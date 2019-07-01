Рисование зданий, особенно состыкованных друг с другом одной или несколькими стенами — занятие довольно интересное, но итоговый результат не всегда выходит таким же красивым, как это выглядит на спутниковом снимке. Написать этот пост меня замотивировала ситуация с домами в городе Хива, где сейчас проходит совместное редактирование.
На прошлой неделе мы анонсировали появление атрибута «Жилая зона» у участков дорог. Предварительный анонс был в основном для того, чтобы заранее обсудить общие вопросы по правилам разметки атрибута.
Сегодня атрибут появился в Народной карте и доступен для редактирования всем пользователям.
Не успели мы подвести промежуточный итог совместного редактирования в Хиве и выставить более амбициозную цель по отрисовке (вместо изначальных 55 зон — 222), как в считанные дни все новые зоны на карте совреда были закрыты. Поэтому сегодня мы не без доли приятного удивления подводим итоги и закрываем первый совред в Узбекистане.
Начинаем анонсированную вчера Неделю подъездов в Беларуси, Казахстане и Узбекистане. Счетчик на Народной карте уже включен.
Первые промежуточные итоги Недели подъездов в Беларуси, Казахстане и Узбекистане мы, признаться, не планировали подводить так быстро, в первые сутки совреда. Но счетчик перевалил уже за 14 000 созданных подъездов, и это хороший повод посмотреть на текущие результаты.
Нам написал очень юный и очень увлеченный картами народный модератор. Зовут его Никита, и рисует он под ником Ideally Map. Никита увлекается робототехникой и климатологией, а также учится программированию. В этом году он стал модератором слоя Зданий, организовал совред в Краснодарском крае, рисовал 3D-модели и снимал дороги в приложении Народная карта. Подробнее о его увлечениях и пути на проекте читайте в интервью.
Перед выходными подводим итоги первых двух суток Недели подъездов в Беларуси, Казахстане и Узбекистане. Счетчик совреда недавно превысил круглое число в 25 000 созданных подъездов и входов в здания, а значит самое время посмотреть как на города-лидеры, так и на те, где помощь народных картографов сейчас наиболее актуальна.
Сегодня объединены контактные данные Народной карты и Справочника у двух очередных групп категорий в слое «Места»: «Авто» и «Бизнес и услуги».
Подробнее о формате объединения данных можно прочитать по ссылке.
Увидел, что в списке достижений есть достижение «за создание трёхмерной модели, опубликованной на Яндекс.Картах». У меня вопрос: как можно такую трёхмерную модель сделать?
1. Не устарело ли правило, когда мосты и туннели для дорог отмечались контурными сооружениями? Насколько я помню, это правило было введено очень давно, когда ещё атрибутов дорог не было толком. Сейчас это всё отмечается, а атрибутах и смотрится куда лучше, чем прямоугольник, захламляющий территорию (особенно в развязках, где и так полный хаос). Что даёт вот эта штука? https://n.maps.yandex.ru/-/CCg8UUn8 Её на ЯК почти не видно. Вот эту тоже почти не видно на ЯК https://n.maps.yandex.ru/-/CCg8YQi0. Зато на НЯК она даёт дополнительный хаос в линиях. Может, пора отменить это правило?
Сегодня вышло обновление спутниковой подложки для всех геосервисов Яндекса. Особенно приятной делает эту новость то, что все обновление содержит снимки только высокого разрешения, а площадь покрытия можно сравнить с площадью Словении. Ну и чтобы сделать релиз совсем особенным, скажем, что все снимки были сделаны в 2019 году.
Работа школы народных картографов приостановлена. За консультацией по рисованию на Народной карте вы всегда можете обратиться к опытным пользователям, рисующих рядом с вами.
В начале апреля мы сообщили, что заработала Школа народных картографов, и призвали подавать заявки на обучение тех, кто хочет целенаправленно обучиться картированию в отдельных слоях. Сегодня мы хотим поделиться первыми результатами обучения в Школе и немного рассказать о наставниках, которые помогают ученикам освоиться в Правилах и интерфейсе.
Новая дорога до аэропорта Домодедово 46К-9627 и участок дороги 46К-4050 до А-107 в обход переезда Востряково должна ли быть 4 класса согласно правил народной карты или нет?
3.3.2.1.4. Региональные дороги (класс 4 Вне населённых пунктов дороги этого класса могут вести к массово посещаемым транспортным, социальным и культурным объектам государственного значения.