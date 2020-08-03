Всем привет, дорогие участники и пользователи Народной карты!



Решил немного навести порядок с адресацией улицы на которой живу, и у меня возник вопрос:



Стоит ли наносить новое здание если его еще не видно на снимке?



Я постарался найти такое правило или рекомендацию в инструкции, но не нашел.

Тем не менее это очень важный вопрос — я построил дом на новой улице и рядом со мной строится или уже построилось большое количество домов. Во время ремонта в построенных домах и начала проживания все сталкиваются с доставкой или вызовом такси. Поэтому я решил уделить немного времени и навести порядок для нашей улицы. Но на спутниковых снимках Яндекс Карт еще нет домов, многие из которых уже имеют адрес, зарегистрированы и даже отражены на кадастровой карте.



Подскажите пожалуйста, если я добавлю очертания дома, которого еще не видно на спутниковом снимке, пройдет ли он модерацию, или лучше все же дождаться обновления снимков?



Заранее благодарен за любую помощь :)

Всем хорошего дня!