Всем привет!

На Народной карте — две небольшие доработки.

1. Продолжаем делать более удобным заполнение номеров квартир. Теперь можно внести как диапазон следующие последовательности номеров:

· Диапазон вида 2.1-2.5 дает на выходе последовательность квартир 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

· Диапазон квартир вида 1А-5А дает на выходе последовательность квартир 1А, 2А, 3А, 4А, 5А

Такая нумерация встречается не очень часто, тем не менее, подобные случаи далеко не единичны. В обратной связи от народных картографов после запуска квартирных диапазонов похожие примеры встречались не раз.

2. В «Дополнительных инструментах» появился флажок «Режим притяжения полигонов при сохранении», который включает режим улучшенного снеппинга для простых контуров (здания, территории, помещения на уровнях схем помещений). В первую очередь этот режим актуален для тех, кто рисует схемы помещений, поскольку позволяет заметно сократить число «щелей» при рисовании смежных помещений.

Режим пока является отключаемым, поскольку в некоторых редких случаях при работе с большими полигональными объектами работает не очень эффективно. Тем не менее, для подавляющего числа народных картографов удобнее будет единоразово включить этот флажок.