Добрый день.

Подал заявку на участие ресурса в РСЯ.

Получил ответ:

К сожалению, мы не можем принять Ваш сайт в Рекламную сеть.

Причины:

- Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса

Ознакомился с правилами:

http://help.yandex.ru/partner/?id=1019878

Не нашел ни одного пункта, по которому сайт не приняли в РСЯ.

Вопрос: куда бежать? кого ловить? и что делать? В общем нужна помощь клуба в обнаружении нарушений на сайте. Адрес сайта вышлю в ЛС.

Спасибо.



