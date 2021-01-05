Клуб Народной карты

январь 2021
Расширенное использование 3D моделей в Яндекс картах, гибкая оптимизация интерфейса Яндекс карт под конкретного пользователя, Археологические совреды. 
Удалённый пользователь
5 января 2021, 04:17

Следующим этапом развития современных картографических сервисов, будет индивидуальный подход к каждому пользователю, связанный с возможность использовать широкий спектр индивидуальных фильтров картографического сервиса, гибко настроив получаемую для себя от него информацию, которая ему необходима.

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17 комментариев
Итоги совреда в Антоновке
Котик
11 января 2021, 07:00

Совред в сёлах АнтоновкаВеликие ЦепцевичиНетребаЧаква начался 17 декабря и длился 3 недели. В нём приняли участие 30 человек. Всего сделано 6655 правок, создано 5358 объектов (80,5%).

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5 комментариев
Объединение контурных объектов
fiend
11 января 2021, 07:30

Поделитесь великой мудростью. Как объединить 2 контурных объекта в один, чтобы в итоге остался один объект, а не 2 наложенных друг на друга, как, например, здесь https://n.maps.yandex.ru/-/CCUIu4Gp-A?

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6 комментариев
Увеличение max.числа отображения элементов в составе какого-либо объекта
Удалённый пользователь
11 января 2021, 07:30

Сейчас в составе какого-либо составного объекта (дороги, ж/д линии, района области, нитки транспорта и т. п.) пишется: <элементы: всего 1>, всего 2, 3, 4… и так до 20-ти. А если больше, то пишется: <элементы: более 20>. Предлагаю поднять планку до какого-нибудь большего числа, или хотя бы ввести промежуточные значения: «более 50», «более 100», «более 200».

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4 комментария
нитки транспорта
Возможность скачивать карты местности/не удалять подгрузку карт
Удалённый пользователь
11 января 2021, 17:32

Сейчас не совсем удобен первоначальный холодный старт программы. После инициализации GPS нужно ждать загрузки тайлов местности. Но если скорость интернет соединения медленная или связь вообще отсутствует, то это процесс затягивается вплоть до невозможности использования программы по назначению.

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17 комментариев
приложение НЯК
ПешеВелоСовред
Удалённый пользователь
12 января 2021, 10:00

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34 комментария
совместные редактирования
Ограничить максимальное значение в поле "Ограничение скорости"
Удалённый пользователь
13 января 2021, 15:35

Предлагаю ограничить максимальное число, которое можно вписать в поле «Ограничение скорости», чтобы избежать случайных ошибок при сохранении. Взять предлагаю максимальное ограничение в мире. Интернет говорит, что на шоссе связывающие Милан и Неаполь разрешенная скорость 150 км\ч.

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7 комментариев
Скоростное ограничение,Ошибка,дороги
Разворачивание присланного фото/скриншота на весь экран
Удалённый пользователь
13 января 2021, 15:35

Сейчас, если открыть изображение в Чатах, то оно развернётся лишь в самом Чате, которое и без того мелкое. В итоге на скриншоте ничего не видно (того, что нужно увидеть). Предлагаю реализовать возможность открытия скриншота/фотографии на весь экран за пределами окошка чатов (например так, как это реализовано при открытии снимков местности или панорам).

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4 комментария
скриншот,экран
Глобальная ошибка НЯК - дубли наименования трасс с номером М-1, М-4, М7 и т.д.
Юрий
14 января 2021, 14:23

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51 комментарий
дорожные знаки,дороги,названия
Нужен Робот для исправления геометрии импорта внесенных роботом :-)
I'mBot Сергей
18 января 2021, 16:04

Ка бы это не банально звучало. Масло масляное:-)

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15 комментариев
Собачья площадка
vere.min
18 января 2021, 16:19

Как отмечать площадки для дрессировки собак? 

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3 комментария
дворовая инфраструктура
Первый совред в Кувейте
Алексеев Павел
19 января 2021, 09:00

Добрый день, уважаемые коллеги!
Предлагаю вам принять участие в совместном редактировании карты такой страны, как Кувейт. Dear foreign colleagues, this topic is about co-editing in Salmiya, Kuwait, please, do not hesistate to participate — use translators to read and write in comments.

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61 комментарий
совместные редактирования
Схемы помещений: барьеры на схемах и схемы вокзалов
Lobov Sergey
20 января 2021, 11:00

Всем привет!

Две новости для народных картографов, рисующих схемы помещений.

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17 комментариев
news,схемы помещений
Новое в редакторе НЯК: раскраска по платности дорог
Lobov Sergey
20 января 2021, 15:59

Всем привет!

В Народной карте появилась новая раскраска для дорог: платные дороги. Атрибут «Платная» доступен для редактирования уже давно, а раскраски по нему не было. Исправляемся.

9 комментариев
news,дороги,раскраски
Первый совред в Кувейте - промежуточные итоги.
Алексеев Павел
26 января 2021, 11:55

Пламенный привет участникам соревнований  СОВРЕДА в Кувейте и просто любопытным! Вот и пришло время подвести промежуточные итоги.

Добро пожаловать под кат!

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12 комментариев
совместные редактирования
Очень низкое разрешение карт для отрисовки НЯК
Андрей Викторович
27 января 2021, 11:33

Здравствуйте!
Есть участки местности, на которых карты (подложка), по которым отрисовываются НЯК, представлены в безобразно низком разрешении. Такое качество было в прошлом веке. Во вложении — непригодная к отрисовке подложка. 
Примите пожалуйста меры по заливке свежих спутниковых снимков в пригодном для работы качестве.
Спасибо!

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13 комментариев
Новый рекорд НЯК и юбиляры начала года
Мария
27 января 2021, 14:00

Всем привет!

Давно у нас не было постов с поздравлениями тех, кто побил свой личный рекорд по количеству правок. Давайте посмотрим внимательнее  на картографов, у которых начало этого года было ознаменовано достижением круглой цифры. 

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43 комментария
топ пользователей,news
Мысы
Сергей
28 января 2021, 16:11

Что такое мыс? Определение гласит, что это «участок суши, выдающийся острым углом в водное пространство». То есть, основное его свойство — заметно выдаваться в воду. Между тем, до недавнего времени, на Я.Картах мысы обозначались зачем-то горой.

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8 комментариев
гидрография
Совред в Новописцово, Старой Вичуге, Каменке.
vere.min
29 января 2021, 13:00

Всем привет! 

Приглашаю желающих порисовать посёлки Новописцово, Старая Вичуга и Каменка в Ивановской области. 

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12 комментариев
совместные редактирования