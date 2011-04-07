Клуб Рекламной сети Яндекса

апрель 2011
Просмотр данных по площадке для других
taktikeryan2
7 апреля 2011, 11:08

Подскажите, существует ли возможность дать доступ к просмотру данных
(дохода) определенной площадки другому человеку через его собственную
авторизацию?

Например, так сделано в Метрике, когда выбираешь Редактировать счетчик, затем вкладки Доступ и Добавить пользователяю

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Посетители сайта не видят рекламу...
natalia.grishaenkova
13 апреля 2011, 13:45

Добрый день!

Недавно мой сайт присоединился к РСЯ.

Изучая статистику, обнаружила уведомление, что 19% посетителей моего сайта не увидели рекламу...

Прочитала рекомендации Яндекса по установке рекламных блоков. Вроде бы все сделано правильно...

Может быть кто-нибудь может поделиться, как грамотно "вылечить слепоту" у посетителей моего сайта...

Заранее спасибо!

 

7 комментариев
Статистика кнопки «Поделиться» без кода метрики
Smls
15 апреля 2011, 20:47
Можно ли как-то подправить код РСЯ, что-бы Метрика считала клики по кнопке «Поделиться», не устанавливая отдельный код Метрики?
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Новый способ подсчета количества просмотров объявлений
i.alex.under
18 апреля 2011, 12:25

Мы запустили новую технологию учета показов рекламных блоков на сайтах партнеров Рекламной сети Яндекса, которая учитывает время показа пользователю рекламного блока. Так, если время, которое пользователь видел часть страницы сайта, где расположен рекламный блок, ничтожно, просмотр не будет засчитан.

Напомним, что просмотр объявления засчитывается только в том случае, если оно было показано на той части страницы, которая отобразилась на мониторе пользователя. Если рекламный блок расположен внизу страницы сайта и пользователь не прокрутил ее вниз до конца, такой просмотр засчитан не будет.

Новая технология позволяет засчитывать только действительные просмотры объявлений рекламного блока, исключая просмотры в результате случайных или быстрых прокруток страницы.

Перед запуском мы протестировали новую технологию на части сайтов наших партнеров. Поэтому некоторые из вас в течение последнего месяца могли заметить изменения в статистике: увеличение процента пользователей, не увидевших рекламу, уменьшение количества просмотров, увеличение CTR и CPM. В настоящий момент все партнеры РСЯ могут видеть новую, более точную статистику в своем партнерском интерфейсе.

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партнерский интерфейс,рекламные блоки
Как происходит перенос площадки с одного аккаунта на другой?
semelob
27 апреля 2011, 12:21

объясните пож.
У меня РСЯ на аккаунте который для меня не доступен, я завел другой аккаунт!!!
что дальше делать?

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