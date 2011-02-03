Мы продолжаем проводить исследования рекламных блоков и хотим поделиться с вами новыми результатами. В нашем предыдущем исследовании мы изучили, как на кликабельность блока влияет его вид. Сегодня мы расскажем о влиянии на кликабельность дополнительных инструментов оформления – рамок и фавиконок, а также посмотрим, какие места расположения блоков на странице сайта являются наиболее выигрышными.

Рамка

Несмотря на относительную незаметность рамки, ее наличие довольно существенно влияет на восприятие блока. Выбрать нужный вам вариант обрамления блоков можно в разделе «Настройка дизайна рекламного блока».

Вот как выглядит горизонтальный блок с разными видами рамок:

Выделен весь блок





Выделено каждое объявление





Без рамки





Показатели кликабельности блоков в зависимости от вида их обрамления:

CTR блока



Вывод: если вы хотите использовать рамку для своих рекламных блоков, стоит обрамлять ею отдельные объявления, а не весь блок целиком.

Иконки (точнее — фавиконки)

Фавиконка — это иконка сайта рекламодателя, которая может быть показана слева от объявления. Включить этот параметр можно в настройках дизайна рекламного блока:

Пример вертикального блока из трех объявлений с иконками и без:

Иконки используют всего лишь 35 процентов площадок. Однако их эффективность выше, чем принято считать. Иконки улучшают CTR объявления в среднем в полтора раза независимо от типа блока. Они оживляют блок и привлекают к нему дополнительное внимание.

Карта кликабельности рекламы

Такая карта позволяет легко представить, насколько заметны будут рекламные блоки, расположенные в различных местах страницы вашего сайта. Для создания этой карты мы собрали статистику кликабельности рекламных блоков по всей сети, привели страницы к наиболее популярному размеру и обобщили CTR блоков в соответствии с их расположением.

Карта кликабельности Пример наложения карты кликабельности на страницу

Наши выводы:

Лучше всего объявления работают, когда они расположены над контентом в первом экране.

Так же эффективны блоки, вложенные в контент или расположенные после статьи в точке «переключения внимания».

Боковые блоки работают достаточно плохо, исключение составляет лишь левый боковой блок, расположенный в первом экране.

А как продвигаются ваши исследования? Напомним, что эксперименты удобнее проводить с помощью анализа срезов статистики.