Здравствуйте. Часто встречал на сайтах объявления от Яндекса, где выводились объявления, релевантные моим запросам в Яше. Я поставил тематическую рекламу на свой сайт, однако что-то таких объявлений не вижу =( Подскажите, где что и как изменить, что бы такой тип объявлений показывался.
У меня в последнее время, скорее всего после смены дизайна блоков, реклама стала сдвигать рамку блока сайта - Проектирование газоснабжения. Хочу уменьшить шрифт рекламного текста, но в коде нет шрифта. Подскажите как с этим бороться?
Меня, да думаю и многих, интересует вопрос: Есть ли какая-то возможность узнать источник перехода (фраза, сайт, прямой и так далее) посетителя, который кликнул по объявлению? Такая возможность помогла бы участникам РСЯ развивать на сайте темы, которые улучшают кликабельность - хорошо всем на выходе. При установке кода РСЯ тут же появляется и Метрика (которая собрала в себе такое количество инструментов, что нельзя не восторгаться, п.с. особенно фильтры в вебвизоре!!!). Так вот этот чудный союз РСЯ и Метрики может ли отвечать на вопросы: А кто же кликнул?!
П.С. По своему личному опыту знаю, что есть определенные тематики, развивая которые на сайте, легче заработать, потому что охотнее кликают. Но как-то опыту 1-го человека, да даже 100-ни, не сравниться со знаниями самой системы...
Мечтаю об ответе, что такое возможно)))
Заметил такую особенность: у элементов плашки рекламного блока в классах стилей ya-partner__ads-link и
ya-partner__ads-arrow появились свойсва z-index=10 и 9 соответсвенно. В итоге на некторых страницах эти плашки вылезают поверх некоторых блоков сайта, которые появляются при кликах, например, поверх блоков картинок, или когда блок с плашкой прокручивается под фиксированный блок. Решается легко, присвоением блокам сайта z-index >10. Раньше этого не было. А когда появилось, поломалось представление некоторых страниц.
Вопрос собственно прост, есть сайт с уникальным контентом (уникальность порядка 85%), посещаемость по будням 340-380 хостов, по выходным 240-280 (что ниже порога вхождения в РСЯ), основные источники траффика: 80% яндекс, 10% google, остальные 10% это в основном ссылки со сторонних ресурсов . С такими показателями примут сайт или нет?
Городской портал небольшого городка России - www.лиски.рф В первой тройке запросов в Яндексе по запросу Лиски. Получили отказ. Посещаемость недотягивает, но и городок небольшой... Нам таки не светит в РСЯ?
Привет! Обычно на карточку Сбербанка оплата приходила в районе 15 числа. А в этом месяце оплаты всё нет и нет.
Я конечно знаю, что рано или поздно она прийдёт. Но просто авторам надо платить а тут своего рода задержка. Наверное из-за июля и летней жары:)
Здравствуйте!
Возможно, я просто не нашел в обилии информации нужное мне, тогда прошу извинить, но у меня есть вопрос. Допустим, я пишу статью про какую-то микросхему (у меня сайты электронной тематики), упоминаю ее в тексте и делаю из нее ссылку на страничку результатов поиска Яндекс. Вот я и хочу знать: если посетитель кликнет на этой ссылке, перейдет на результат поиска Яндекса, увидит там рекламу, в том числе и по этой самой микросхеме (возможно), и кликнет на эту самую рекламу - будет ли это мне как-то засчитано в доход? Что я должен сделать со своей ссылкой, чтобы это произошло?
Добрый день, инетресует следующее:
Теоритически имеется поддомен, на котором трафф 1000/сутки. На основном сайте трафф, к примеру, 100 в сутки.
Если добавить поддомен в РСЯ, то основной домен также попадет в неё, или же нужно обязательно добавить сначала домен, а потом только поддомены?
Спасибо.
Здравствуйте. Свой сайт зарегистрировал в РСЯ ещё в феврале. Но, к сожалению, с каждым месяцем доход падает. И самое обидное не могу понять почему. Ставил опыты с блоками:
- экспериментировал с палитрой (сейчас оставил стандартную);
- размещал блоки в разных местах сайта;
- экспериментировал со шрифотом.
Количество посетителей растёт, а доход убывает.
В итоге особых результатов мои эксперименты не принесли. Прошу помочь советом о размещении блоков РСЯ.
Спасибо.
Здравствуйте.
Большая просьба переадресовать этот пост разработчикам виджета РСЯ для Андроида.
Виджет отличный, все показывает хорошо, но есть у него одна огромная проблема - это очень маленькая область контакта у иконки обновления данных в правой нижней части виджета. Например на Google Nexus One эта область приходится на край экрана и практически не реагирует на нажатия. Приходится по несколько секунд стучать пальцем по экран. Чувствую себя дятлом в такие моменты - в буквальном смысле. Это не считая того, что в попытках заставить виджет обновиться можно его легко случайно перенести на соседний экран или сдвинуть с места.
Даже на Google Galaxy Nexus с его огромном и хорошим экраном - эта проблема хотя и с меньшим эффектом, но проявляется.
Огромнейшая просьба к разработчикам - УБЕРИТЕ вы эту иконку вообще! Поставьте реакцию на прикасание ко всему виджету или к логотипу РСЯ слева. Пусть виджет обновляется когда на логотип жмем.
А то ведь идея отличная, а весь юзер экспириенс идет ко дну.
Заранее спасибо, искренне надеюсь что прислушаетесь и в ближайшие дни мы увидим обновление в Андроид маркете
Мой сайт http://magichand.ru достаточно узской направленности после оптимизации сайт по основному запросу на 2 месте в яндексе, но теперь я стал видеть рекламму исключительно о строительстве заработок резко упал!!! в настройках рекламмы не менял ничего... Подскажите скоро будет реклама тематичной? рекламма яндекса раньше являлась основным в формировании дохода сайта!
Теперь для рекламных блоков Рекламной сети Яндекса можно выбрать округлую форму. При этом возможность использовать блоки с квадратной формой также останется.
Блоки хорошо впишутся в дизайн сайтов, состоящих преимущественно из элементов круглой формы.
Настроить блоки с округлой формой можно на 4 шаге конструктора кода.
Также настроить показ блоков с округлой формой можно, вставив строку
yandex_direct_border_radius = true;
в уже существующий код вызова рекламы.
Как и любые другие изменения в дизайне блоков, замена квадратной формы блоков на округлую может повлиять на CTR объявлений. Чтобы оперативно отслеживать все изменения кликабельности, используйте срезы статистки сайта и журнал событий.
Который месяц бьюсь над тем, чтобы в поиске яндекса мой сайт http://arbyz-ekb.ru/ (первый и пока единственный) выдавался с быстрыми ссылками, а всё без толку. И сайтмап написал, и выполнил рекомендации яндекса по однообразию имён в меню и названиях страниц и т.д. и т.п. А воз и ныне там.
Если вам есть, что сказать по существу, то дайте дельный совет. Заранее благодарен.
Доброго времени суток. У меня проблема с элементарным блоком. Он не закрывается по нажатию на крестик.
Сайт работает на wordpress. Адрес: www.salavatlife.ru