Коллеги подскажите что делать!? Мну в панике 8-(

Столкнулся с такой вот проблемкой на новом сайте (только что приняли в партнеры), весь в индексе, тематика по всему сайту однородная, но объявления показываются просто до слез не по теме, отсюда и клики 1:1000

При этом если просто в поисковике ввести "тематический запрос", то все будет как надо - куча объявлений по нужной теме.

------------------------------------------

Пример:

Смотрю свою страничку "Экскурсионные туры во Францию" - так называет заголовок, на странице список туров и больше ничего. У меня объявления: 1) Возмещение НДС в германии 2) настройки роуминга в поездке 3) продажа вилл в Австрии - разве это дело?

Захожу в Яндекс, ввожу в поисковике "Экскурсионные туры во Францию" - в Я.директе справа и в спец.размещении действительно туры во Францию в разных вариантах.

-------------------------------------------

Разница с моим другим ресурсом только в отсутствии в Я.каталоге. Может можно как-то улучшить выборку, без включения в ЯК, сейчас просто нет средств на платное включение (на бесплатное не рассчитываю)