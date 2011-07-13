Вот такой вопрос и родился. А ведь нормальная региональная
модерируемая доска - клад для рекламодателя. Например, ищет человек
кровельные материалы, а ему раз и пожалста: 5 объяв и все рядом с домом
)))
Гугл вот нормально к этому относится
Вот такой вопрос и родился. А ведь нормальная региональная
модерируемая доска - клад для рекламодателя. Например, ищет человек
кровельные материалы, а ему раз и пожалста: 5 объяв и все рядом с домом
)))
Гугл вот нормально к этому относится
Можно ли разместить яндекс рекламу на моём форуме ?
Добрый вечер, уважаемые участники клуба.
Несколько дней назад подал заявку с номером N 131512 на участие в сети. По данным Яндекс Метрики посещаемость сайта в среднем около 370 человек в день (это автомобильный форум и клуб), но в ответ на заявку мне пришло письмо об отказе:
Причины:
- Посещаемость сайта не соответствует Правилам участия в Рекламной сети
В правилах же указано - минимальная посещаемость 300 человек. Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело.
Заранее благодарю!
Доброго всем дня.
Мой электросайт - yanviktor.narod.ru Был принят в РСЯ.
Но через пару дней блок с объявлениями вверху страницы исчез и больше не появлялся.
Слжба поддержки хостинга Narod на письма не отвечает.
Уж не знаю, куда податься
Верните мне мой блок объявлений РСЯ, пожалуйста.
Вот такая площадка - 23048
Коллеги, вот где логика и благоразумие?
На моем народном сайте уже год показываются блоки РСЯ (вертикальная полоса вверху экрана).
Я обратил внимание, что можно подать заявку и доход от моих песетителей будет не полностью уходить в РСЯ, а что-то и мне перепадет.
Подал заявку, и ее отклонили!
Т.е. показывать блоки РСЯ на моем сайте не брезгует, а вот поделиться доходом - "Извините, не соответсвует рекламной политике"
Как понимать такое, мягко говоря, некоррекное отношение?
У меня был сайт на бесплатном хостинге Укоз (в моему домену добавлялось .ucoz.ru), я купил домен и с помощью функции Укоз перенёс мой сайт на него. Теперь мой сайт подойдёт для РСЯ? При условии, что по всем остальным правилам я подхожу (проблеммы только с "сайт располагается на платном хостинге или на бесплатном хостинге narod.ru")