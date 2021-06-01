Доброго всем!
Имеем адрес по росреестру: СНТ «Прессовщик», улица № 13, участок № 1310, а в простонародии идет просто 10
ставить оба адреса или как быть (на заборах написано сокращенное название)
Всем привет!
На Народной карте — две небольшие доработки.
1. Продолжаем делать более удобным заполнение номеров квартир. Теперь можно внести как диапазон следующие последовательности номеров:
· Диапазон вида 2.1-2.5 дает на выходе последовательность квартир 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
· Диапазон квартир вида 1А-5А дает на выходе последовательность квартир 1А, 2А, 3А, 4А, 5А
Такая нумерация встречается не очень часто, тем не менее, подобные случаи далеко не единичны. В обратной связи от народных картографов после запуска квартирных диапазонов похожие примеры встречались не раз.
2. В «Дополнительных инструментах» появился флажок «Режим притяжения полигонов при сохранении», который включает режим улучшенного снеппинга для простых контуров (здания, территории, помещения на уровнях схем помещений). В первую очередь этот режим актуален для тех, кто рисует схемы помещений, поскольку позволяет заметно сократить число «щелей» при рисовании смежных помещений.
Режим пока является отключаемым, поскольку в некоторых редких случаях при работе с большими полигональными объектами работает не очень эффективно. Тем не менее, для подавляющего числа народных картографов удобнее будет единоразово включить этот флажок.
Всем привет!
Сегодня на Яндекс.Картах — очередной спутниковый релиз. Общая площадь обновлённых снимков — 75 тысяч км2, а география весьма широка: от Калининграда (вернее его окрестностей) до Хабаровска и Владивостока, и от Ханты-Мансийска (вернее, опять же, его окрестностей) до Тбилиси, Еревана и Баку.
Всем привет!
Схемы помещений на Народной карте уже давно стали привычной реальностью. Схемы есть у большинства крупных торговых центров в России и у многих — в соседних странах. Схемы помещений имеют, стараниями народных картографов, сотни небольших ТЦ, десятками исчисляются уже и схемы транспортных объектов.
Таким образом, доля организаций, расположенных на карте именно на схемах помещений, постоянно растет.
До сегодняшнего дня для редактирования схем помещений необходимы были специальные права, которые мы выдавали тем, кто хотел отрисовать новую схему. Сейчас мы начинаем постепенно менять эту ситуацию, расширяя возможности редактирования схем помещений для большего числа народных картографов.
Первый (но не последний) шаг в этом направлении: появление сегодня у экспертов в слое «Места» возможности создавать и редактировать организации на схемах.
Нормы именования и атрибутирования собственно организаций на схемах не отличаются от «обычных» объектах слоя, но хочется обратить внимание на то, что есть отдельные категории, а также есть две группы категорий, «Информация» и «Инфраструктура», которые используются только на схемах помещений.
Подробнее о редактировании схем помещений можно почитать в соответствующем разделе Правил.
Обращаем внимание, что для рисования новой схемы помещений по прежнему нужно подать новую заявку.
Доброй ночи, коллеги,
Хочу задать вопрос про допустимость отрисовки элементов значимых площадей 10 классом, согласно комплексному архитектурному плану, либо фактическому оформлению.
Допустимо ли это на достопримечательных объектах, в рамках принципа информативности, в случае, если не нарушается связность графа и не беднеет маршрутизация?
Всем привет!
На Яндекс.Картах — очередное обновление спутниковых снимков. В этот раз все новинки — на территории России.
Общая площадь релиза не очень велика, чуть больше 26 тысяч км2, но география достаточно обширна — это 23 региона от Тверской области до Приморского края. Наибольшее количество новых снимков получили Красноярский край и Московская область — примерно по 4 000 км2.
В германских городах есть мелкие и крупные улицы, как и везде. Но крупные, в отличие от наших, на карте размечены не только основной трассой, как в бывшем СССР, но отмечены все внутридворовые проезды как части этих улиц. А именно те проезды, по которым стоят дома с адресами по этой улице.
Здравствуйте, уважаемые картографы, модераторы и новички! Приглашаю Вас на совред в Куйбышевском районе Ростовской области.
В поле «Доступен для» задаётся доступность участка дороги для транспортных средств (ТС) и пешеходов. Значение атрибута определяется возможностью проезда по участку дороги на различных видах транспортных средств (ТС) или прохода по нему пешком. Транспортная доступность для всех ТС определяется при этом не физической возможностью проехать по дороге, а ПДД и дорожными знаками. Исключения из этого правила: доступность для общественного транспорта и велосипедов, а также доступность изолированных сетей дорог в труднодоступных поселениях.