Всё хорошее когда-нибудь заканчивается: вот и наш первый совред в солнечном Кувейте подошёл к концу. Словно буря в пустыне, он вихрем пролетел по карте, и оставил после себя более 17000 правок! В этом, по истине, празднике картографии приняли участие целых 59 пользователей. 27 из них только опробовали свои силы, отправив 100+ правок, а 11 человек сделали более 500 правок. Давайте посмотрим, как это было в деталях.
Добрый день! Народные картографы в очень больших количествах редактируют НЯК, и переодически у них появляются просьбы сотрудникам Яндекса по изменению правил редактирования. Здесь я собрал все недавние пожелания по редактированию НЯК, о которых я слышал, или которые обсуждают в чате.
Всем привет. Прошла неделя с момента старта совреда в Вичугском районе.
В связи с продолжающимся объединением Справочника и Народной карты за последнее время было много изменений в действующих Правилах картирования. Однако, у Справочника есть свои Правила относительно объектов-организаций (POI), которые в некоторых моментах могут противоречить Правилам НЯК; а ведь, если я верно понял, у Справочника приоритет на размещение информации на Яндекс.Картах. В этом посте будут рассмотрены некоторые правила НЯК и Справочника с целью их дальнейшей синхронизации между собой.
На Яндекс.Картах опубликован первый в 2021 году спутниковый релиз.
Съемка на территории России и соседних стран (для наших целей) носит сезонный характер, поэтому в этом обновлении публикуются снимки, сделанные в 2020 году, — самые ранние — в начале апреля, самые новые — в конце октября.
Всем привет!
В ближайшее время в процессе проверки правок в картографическом производстве произойдут плановые технические изменения. В ряде случаев эти изменения косвенно будут заметны народным картографам, прежде всего экспертам и модераторам.
Часть правок будет дольше оставаться с желтым флажком «Правка ожидает рассмотрения» перед тем как получить зеленый флажок «Правка одобрена». Это не значит, что путь правки до публикации становится более длинным. В реальности ряд проверок и сейчас может проходить уже после появления флажка «Правка одобрена».
Изменения не должны привести к статистически значимому изменению срока публикации правок в Яндекс.Картах. Некоторые народные картографы уже могли заметить подобное «поведение» своих правок в течение последних недель, в будущем таких правок будет больше, поэтому мы заранее хотим предупредить картографов, во избежание беспокойства и вопросов.
Пользователь по разным причинам может не хотеть снимать определённые места, например когда он подъезжает к своему дому или работе. Предлагаю добавить возможность создавать каждому свои запретные зоны, где съёмка приостанавливается. Например, точка кругом определённого радиуса вокруг неё.
Коллеги, доброго дня!
Ко мне обратился пользователь с проблемой, что навигатор строит неправильный маршрут к адресу. На скриншоте видно, что маршрут строится со стороны Фонтанного переулка 4, а нужно с фасада дома Лазаревский проспект 97А (со стороны автобусной остановки). Предполагаю, что можно сдвинуть адреса к краю дома и тогда адрес станет ближе к нужной дороге. Но при таком раскладе может получиться так, что кто-то придет и переместит адрес на центр дома и снова будут проблемы с такси и прочими службами. Какие есть варианты решения проблемы?
Не первый раз сталкиваюсь с добавлением картографами запрещённого манёвра для грузовых ТС на основании жалоб пользователей в местах установки знака 3.32. Например, при въездах на АЗС (https://n.maps.yandex.ru/-/CCUQQVFaHC). Возможно, это уже обсуждалось ранее, но на правилах (при беглом поиске) это никак не отразилось.
Вопрос: оправдано ли добавление запрещения движения для вообще всех грузовых ТС в данном случае?
Всем привет!
На Яндекс.Картах — новый спутниковый релиз. Он охватил преимущественно регионы Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов России, также новые снимки получили Башкортостан, Камбарка в Удмуртии и шесть региональных центров в центре Европейской части России.