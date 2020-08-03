Вот и подошло время закончить совред во Вьентьяне. Конечно, одного редактирования не хватит, чтобы нарисовать весь город. Но всего за 1,5 недели во Вьентьяне появились множество новых объектов.
Что-то надо делать с Аландскими островами. Это, напомню, большой архипелаг в Балтийском море (точнее, в Архипелаговом), между Швецией и Финляндией. Формально он принадлежит Финляндии, но населён полностью шведами, имеет автономию, и единственный официальный язык в нём — шведский. Финский не является официальным.
Пост для обсуждения вопроса.
У меня в городе в последнее время стало появлятся много новых камер фиксации нарушений, а старые стали перевешивать в другое место. Ни на mapcam, ни на speedcamonline их ещё нет. А значит они ещё ни кем не добавлены/не исправлены. У себя в городе заметил, что многих новых камер, которые появились 2-3 месяца назад до сих пор нет нигде.
1. Почему нельзя подписывать парковые дороги и аллеи? Речь веду, конечно, строго об официальных названиях, на которые есть подтверждающий документ.
2. Почему такие правки отклоняются по мотиву «Некартируемый объект»? С учётом, что вообще-то никакого нового объекта в этом случае на карте не рисуется.
Всем привет, дорогие участники и пользователи Народной карты!
Решил немного навести порядок с адресацией улицы на которой живу, и у меня возник вопрос:
Стоит ли наносить новое здание если его еще не видно на снимке?
Я постарался найти такое правило или рекомендацию в инструкции, но не нашел.
Тем не менее это очень важный вопрос — я построил дом на новой улице и рядом со мной строится или уже построилось большое количество домов. Во время ремонта в построенных домах и начала проживания все сталкиваются с доставкой или вызовом такси. Поэтому я решил уделить немного времени и навести порядок для нашей улицы. Но на спутниковых снимках Яндекс Карт еще нет домов, многие из которых уже имеют адрес, зарегистрированы и даже отражены на кадастровой карте.
Подскажите пожалуйста, если я добавлю очертания дома, которого еще не видно на спутниковом снимке, пройдет ли он модерацию, или лучше все же дождаться обновления снимков?
Заранее благодарен за любую помощь :)
Всем хорошего дня!
Приветствую всех. В течение очень длительного времени не обновляется спутниковый слой на участке местности, хотя везде прописано что это происходит регулярно. Не однократно в течение уже нескольких лет писались заявки в техподдержку раздел «Обновление спутникового слоя» с просьбами обновить спутниковый слой по указанным координатам, но все они «уходили в молоко», ни ответа — ни привета. Как еще можно достучаться до поддержки Яндекс Карт чтоб наконец обновили спутниковый слой, мало того что местность уже давно изменилась, так еще и обрабатывать-отрисовывать карту в связи с низкой детализацией порой абосютно невозможно.