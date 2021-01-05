Сейчас, если открыть изображение в Чатах, то оно развернётся лишь в самом Чате, которое и без того мелкое. В итоге на скриншоте ничего не видно (того, что нужно увидеть). Предлагаю реализовать возможность открытия скриншота/фотографии на весь экран за пределами окошка чатов (например так, как это реализовано при открытии снимков местности или панорам).