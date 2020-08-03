Клуб Народной карты

август 2020
Итоги совреда во Вьентьяне
Alex
3 августа 2020, 06:00

Вот и подошло время закончить совред во Вьентьяне. Конечно, одного редактирования не хватит, чтобы нарисовать весь город. Но всего за 1,5 недели во Вьентьяне появились множество новых объектов.

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6 комментариев
совместные редактирования
Модернизировать функцию снимки местности в НЯК
I'mBot Сергей
3 августа 2020, 11:37

Доброго всем!

Хотелось бы попросить добавить (изменить) функцию в народной карте, отображение снимков из приложения народная карта. 

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17 комментариев
приложение НЯК
Мариехамн
Сергей
5 августа 2020, 09:16

Что-то надо делать с Аландскими островами. Это, напомню, большой архипелаг в Балтийском море (точнее, в Архипелаговом), между Швецией и Финляндией. Формально он принадлежит Финляндии, но населён полностью шведами, имеет автономию, и единственный официальный язык в нём — шведский. Финский не является официальным.

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5 комментариев
языки написания,Финляндия,шведский язык
Реформа школ в Москве и подписи детских садов на карте
Валентин
5 августа 2020, 09:20

Надо навести порядок с подписями на карте при детских садах в Москве. С тех пор как они стали подразделениями школ, на карте образовался зоопарк вариантов.

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6 комментариев
детский сад,школа,образование,Москва,для подписи на карте,названия
Как отметить в дороге новую камеру фотофиксации?
dovos
5 августа 2020, 09:23

Пост для обсуждения вопроса.

У меня в городе в последнее время стало появлятся много новых камер фиксации нарушений, а старые стали перевешивать в другое место. Ни на mapcam, ни на speedcamonline их ещё нет. А значит они ещё ни кем не добавлены/не исправлены. У себя в городе заметил, что многих новых камер, которые появились 2-3 месяца назад до сих пор нет нигде.

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15 комментариев
камеры,Новый функционал,навигатор
Аллеи и дороги в парках
Дмитрий В.
5 августа 2020, 09:27

1. Почему нельзя подписывать парковые дороги и аллеи? Речь веду, конечно, строго об официальных названиях, на которые есть подтверждающий документ.

2. Почему такие правки отклоняются по мотиву «Некартируемый объект»? С учётом, что вообще-то никакого нового объекта в этом случае на карте не рисуется.

2 комментария
правила
Фото пешеходных маршрутов в слое «Зеркала»
Lobov Sergey
5 августа 2020, 14:23

Вчера вечером в Картах запустились фото пешеходных маршрутов в слое «Зеркал». В этом посте мы подробно расскажем о запуске.

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75 комментариев
Яндекс.Карты ,приложение НЯК,зеркала
Официальное название улицы (скорректировать Правила)
Дмитрий В.
5 августа 2020, 17:22
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6 комментариев
Некартрируемый объект
Дмитрий В.
5 августа 2020, 17:30
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12 комментариев
1-й или 2-й класс, или что такое скоростная дорога?
3.dx
10 августа 2020, 09:21

В пункте правил 3.3.2.1.1 говорится, что к классу 1 относятся, в том числе и дороги имеющие официальный статус «скоростная дорога».

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20 комментариев
классы дорог
Обновление правил 11.08.2020
Sand dan Glokta
12 августа 2020, 13:25

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23 комментария
news,Обновление Правил
Новые панорамы: Псковская и Новгородская области
Lobov Sergey
14 августа 2020, 19:00

Немного новостей об обновлениях Яндекс.Панорам из разных регионов России.

Самые большие обновления — в Псковской и Новгородской областях.

Великий Новгород. Церковь Спаса на Нередице

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3 комментария
news,панорамы
Каким типом отмечать камеры на пешеходных переходах?
dovos
17 августа 2020, 09:12

Каким типом отмечать камеры, которые следят за ПДД на неругилруемых пешеходных переходах?

— контроль проезда перекрестка?

— контроль разметки?

— какой-то иной тип? 

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8 комментариев
камеры,вопрос,пешеходный переход
Нанесение нового здания, которого еще нет на спутниковом снимке
aozimkov
18 августа 2020, 09:28

Всем привет, дорогие участники и пользователи Народной карты!

Решил немного навести порядок с адресацией улицы на которой живу, и у меня возник вопрос:

Стоит ли наносить новое здание если его еще не видно на снимке? 

Я постарался найти такое правило или рекомендацию в инструкции, но не нашел.
Тем не менее это очень важный вопрос — я построил дом на новой улице и рядом со мной строится или уже построилось большое количество домов. Во время ремонта в построенных домах и начала проживания все сталкиваются с доставкой или вызовом такси. Поэтому я решил уделить немного времени и навести порядок для нашей улицы. Но на спутниковых снимках Яндекс Карт еще нет домов, многие из которых уже имеют адрес, зарегистрированы и даже отражены на кадастровой карте.

Подскажите пожалуйста, если я добавлю очертания дома, которого еще не видно на спутниковом снимке, пройдет ли он модерацию, или лучше все же дождаться обновления снимков?  

Заранее благодарен за любую помощь :) 
Всем хорошего дня!

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18 комментариев
контуры,атрибуция мест,нумерация домов
Не обновляется спутниковый слой
Павел
19 августа 2020, 10:28

Приветствую всех. В течение очень длительного времени не обновляется спутниковый слой на участке местности, хотя везде прописано что это происходит регулярно. Не однократно в течение уже нескольких лет писались заявки в техподдержку раздел «Обновление спутникового слоя» с просьбами обновить спутниковый слой по указанным координатам, но все они «уходили в молоко», ни ответа — ни привета. Как еще можно достучаться до поддержки Яндекс Карт чтоб наконец обновили спутниковый слой, мало того что местность уже давно изменилась, так еще и обрабатывать-отрисовывать карту в связи с низкой детализацией порой абосютно невозможно.

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30 комментариев
Обновление правил 19.08.2020
Sand dan Glokta
19 августа 2020, 17:50

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3 комментария
news,Обновление Правил
Что можно добавить на народную карту
serenity
24 августа 2020, 08:34

В этом небольшом посте приведу примеры нововведений, которые с пользой можно реализовать в народной карте.

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21 комментарий
Новый функционал
Групповые правки
Сергей
26 августа 2020, 18:19

Групповые правки работают, ими пользуются — пора двигаться дальше.

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14 комментариев
редактирование
Новые панорамы: города Свердловской области
Lobov Sergey
26 августа 2020, 19:30

Вчера на Яндекс.Панорамах была опубликована очередная партия новых снимков. На этот раз панорамомобиль прокатился по Свердловской области, заехав в том числе в места, где ни разу не был ранее.

Североуральск. Петропавловская церковь

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2 комментария
панорамы,news
Обновление спутниковых снимков. 08-2020
Lobov Sergey
27 августа 2020, 18:15

На Яндекс.Картах — долгожданный спутниковый релиз, первый в этом году.

Почти все обновления — в России, а общая площадь релиза составила почти 33 тысячи квадратных километров.

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46 комментариев
news,спутники