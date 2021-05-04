Клуб Народной карты

май 2021
Спутниковый релиз 04.05.2021
Lobov Sergey
4 мая 2021, 16:54

Всем привет!
Сегодня на Яндекс.Картах в очередной раз обновились спутниковые снимки.

Релиз оказался большой как по площади (более 96 тысяч км2), так и по географическому охвату: 38 регионов России во всех федеральных округах и 2 области Казахстана.

Читать дальше
22 комментария
news,спутники
Несколько неофициальных используемых гидронимов (наименований объектов рельефа)
Дмитрий В.
10 мая 2021, 12:00

Самое интересное, нижеследующая проблема может возникнуть не у любого народного картографа, а только у «специалиста», который обладает максимумом всей информации по объекту. Типа меня :)

Читать дальше
14 комментариев
"Официальные" названия улиц на негосударственном языке.
Дмитрий В.
10 мая 2021, 12:06

Ситуация. Только что вышло постановление о возвращении исторического названия (от переименования юридически не отличается) одной из улиц Санкт-Петербурга. В итоге по Правилам картирования сейчас у этой улицы есть четыре «официальных» названия, а ещё вчера было три: это старое название на трёх языках (рус., англ, укр.) и новое, только что внесённое модератором по территории.

Читать дальше
9 комментариев
Квартирные диапазоны: изменения интерфейса
Lobov Sergey
13 мая 2021, 15:42

Всем привет!

Полтора месяца назад на Народной карте появилась возможность заполнять номера квартир у подъездов. И, как это всегда бывает с новыми сущностями на сервисе, мы получили немало обратной связи и пожеланий по улучшению интерфейса заполнения номеров квартир.

Сегодня делаем первые шаги по улучшению работы с квартирами.

Читать дальше
11 комментариев
news,подъезды, интерфейс
Новое в редакторе НЯК. Служебные входы
Lobov Sergey
13 мая 2021, 15:44

Еще одно небольшое нововведение на сервисе также касается категории Входы в здание. У подъездов появился новый атрибут «Тип», для которого по умолчанию выставлено значение «Основной», но можно выбрать значение «Служебный».

Читать дальше
27 комментариев
news, интерфейс,подъезды
Полевые/лесные дороги vs Дороги минимальной значимости
Дмитрий В.
14 мая 2021, 04:47

Проехал по дачной местности. Чётко увидел, что в моей местности есть минимум два визуальных класса дорог вне населённого пункта:

Читать дальше
16 комментариев
Опрос: обработка Справочником фидбека на организации
Lobov Sergey
14 мая 2021, 12:00

Всем привет!

Вопрос взаимодействия НЯК и Справочника, в частности, обработки Справочником фидбека на организации, традиционно, непростой.

Сейчас команда Справочника активно работает над улучшением качества обработки фидбека (здесь речь не только о правках в Народной карте, но в целом о фидбеке, получаемом от пользователей по разным каналам). 

Читать дальше
31 комментарий
news,опрос,Справочник,организации
Доработка системы квартир в домах.
Артемий Данилин
17 мая 2021, 11:15

Здравствуйте,  я заметил, что не особо давно появилась возможность добавить квартиры в здания. Я предлагаю это существенно переработать.

Читать дальше
9 комментариев
здания,квартиры,доработка
Страсти по ребру (участку улицы)
Дмитрий В.
17 мая 2021, 14:43

Объекты УДС

Читать дальше
8 комментариев
История одного картографа: серёга вив
Роман Чиянов
17 мая 2021, 15:00

Всем привет! 

Я снова публикую историю одного картографа, которая так же опубликована в группе во ВКонтакте Блог|Народная карта. Интервью мне согласился дать Серёга Вив. Мне кажется получилось очень даже интересно :)

Читать дальше
11 комментариев
история одного картографа
Как я стал рисовать в Народной карте
Yran
17 мая 2021, 17:37

                                                                               Это не скучно!!!

Однажды я просто случайно узнал о Народных картах и решил зайти посмотреть, что это такое. Если со стороны это кажется скучным, то это не так… 
 

Читать дальше
6 комментариев
Город рядом с горами
Удалённый пользователь
18 мая 2021, 18:20

Всем привет! Предлагаю вам поучаствовать в совреде по городу Апшеронск.

 

Читать дальше
10 комментариев
совместные редактирования
Локальное расширение на пересечении дорог. Съезды в разные стороны.
Дмитрий В.
19 мая 2021, 11:02

В моём дворе есть интересная точка. 60.041115, 30.423936

Читать дальше
7 комментариев
Город рядом с горами. Промежуточные итоги
Удалённый пользователь
21 мая 2021, 18:30

Всем привет!

 Вот и прошли 3 дня с момента старта совреда в городе Апшеронск.

Читать дальше
4 комментария
совместные редактирования
Обсуждение необходимости восстановления функции "объединение полигональных объектов"
Удалённый пользователь
25 мая 2021, 11:45

Обсуждаем карточку из Яборда:

Объединение объектов

Читать дальше
12 комментариев
предложения по улучшению
Въездной знак в санаторий
Сергей
25 мая 2021, 11:48

Предлагаю разрешить рисовать на карте капитальные въездные знаки в различные учреждения, например санатории. Они являются хорошими ориентирами на местности. Ссылка

6 комментариев
места,достопримечательности
Город рядом с горами. Итоги совреда.
Удалённый пользователь
25 мая 2021, 12:04

Пора подвести итоги совреда.

Читать дальше
6 комментариев
совместные редактирования