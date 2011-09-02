Клуб Рекламной сети Яндекса

сентябрь 2011
Тематика объявлений РСЯ не совсем соответсвует сайту, что делать?
devium
2 сентября 2011, 13:36

Коллеги подскажите что делать!? Мну в панике 8-(

Столкнулся с такой вот проблемкой на новом сайте (только что приняли в партнеры), весь в индексе, тематика по всему сайту однородная, но объявления показываются просто до слез не по теме, отсюда и клики 1:1000

 

При этом если просто в поисковике ввести "тематический запрос", то все будет как надо - куча объявлений по нужной теме.

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Пример:

Смотрю свою страничку "Экскурсионные туры во Францию" - так называет заголовок, на странице список туров и больше ничего. У меня объявления: 1) Возмещение НДС в германии 2) настройки роуминга в поездке 3) продажа вилл в Австрии - разве это дело?

Захожу в Яндекс, ввожу в поисковике "Экскурсионные туры во Францию" - в Я.директе справа и в спец.размещении действительно туры во Францию в разных вариантах.

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Разница с моим другим ресурсом только в отсутствии в Я.каталоге. Может можно как-то улучшить выборку, без включения в ЯК, сейчас просто нет средств на платное включение (на бесплатное не рассчитываю)

5 комментариев
посещаемый сайт не берут в РСЯ ((
slavaka
9 сентября 2011, 13:20

Здравствуйте!

Мой сайт не принемают в РСЯ Средства лечения народной медицины. Уже и дизайн подправлял и структуру, убирал потустороннюю рекламу, но модераторы так и не принемают его в сеть. Подскажите пожалуйса, что необходимо сделать.. может наполнить каким то списифическим контентом, чтобы сайт всё же был принят в РСЯ.

Для меня это очень важно, т.к. реклама в РСЯ  - более качественная и непринуждённая, чем та, которой приходится сейчас пользоваться. Уверен - вступление в РСЯ сделаем мой сайт ещё более лучше и главное, что я готов идти на встречу!!!

7 комментариев
Предложение по вызову кода - загрузка нескольких блоков одновременно
pozdravok
9 сентября 2011, 13:20

1. Многие, очень многие - рамещают несколько блоков в разных местах страницы. К примеру, частый вариант эффективного размещения: перед статьей, в середине, в конце (по 1 объявлению - "плоский" вид блока).

2. И есть проблема: два (и более) асинхронных кода на странице - дублируют объявления. Т.е. нельзя использовать 2 асинхронных кода.

 

У меня предложение - грузить все это за ОДИН раз, просто указав в коде, что блоков будет несколько.

 

Пример для асинхронного кода:

...insertInto(11111,"yandex_ad",... - вариант загрузки 1 блока (сейчас).

...insertInto(11111,"yandex_ad1,yandex_ad2,yandex_ad3",...  - вариант загрузки 3х блоков.

Количество объявлений в одном блоке: limit/(кол-во блоков).

К примеру, для "limit:5" и 3х блоков - будет показано: 2,2,1 объявлений.

 

Код сам разбросает по 3м блокам (div id="yandex_ad1",  div id="yandex_ad2", div id="yandex_ad3") - объявления.

 

Плюсы:

1) быстрая загрузка блоков (и соответственно загрузка одного внешнего скрипта, вместо 3-4);

2) соответственно - более быстрая загрузка страниц сайтов;

3) меньше нагрузка на Яндекс;

4) решится проблема загрузки нескольких асинхронных блоков на одной странице.

8 комментариев
Матрикснет в Рекламной сети Яндекса
i.alex.under
19 сентября 2011, 16:41

В августе Яндекс начал использовать систему машинного обучения Матрикснет для показа объявлений на тематических площадках рекламной сети, где реклама показывается пользователю в соответствии с его интересами и содержанием веб-страницы.

Новая формула отбора учитывает большее число факторов, в том числе особенности поведения пользователя в сети, что позволило отбирать для показа пользователям более интересные им рекламные объявления. В результате система точнее прогнозирует вероятность клика по объявлению — в течение первой недели после внедрения Матрикснета кликабельность объявлений выросла в среднем на 22%.

С внедрением новой формулы на сайтах рекламной сети средняя цена за клик понизилась на 12%, то есть размещать рекламу в РСЯ стало выгоднее. При этом выиграли и владельцы площадок — за счет увеличения количества кликов их доход в среднем по сети вырос на 10%.

Машинное обучение позволит и дальше совершенствовать формулу, добавляя в нее новые факторы. Таким образом можно будет ещё точнее определять, какая реклама нужна пользователю в данный момент.

36 комментариев
CTR,новость,эффективность блоков РСЯ
Форма поиска
Илья
27 сентября 2011, 13:19

Здравствуйте , пытаюсь отправить на модерацию свою действующую  площадку в "Форму поиска" , а мне пишет - Вы подали заявку на площадку, которая заблокирована в РСЯ. Как это так??

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Выплаты Яндекс.Деньгами партнерам рекламной сети
i.alex.under
27 сентября 2011, 16:48
Выплаты Яндекс.Деньгами партнерам рекламной сети

Мы продолжаем активно работать над тем, чтобы нашим партнерам было не только выгодно, но и удобно сотрудничать с нами.

 

Сегодня в Рекламной сети Яндекса появился новый способ выплат для физических лиц – теперь партнерское вознаграждение можно получать не только на банковский счет, но и через систему Яндекс.Деньги.

 

Участники рекламной сети – активные пользователи интернета, многим из которых будет удобно получать и использовать средства онлайн. Выплаты через электронный кошелек гарантируют мгновенное поступление денег и их круглосуточную доступность. Не говоря уже о том, сколько товаров и услуг можно оплатить Яндекс.Деньгами.

 

С помощью электронного кошелька доход от участия в Рекламной сети Яндекса можно сразу использовать для работы. Например, чтобы оплатить хостинг или разместить рекламу собственных товаров и услуг в Яндекс.Директе. Ведь многие наши партнеры одновременно являются и рекламодателями Директа. Теперь у них появился быстрый способ напрямую оплачивать свои рекламные кампании партнерским вознаграждением.

 

Подробнее о выплатах можно прочесть на сайте Рекламной сети Яндекса.

 

Команды Рекламной сети Яндекса и Яндекс.Денег

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Яндекс.Деньги,выплаты
Инструменты Яндекса для вашего сайта
i.alex.under
28 сентября 2011, 17:35

У разных сервисов Яндекса есть бесплатные инструменты, которые помогают улучшать сайт и привлекать на него аудиторию. Это, например, возможность настраивать отображение сайта в поиске Яндекса. С помощью сниппетов вы можете прямо в результатах поиска показывать краткую полезную информацию о вашем сайте. Можно разработать виджет сайта для главной Яндекса, чтобы пользователи  устанавливали его и узнавали новости вашего ресурса всякий раз, когда начинают день в интернете с Яндекса. А если людям потребуется найти что-то не в интернете, а именно на вашем сайте, то поиск по сайтам от Яндекса быстро предоставит им искомое.


Это только некоторые из инструментов, которые могут вам пригодиться. Мы собрали описание всех возможностей на сайте «Яндекс для бизнеса», чтобы вы могли выбрать те функции, которые будут полезны для вашего сайта.

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Сайты образовательной тематики и РСЯ
promodis
29 сентября 2011, 21:57

Сложилось странное отношение к сайтам образовательной тематики при модерации в РСЯ, что уже стало притчей во языцах.

А кто может прокомментировать это? Ну т.е. теоретически интересно по какой причине могут на регулярной основе отклонять сайт с посещаемостью в тыщ 50 уникальных пользователей в день (не рефераты, не дипломы) ? Это же заработок для самого Яндекса.

Пока мысль только одна -- аффилированость. Т.е. есть некий проект на который самим же Яндексом гонится львиная доля трафика, и на этом сайте висит Директ. Соотв. получается некая монополия, ну а дальше очевидно, завышенные ставки на слова и перетекание денег из кармана в карман.

Это не надрывный стон обиженного, есть и другие примеры, других сайтов с меньшей посещаемостью (20 тысяч уникальных посетителей, уже рефератной тематики) которые тоже отклоняют на регулярной основе. Попробуйте набрать какие-нибудь фразы в поиске вроде "диплом" или "реферат" и посмотрите на скольких сайтах КРОМЕ referats.allbest.ru висит Яндекс.Директ (к слову сказать ужасный сайт с кучей рекламы, попапов и прочего, отчего и возникает мысль об аффилированности).

Сухой остаток -- есть объективно плохой проект на котором крутится Директ, и на который гонится львиная доля трафика какой-то тематики, и сайты лучше, красивее и удобнее в эту тему ни при каких условиях не попадают.

 

3 комментария
монополия,аффилированность