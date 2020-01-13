Почему территории торговли, образования, офисов, транспорта не публикуются на Я.Картах?
Пришло время публикации первого релиза в этом году. Счастливчиками этого года стало всего полтора десятка стран, с обширной географией, начиная от Великобритании и Польши, заканчивая Таиландом и Кубой. По объему релиз получился не очень большой, но и не маленький — 44 233 квадратных километра, что сравнимо с Данией или Эстонией.
Внимание! Рекомендации, данные в этом посте, частично потеряли актуальность.
С действующими нормами простановки резолюций можно познакомиться здесь (а обсудить их здесь).
Приветствую!
Сегодня хотелось бы рассказать подробнее о резолюциях в сообщениях об ошибках, поскольку при разборе фидбэка нередко ставится неверная резолюция.
Начнем с того, в каком случае, выставляется каждая из резолюций:
- Правки не нужны — сообщение попало в верное место и в нем содержится информация, которую можно отразить на карте, однако сейчас эта информация уже есть на карте.
Примером таких сообщений может быть сообщение о недостающем адресе, который уже добавили, предложение альтернативного пешеходного маршрута, все участки которого показаны на карте, и пр.
- Забраковать — сообщение попало в неверное место (upd. в этом месте норма изменилась, резолюция проставляется в зависимости от того, внесены ли правки по неточности), либо в сообщении содержится ошибочная информация.
Примером таких сообщений могут быть сообщения о неверном типе парковки, на которых не распознаны знаки дополнительной информации, или сообщения о неверном адресе с ошибочными координатами и пр.
- Исправлено — информация из сообщения помогла добавить/уточнить информацию на карте.
Сейчас чаще всего встречаются 2 ошибки в резолюциях. Просим обращать внимание прежде всего на такие ситуации:
- Верные сообщения, по которым не нужны правки, закрываются как «Забраковать», а не как «Правки не нужны».
- Сообщение закрывается с резолюцией «Правки не нужны», а затем вносятся правки по сообщению.
Почему важно проставлять правильную резолюцию?
Непосредственно на данные в картах резолюция не влияет. Но именно ее правильная простановка позволяет нам дорабатывать как фидбэк в целом, так и отдельные типы сообщений об ошибках.
Мы регулярно оцениваем самые разные источники сообщений об ошибках на предмет их полезности, а также смотрим, как можно доработать алгоритмы, чтобы сигналы, приходящие в сообщения, становились чище. Для этого важно, чтобы резолюции у разбираемых сообщений были выставлены верно и гипотезы, по которым делались правки, не закрывались ни как забракованные, ни как «Правки не нужны».
Забракованные сообщения — это знак для нас, что с ними что-то не так, и они изучаются в первую очередь, для совершенствования алгоритмов.
Надеемся на ваше понимание и внимание к резолюциям при разборе сообщений об ошибках.
Вышло обновление Расширения Народной карты версии 12.0.
Что нового?
1. Тёмная тема теперь работает и в клубах, и на страницах правил
2. Добавлена настройка яркости карты для тёмной темы
3. Обновлена страница помощи расширения
Детали внутри поста.
Сегодня сообщения в Народной карте находятся в режиме «только для чтения»: можно читать уже написанные и отправленные сообщения, но не получится написать новые.
Ограничения касаются только личных сообщений от одного народного картографа другому, комментарии к объектам, в том числе жалобы и запросы на удаление, оставлять по прежнему можно.
UPD. Все заработало.
Привет всем!
Третьей по счету страной, где стало доступно приложение Народная карта, стала Беларусь. Напомним, что ранее публикация прошла в Казахстане. Давайте посмотрим, что значит это открытие для тех, кто его ждал.
Сегодня сообщения в Народной карте временно находятся в режиме «ридонли»
upd Сообщения заработали в обычном режиме
Хотим начать год с хорошей новости. На Народной карте начался перенос всех личный сообщений в чаты. Уже сейчас можно заметить, что в разделе «уведомления» вместо привычной кнопки «входящие» стоит небольшая заглушка. А сами сообщения появились в правом нижнем углу экрана. Там вы можете найти всю историю вашей переписки в хронологическом порядке и новый общий чат народных картографов.
Добрый день, коллеги!!!
Такой вопрос: нужно ли рисовать светофоры дл пешеходов?
Если да то какой параметр проставлять (если это надо делать)?
Спасибо!!!
Сейчас есть раскраска дорог для всех категорий, кроме грузовых и такси. В отсутствии грузовой навигации не вижу смысла затрагивать эту категрию. Но вот столкнувшись при поездке в Я.такси со странным маршрутом въезда во двор, обнаружил, что даже опытные пользователи допускают ошибки и случайно могут выключить доступность для такси там, где этого делать не следует.
Неплохо бы в профиле где-нибудь под ачивками указывать информацию о территории рисования. Пользователь выбирает себе территории, где он часто рисует, знает специфику. Они (территории/АТД) отбражаются в виде тегов. Любой другой пользователь нажав на тег, к примеру, Владимирская область видит всех, кто указал тег у себя.