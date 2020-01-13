Клуб Народной карты

январь 2020
Территории торговли, образования и другие не публикуются на Яндекс.Картах
end777
13 января 2020, 12:54

Почему территории торговли, образования, офисов, транспорта не публикуются на Я.Картах?

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11 комментариев
территории
Обновление спутниковых снимков. Первый релиз
Fleget
15 января 2020, 18:01



Пришло время публикации первого релиза в этом году. Счастливчиками этого года стало всего полтора десятка стран, с обширной географией, начиная от Великобритании и Польши, заканчивая Таиландом и Кубой. По объему релиз получился не очень большой, но и не маленький — 44 233 квадратных километра, что сравнимо с Данией или Эстонией.  

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25 комментариев
Круговые перекрестки
sansan (Alexander)
16 января 2020, 17:12

Круговые перекрестки, не являющиеся круговыми (без соответствующего знака)

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15 комментариев
круговое движение
Резолюции сообщений об ошибках
Sand dan Glokta
20 января 2020, 13:35

Внимание! Рекомендации, данные в этом посте, частично потеряли актуальность. 

С действующими нормами простановки резолюций можно познакомиться здесь (а обсудить их здесь).

Приветствую!

Сегодня хотелось бы рассказать подробнее о резолюциях в сообщениях об ошибках, поскольку при разборе фидбэка нередко ставится неверная резолюция.

Начнем с того, в каком случае, выставляется каждая из резолюций:

  1. Правки не нужны — сообщение попало в верное место  и в нем содержится информация, которую можно отразить на карте, однако сейчас эта информация уже есть на карте.
    Примером таких сообщений может быть сообщение о недостающем адресе, который уже добавили, предложение альтернативного пешеходного маршрута, все участки которого показаны на карте, и пр.
  2. Забраковать — сообщение попало в неверное место (upd. в этом месте норма изменилась, резолюция проставляется в зависимости от того, внесены ли правки по неточности), либо в сообщении содержится ошибочная информация.
    Примером таких сообщений могут быть сообщения о неверном типе парковки, на которых не распознаны знаки дополнительной информации, или сообщения о неверном адресе с ошибочными координатами и пр.
  3. Исправлено — информация из сообщения помогла добавить/уточнить информацию на карте.

Сейчас чаще всего встречаются 2 ошибки в резолюциях. Просим обращать внимание прежде всего на такие ситуации:

  1. Верные сообщения, по которым не нужны правки, закрываются как «Забраковать», а не как «Правки не нужны».
  2. Сообщение закрывается с резолюцией «Правки не нужны», а затем вносятся правки по сообщению.

Почему важно проставлять правильную резолюцию?

Непосредственно на данные в картах резолюция не влияет. Но именно ее правильная простановка позволяет нам дорабатывать как фидбэк в целом, так и отдельные типы сообщений об ошибках.

Мы регулярно оцениваем самые разные источники сообщений об ошибках на предмет их полезности, а также смотрим, как можно доработать алгоритмы, чтобы сигналы, приходящие в сообщения, становились чище. Для этого важно, чтобы резолюции у разбираемых сообщений были выставлены верно и гипотезы, по которым делались правки, не закрывались ни как забракованные, ни как «Правки не нужны».

Забракованные сообщения — это знак для нас, что с ними что-то не так, и они изучаются в первую очередь, для совершенствования алгоритмов.

Надеемся на ваше понимание и внимание к резолюциям при разборе сообщений об ошибках. 

45 комментариев
сообщения об ошибках,news
Обновление расширения для Народной карты, версия 12.0
Alexxegorov
20 января 2020, 18:44

Вышло обновление Расширения Народной карты версии 12.0.

Что нового?
1. Тёмная тема теперь работает и в клубах, и на страницах правил
2. Добавлена настройка яркости карты для тёмной темы
3. Обновлена страница помощи расширения

Детали внутри поста.

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11 комментариев
расширенный функционал,Расширения для браузеров,тёмная тема,помощь
Нанесение СНТ на карту
kirill.menshickov2013
21 января 2020, 11:49

Изучая кадастровую карту с целью аргументации принадлежности некоторых улиц именно к городу, наткнулся на существующие СНТ «Сад № 1» и СТ «Ромашка» вдоль Велосипедной дороги в Калининграде.

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9 комментариев
СНТ,кадастр
Сообщения в режиме «только для чтения»
Lobov Sergey
23 января 2020, 11:50

Сегодня сообщения в Народной карте находятся в режиме «только для чтения»: можно читать уже написанные и отправленные сообщения, но не получится написать новые. 

Ограничения касаются только личных сообщений от одного народного картографа другому, комментарии к объектам, в том числе жалобы и запросы на удаление, оставлять по прежнему можно.

UPD. Все заработало.

news
Автопутешествия (дорожная инфрастуртура, места семейного отдыха и так далее)
Никита
23 января 2020, 12:02

Автомобильный туризм в России набирает обороты. Часто приходится использовать встроенные в авто навигаторы или готовое оборудования-навигаторы с плохо обновляемой информацией и плохой прорисовкой дорог, инфраструктурой, мест для остановок и отдыха.

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11 комментариев
дороги
Приложение Народная карта теперь и в Беларуси
Мария
23 января 2020, 12:20

Привет всем!

Третьей по счету страной, где стало доступно приложение Народная карта, стала Беларусь. Напомним, что ранее публикация прошла в Казахстане. Давайте посмотрим, что значит это открытие для тех, кто его ждал.

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19 комментариев
приложение НЯК,news
Первый турнир по боулингу среди народных картографов
Fleget
23 января 2020, 18:42



А мы хотим напомнить, что уже в эту субботу состоится Первый турнир по боулингу среди народных картографов.

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8 комментариев
news,встреча
3D Карты
Сельдь
24 января 2020, 11:05

Нигде не нашел толковой инфы. Как делаются 3д карты? Тут все связаны с картами, наверное, есть кто-то в теме?

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13 комментариев
Сообщения в режиме «только для чтения»
Мария
27 января 2020, 11:40

Сегодня сообщения в Народной карте временно находятся в режиме «ридонли»

upd Сообщения заработали в обычном режиме

5 комментариев
Какой рубрикой отметить пункт обмена газовых баллонов?
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28 января 2020, 12:47

Какой рубрикой отметить пункт обмена газовых баллонов в дачном кооперативе?

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6 комментариев
вопрос
Правила общения в чате Народной карты
Fleget
29 января 2020, 13:09

Привет!

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20 комментариев
Новый функционал сообщений: общаемся по-новому
Fleget
29 января 2020, 13:09

Хотим начать год с хорошей новости. На Народной карте начался перенос всех личный сообщений в чаты. Уже сейчас можно заметить, что в разделе «уведомления» вместо привычной кнопки «входящие» стоит небольшая заглушка. А сами сообщения появились в правом нижнем углу экрана. Там вы можете найти всю историю вашей переписки в хронологическом порядке и новый общий чат народных картографов.

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123 комментария
news
Встреча народных картографов — итоги турнира по боулингу
Мария
29 января 2020, 15:00

Привет, друзья!

В прошлую субботу прошла первая в этом году офлайн-встреча, на которой мы определили, кто круче всех выбивает страйки и обладает самым большим запасом удачи. Давайте посмотрим, как это было.

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13 комментариев
news,встреча
Вопрос на тему светофоров
Роман Чиянов
30 января 2020, 10:33

Добрый день, коллеги!!!

Такой вопрос: нужно ли рисовать  светофоры дл пешеходов?

Если да то какой параметр проставлять (если это надо делать)?

Спасибо!!!

6 комментариев
светофоры,вопрос
Переписка
Капита ль Мар
30 января 2020, 11:54

Хотелось бы вернуть историю сообщений.

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6 комментариев
сообщения,чаты,интерфейс
Раскраска дорог по доступности такси
dspos Дмитрий
30 января 2020, 17:20

Сейчас есть раскраска дорог для всех категорий, кроме грузовых и такси. В отсутствии грузовой навигации не вижу смысла затрагивать эту категрию. Но вот столкнувшись при поездке в Я.такси со странным маршрутом въезда во двор, обнаружил, что даже опытные пользователи допускают ошибки и случайно могут выключить доступность для такси там, где этого делать не следует.

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3 комментария
раскраски,дороги,доступность такси,такси,Новый функционал
Теги регионов в профиле или Я рисую в...
dspos Дмитрий
31 января 2020, 09:43

Неплохо бы в профиле где-нибудь под ачивками указывать информацию о территории рисования. Пользователь выбирает себе территории, где он часто рисует, знает специфику. Они (территории/АТД) отбражаются в виде тегов. Любой другой пользователь нажав на тег, к примеру, Владимирская область видит всех, кто указал тег у себя.

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14 комментариев
статистика,Новый функционал,предложения по улучшению,рейтинг