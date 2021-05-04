Всем привет!

Полтора месяца назад на Народной карте появилась возможность заполнять номера квартир у подъездов. И, как это всегда бывает с новыми сущностями на сервисе, мы получили немало обратной связи и пожеланий по улучшению интерфейса заполнения номеров квартир.

Сегодня делаем первые шаги по улучшению работы с квартирами.