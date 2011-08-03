Клуб Рекламной сети Яндекса

август 2011
Не принимает РСЯ
vre2006
3 августа 2011, 11:53

Люди, мой сайт почему-то не принимает РСЯ. Что делать? Подскажите! К кому стучаться, писать,?...

7 комментариев
Одна рекламная площадка в нескольких аккаунтах
khibinite
4 августа 2011, 13:34

Добрый день!

 

Могут ли на 1) одном сайте, 2) одной странице сайта показываться банеры из разных аккаунтов?

 

Спасибо!

3 комментария
Вы подали заявку на площадку, которая заблокирована в РСЯ. Очень хотелось бы реабилитироваться!
amayorov66
10 августа 2011, 14:53

Здравствуйте!

Очень надеюсь и очень хочу, чтобы Яндекс
восстановил ранее заблокированную площадку. Хотя надежды очень и очень
мало, но хочу попытаться возобновить сотрудничество с РСЯ.

07.08.2009 площадка была принята в РСЯ, а 03.09.2009 была уже удалена. С формулировкой - Причина блокировки:

- Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса.

Неужели это окончательное решение, и нет никаких шансов для восстановления? Времени
прошло уже почти ровно как 2 года. Может все-таки есть надежда на
помилование? Очень хочется получить положительный ответ. :-(

С уважением Александр

 

 

4 комментария
Технические проблемы с загрузкой рекламных блоков
bioshlang
19 августа 2011, 21:40

Сегодня из-за проблем с маршрутизацией сети Яндекса на сайтах-партнерах Рекламной сети наблюдались проблемы с загрузкой рекламных блоков Яндекса.

Мы приносим свои извинения за причиненные неудобства.

4 комментария
новость,рекламные блоки
как белорусу пополнить кошельки Яндекс деньги или Веб мани рос. для оплаты Рекламы
nyzz
22 августа 2011, 10:47
нужен дельный совет как пополнить кошелек для оплаты контекстной рекламы на Яндексе.
Могу чтонибудь продать (товар из Беклорусии наложенным платежом- косметика, алкотестер сертифицированный...)
1 комментарий
кардинально разный CTR двух одинаковых площадок
rocket247
29 августа 2011, 18:00

Есть два форума. Движок у них одинаковый. Размещение блоков Яндекс директа на странице одинаковое. Шрифт тоже одинаковый. Но у одной площадки CTR стабильно большой (порядка 0,16), а у второй стабильно маленький (0,05).

В чем может быть разница? Как можно проследить эту зависимость и управлять ею?

322100 372 0,16 http://cr-v.su/forums/

554844 250 0,05 http://myteana.ru/forums/

показы / клики / ctr

2 комментария
Специфика сайта - большой процент закладочного трафика.
Алексей
30 августа 2011, 13:30

 Сайт является стартовой страницей браузера. Подал заявку на размещение объявлений от РСЯ и заявку отклонили. Естественно, модератор посмотрел на статистику - больше 90% закладочного трафика. Следуя правилам он отклонил мою заявку.

 У меня много сайтов и для любого другого бы 90% закладочного трафика было бы странно. Но это стартовая страница. У неё по другому быть не может. Если она открывается при первом запуске браузера, то рефер не определяется. По всем остальным параметрам я вижу, что пользуются сайтом живые люди и так же каки все ищут товары и услуги которые могла бы предложить им РСЯ.

 Заявку на повторную модерацию я смогу подать только 9 сентября, но предполагаю, что результат будет тот же если только модератор не обратит внимание на данную особенность сайта.

 Буду благодарен за помощь.

2 комментария