Клуб Народной карты

июль 2021
Отрисовка светофоров по типам
Naruhodo
5 июля 2021, 13:02

Согласно правилам сервиса, установку светофоров для отображения на карте регулирует следующий пункт:
 

Читать дальше
6 комментариев
Завершение совреда в Куйбышевском районе.
Михаил Кондратьев
5 июля 2021, 14:11

Доброго здоровья, товарищи! Подошёл конец совреда в самом маленьком районе в Ростовской области.

Читать дальше
1 комментарий
совместные редактирования
Ограничения работы организаций: просим помочь с информацией
Lobov Sergey
5 июля 2021, 17:30

Всем привет!

Весной 2020 года, когда большое количество организаций было закрыто, мы просили народных картографов сообщать нам о подобных закрытиях, чтобы корректно отображать информацию о режиме работы в Картах.

Сейчас, во время новой волны эпидемии, в части регионов принимаются аналогичные меры: режим работы отдельных категорий организаций ограничивается на уровне нормативных актов городского, а чаще регионального масштаба.

Читать дальше
8 комментариев
news,организации
Почтовый индекс на уровне улицы населенного пункта
Удалённый пользователь
6 июля 2021, 05:21

Скоро будет два года, как стало возможным привязывать почтовые индексы к точкам. Однако, переход в соответствующий слой явно указывает, что данная механика полноценно не работает. В Орловской области, где живу, сколько-нибудь существенно индексы были проставлены только в областном центре. Что наиболее критично, адресные точки в нескольких районах города имели неверные индексы.

Читать дальше
15 комментариев
почта,улица,населенные пункты
Второй совред в Кувейте
Алексеев Павел
6 июля 2021, 09:00

Добрый день, уважаемые коллеги!
Приглашаю вас принять участие в совместном редактировании минтаки Косур в маленькой, но очень гордой арабской стране Кувейт. Сразу обрисую: необходимо нанести на карту здания, создать улицы, прописать зданиям адреса, а также добавить основные объекты — школы, мечети, детские сады и магазины.

Читать дальше
31 комментарий
совместные редактирования
Ещё один момент по наименованию парков и скверов
Дмитрий В.
7 июля 2021, 15:21

У нас в СПб много лет подряд был земельный участок, занятый под сквер.

Назывался «сад у Невы». Юридически это был ЗНОП, то есть территория зелёных насаждений общего пользования, юридически общедоступная для всех граждан по ЗК РФ и ГрК РФ.

Читать дальше
1 комментарий
растительность,правила
Проблема рисования границ и наименования некоторых парков в СПб
Дмитрий В.
7 июля 2021, 15:32

На примере Константиновского парка (резиденция Путина).

Есть такой Константиновский парк — все его знают. Общеизвестен, стало быть. Знают, где он, знают его примерные границы.

Читать дальше
1 комментарий
растительность,правила
Проблемы в рисовании и отображении заборов.
Михаил Кондратьев
8 июля 2021, 13:54

Здравствуйте, товарищи! Недавно правила рисования заборов изменили. Теперь мы рисуем различные декоративные заборы и заборы в частном секторе вдоль общедоступных дорог. Хотелось бы обсудить нюансы.

Читать дальше
21 комментарий
предложения по улучшению
Изменение атрибутов одного очень важного съезда
Сергей 1
12 июля 2021, 18:16

Считаю, что данный съезд должен иметь класс 1, а не класс 7, как он сейчас обозначен.

Читать дальше
7 комментариев
правила,дороги
где Временно там Постоянно!!!
I'mBot Сергей
13 июля 2021, 11:58

Всем доброго!
Предлагаю обсудить проблему с внесением данных с временных знаков на карту.

Читать дальше
16 комментариев
Заборы в частных кварталах как мусор на карте
Роман Чиянов
14 июля 2021, 16:18

Всем привет. Недавно разрешили рисовать заборы в частной застройке.

Предлагаю снова запретить рисовать заборы в частной застройке. Причины:

1. Мусор (полнейший засор на карте).

2.  Все заборы под 4 метра.

3. В моем поселке (57.048602, 63.734572) началась бурная заборная деятельность (каюсь, я тоже их рисовал) посмотрите на готовый результат: криво,косо. 

4. Большинство (я еще не видел мнения ЗА по этим заборам) против рисования подобного

Возможно пропустил какой-то пункт, поправьте если так. Прошу всех картографов, которые прочитают данный пост написать свое мнение об этом. Спасибо

44 комментария
заборы
Промежуточные итога совреда в Кувейте
Алексеев Павел
16 июля 2021, 12:13

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Больше недели длился Второй Кувейтский Совред, пришло время подвести некоторые итоги. Тут можно ознакомиться со статистикой.

Читать дальше
3 комментария
совместные редактирования
Проблема с тупиками на территориях ИЖС, СНТ и т.п.
Дмитрий В.
16 июля 2021, 12:14

Есть правило картирования 3.3.1.1.5. «Детальность отрисовки дорожной сети не должна быть избыточна. Например, не следует рисовать подъезды к каждому дому в частной застройке: ВИЗУАЛЬНЫЙ ПРИМЕР».

Читать дальше
14 комментариев
Спорный момент с муниципальным образованием.
Mixer
16 июля 2021, 12:25

Приветствую всех, я столкнулся с проблемой. В Удмуртской Республике недавно отметили муниципальные образования. Сначала всё было как и везде по всей России муниципальные образования были объектом «район области», просто с подчинением к муниципальному району республики, который тоже является объектом «район области». Но, недавно решили всё переиначить и заменили у муниципального образования (поселения) «район области» на «именованную территорию». Как мне объяснили, что это сделали из-за того, что «район области» не может подчинятся «району области». Но почему же тогда, по всей стране так сделано, и уже лет 10 никто этого не изменяет, а именно в Удмуртии решили придумать что-то «новое». Я считаю эту правку некорректной, так как муниципальное образование это достаточно большая зона, и именованная территория никак не подходит к поселению. Именованная территория — подходит к небольшим территориям для обозначения какого-либо исторического места или же просто какой-либо не большой зоны, и т. д. К тому же муниципальное образование должно входить в состав адреса, а этого же не происходит из-за того, что его сделали «именованной территорией». Да даже в НЯК, в нижней чёрной графе, раньше логично писалось: Россия/Удмуртская Республика/Алнашский Район/Удмурт-Тоймобашское поселение, а сейчас же: Россия/Удмуртская Республика/Алнашский Район. Надеюсь вы прислушаетесь к моему мнению.

Читать дальше
6 комментариев
муниципальное деление,муниципальное образование,поселение,район области,именованная территория,удмуртия
Добавление удмуртского языка
Mixer
16 июля 2021, 12:25

Приветствую всех, хочу заявить о достаточно большой проблеме. Хочу попросить добавить удмуртский язык. Он очень распространён и есть нужда переводить большое количество объектов на удмуртский язык, для этого приходится нажимать на графу «синоним, историческое», что не очень удобно. Уже добавлены такие языки, как: татарский, башкирский, чувашский и т. д. Удмуртский на равне с ними, но его по сей день нет. Прошу добавить, либо же известно, когда его добавят, можете оставить об этом комментарий.

Читать дальше
27 комментариев
язык,удмуртский язык
Дороги в Англии
R39
20 июля 2021, 12:38

Добрый день.

Подскажите, планируется ли отрисовка дорог в Англии?

На данный момент там страх и ужас просто после импорта.

47 комментариев
Обновление спутниковых снимков: 20-07-2021
Lobov Sergey
20 июля 2021, 15:24

Всем привет!

На Яндекс.Картах — очередной спутниковый релиз, затронувший сразу семь стран.

Читать дальше
16 комментариев
news,спутники
Рейтинг качества покрытия дорог
Тёма Вязин
21 июля 2021, 13:02

Доброго времени суток.

Эта идея меня мучает уже не первый год. Почему же многие не довольны как водит у нас навигатор. Ай опять завёл неизвестно куда — фиг проедешь. Есть  у меня один ответ, у наших дорог есть ещё один критерий не учитываемый нашим навигатором — Качество покрытия. От него же напрямую зависит проходимость дорог. Есть множество дорог в таком состоянии, что лучше сделать крюк, чем ехать по ней.

Читать дальше
42 комментария
Недели картографических прогулок на НЯК
Lobov Sergey
22 июля 2021, 11:59

Всем привет!

Максимально подробная разметка карты сейчас является одним из главных приоритетов Яндекс.Карт в целом и Народной карты в частности.

Такая разметка все чаще предполагает выход в поля. Со спутникового снимка объекты часто не видны, а чтобы для конкретного участка местности были свежие зеркала, их нужно снять.

С учетом летнего сезона и хорошей (надеемся) погоды мы приглашаем народных картографов поучаствовать в Неделях картографических прогулок. Недели — потому что в этом раз мы сразу решили, что 7 дней, скорее всего, будет мало, и ориентируемся на двухнедельную продолжительность активности. Даже для того, чтобы изучить свой квартал с той детальностью, с какой его можно сейчас нанести на карту, может потребоваться не одна прогулка.

Читать дальше
66 комментариев
news,Недели картографических прогулок,совместные редактирования
Итоге второго кувейтского совреда
Алексеев Павел
26 июля 2021, 07:00

«Мы строили, строили, и, наконец, построили!» — минтаки Аль Косур и Аль Курейн в Кувейте дорисованы! Полностью завершено картирование основной области совреда, и почти полностью (адреса не успели добавить) — дополнительной. Огромнейшее спасибо всем участникам, вы настоящие герои! Статистика и сравнение «ДО-ПОСЛЕ» под катом этого поста.

Читать дальше
13 комментариев