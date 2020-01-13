Внимание! Рекомендации, данные в этом посте, частично потеряли актуальность.

С действующими нормами простановки резолюций можно познакомиться здесь (а обсудить их здесь).

Приветствую!

Сегодня хотелось бы рассказать подробнее о резолюциях в сообщениях об ошибках, поскольку при разборе фидбэка нередко ставится неверная резолюция.

Начнем с того, в каком случае, выставляется каждая из резолюций:

Правки не нужны — сообщение попало в верное место и в нем содержится информация, которую можно отразить на карте, однако сейчас эта информация уже есть на карте.

Примером таких сообщений может быть сообщение о недостающем адресе, который уже добавили, предложение альтернативного пешеходного маршрута, все участки которого показаны на карте, и пр. Забраковать — сообщение попало в неверное место (upd. в этом месте норма изменилась, резолюция проставляется в зависимости от того, внесены ли правки по неточности), либо в сообщении содержится ошибочная информация.

Примером таких сообщений могут быть сообщения о неверном типе парковки, на которых не распознаны знаки дополнительной информации, или сообщения о неверном адресе с ошибочными координатами и пр. Исправлено — информация из сообщения помогла добавить/уточнить информацию на карте.

Сейчас чаще всего встречаются 2 ошибки в резолюциях. Просим обращать внимание прежде всего на такие ситуации:

Верные сообщения, по которым не нужны правки, закрываются как «Забраковать», а не как «Правки не нужны». Сообщение закрывается с резолюцией «Правки не нужны», а затем вносятся правки по сообщению.

Почему важно проставлять правильную резолюцию?

Непосредственно на данные в картах резолюция не влияет. Но именно ее правильная простановка позволяет нам дорабатывать как фидбэк в целом, так и отдельные типы сообщений об ошибках.

Мы регулярно оцениваем самые разные источники сообщений об ошибках на предмет их полезности, а также смотрим, как можно доработать алгоритмы, чтобы сигналы, приходящие в сообщения, становились чище. Для этого важно, чтобы резолюции у разбираемых сообщений были выставлены верно и гипотезы, по которым делались правки, не закрывались ни как забракованные, ни как «Правки не нужны».

Забракованные сообщения — это знак для нас, что с ними что-то не так, и они изучаются в первую очередь, для совершенствования алгоритмов.

Надеемся на ваше понимание и внимание к резолюциям при разборе сообщений об ошибках.