Приветствую всех, я столкнулся с проблемой. В Удмуртской Республике недавно отметили муниципальные образования. Сначала всё было как и везде по всей России муниципальные образования были объектом «район области», просто с подчинением к муниципальному району республики, который тоже является объектом «район области». Но, недавно решили всё переиначить и заменили у муниципального образования (поселения) «район области» на «именованную территорию». Как мне объяснили, что это сделали из-за того, что «район области» не может подчинятся «району области». Но почему же тогда, по всей стране так сделано, и уже лет 10 никто этого не изменяет, а именно в Удмуртии решили придумать что-то «новое». Я считаю эту правку некорректной, так как муниципальное образование это достаточно большая зона, и именованная территория никак не подходит к поселению. Именованная территория — подходит к небольшим территориям для обозначения какого-либо исторического места или же просто какой-либо не большой зоны, и т. д. К тому же муниципальное образование должно входить в состав адреса, а этого же не происходит из-за того, что его сделали «именованной территорией». Да даже в НЯК, в нижней чёрной графе, раньше логично писалось: Россия/Удмуртская Республика/Алнашский Район/Удмурт-Тоймобашское поселение, а сейчас же: Россия/Удмуртская Республика/Алнашский Район. Надеюсь вы прислушаетесь к моему мнению.