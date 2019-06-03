Всем привет! :) Я рисую Магадан и столкнулся вот с такой рутиной: приходится на каждом перекрёстке добавлять разрешённые развороты.
Пять дней назад стартовало совместное редактирование в городе Столбцы и его окрестностях. За пять суток количество правок перевалило цифру в 12 000, а количество народных картографов принявших участие составило 55 человек.
За прошедшие с начала совреда дни Столбцы были самым активно отрисовываемым населенным пунктом на карте (число правок примерно в 1.5 раза больше, чем в Москве, которая на втором месте).
До офлайн-встречи народных картографов в Минске остается всего три дня, и самое время написать финальную организационную информацию.
Привет всем!
Сегодня мы хотим представить вам настоящего фаната дорожного графа. В прошлом году он стал абсолютным чемпионом в этом слое, сделав более 75 тысяч правок. Нам стало интересно, кто находится по ту сторону профиля, из которого день за днем прокладываются аккуратные линии дорог, образующие навигационную сеть везде, куда заглядывает народный картограф. Знакомьтесь — Сергей из города Оренбурга.
Доброго времени суток!
Предлагаю принять участие в совместном редактировании Тарусского района (Калужская обл.)
Всем привет!
Сегодня на Народной карте с 19:00 МСК будут проходить технические работы, в связи с этим могут возникать трудности при редактировании и сохранении объектов.
Ориентировочное время работ 2 часа.
Очередная история пришла к нам из Сибири. Ранее мы уже писали о юном народном модераторе из Новосибирской области. Сегодня расскажем еще об одном модераторе, ник которого в Новосибирске знают, наверное, почти все. Его путь на карте был тернист: правила давались непросто, случались разногласия и досадные блокировки. Обо всем этом он рассказал сам — читайте его интервью и узнавайте героя ближе.
Мы подготовили для вас специальную страничку, где можно увидеть все ачивки, которые выдавались и выдаются на Народной карте.
Кроме прямой ссылки, на страницу можно перейти из личного профиля на Народной карте, нажав на кнопку «все возможные ачивки».