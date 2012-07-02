Меня, да думаю и многих, интересует вопрос: Есть ли какая-то возможность узнать источник перехода (фраза, сайт, прямой и так далее) посетителя, который кликнул по объявлению? Такая возможность помогла бы участникам РСЯ развивать на сайте темы, которые улучшают кликабельность - хорошо всем на выходе. При установке кода РСЯ тут же появляется и Метрика (которая собрала в себе такое количество инструментов, что нельзя не восторгаться, п.с. особенно фильтры в вебвизоре!!!). Так вот этот чудный союз РСЯ и Метрики может ли отвечать на вопросы: А кто же кликнул?!

П.С. По своему личному опыту знаю, что есть определенные тематики, развивая которые на сайте, легче заработать, потому что охотнее кликают. Но как-то опыту 1-го человека, да даже 100-ни, не сравниться со знаниями самой системы...

Мечтаю об ответе, что такое возможно)))