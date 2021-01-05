Следующим этапом развития современных картографических сервисов, будет индивидуальный подход к каждому пользователю, связанный с возможность использовать широкий спектр индивидуальных фильтров картографического сервиса, гибко настроив получаемую для себя от него информацию, которая ему необходима.
Совред в сёлах Антоновка, Великие Цепцевичи, Нетреба, Чаква начался 17 декабря и длился 3 недели. В нём приняли участие 30 человек. Всего сделано 6655 правок, создано 5358 объектов (80,5%).
Поделитесь великой мудростью. Как объединить 2 контурных объекта в один, чтобы в итоге остался один объект, а не 2 наложенных друг на друга, как, например, здесь https://n.maps.yandex.ru/-/CCUIu4Gp-A?
Сейчас в составе какого-либо составного объекта (дороги, ж/д линии, района области, нитки транспорта и т. п.) пишется: <элементы: всего 1>, всего 2, 3, 4… и так до 20-ти. А если больше, то пишется: <элементы: более 20>. Предлагаю поднять планку до какого-нибудь большего числа, или хотя бы ввести промежуточные значения: «более 50», «более 100», «более 200».
Сейчас не совсем удобен первоначальный холодный старт программы. После инициализации GPS нужно ждать загрузки тайлов местности. Но если скорость интернет соединения медленная или связь вообще отсутствует, то это процесс затягивается вплоть до невозможности использования программы по назначению.
Предлагаю ограничить максимальное число, которое можно вписать в поле «Ограничение скорости», чтобы избежать случайных ошибок при сохранении. Взять предлагаю максимальное ограничение в мире. Интернет говорит, что на шоссе связывающие Милан и Неаполь разрешенная скорость 150 км\ч.
Сейчас, если открыть изображение в Чатах, то оно развернётся лишь в самом Чате, которое и без того мелкое. В итоге на скриншоте ничего не видно (того, что нужно увидеть). Предлагаю реализовать возможность открытия скриншота/фотографии на весь экран за пределами окошка чатов (например так, как это реализовано при открытии снимков местности или панорам).
Добрый день, уважаемые коллеги!
Предлагаю вам принять участие в совместном редактировании карты такой страны, как Кувейт. Dear foreign colleagues, this topic is about co-editing in Salmiya, Kuwait, please, do not hesistate to participate — use translators to read and write in comments.
Всем привет!
В Народной карте появилась новая раскраска для дорог: платные дороги. Атрибут «Платная» доступен для редактирования уже давно, а раскраски по нему не было. Исправляемся.
Здравствуйте!
Есть участки местности, на которых карты (подложка), по которым отрисовываются НЯК, представлены в безобразно низком разрешении. Такое качество было в прошлом веке. Во вложении — непригодная к отрисовке подложка.
Примите пожалуйста меры по заливке свежих спутниковых снимков в пригодном для работы качестве.
Спасибо!
Всем привет!
Приглашаю желающих порисовать посёлки Новописцово, Старая Вичуга и Каменка в Ивановской области.