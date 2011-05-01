Когда-то была открыта площадка в РСЯ. Сначала зарегистрированная в ЦОП Рекламза (Каванга), потом переведенная в , E-Customer. Давно переведена в архив.
Главный вопрос: Как её (эту площадку) удалить из своего аккаунта? (сейчас она в архиве)
Когда-то была открыта площадка в РСЯ. Сначала зарегистрированная в ЦОП Рекламза (Каванга), потом переведенная в , E-Customer. Давно переведена в архив.
Главный вопрос: Как её (эту площадку) удалить из своего аккаунта? (сейчас она в архиве)
Есть ресурс, находящийся в локальной сети.
У большинства юзеров белый айпи, тесть они одновременно находятся в локальной сети и в инете.
Есть два места поиска информации и поиск в описании с помощью яндекс сервера.
Можно ли, и имеет ли смысл попробовать прикрутить яндекс рекламу в вывод результатов поиска ?
Здравствуйте,
Одна из моих площадок заблокирована уже белее 2-х лет. За это время многое поменялось и в стратегии развития сайта и в его содержании.
Возможно ли восстановить заблокированную площадку? Или блокировка ставится навсегда?