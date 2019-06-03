Пять дней назад стартовало совместное редактирование в городе Столбцы и его окрестностях. За пять суток количество правок перевалило цифру в 12 000, а количество народных картографов принявших участие составило 55 человек.

За прошедшие с начала совреда дни Столбцы были самым активно отрисовываемым населенным пунктом на карте (число правок примерно в 1.5 раза больше, чем в Москве, которая на втором месте).