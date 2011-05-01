Клуб Рекламной сети Яндекса

май 2011
Хочу удалить площадку из своего аккаунта
OGreen2004
1 мая 2011, 04:48

Когда-то была открыта площадка в РСЯ. Сначала зарегистрированная в ЦОП Рекламза (Каванга), потом переведенная в ,  E-Customer. Давно переведена в архив.

 

Главный вопрос: Как её (эту площадку) удалить из своего аккаунта? (сейчас она в архиве)

5 комментариев
Реклама на локальном ресурсе.
ggguest
6 мая 2011, 12:08

Есть ресурс, находящийся в локальной сети.

У большинства юзеров белый айпи, тесть они одновременно находятся в локальной сети и в инете.

Есть два места поиска информации и поиск в описании с помощью яндекс сервера.

Можно ли, и имеет ли смысл попробовать прикрутить яндекс рекламу в вывод результатов поиска ?

3 комментария
РСЯ: улучшая качество, повышаем доходы
dlhosting
17 мая 2011, 11:22

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Возможно ли восстановить площадку
kolodec-sp
30 мая 2011, 20:52

Здравствуйте,

Одна из моих площадок заблокирована уже белее 2-х лет. За это время многое поменялось и в стратегии развития сайта и в его содержании.

Возможно ли восстановить заблокированную площадку? Или блокировка ставится навсегда?

5 комментариев