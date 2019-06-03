Клуб Народной карты

июнь 2019
Хочу кнопку Добавить разрешённые развороты на Пересечении дорог
roshcko.konstantin
3 июня 2019, 11:22

Всем привет! :) Я рисую Магадан и столкнулся вот с такой рутиной: приходится на каждом перекрёстке добавлять разрешённые развороты. 

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9 комментариев
условия движения,автоматизация
Интеграция НЯК и Справочника: объединение контактных данных. Торговля.
Fleget
3 июня 2019, 11:30

В марте и мае этого года мы писали об объединения контактных данных организаций из баз данных Народной карты и Справочника. В этот раз, объединение реализовано в категории «Торговля».

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21 комментарий
news
Совред в Столбцах: промежуточные итоги
kajdan
4 июня 2019, 11:26

Пять дней назад стартовало совместное редактирование в городе Столбцы и его окрестностях. За пять суток количество правок перевалило цифру в 12 000, а количество народных картографов принявших участие составило 55 человек.

За прошедшие с начала совреда дни Столбцы были самым активно отрисовываемым населенным пунктом на карте (число правок примерно в 1.5 раза больше, чем в Москве, которая на втором месте).

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1 комментарий
совместные редактирования,Беларусь
Встреча народных картографов в Минске 8 июня
Lobov Sergey
5 июня 2019, 17:41

До офлайн-встречи народных картографов в Минске остается всего три дня, и самое время  написать финальную организационную информацию.

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7 комментариев
встреча,Беларусь, news
Обновление снимков: Москва и область
Lobov Sergey
6 июня 2019, 14:33

Сегодня мы обновили спутниковые снимки Москвы и Московской области (в основном западной и северной ее частей). Немного снимков досталось также соседним с Московской областью районам Владимирской, Калужской и Тверской областей.

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20 комментариев
news,спутники
Обновление правил 06.06.2019
Sand dan Glokta
6 июня 2019, 17:43

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17 комментариев
news,Обновление Правил
История одного картографа: Graviton
Мария
7 июня 2019, 17:15

Привет всем!

Сегодня мы хотим представить вам настоящего фаната дорожного графа. В прошлом году он стал абсолютным чемпионом в этом слое, сделав более 75 тысяч правок. Нам стало интересно, кто находится по ту сторону профиля, из которого день за днем прокладываются аккуратные линии дорог, образующие навигационную сеть везде, куда заглядывает народный картограф. Знакомьтесь — Сергей из города Оренбурга.

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10 комментариев
история одного картографа, news
Это не достопримечательность
nikolai.petrovich2017
8 июня 2019, 09:43

Здравствуйте.

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6 комментариев
достопримечательности
Совместное редактирование в Тарусском районе (Калужская обл.)
Vitaly S. [BeTaJIb]✌️
10 июня 2019, 10:00

Доброго времени суток!

Предлагаю принять участие в совместном редактировании Тарусского района (Калужская обл.)

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5 комментариев
совместные редактирования,Калужская область
Итоги встречи народных картографов в Минске
Lobov Sergey
11 июня 2019, 14:39

В субботу в Минске прошла встреча народных картографов и мы хотим немного рассказать про нее (и показать фото, конечно).

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16 комментариев
встреча,Беларусь, news
Реальный перевод VS перевод на карте
Олег
13 июня 2019, 11:10

Хотелось бы добавить несколько моментов к недавним (да и давним) постам о переводе названий ООТ и заодно поделиться опытом Екатеринбурга, привести пару примеров.

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22 комментария
общественный транспорт,Перевод
Совред в Столбцах: закрытие и итоги
kajdan
13 июня 2019, 12:00

Доброго времени суток!

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2 комментария
совместные редактирования,Беларусь
Технические работы на Народной карте 13 июня
Fleget
13 июня 2019, 14:59

Всем привет!

Сегодня на Народной карте с 19:00 МСК будут проходить технические работы, в связи с этим могут возникать трудности при редактировании и сохранении объектов.

Ориентировочное время работ 2 часа.

news
Обновление спутниковых снимков. Персия в высоком разрешении
Fleget
13 июня 2019, 20:51

Хотим с вами поделиться новыми спутниковыми снимками в Северной Африке, Южной и Юго-Восточной Азии. Сегодня опубликовано 1 249 000 км² снимков среднего разрешения, это в шесть раз больше, чем Беларусь, и 91 200 км² снимков высокого разрешения, что сопоставимо с Португалией.

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18 комментариев
news,спутники
Уточнение принципов работы карты
kirill.menshickov2013
14 июня 2019, 12:31

Доброго времени суток читающим

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5 комментариев
История одного картографа: Георгий Работягин
Мария
14 июня 2019, 16:00

Очередная история пришла к нам из Сибири. Ранее мы уже писали о юном народном модераторе из Новосибирской области. Сегодня расскажем еще об одном модераторе, ник которого в Новосибирске знают, наверное, почти все. Его путь на карте был тернист: правила давались непросто, случались разногласия и досадные блокировки. Обо всем этом он рассказал сам — читайте его интервью и узнавайте героя ближе.

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7 комментариев
история одного картографа,news
Обозначение АЗС в Турции
sansan (Alexander)
17 июня 2019, 12:45

Обозначение АЗС, магазинов на АЗС, АГЗС, АГНКС в Турции.

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16 комментариев
азс,магазин
Совред в Тарусском районе: промежуточные итоги
Vitaly S. [BeTaJIb]✌️
18 июня 2019, 12:19

Доброго времени суток!

Пришло время подвести промежуточные итоги совреда в Тарусском районе

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Калужская область,совместные редактирования
Обновление спутниковых снимков. С миру по нитке
Fleget
19 июня 2019, 15:32

А у нас вышла очень большая партия снимков в высоком разрешении, сопоставимая по площади с Венгрией. Обновление получилось международным и затронуло крупные города в самых разных частях света — начиная от Новой Зеландии и заканчивая Канадой. 

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7 комментариев
news,спутники
Страница с ачивками на Народной карте
Fleget
20 июня 2019, 16:19

Мы подготовили для вас специальную страничку, где можно увидеть все ачивки, которые выдавались и выдаются на Народной карте.

Кроме прямой ссылки, на страницу можно перейти из личного профиля на Народной карте, нажав на кнопку «все возможные ачивки». 

26 комментариев
news,ачивки,интерфейс