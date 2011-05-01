Когда-то была открыта площадка в РСЯ. Сначала зарегистрированная в ЦОП Рекламза (Каванга), потом переведенная в , E-Customer. Давно переведена в архив.

Главный вопрос: Как её (эту площадку) удалить из своего аккаунта? (сейчас она в архиве)