Мы регулярно собираем и анализируем статистику по рекламной сети и хотим поделиться наиболее интересными результатами. Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию исследование, которое мы провели, чтобы узнать, действительно ли эффективность рекламных блоков зависит от их вида и расположения.





Вид блока — это первое что выбирает партнер в конструкторе кода. Конечно, во многом этот выбор ограничен рекламным местом, но, как правило, всегда есть из чего выбрать.





Для начала посмотрим, какие блоки в Рекламной сети оказались самыми популярными:Но при исследовании эффективности блоков выяснилось, что, которым пренебрегают многие партнеры РСЯ, работает существенно лучше двух остальных. На объявления плоского блока кликают в 2 раза чаще, чем на среднее объявление по сети:

Например, если вы выбираете между плоским и горизонтальным блоками из двух объявлений, которые примерно одинаковы по занимаемой площади — стоит выбрать плоский. Ведь его CTR выше, чем у горизонтального почти в 1,5 раза.

Плоский блок (CTR блока — 1,22):

Горизонтальный блок (CTR блока — 0,79):

Фиксированные блоки

Если вам не подходят блоки с резиновой версткой, оптимальным выбором из фиксированных блоков будут блоки следующих размеров:

Вертикальные: 160х600, 240х400



Квадратный: 300х300,



Горизонтальный: 728х90

Эти блоки показали лучший CTR по сравнению с аналогичными блоками фиксированных размеров.





CTR блока







Главный вывод, который мы сделали в результате этого исследования, — даже незначительное изменение положения блока на странице может заметно увеличить CTR объявлений, а значит, и ваши доходы от участия в Рекламной сети Яндекса.

Мы продолжим изучать опыт наших партнёров и будем делиться с вами наиболее интересными находками. Но конечно, наши наблюдения строятся на обобщённых данных по всей сети, в то время как каждый сайт — уникален. Проводите свои собственные эксперименты и делитесь результатами с нами.