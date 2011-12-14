Все партнёры, работающие через ЦОП, теперь могут управлять рекламой также и через интерфейс Рекламной сети.

Привязав площадку к вашему логину на Яндексе, вы сможете работать с ней как через ЦОП, так и через интерфейс РСЯ. При этом не будет теряться статистика, а условия взаиморасчетов не изменятся.



Чтобы начать использовать интерфейс РСЯ и ЦОП одновременно, следуйте инструкции из Помощи. Заводить новую площадку, проходить модерацию заново и переустанавливать код не потребуется.