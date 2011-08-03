Здравствуйте!

Очень надеюсь и очень хочу, чтобы Яндекс

восстановил ранее заблокированную площадку. Хотя надежды очень и очень

мало, но хочу попытаться возобновить сотрудничество с РСЯ.

07.08.2009 площадка была принята в РСЯ, а 03.09.2009 была уже удалена. С формулировкой - Причина блокировки:



- Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса.

Неужели это окончательное решение, и нет никаких шансов для восстановления? Времени

прошло уже почти ровно как 2 года. Может все-таки есть надежда на

помилование? Очень хочется получить положительный ответ.

С уважением Александр

