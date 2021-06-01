Клуб Народной карты

июнь 2021
Написание адреса
I'mBot Сергей
1 июня 2021, 11:44

Доброго всем!

Имеем адрес по росреестру: СНТ «Прессовщик», улица № 13, участок № 1310, а в простонародии идет просто 10
ставить оба адреса или как быть (на заборах написано сокращенное название)

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24 комментария
Овощехранилище
Максим
2 июня 2021, 09:32

Как отметить овощехранилище? Как гаражи? Фактически это небольшие сарайки.

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11 комментариев
Редактор НЯК: небольшие доработки
Lobov Sergey
2 июня 2021, 18:42

Всем привет!

На Народной карте — две небольшие доработки.

1.       Продолжаем делать более удобным заполнение номеров квартир. Теперь можно внести как диапазон следующие последовательности номеров:

·         Диапазон вида 2.1-2.5 дает на выходе последовательность квартир 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

·         Диапазон квартир вида 1А-5А дает на выходе последовательность квартир 1А, 2А, 3А, 4А, 5А

Такая нумерация встречается не очень часто, тем не менее, подобные случаи далеко не единичны. В обратной связи от народных картографов после запуска квартирных диапазонов похожие примеры встречались не раз.

2.       В «Дополнительных инструментах» появился флажок «Режим притяжения полигонов при сохранении», который включает режим улучшенного снеппинга для простых контуров (здания, территории, помещения на уровнях схем помещений). В первую очередь этот режим актуален для тех, кто рисует схемы помещений, поскольку позволяет заметно сократить число «щелей» при рисовании смежных помещений.

Режим пока является отключаемым, поскольку в некоторых редких случаях при работе с большими полигональными объектами работает не очень эффективно. Тем не менее, для подавляющего числа народных картографов удобнее будет единоразово включить этот флажок.

13 комментариев
news,квартиры,подъезды, интерфейс
Синхронизация геометрий на схемах помещений
Lobov Sergey
7 июня 2021, 15:30

Всем привет!

Сегодня мы анонсируем инструмент, который пригодится тем, кто рисует схемы помещений на Народной карте.

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6 комментариев
news,схемы помещений, интерфейс
Первый железнодорожный совред
Vovan244
8 июня 2021, 09:16

Как любитель всего, что ездит на рельсах, предлагаю провести вот такой вот интересный совред исключительно на эту тематику. Думаю, среди картографов однозначно есть тоже мои единомышленники,

А почему бы и да, как говорится.

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59 комментариев
совместные редактирования
Спутниковый релиз 08.06.2021
Lobov Sergey
8 июня 2021, 18:43

Всем привет!

Сегодня на Яндекс.Картах — очередной спутниковый релиз. Общая площадь обновлённых снимков — 75 тысяч км2, а география весьма широка: от Калининграда (вернее его окрестностей) до Хабаровска и Владивостока, и от Ханты-Мансийска (вернее, опять же, его окрестностей) до Тбилиси, Еревана и Баку.

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13 комментариев
news,спутники
Редактирование организаций на схемах помещений для экспертов
Lobov Sergey
9 июня 2021, 16:02

Всем привет!

Схемы помещений на Народной карте уже давно стали привычной реальностью. Схемы есть у большинства крупных торговых центров в России и у многих — в соседних странах. Схемы помещений имеют, стараниями народных картографов, сотни небольших ТЦ, десятками исчисляются уже и схемы транспортных объектов.

Таким образом, доля организаций, расположенных на карте именно на схемах помещений, постоянно растет.

До сегодняшнего дня для редактирования схем помещений необходимы были специальные права, которые мы выдавали тем, кто хотел отрисовать новую схему. Сейчас мы начинаем постепенно менять эту ситуацию, расширяя возможности редактирования схем помещений для большего числа народных картографов.

Первый (но не последний) шаг в этом направлении: появление сегодня у экспертов в слое «Места» возможности создавать и редактировать организации на схемах.

Нормы именования и атрибутирования собственно организаций на схемах не отличаются от «обычных» объектах слоя, но хочется обратить внимание на то, что есть отдельные категории, а также есть две группы категорий, «Информация» и «Инфраструктура», которые используются только на схемах помещений.

Подробнее о редактировании схем помещений можно почитать в соответствующем разделе Правил.

Обращаем внимание, что для рисования новой схемы помещений по прежнему нужно подать новую заявку.

6 комментариев
news,схемы помещений
Завершение первого железнодорожного совреда
Vovan244
11 июня 2021, 13:38

Чтож, основная часть работ была сделана таки в китайские сроки =)

Почти все станции блестят паутиной путей и нитями подъездных путей и это несмотря на малое количество участвовавших. Пора подводить итоги: 

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8 комментариев
совместные редактирования
Вопрос про допустимость отрисовки элементов значимых площадей 10 классом
�🌍🌏 Constantinidis
15 июня 2021, 07:00

Доброй ночи, коллеги,

Хочу задать вопрос про допустимость отрисовки элементов значимых площадей 10 классом, согласно комплексному архитектурному плану, либо фактическому оформлению.

Допустимо ли это на достопримечательных объектах, в рамках принципа информативности, в случае, если не нарушается связность графа и не беднеет маршрутизация? 

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9 комментариев
площадь,достопримечательность,тротуары,правила,дороги
Объекты на карте, заблокированные для редактирования
Иван Букланов
15 июня 2021, 08:00

Коллеги, добрый день!

На Карте встречаются заблокированные для редактирования объекты. Это делает невозможным редактирование привязанных к ним объектов.

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17 комментариев
Заблокированные объекты
АЗС
I'mBot Сергей
15 июня 2021, 09:00

Доброго всем! 

          Предлагаю добавить в точку АЗС наличие видов топлива

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4 комментария
История одного картографа: sagel1805
Umr25
16 июня 2021, 11:30

Привет, друзья!

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4 комментария
история одного картографа
Спутниковый релиз 21.06.2021
Lobov Sergey
21 июня 2021, 16:30

Всем привет!

На Яндекс.Картах — очередное обновление спутниковых снимков. В этот раз все новинки — на территории России.

Общая площадь релиза не очень велика, чуть больше 26 тысяч км2, но география достаточно обширна — это 23 региона от Тверской области до Приморского края. Наибольшее количество новых снимков получили Красноярский край и Московская область — примерно по 4 000 км2.

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17 комментариев
news,спутники
Внутридворовые проезды как улицы в Германии
lukdmi ✈
23 июня 2021, 14:25

В германских городах есть мелкие и крупные улицы, как и везде. Но крупные, в отличие от наших, на карте размечены не только основной трассой, как в бывшем СССР, но отмечены все внутридворовые проезды как части этих улиц. А именно те проезды, по которым стоят дома с адресами по этой улице.Лихтенбергер-штрассе в Берлине

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5 комментариев
улица
Курортные НП
I'mBot Сергей
23 июня 2021, 18:43

Доброго всем!
Предлагаю проголосовать за принятие решения о закупке (заказе) зимне-весенних спутниковых снимков курортных населенных пунктов (Черноморского побережья) в более качественном разрешении (большем зумме).

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14 комментариев
Совред в Куйбышевском районе (Ростовская область).
Михаил Кондратьев
24 июня 2021, 12:26

Здравствуйте, уважаемые картографы, модераторы и новички! Приглашаю Вас на совред в Куйбышевском районе Ростовской области. 

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совместные редактирования
Новое в редакторе НЯК: скамейки, беседки, мангалы
Lobov Sergey
24 июня 2021, 15:40

Всем привет!

Сегодня на Народной карте появилась возможность рисовать три новых типа объектов в слое Места.

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111 комментариев
места,news,категории
3.3.2.3
R39
25 июня 2021, 10:40

В поле «Доступен для» задаётся доступность участка дороги для транспортных средств (ТС) и пешеходов. Значение атрибута определяется возможностью проезда по участку дороги на различных видах транспортных средств (ТС) или прохода по нему пешком. Транспортная доступность для всех ТС определяется при этом не физической возможностью проехать по дороге, а ПДД и дорожными знаками. Исключения из этого правила: доступность для общественного транспорта и велосипедов, а также доступность изолированных сетей дорог в труднодоступных поселениях.

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38 комментариев
Новые панорамы Махачкалы
Lobov Sergey
25 июня 2021, 17:11

Всем привет!

Вчера на Яндекс.Картах опубликованы первая съемка панорам 2021 года.

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2 комментария
news,панорамы
Промежуточные итоги совреда в Куйбышевском районе.
Михаил Кондратьев
28 июня 2021, 16:07

Здравствуйте, товарищи! Прошла первая неделя совреда в Куйбышевском районе. И поэтому можно подвести промежуточные итоги.

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4 комментария
совместные редактирования