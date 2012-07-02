Клуб Рекламной сети Яндекса

июль 2012
Виды рекламных объявлений
Sputnichek
2 июля 2012, 17:17

Здравствуйте. Часто встречал на сайтах объявления от Яндекса, где выводились объявления, релевантные моим запросам в Яше. Я поставил тематическую рекламу на свой сайт, однако что-то таких объявлений не вижу =( Подскажите, где что и как изменить, что бы такой тип объявлений показывался.

1 комментарий
Изменить шрифт в блоке РСЯ
proekt-gaz
2 июля 2012, 17:17

У меня в последнее время, скорее всего после смены дизайна блоков, реклама стала сдвигать рамку блока сайта - Проектирование газоснабжения. Хочу уменьшить шрифт рекламного текста, но в коде нет шрифта. Подскажите как с этим бороться?

11 комментариев
Переходы и РСЯ
Milu
2 июля 2012, 17:18

Меня, да думаю и многих, интересует вопрос: Есть ли какая-то возможность узнать источник перехода (фраза, сайт, прямой и так далее) посетителя, который кликнул по объявлению? Такая возможность помогла бы участникам РСЯ развивать на сайте темы, которые улучшают кликабельность - хорошо всем на выходе. При установке кода РСЯ тут же появляется и Метрика (которая собрала в себе такое количество инструментов, что нельзя не восторгаться, п.с. особенно фильтры в вебвизоре!!!). Так вот этот чудный союз РСЯ и Метрики может ли отвечать на вопросы: А кто же кликнул?!

 

П.С. По своему личному опыту знаю, что есть определенные тематики, развивая которые на сайте, легче заработать, потому что охотнее кликают. Но как-то опыту 1-го человека, да даже 100-ни, не сравниться со знаниями самой системы...

Мечтаю об ответе, что такое возможно)))

38 комментариев
рся метрика источники
Баг или особенность нового дизайна блоков.
ireclam
10 июля 2012, 16:33

Заметил такую особенность: у элементов плашки рекламного блока в классах стилей ya-partner__ads-link и
ya-partner__ads-arrow появились свойсва z-index=10 и 9 соответсвенно. В итоге на некторых страницах эти плашки вылезают поверх некоторых блоков сайта, которые появляются при кликах, например, поверх блоков картинок, или когда блок с плашкой прокручивается под фиксированный блок. Решается легко, присвоением блокам сайта z-index >10. Раньше этого не было. А когда появилось, поломалось представление некоторых страниц.

8 комментариев
Вопрос по принятию в РСЯ (посещаемость)
deviousway
18 июля 2012, 12:32

Вопрос собственно прост, есть сайт с уникальным контентом (уникальность порядка 85%), посещаемость по будням 340-380 хостов, по выходным 240-280 (что ниже порога вхождения в РСЯ), основные источники траффика: 80% яндекс, 10% google, остальные 10% это в основном ссылки со сторонних ресурсов . С такими показателями примут сайт или нет?

 

5 комментариев
По принятию в РСЯ
Александр Ф.
18 июля 2012, 17:38

Городской портал небольшого городка России - www.лиски.рф В первой тройке запросов в Яндексе по запросу Лиски. Получили отказ. Посещаемость недотягивает, но и городок небольшой... Нам таки не светит в РСЯ?

13 комментариев
Уточните когда оплата прийдёт
GarageBiz
20 июля 2012, 16:48

Привет! Обычно на карточку Сбербанка оплата приходила в районе 15 числа. А в этом месяце оплаты всё нет и нет.

 

Я конечно знаю, что рано или поздно она прийдёт. Но просто авторам надо платить а тут своего рода задержка. Наверное из-за июля и летней жары:)

2 комментария
реклама в поиске
abrash.roman
20 июля 2012, 16:49

Здравствуйте!

Возможно, я просто не нашел в обилии информации нужное мне, тогда прошу извинить, но у меня есть вопрос. Допустим, я пишу статью про какую-то микросхему (у меня сайты электронной тематики), упоминаю ее в тексте и делаю из нее ссылку на страничку результатов поиска Яндекс. Вот я и хочу знать: если посетитель кликнет на этой ссылке, перейдет на результат поиска Яндекса, увидит там рекламу, в том числе и по этой самой микросхеме (возможно), и кликнет на эту самую рекламу - будет ли это мне как-то засчитано в доход? Что я должен сделать со своей ссылкой, чтобы это произошло?

9 комментариев
Вопрос про поддомены и домены в РСЯ.
sickboy.ru
20 июля 2012, 16:55

Добрый день, инетресует следующее:

Теоритически имеется поддомен, на котором трафф 1000/сутки. На основном сайте трафф, к примеру, 100 в сутки.

Если добавить поддомен в РСЯ, то основной домен также попадет в неё, или же нужно обязательно добавить сначала домен, а потом только поддомены?

Спасибо. 

3 комментария
домен,поддомен
Время идёт, доход падает....
Михаил Шинкарёв
23 июля 2012, 13:05

Здравствуйте. Свой сайт зарегистрировал в РСЯ ещё в феврале. Но, к сожалению, с каждым месяцем доход падает. И самое обидное не могу понять почему. Ставил опыты с блоками:

- экспериментировал с палитрой (сейчас оставил стандартную);

- размещал блоки в разных местах сайта;

- экспериментировал со шрифотом.

 

Количество посетителей растёт, а доход убывает.

В итоге особых результатов мои эксперименты не принесли. Прошу помочь советом о размещении блоков РСЯ.

 

Спасибо.

2 комментария
Виджет РСЯ для Андроид
s.kurtsev
23 июля 2012, 13:18

Здравствуйте.

 

Большая просьба переадресовать этот пост разработчикам виджета РСЯ для Андроида. Искренне надеюсь, что они прислушаются и оперативно внесут изменения в виджет.

 

Виджет отличный, все показывает хорошо, но есть у него одна огромная проблема - это очень маленькая область контакта у иконки обновления данных в правой нижней части виджета. Например на Google Nexus One эта область приходится на край экрана и практически не реагирует на нажатия. Приходится по несколько секунд стучать пальцем по экран. Чувствую себя дятлом в такие моменты - в буквальном смысле. Это не считая того, что в попытках заставить виджет обновиться можно его легко случайно перенести на соседний экран или сдвинуть с места.

Даже на Google Galaxy Nexus с его огромном и хорошим экраном - эта проблема хотя и с меньшим эффектом, но проявляется.

Огромнейшая просьба к разработчикам - УБЕРИТЕ вы эту иконку вообще! Поставьте реакцию на прикасание ко всему виджету или к логотипу РСЯ слева. Пусть виджет обновляется когда на логотип жмем.

А то ведь идея отличная, а весь юзер экспириенс идет ко дну.

 

Заранее спасибо, искренне надеюсь что прислушаетесь и в ближайшие дни мы увидим обновление в Андроид маркете

4 комментария
Провел серьезную оптимизацию сайта!
SHEV1-K
23 июля 2012, 13:38

Мой сайт http://magichand.ru достаточно узской направленности после оптимизации сайт по основному запросу на 2 месте в яндексе, но теперь я стал видеть рекламму исключительно о строительстве заработок резко упал!!! в настройках рекламмы не менял ничего... Подскажите скоро будет реклама тематичной? рекламма яндекса раньше являлась основным в формировании дохода сайта!

19 комментариев
В Рекламной сети появились блоки с округлой формой
bioshlang
25 июля 2012, 16:25

Теперь для рекламных блоков Рекламной сети Яндекса можно выбрать округлую форму. При этом возможность использовать блоки с квадратной формой также останется.

Блоки хорошо впишутся в дизайн сайтов, состоящих преимущественно из элементов круглой формы.

Настроить блоки с округлой формой можно на 4 шаге конструктора кода.

Также настроить показ блоков с округлой формой можно, вставив строку

yandex_direct_border_radius = true;

в уже существующий код вызова рекламы.

Как и любые другие изменения в дизайне блоков, замена квадратной формы блоков на округлую может повлиять на CTR объявлений. Чтобы оперативно отслеживать все изменения кликабельности, используйте срезы статистки сайта и журнал событий.

36 комментариев
блоки вызова рекламы,новость,рекламные блоки
Быстрые ссылки. Требуются нормальные советы бывалых, а не демагогия о кривых руках.
artemyfedoseeff
30 июля 2012, 11:24

Который месяц бьюсь над тем, чтобы в поиске яндекса мой сайт http://arbyz-ekb.ru/ (первый и пока единственный) выдавался с быстрыми ссылками, а всё без толку. И сайтмап написал, и выполнил рекомендации яндекса по однообразию имён в меню и названиях страниц и т.д. и т.п. А воз и ныне там.

Если вам есть, что сказать по существу, то дайте дельный совет. Заранее благодарен.

22 комментария
кривые руки,быстрые ссылки,поможите люди добрые,нид хелп
Не закрывается элементарный блок
slvbash
31 июля 2012, 12:09

Доброго времени суток. У меня проблема с элементарным блоком. Он не закрывается по нажатию на крестик.

Сайт работает на wordpress. Адрес: www.salavatlife.ru

1 комментарий