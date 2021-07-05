Согласно правилам сервиса, установку светофоров для отображения на карте регулирует следующий пункт:
Всем привет!
Весной 2020 года, когда большое количество организаций было закрыто, мы просили народных картографов сообщать нам о подобных закрытиях, чтобы корректно отображать информацию о режиме работы в Картах.
Сейчас, во время новой волны эпидемии, в части регионов принимаются аналогичные меры: режим работы отдельных категорий организаций ограничивается на уровне нормативных актов городского, а чаще регионального масштаба.
Скоро будет два года, как стало возможным привязывать почтовые индексы к точкам. Однако, переход в соответствующий слой явно указывает, что данная механика полноценно не работает. В Орловской области, где живу, сколько-нибудь существенно индексы были проставлены только в областном центре. Что наиболее критично, адресные точки в нескольких районах города имели неверные индексы.
Добрый день, уважаемые коллеги!
Приглашаю вас принять участие в совместном редактировании минтаки Косур в маленькой, но очень гордой арабской стране Кувейт. Сразу обрисую: необходимо нанести на карту здания, создать улицы, прописать зданиям адреса, а также добавить основные объекты — школы, мечети, детские сады и магазины.
Всем привет. Недавно разрешили рисовать заборы в частной застройке.
Предлагаю снова запретить рисовать заборы в частной застройке. Причины:
1. Мусор (полнейший засор на карте).
2. Все заборы под 4 метра.
3. В моем поселке (57.048602, 63.734572) началась бурная заборная деятельность (каюсь, я тоже их рисовал) посмотрите на готовый результат: криво,косо.
4. Большинство (я еще не видел мнения ЗА по этим заборам) против рисования подобного
Возможно пропустил какой-то пункт, поправьте если так. Прошу всех картографов, которые прочитают данный пост написать свое мнение об этом. Спасибо
Приветствую всех, я столкнулся с проблемой. В Удмуртской Республике недавно отметили муниципальные образования. Сначала всё было как и везде по всей России муниципальные образования были объектом «район области», просто с подчинением к муниципальному району республики, который тоже является объектом «район области». Но, недавно решили всё переиначить и заменили у муниципального образования (поселения) «район области» на «именованную территорию». Как мне объяснили, что это сделали из-за того, что «район области» не может подчинятся «району области». Но почему же тогда, по всей стране так сделано, и уже лет 10 никто этого не изменяет, а именно в Удмуртии решили придумать что-то «новое». Я считаю эту правку некорректной, так как муниципальное образование это достаточно большая зона, и именованная территория никак не подходит к поселению. Именованная территория — подходит к небольшим территориям для обозначения какого-либо исторического места или же просто какой-либо не большой зоны, и т. д. К тому же муниципальное образование должно входить в состав адреса, а этого же не происходит из-за того, что его сделали «именованной территорией». Да даже в НЯК, в нижней чёрной графе, раньше логично писалось: Россия/Удмуртская Республика/Алнашский Район/Удмурт-Тоймобашское поселение, а сейчас же: Россия/Удмуртская Республика/Алнашский Район. Надеюсь вы прислушаетесь к моему мнению.
Приветствую всех, хочу заявить о достаточно большой проблеме. Хочу попросить добавить удмуртский язык. Он очень распространён и есть нужда переводить большое количество объектов на удмуртский язык, для этого приходится нажимать на графу «синоним, историческое», что не очень удобно. Уже добавлены такие языки, как: татарский, башкирский, чувашский и т. д. Удмуртский на равне с ними, но его по сей день нет. Прошу добавить, либо же известно, когда его добавят, можете оставить об этом комментарий.
Добрый день.
Подскажите, планируется ли отрисовка дорог в Англии?
На данный момент там страх и ужас просто после импорта.
Доброго времени суток.
Эта идея меня мучает уже не первый год. Почему же многие не довольны как водит у нас навигатор. Ай опять завёл неизвестно куда — фиг проедешь. Есть у меня один ответ, у наших дорог есть ещё один критерий не учитываемый нашим навигатором — Качество покрытия. От него же напрямую зависит проходимость дорог. Есть множество дорог в таком состоянии, что лучше сделать крюк, чем ехать по ней.
Всем привет!
Максимально подробная разметка карты сейчас является одним из главных приоритетов Яндекс.Карт в целом и Народной карты в частности.
Такая разметка все чаще предполагает выход в поля. Со спутникового снимка объекты часто не видны, а чтобы для конкретного участка местности были свежие зеркала, их нужно снять.
С учетом летнего сезона и хорошей (надеемся) погоды мы приглашаем народных картографов поучаствовать в Неделях картографических прогулок. Недели — потому что в этом раз мы сразу решили, что 7 дней, скорее всего, будет мало, и ориентируемся на двухнедельную продолжительность активности. Даже для того, чтобы изучить свой квартал с той детальностью, с какой его можно сейчас нанести на карту, может потребоваться не одна прогулка.
«Мы строили, строили, и, наконец, построили!» — минтаки Аль Косур и Аль Курейн в Кувейте дорисованы! Полностью завершено картирование основной области совреда, и почти полностью (адреса не успели добавить) — дополнительной. Огромнейшее спасибо всем участникам, вы настоящие герои! Статистика и сравнение «ДО-ПОСЛЕ» под катом этого поста.