.

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21 комментарий
здания
Атрибут "Жилая зона" у дорог
Lobov Sergey
1 июля 2019, 14:01

На прошлой неделе мы анонсировали появление атрибута «Жилая зона» у участков дорог. Предварительный анонс был в основном для того, чтобы заранее обсудить общие вопросы по правилам разметки атрибута.

Сегодня атрибут появился в Народной карте и доступен для редактирования всем пользователям.

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27 комментариев
интерфейс,news,дороги
Неделя подъездов в Беларуси, Казахстане и Узбекистане. Анонс
Lobov Sergey
2 июля 2019, 15:05

В продолжение успешно прошедшей 2,5 месяца назад Недели парковок в Беларуси, Казахстане и Узбекистане мы хотим анонсировать еще одну тематическую неделю в этих трех странах — Неделю подъездов.

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7 комментариев
news,подъезды,Неделя подъездов
Встреча народных картографов в Санкт-Петербурге 3 августа
Lobov Sergey
3 июля 2019, 13:19

Месяц назад позитивно прошла офлайн-встреча народных картографов в Минске. Живое общение нам очень хочется продолжить, и поэтому мы анонсируем следующую встречу!

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news,встреча
Итоги совреда в Хиве
Мария
3 июля 2019, 16:00

Не успели мы подвести промежуточный итог совместного редактирования в Хиве и выставить более амбициозную цель по отрисовке (вместо изначальных 55 зон — 222), как в считанные дни все новые зоны на карте совреда были закрыты. Поэтому сегодня мы не без доли приятного удивления подводим итоги и закрываем первый совред в Узбекистане. 

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news,совместные редактирования
Неделя подъездов в Беларуси, Казахстане, Узбекистане
Lobov Sergey
3 июля 2019, 16:42

Начинаем анонсированную вчера Неделю подъездов в Беларуси, Казахстане и Узбекистане. Счетчик на Народной карте уже включен.

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5 комментариев
Неделя подъездов,подъезды,совместные редактирования,news
Народные модераторы мая и июня
Lobov Sergey
4 июля 2019, 11:00

Подводим итоги народной модерации в трех традиционных номинациях по итогам мая и июня.

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6 комментариев
модерация
Неделя подъездов в Беларуси, Казахстане и Узбекистане. Первые итоги.
Lobov Sergey
4 июля 2019, 14:00

Первые промежуточные итоги Недели подъездов в Беларуси, Казахстане и Узбекистане мы, признаться, не планировали подводить так быстро, в первые сутки совреда. Но счетчик перевалил уже за 14 000 созданных подъездов, и это хороший повод посмотреть на текущие результаты.

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9 комментариев
Неделя подъездов,совместные редактирования
Технические работы на Народной карте 05 июля
Fleget
5 июля 2019, 13:12



Сегодня на Народной карте с 19:30 МСК будут проходить технические работы, в связи с этим могут возникать трудности при редактировании и сохранении объектов.

Ориентировочное время работ 30 минут.

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1 комментарий
news,технические работы
Новые панорамы Минска
Fleget
5 июля 2019, 15:57



Мы понемногу начинаем открывать сезон публикации панорам на Яндекс.Картах, и, как многие уже успели заметить, первым городом в этом году стал Минск. 

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2 комментария
news,панорамы
История одного картографа: Ideally Map
Мария
5 июля 2019, 16:00

Нам написал очень юный и очень увлеченный картами народный модератор. Зовут его Никита, и рисует он под ником Ideally Map. Никита увлекается робототехникой и климатологией, а также учится программированию. В этом году он стал модератором слоя Зданий, организовал совред в Краснодарском крае, рисовал 3D-модели и снимал дороги в приложении Народная карта.  Подробнее о его увлечениях и пути на проекте читайте в интервью.

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24 комментария
история одного картографа,news
Обновление правил 05.07.2019
Sand dan Glokta
5 июля 2019, 17:45

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51 комментарий
news,дороги,Обновление Правил
Итоги двух дней Недели подъездов
Lobov Sergey
5 июля 2019, 19:30

Перед выходными подводим итоги первых двух суток Недели подъездов в Беларуси, Казахстане и Узбекистане. Счетчик совреда недавно превысил круглое число в 25 000 созданных подъездов и входов в здания, а значит самое время посмотреть как на города-лидеры, так и на те, где помощь народных картографов сейчас наиболее актуальна.

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2 комментария
Неделя подъездов,совместные редактирования
Объединение контактных данных НЯК и Справочника: категории бизнес/услуги и авто
Lobov Sergey
8 июля 2019, 14:15

Сегодня объединены контактные данные Народной карты и Справочника у двух очередных  групп категорий в слое «Места»: «Авто» и «Бизнес и услуги». 

Подробнее о формате объединения данных можно прочитать по ссылке.

34 комментария
news,организации
Неделя подъездов: итоги выходных
Lobov Sergey
8 июля 2019, 16:00

Подводим короткие итоги рисования на прошедших выходных в рамках Недели подъездов в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

Как можно видеть по счетчику на Народной карте, общее число подъездов, добавленных в трех странах за прошедшие 5 дней, превысило сегодня 40 000.

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2 комментария
Неделя подъездов,совместные редактирования
3D-модели зданий
Илья
9 июля 2019, 12:02

Увидел, что в списке достижений есть достижение «за создание трёхмерной модели, опубликованной на Яндекс.Картах». У меня вопрос: как можно такую трёхмерную модель сделать?

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3 комментария
Несколько вопросов про дороги.
Картограф
9 июля 2019, 12:53

1. Не устарело ли правило, когда мосты и туннели для дорог отмечались контурными сооружениями? Насколько я помню, это правило было введено очень давно, когда ещё атрибутов дорог не было толком. Сейчас это всё отмечается, а атрибутах и смотрится куда лучше, чем прямоугольник, захламляющий территорию (особенно в развязках, где и так полный хаос). Что даёт вот эта штука? https://n.maps.yandex.ru/-/CCg8UUn8 Её на ЯК почти не видно. Вот эту тоже почти не видно на ЯК https://n.maps.yandex.ru/-/CCg8YQi0. Зато на НЯК она даёт дополнительный хаос в линиях.  Может, пора отменить это правило?

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30 комментариев
дороги
Обновление спутниковых снимков. Европейская часть России
Fleget
9 июля 2019, 13:09

Сегодня вышло обновление спутниковой подложки для всех геосервисов Яндекса. Особенно приятной делает эту новость то, что все обновление содержит снимки только высокого разрешения, а площадь покрытия можно сравнить с площадью Словении. Ну и чтобы сделать релиз совсем особенным, скажем, что все снимки были сделаны в 2019 году. 

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12 комментариев
news,спутники
ШНК — как растет новое поколение народных картографов
Мария
9 июля 2019, 16:11


Работа школы народных картографов приостановлена. За консультацией по рисованию на Народной карте вы всегда можете обратиться к опытным пользователям, рисующих рядом с вами.

В начале апреля мы сообщили, что заработала Школа народных картографов, и призвали подавать заявки на обучение тех, кто хочет целенаправленно обучиться картированию в отдельных слоях. Сегодня мы хотим поделиться первыми результатами обучения в Школе и немного рассказать о наставниках, которые помогают ученикам освоиться в Правилах и интерфейсе. 

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должна ли быть новая дорога до аэропорта Домодедово 4 класса согласно 3.3.2.1.4.
Юрий
10 июля 2019, 11:43

Новая дорога до аэропорта Домодедово  46К-9627 и участок дороги 46К-4050 до А-107  в обход переезда Востряково должна ли быть 4 класса согласно правил народной карты или нет?

3.3.2.1.4. Региональные дороги (класс 4 Вне населённых пунктов дороги этого класса могут вести к массово посещаемым транспортным, социальным и культурным объектам государственного значения.

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