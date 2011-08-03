Люди, мой сайт почему-то не принимает РСЯ. Что делать? Подскажите! К кому стучаться, писать,?...
Добрый день!
Могут ли на 1) одном сайте, 2) одной странице сайта показываться банеры из разных аккаунтов?
Спасибо!
Здравствуйте!
Очень надеюсь и очень хочу, чтобы Яндекс
восстановил ранее заблокированную площадку. Хотя надежды очень и очень
мало, но хочу попытаться возобновить сотрудничество с РСЯ.
07.08.2009 площадка была принята в РСЯ, а 03.09.2009 была уже удалена. С формулировкой - Причина блокировки:
- Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса.
Неужели это окончательное решение, и нет никаких шансов для восстановления? Времени
прошло уже почти ровно как 2 года. Может все-таки есть надежда на
помилование? Очень хочется получить положительный ответ.
С уважением Александр
Сегодня из-за проблем с маршрутизацией сети Яндекса на сайтах-партнерах Рекламной сети наблюдались проблемы с загрузкой рекламных блоков Яндекса.
Мы приносим свои извинения за причиненные неудобства.
Могу чтонибудь продать (товар из Беклорусии наложенным платежом- косметика, алкотестер сертифицированный...)
Есть два форума. Движок у них одинаковый. Размещение блоков Яндекс директа на странице одинаковое. Шрифт тоже одинаковый. Но у одной площадки CTR стабильно большой (порядка 0,16), а у второй стабильно маленький (0,05).
В чем может быть разница? Как можно проследить эту зависимость и управлять ею?
322100 372 0,16 http://cr-v.su/forums/
554844 250 0,05 http://myteana.ru/forums/
показы / клики / ctr
Сайт является стартовой страницей браузера. Подал заявку на размещение объявлений от РСЯ и заявку отклонили. Естественно, модератор посмотрел на статистику - больше 90% закладочного трафика. Следуя правилам он отклонил мою заявку.
У меня много сайтов и для любого другого бы 90% закладочного трафика было бы странно. Но это стартовая страница. У неё по другому быть не может. Если она открывается при первом запуске браузера, то рефер не определяется. По всем остальным параметрам я вижу, что пользуются сайтом живые люди и так же каки все ищут товары и услуги которые могла бы предложить им РСЯ.
Заявку на повторную модерацию я смогу подать только 9 сентября, но предполагаю, что результат будет тот же если только модератор не обратит внимание на данную особенность сайта.
Буду благодарен за помощь.