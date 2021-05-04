Всем привет!
Сегодня на Яндекс.Картах в очередной раз обновились спутниковые снимки.
Релиз оказался большой как по площади (более 96 тысяч км2), так и по географическому охвату: 38 регионов России во всех федеральных округах и 2 области Казахстана.
Ситуация. Только что вышло постановление о возвращении исторического названия (от переименования юридически не отличается) одной из улиц Санкт-Петербурга. В итоге по Правилам картирования сейчас у этой улицы есть четыре «официальных» названия, а ещё вчера было три: это старое название на трёх языках (рус., англ, укр.) и новое, только что внесённое модератором по территории.
Всем привет!
Полтора месяца назад на Народной карте появилась возможность заполнять номера квартир у подъездов. И, как это всегда бывает с новыми сущностями на сервисе, мы получили немало обратной связи и пожеланий по улучшению интерфейса заполнения номеров квартир.
Сегодня делаем первые шаги по улучшению работы с квартирами.
Всем привет!
Вопрос взаимодействия НЯК и Справочника, в частности, обработки Справочником фидбека на организации, традиционно, непростой.
Сейчас команда Справочника активно работает над улучшением качества обработки фидбека (здесь речь не только о правках в Народной карте, но в целом о фидбеке, получаемом от пользователей по разным каналам).
Всем привет!
Я снова публикую историю одного картографа, которая так же опубликована в группе во ВКонтакте Блог|Народная карта. Интервью мне согласился дать Серёга Вив. Мне кажется получилось очень даже интересно :)
Всем привет! Предлагаю вам поучаствовать в совреде по городу Апшеронск.
Всем привет!
Вот и прошли 3 дня с момента старта совреда в городе Апшеронск.
Обсуждаем карточку из Яборда:
Предлагаю разрешить рисовать на карте капитальные въездные знаки в различные учреждения, например санатории. Они являются хорошими ориентирами на местности. Ссылка