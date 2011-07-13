Клуб Рекламной сети Яндекса

июль 2011
Почему ЯД не любит доски объявлений?
ilya-berezin
13 июля 2011, 15:01

Вот такой вопрос и родился. А ведь нормальная региональная
модерируемая доска - клад для рекламодателя. Например, ищет человек
кровельные материалы, а ему раз и пожалста: 5 объяв и все рядом с домом
)))

Гугл вот нормально к этому относится

5 комментариев
Размещение рекламы
nickolyuck.tatiana
18 июля 2011, 21:58

Можно ли разместить яндекс рекламу на моём форуме ?

7 комментариев
Не приняли сайт с посещаемостью ~400 у.п. с формулировкой "Мало посетителей"
Евгений
21 июля 2011, 13:08

Добрый вечер, уважаемые участники клуба.

 

Несколько дней назад подал заявку с номером N 131512 на участие в сети. По данным Яндекс Метрики посещаемость сайта в среднем около 370 человек в день (это автомобильный форум и клуб), но в ответ на заявку мне пришло письмо об отказе:

 

Причины:
- Посещаемость сайта не соответствует Правилам участия в Рекламной сети

 

В правилах же указано - минимальная посещаемость 300 человек. Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело.

 

Заранее благодарю!

1 комментарий
Блок РСЯ исчез с сайта на narod.ru
yanviktor
22 июля 2011, 13:47

Доброго всем дня.

 

Мой электросайт  - yanviktor.narod.ru  Был принят в РСЯ. 

Но через пару дней блок с объявлениями вверху страницы исчез и больше не появлялся.

Слжба поддержки хостинга Narod на письма не отвечает.

Уж не знаю, куда податься  

Верните мне мой блок объявлений РСЯ, пожалуйста.

Вот такая площадка - 23048

1 комментарий
Отклонили заявку с сайта на narod.ru, на котором сама РСЯ уже год транслирует свои блоки!
grafmoto
25 июля 2011, 11:29

Коллеги, вот где логика и благоразумие?

На моем народном сайте уже год показываются блоки РСЯ (вертикальная полоса вверху экрана).

Я обратил внимание, что можно подать заявку и доход от моих песетителей будет не полностью уходить в РСЯ, а что-то и мне перепадет.

Подал заявку, и ее отклонили!

Т.е. показывать блоки РСЯ на моем сайте не брезгует, а вот поделиться доходом - "Извините, не соответсвует рекламной политике"

Как понимать такое, мягко говоря, некоррекное отношение?

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отклонили,narod.ru
Как белорусу включится в рекламную сеть
nyzz
25 июля 2011, 11:30
нужна помощь
сайт:
www.karting100.by
3 комментария
РСЯ на Укоз.
James.Devivan
29 июля 2011, 12:06

У меня был сайт на бесплатном хостинге Укоз (в моему домену добавлялось .ucoz.ru), я купил домен и с помощью функции Укоз перенёс мой сайт на него. Теперь мой сайт подойдёт для РСЯ? При условии, что по всем остальным правилам я подхожу (проблеммы только с "сайт располагается на платном хостинге или на бесплатном хостинге narod.ru")

2 комментария