Здравствуйте уважаемые пользователи и модераторы РСЯ, на днях решил попытаться попасть в Рекламную сеть Яндекса, но к сожалению мою площадку отклонили от участия, прислав в ответ:
К сожалению, мы не можем принять Ваш сайт в Рекламную сеть.
Причины:
- Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса
Для меня не совсем понятно такое решение, сайту уже полтора года, посещаемость в порядке средняя 500, посетители идут с посковых систем
Возможно кто-то из модераторов, откликнется и посмотрит, был бы очень признателен
С уважением Роман, заранее спасибо