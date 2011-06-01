Может я чего-то не понимаю - но происходят какие-то странные вещи. Посещаемость сайт выросла в пять раз, а доход от РСЯ на одном месте. Для примера. В середине апреля при посещаемости 1 тысяча человек в день нащелкивали на 150 р. в день. А сейчас и посещаемость выросла - 6 тысяч человек в день, и отношение "хитов-хостов" выросло, а при этом набегает 170 р. в день (на 20 рэ больше). Как такое может быть? Девиз "Хорошим сайтам - хороший доход" получается, вы уж извините, подвохом? Как-то печально при такой арифметике становится...
Добрый день.
Подал заявку на участие ресурса в РСЯ.
Получил ответ:
К сожалению, мы не можем принять Ваш сайт в Рекламную сеть.
Причины:
- Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса
Ознакомился с правилами:
http://help.yandex.ru/partner/?id=1019878
Не нашел ни одного пункта, по которому сайт не приняли в РСЯ.
Вопрос: куда бежать? кого ловить? и что делать? В общем нужна помощь клуба в обнаружении нарушений на сайте. Адрес сайта вышлю в ЛС.
Спасибо.
Как показали наши исследования, кликабельность блоков Директа существенно зависит от размера заголовков объявлений. Поэтому мы добавили дополнительные настройки объявлений для партнёров Рекламной сети Яндекса.
Новые заголовки больше – они быстрее и легче читаются и повышают CTR рекламы. Они аналогичны тем, которые уже используются на поиске Яндекса.
Размер заголовков — большой, средний или маленький — можно назначить для блоков с резиновой вёрсткой (горизонтального, вертикального, плоского и элементарного). Это делается на шаге «Настройте дизайн блока» конструктора кода в пункте «Размер заголовков».
Также изменения можно внести, проставив в коде блока параметр «yandex_direct_title_font_size». Значение 1 означает малый заголовок, 2 – средний, 3 – большой.
Малый размер заголовка
Средний размер заголовка
Большой размер заголовка
С 14 июня мы переключим настройки заголовков по умолчанию во всех «резиновых» блоках на «большие». Однако вы в любой момент можете выбрать и зафиксировать тот формат, который кажется более эффективным и подходящим для вашего сайта.
Изменения не затронут фиксированные блоки и объявления Маркета.
Конечно же не нарушая правила.
Хотелось бы услышать мнение опытных веб-мастеров, какие и где блоки стоит устанавливать? стоит ли подгонять рекламные блоки в точь под дизайн сайта или выделять их? сколько рекламных блоков стоит размещать на главной и остальных страниц?
Партнеры РСЯ могут ускорить загрузку рекламных блоков на своих сайтах с помощью нового асинхронного кода.
При использовании стандартного кода рекламный блок и содержание страницы загружаются последовательно. Асинхронный код позволяет загружать их одновременно – за счет этого уменьшается общее время загрузки страницы.
Мы особенно рекомендуем использовать асинхронный код загрузки, если ваши сайты построены на технологии AJAX. Так вы сможете настроить обновление содержимого рекламного блока при изменении контента страницы или другом указанном вами событии.
Чтобы перейти на асинхронный код вызова рекламы, воспользуйтесь конструктором кода в партнерском интерфейсе.
Подробнее об установке асинхронного кода можно прочитать в помощи.
Недавно мы рассказывали о том, что планируем привести к единому формату заголовки в «резиновых» блоках Яндекс.Директа. Изменения вступили в силу — теперь по умолчанию заголовки в блоках на сайтах партнеров выглядят так же, как на поиске Яндекса.
Подробнее об изменении заголовков и возможностях их настройки можно прочесть здесь.
Не могу понять, что происходит между РСЯ и Авирой???
При попытке зайти на сайт, на котором установлены блоки РСЯ, выдается предупреждение о наличии вирусов...
Такие проблемы возникали и несколько недель назад... Тогда казалось, что все это противостояние закончилось навсегда...
А вот теперь опять...
Неужели нельзя решить эту проблему один раз и навсегда???
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как интегрировать поиск яндекса по сайту ( http://site.yandex.ru/new_info.xml ) с показом объявлений рекламной сети, чтобы в результатах поиска (на страние сайта) показывались рекламные объявления? в настройках формы есть параметр показа объявлений, а вот как это подключить - не нашел.
Заранее благодарю за ответ.
В семейный фильтр добавлены новые категории рекламы, которые партнеры Яндекса могут ограничить для показа на своем ресурсе.
Иногда владельцы сайтов считают некоторые категории рекламы неподходящими для их сайта. Например, не все считают уместной на своем ресурсе рекламу «для взрослых» и ограничивают показ рекламных объявлений на эту тему с помощью семейного фильтра.
Теперь семейный фильтр можно использовать для следующих категорий: «Аборты», «Алкоголь» и «Табак».
Вы можете отказаться от рекламных объявлений по одной из этих тематик, если считаете, что они не подходят для вашего сайта. Например, фильтрация рекламы алкоголя и табака поможет владельцам приложений в социальной сети «ВКонтакте» зарабатывать на рекламе, не нарушая политики ресурса.
Объявления из отключенной категории не будут показываться, даже если они соответствуют содержанию страницы. Для фильтрации какой-либо категории отправьте запрос в службу поддержки с указанием ID площадки.
Заметим, данная возможность доступна только для контекстных площадок.
У меня на сайте два блока директа: вертикальный и горизонтальный.
Сейчас у меня объявления в вертикальном блоке полностью совпадают с горизонтальным.
Как сделать, чтобы объявления в них не дублировались?
Теперь партнёры могут самостоятельно, без заявки в службу поддержки, подключать в Рекламной сети Яндекса зеркала своего сайта и получать дополнительные показы.
Зеркала — это сайты-копии вашей площадки, на которых можно транслировать рекламу и зарабатывать так же, как и на основном сайте. Недавно мы сделали добавление зеркал к площадке удобнее: теперь это можно сделать автоматически или через партнёрский интерфейс.
- В интерфейсе зеркало можно добавить по ссылке «Редактирование зеркал». В поле «Зеркала» нужно ввести домен и нажать на кнопку «Добавить». После добавления всех зеркал надо нажать на кнопку «Сохранить». Зеркала проверяются модераторами РСЯ в течение двух рабочих дней. После этого партнер получит письмо с результатами проверки. Это самый быстрый способ добавить зеркало.
- При автоматическом добавлении будет добавляться зеркало, на которое просто установлен рекламный код. Роботу может потребоваться некоторое время, прежде чем он обнаружит зеркало с кодом. Когда зеркало найдено, основной сайт получает статус «На модерации», уведомление о результатах модерации придёт на электронный адрес. Пожалуйста, учитывайте, что зеркало с рекламным кодом, не добавленное в Партнерский интерфейс, может оказаться на модерации. Мы совершенствуем автоматическое добавление и будем сообщать вам обо всех изменениях и новшествах.
Если у вашего сайта много зеркал, убедитесь, что все они добавлены в Партнерском интерфейсе и вы не теряете средств, которые могли бы заработать.
Подробнее о новой возможности можно прочитать в Помощи.