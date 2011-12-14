Клуб Рекламной сети Яндекса

декабрь 2011
Вставка рекламного блока рекламной сети Яндекса
autotransperm
14 декабря 2011, 18:29

Добрыйдень!

Скажите, пожалуйста, можно вставлять рекламный блок  в страницы сайта через сквозное окно типа

--webbot bot="Include" U-Include="адрес странички" TAG="BODY" startspan -- 

Код блока будет распологаться на страничке U-Include="адрес странички" ?

1 комментарий
Почему прием заявок для сайтов с хоcтинга narod.ru временно приостановлен?
real-muscle
19 декабря 2011, 12:37

Добавление сайта в Рекламную сеть Яндекса. Прием заявок для сайтов с хоcтинга narod.ru временно приостановлен. Почему? И на долго ли это?

 

6 комментариев
Теперь все партнёры из ЦОП могут использовать интерфейс РСЯ
sergei-svistunov
19 декабря 2011, 13:50

Все партнёры, работающие через ЦОП, теперь могут управлять рекламой также и через интерфейс Рекламной сети.
Привязав площадку к вашему логину на Яндексе, вы сможете работать с ней как через ЦОП, так и через интерфейс РСЯ. При этом не будет теряться статистика, а условия взаиморасчетов не изменятся.


Чтобы начать использовать интерфейс РСЯ и ЦОП одновременно, следуйте инструкции из Помощи. Заводить новую площадку, проходить модерацию заново и переустанавливать код не потребуется.

 

25 комментариев
Физическое лицо 13% -> ИП 6%
GarageBiz
19 декабря 2011, 13:53

Добрый день!

Намедни открыл ИП. Хотелось бы, чтобы появилась возможность перейти с 13% НДФЛ на налог 6% УСН ИП. Мне сказали, что сейчас это возможно только если регистрировать новый аккаунт. А это весьма неудобно.

Спасибо!

43 комментария
Предложение по доработке асинхронного кода
sabiog
20 декабря 2011, 13:45

 

Еще в ноябре обнаружил одну особенность в работе асинхронного кода (о чем писал тут http://clubs.ya.ru/partner/replies.xml?parent_id=758&item_no=726&with_parent=1#reply-partner-758 никто не ответил, проблема все еще есть). В Опере (вер. 11.52) блок выводился даже тогда, когда на странице не было нужного элемента с идентификатором из функции insertInto. В других браузерах блок не появлялся, а Опера выводила его где попало. Пришлось дополнять код, выдаваемый конструктором блоков, проверкой на существование нужного элемента на странице.

Может быть стоит проверять наличие элемента на стороне Директа? Ну или хотя бы добавить в конструкторе асинхронного кода строчку 

if (typeof($('#ya_direct').get(0)) != 'undefined'){

  Ya.Direct.insertInto(xxxx, " ya_direct ", {...}

}

чтобы не приходилось дописывать самому.

 

2 комментария
Вебвизор стал доступен всем пользователям Яндекс.Метрики, включая партнеров РСЯ
partner-rsya (Яндекс)
20 декабря 2011, 17:51
Подарите Вебвизор своему сайту

Мы уверены, что каждый сайт похож на живое существо – он хочет, чтобы о нем заботились, и мечтает быть нужным и полезным. Поэтому мы решили дать возможность каждому владельцу сайта сделать ему подарок — а именно Вебвизор.

Мы внедрили Вебвизор в Яндекс.Метрику еще в апреле этого года, но до этого времени он не был общедоступен. С сегодняшнего дня использовать его возможности может каждый, у кого есть сайт.

Напомним, что Вебвизор — это уникальная технология, которая позволяет записывать и воспроизводить в формате видео действия посетителя. Действия могут быть любыми — движения мыши, прокрутка страниц, клики, выделение и копирование текста. Это позволяет оценить удобство своего ресурса, увидеть ошибки в его дизайне и структуре, в конечном счете – повысить конверсию.

Иногда пользователям на сайте мешают сущие мелочи – такие, о которых владельцу зачастую сложно догадаться. Вот, например, история, в которой всего лишь три звездочки и три буквы заставляли владельца платить за привлечение клиента двойную цену.

Подарите сайту Вебвизор – и вы всё увидите сами.

Команда Яндекс.Метрики, за полезные подарки

Нет комментариев
вебвизор,метрика
Медийные объявления в РСЯ
aLeXwwwXeLa
26 декабря 2011, 16:04

Можно ожидать в обозримом будущем появления в РСЯ медийной рекламы (баннеры) с оплатой за клики и за показы?

11 комментариев
Почему не принимают в РСЯ, посещаемость в среднем 500 и более?
Roman8833
27 декабря 2011, 15:05

Здравствуйте уважаемые пользователи и модераторы РСЯ, на днях решил попытаться попасть в Рекламную сеть Яндекса, но к сожалению мою площадку отклонили от участия, прислав в ответ:

 

К сожалению, мы не можем принять Ваш сайт в Рекламную сеть.

 Причины:

- Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса

 

Для меня не совсем понятно такое решение, сайту уже полтора года, посещаемость в порядке средняя 500, посетители идут с посковых систем

 

Возможно кто-то из модераторов, откликнется и посмотрит, был бы очень признателен

 

С уважением Роман, заранее спасибо

105 комментариев
Поздравляем с Новым годом и Рождеством!
partner-rsya (Яндекс)
29 декабря 2011, 16:49

15 комментариев