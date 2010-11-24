Клуб Рекламной сети Яндекса

ноябрь 2010
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zavela
24 ноября 2010, 15:00

Это официальный клуб Рекламной Сети Яндекса.

Клуб — это удобный способ быть в курсе новостей сервиса, следить за нашими исследованиями и узнавать о том, как зарабатывать с РСЯ больше.

Здесь можно общаться с командой РСЯ и другими участниками, создавать новые темы для обсуждения, делиться своим опытом работы с рекламной сетью, задавать вопросы, высказывать мнения и предложения.

Если вы не хотите публично обсуждать свой вопрос или для его решения требуется персональная информация о вас или вашем сайте, стоит обратиться в службу поддержки. Либо можно посмотреть ответ в Помощи.

Возможно, еще вам пригодится:  Виджет РСЯ Правила участия в РСЯ

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Исследование эффективности рекламных блоков
zavela
29 ноября 2010, 13:11

Мы регулярно собираем и анализируем статистику по рекламной сети и хотим поделиться наиболее интересными результатами. Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию исследование, которое мы провели, чтобы узнать, действительно ли эффективность рекламных блоков зависит от их вида и расположения.

Вид блока — это первое что выбирает партнер в конструкторе кода. Конечно, во многом этот выбор ограничен рекламным местом, но, как правило, всегда есть из чего выбрать.



 


Для начала посмотрим, какие блоки в Рекламной сети оказались самыми популярными:

вертикальный
горизонтальный
плоский

(45% показов)
 (23% показов)
 (9% показов)







Но при исследовании эффективности блоков выяснилось, что Плоский блок, которым пренебрегают многие партнеры РСЯ, работает существенно лучше двух остальных. На объявления плоского блока кликают в 2 раза чаще, чем на среднее объявление по сети:


Например, если вы выбираете между плоским и горизонтальным блоками из двух объявлений, которые примерно одинаковы по занимаемой площади — стоит выбрать плоский. Ведь его CTR выше, чем у горизонтального почти в 1,5 раза.


Плоский блок (CTR блока — 1,22):




Горизонтальный блок (CTR блока — 0,79):




Фиксированные блоки


Если вам не подходят блоки с резиновой версткой, оптимальным выбором из фиксированных блоков будут блоки следующих размеров:


  • Вертикальные: 160х600, 240х400

  • Квадратный: 300х300,

  • Горизонтальный: 728х90

Эти блоки показали лучший CTR по сравнению с аналогичными блоками фиксированных размеров.



CTR блока






Главный вывод, который мы сделали в результате этого исследования, — даже незначительное изменение положения блока на странице может заметно увеличить CTR объявлений, а значит, и ваши доходы от участия в Рекламной сети Яндекса.


Мы продолжим изучать опыт наших партнёров и будем делиться с вами наиболее интересными находками. Но конечно, наши наблюдения строятся на обобщённых данных по всей сети, в то время как каждый сайт — уникален. Проводите свои собственные эксперименты и делитесь результатами с нами.


88 комментариев
рекламные блоки,Исследования
Размещение рекламы из сети РСЯ на поддоменах
artemtudinov
29 ноября 2010, 23:37
Друзья, подскажите, рекламная сеть "открыта" на доменное имя-сайт, а можно ли использовать данные рекламные носители рекламной сети на поддоменах: блогах, формах этого же сайта: forum.имясайта.ру, имясайта.ру/blogs и тд?!
12 комментариев
Горизонтальный блок поисковой рекламы Яндекс.Маркет
vblizimetro
29 ноября 2010, 23:38
На данный момент возможности представления рекламных блоков Маркета значительно уступают блокам Директа для Тематической рекламы.

1. Планируется ли добавление горизонтального вида для поискового блока Яндекс.Маркет (в тематическом блоке Яндекс.Маркета такой вид есть)

2. Планируется ли добавления изображений рекламируемых товаров - они могут значительно поднять CTR

Спасибо!
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