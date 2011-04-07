Мы запустили новую технологию учета показов рекламных блоков на сайтах партнеров Рекламной сети Яндекса, которая учитывает время показа пользователю рекламного блока. Так, если время, которое пользователь видел часть страницы сайта, где расположен рекламный блок, ничтожно, просмотр не будет засчитан.

Напомним, что просмотр объявления засчитывается только в том случае, если оно было показано на той части страницы, которая отобразилась на мониторе пользователя. Если рекламный блок расположен внизу страницы сайта и пользователь не прокрутил ее вниз до конца, такой просмотр засчитан не будет.

Новая технология позволяет засчитывать только действительные просмотры объявлений рекламного блока, исключая просмотры в результате случайных или быстрых прокруток страницы.

Перед запуском мы протестировали новую технологию на части сайтов наших партнеров. Поэтому некоторые из вас в течение последнего месяца могли заметить изменения в статистике: увеличение процента пользователей, не увидевших рекламу, уменьшение количества просмотров, увеличение CTR и CPM. В настоящий момент все партнеры РСЯ могут видеть новую, более точную статистику в своем партнерском интерфейсе.