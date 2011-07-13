Вот такой вопрос и родился. А ведь нормальная региональная

модерируемая доска - клад для рекламодателя. Например, ищет человек

кровельные материалы, а ему раз и пожалста: 5 объяв и все рядом с домом

)))

Гугл вот нормально к этому относится