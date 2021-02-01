Всем привет!

В ближайшее время в процессе проверки правок в картографическом производстве произойдут плановые технические изменения. В ряде случаев эти изменения косвенно будут заметны народным картографам, прежде всего экспертам и модераторам.

Часть правок будет дольше оставаться с желтым флажком «Правка ожидает рассмотрения» перед тем как получить зеленый флажок «Правка одобрена». Это не значит, что путь правки до публикации становится более длинным. В реальности ряд проверок и сейчас может проходить уже после появления флажка «Правка одобрена».

Изменения не должны привести к статистически значимому изменению срока публикации правок в Яндекс.Картах. Некоторые народные картографы уже могли заметить подобное «поведение» своих правок в течение последних недель, в будущем таких правок будет больше, поэтому мы заранее хотим предупредить картографов, во избежание беспокойства и вопросов.