Клуб Народной карты

февраль 2021
Итоги первого совреда в Кувейте
Алексеев Павел
1 февраля 2021, 07:00

Всё хорошее когда-нибудь заканчивается: вот и наш первый совред в солнечном Кувейте подошёл к концу. Словно буря в пустыне, он вихрем пролетел по карте, и оставил после себя более 17000 правок! В этом, по истине, празднике картографии приняли участие целых 59 пользователей. 27 из них только опробовали свои силы, отправив 100+ правок, а 11  человек сделали более 500 правок. Давайте посмотрим, как это было в деталях.

Читать дальше
13 комментариев
совместные редактирования
Просьбы по изменению правил редактирования НЯК.
Михаил Кондратьев
1 февраля 2021, 08:00

Добрый день! Народные картографы в очень больших количествах редактируют НЯК, и переодически у них появляются просьбы сотрудникам Яндекса по изменению правил редактирования. Здесь я собрал все недавние пожелания по редактированию НЯК, о которых я слышал, или которые обсуждают в чате.

Читать дальше
50 комментариев
Новое в редакторе НЯК. Скоростные ограничения по направлениям
Lobov Sergey
3 февраля 2021, 15:42

В Народной карте реализовано пожелание, которое за последний год стало одним из наиболее популярных: добавлена возможность разметить на двухсторонней дороге скоростные ограничения в разных направлениях.

Читать дальше
64 комментария
news,дороги
Совред в Вичугском районе, промежуточные итоги
vere.min
5 февраля 2021, 10:18

Всем привет. Прошла неделя с момента старта совреда в Вичугском районе.

Читать дальше
1 комментарий
совместные редактирования
Синхронизация Правил со Справочником (названия)
Αλέξις ο Μέγας
9 февраля 2021, 17:43

В связи с продолжающимся объединением Справочника и Народной карты за последнее время было много изменений в действующих Правилах картирования. Однако, у Справочника есть свои Правила относительно объектов-организаций (POI), которые в некоторых моментах могут противоречить Правилам НЯК; а ведь, если я верно понял, у Справочника приоритет на размещение информации на Яндекс.Картах. В этом посте будут рассмотрены некоторые правила НЯК и Справочника с целью их дальнейшей синхронизации между собой.

Читать дальше
11 комментариев
правила,названия,Справочник
Синхронизация Правил со Справочником (продолжение)
Αλέξις ο Μέγας
9 февраля 2021, 17:44

В предыдущем посте мы рассматривали случай рассинхронизации отдельных Правил именования организаций у Народной карты и Справочника. Здесь постараемся рассмотреть оставшиеся правила, действующие в Справочнике, но отличающиеся или противоречащее Правилам Народной карты.

Читать дальше
4 комментария
Правила картирования,правила,Справочник,организации
Приложения Народная карта: новая версия
Мария
11 февраля 2021, 18:45

Всем привет!

Спешим поделиться небольшой, но приятной новостью об обновлении приложения. 

Читать дальше
24 комментария
приложение НЯК,снимки местности
Итоги совреда в Вичугском районе
vere.min
12 февраля 2021, 16:25

Совред в Вичугском районе завершился. Можно подвести итоги редактирования. 

Читать дальше
4 комментария
совместные редактирования ,итоги
Обновление спутниковых снимков: 12-02-2021
Lobov Sergey
12 февраля 2021, 16:41

На Яндекс.Картах опубликован первый в 2021 году спутниковый релиз.

Съемка на территории России и соседних стран (для наших целей) носит сезонный характер, поэтому в этом обновлении публикуются снимки, сделанные в 2020 году, — самые ранние — в начале апреля, самые новые — в конце октября.

Читать дальше
24 комментария
news,спутники
Технические изменения в статусах правок
Lobov Sergey
12 февраля 2021, 17:16

Всем привет!

В ближайшее время в процессе проверки правок в картографическом производстве произойдут плановые технические изменения. В ряде случаев эти изменения косвенно будут заметны народным картографам, прежде всего экспертам и модераторам.

Часть правок будет дольше оставаться с желтым флажком «Правка ожидает рассмотрения» перед тем как получить зеленый флажок «Правка одобрена». Это не значит, что путь правки до публикации становится более длинным. В реальности ряд проверок и сейчас может проходить уже после появления флажка «Правка одобрена».

Изменения не должны привести к статистически значимому изменению срока публикации правок в Яндекс.Картах. Некоторые народные картографы уже могли заметить подобное «поведение» своих правок в течение последних недель, в будущем таких правок будет больше, поэтому мы заранее хотим предупредить картографов, во избежание беспокойства и вопросов.

46 комментариев
интерфейс,news
Размещение точек организаций
Ivo Schenkenberg
15 февраля 2021, 15:06

Как оптимально размещать точки организаций в подобных ситуациях: строго соблюдать правило 3.6.1.3 или по возможности избегать конфликтов отображения, сдвигая часть иконок вглубь контура?

Читать дальше
12 комментариев
Добавление запретных зон на съёмку
Удалённый пользователь
15 февраля 2021, 19:08

Пользователь по разным причинам может не хотеть снимать определённые места, например когда он подъезжает к своему дому или работе. Предлагаю добавить возможность создавать каждому свои запретные зоны, где съёмка приостанавливается. Например, точка кругом определённого радиуса вокруг неё.

Читать дальше
22 комментария
приложение НЯК
Возможность отката действия у объектов растительности и гидрографии.
Удалённый пользователь
15 февраля 2021, 19:14

У всех линейных и других объектов присутствует инструмент «Отменить» (Ctrl+Z), а у контурных почему-то нет. Лично мне это очень сильно мешало и зачастую приходилось перерисовывать целый объект.

Читать дальше
12 комментариев
гидрография
Навигатор неправильно строит маршрут
Дивер
18 февраля 2021, 12:31

Коллеги, доброго дня!

Ко мне обратился пользователь с проблемой, что навигатор строит неправильный маршрут к адресу. На скриншоте видно, что маршрут строится со стороны Фонтанного переулка 4, а нужно с фасада дома Лазаревский проспект 97А (со стороны автобусной остановки). Предполагаю, что можно сдвинуть адреса к краю дома и тогда адрес станет ближе к нужной дороге. Но при таком раскладе может получиться так, что кто-то придет и переместит адрес на центр дома и снова будут проблемы с такси и прочими службами. Какие есть варианты решения проблемы?

https://n.maps.yandex.ru/-/CCUMzCV6cC

9 комментариев
навигатор,Яндекс.Навигатор
"Окна" в болотах
Ursus.maritim
20 февраля 2021, 10:51

Как правильно, и нужно ли вообще прорисовывать мелкие просветы в травяном покрове болота?

Читать дальше
10 комментариев
Знак 3.32 и запрещённый манёвр для грузовых ТС
fiend
23 февраля 2021, 14:05

Не первый раз сталкиваюсь с добавлением картографами запрещённого манёвра для грузовых ТС  на основании жалоб пользователей в местах установки знака 3.32. Например, при въездах на АЗС (https://n.maps.yandex.ru/-/CCUQQVFaHC). Возможно, это уже обсуждалось ранее, но на правилах (при беглом поиске) это никак не отразилось.
Вопрос: оправдано ли добавление запрещения движения для вообще всех грузовых ТС в данном случае?

Читать дальше
4 комментария
Спутниковый релиз 26.02.2021
Lobov Sergey
26 февраля 2021, 15:44

Всем привет!

На Яндекс.Картах — новый спутниковый релиз. Он охватил преимущественно регионы Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов России, также новые снимки получили Башкортостан, Камбарка в Удмуртии и шесть региональных центров в центре Европейской части России.

Читать дальше
10 комментариев
news,спутники
Снова о городских электричках
Сергей
26 февраля 2021, 17:01

Пришло время снова поднять вопрос об электричках в городах. Краткий обзор: в Москве работает МЦК и две линии МЦД (и в планах ещё три линии). В других городах электрички тоже постепенно развиваются.

Читать дальше
9 комментариев
железные дороги,метро,тоннели