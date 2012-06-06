Клуб Рекламной сети Яндекса

июнь 2012
А что если рекламный блок в тегах ?
zagumens
6 июня 2012, 17:53

Доброго всем дня!

Второй месяц уже наблюдаю слабых доход от РСЯ..... пытаюсь восстановить картину изменений в эти периоды.... сначала думал, что доход упал в связи с тем, что добавлял новые рекламные блоки..... убрал.... отличая сильного не замечаю.....

Но вот на днях вспомнил один момент:

Для примера, возьмем одну из страниц моего сайта - http://www.inforr.ru/hostel/moscowhostel.php , ее часть - часть для рекламы, в этой части, под рубрикой "спешите заселиться" идет череда баннеров, система выстраивает хронологию таким образом, что при добавлении администратором новых баннеров рекламный блок яндекс директ не как не может оказаться ниже четвертой позиции в этой колонне ....

 

но вся соль в том, что когда программировался этот блок черды реклам, он ставился в теги <noindex></noindex> дабы не терять траст, ну и естественно теперь получается, что блок яндекс.директ оказыватся в этих тегах.... но подобная конструкция содержится только в разделе общежитий.

 

отсюда и вопрос - может ли это как-то влиять на доходность от него? заранее спасибо!

9 комментариев
Новый дизайн блоков
bioshlang
8 июня 2012, 12:12

Сегодня мы обновляем дизайн блоков Рекламной сети Яндекса. Обновление до нового дизайна произойдет автоматически на всех сайтах-партнерах.

По результатам тестирования на партнерских площадках блоки с новым дизайном продемонстрировали значительно более высокие показатели кликабельности по сравнению с блоками старого образца — этого удалось достичь за счет улучшения читаемости объявлений. В результате CTR горизонтальных блоков с объявлениями увеличился в среднем на 16%, CTR вертикальных блоков — на 12%. Особенно высокий рост кликабельности произошел у фиксированных блоков с объявлениями: на 30% у блока формата 240×400 пикселей, на 32% у блока формата 728×90 и на 63% у блока формата 300×250. В среднем кликабельность блоков с объявлениями всех видов возросла более чем на 10%.

Как подтверждает статистика кликабельности, новый дизайн блоков позволит сайтам-партнерам получать более высокую доходность от участия в РСЯ. Кроме того, была увеличена скорость загрузки обновленных блоков, улучшена их защищенность и устойчивость к внешним стилям и скриптам. В связи с этим от старого дизайна блоков мы решили полностью отказаться.

Для обновления дизайна блоков вносить изменения в код не требуется — он обновится автоматически. Мы рекомендуем менять внешний вид блоков посредством переменных — только в этом случае мы можем гарантировать их исправную работу. Поэтому если ранее в код были внесены какие-либо иные изменения, то после обновления блоки могут отображаться некорректно. Для устранения неисправности достаточно заново получить код из конструктора и без изменений установить его на сайт.

Чтобы в полной мере задействовать потенциал обновленных блоков, попробуйте поэкспериментировать с их внешним видом в конструкторе. Подобрав подходящие именно для вашего сайта настройки дизайна, вы можете существенно увеличить кликабельность блоков и повысить их доходность.



129 комментариев
блоки вызова рекламы,CTR,новость,рекламные блоки,эффективность блоков РСЯ
Вставка div с id рекламного блока с помощью яваскрипта
Hekcfy
8 июня 2012, 18:43

Могу ли я вставлять div с id рекламного блока с помощью яваскрипта в нужное место в контенте? Таким образом я решаю задачу размещения рекламного блока в тексте статьи.

 

Сам яваскипт-код рекламной сети размещается в исходном коде страницы.

5 комментариев
Как подбирает РСЯ тематику объявлений?
webpostnikof
9 июня 2012, 17:07

Вот как неделю работает на ресурсе РСЯ и только вижу обьявления про частотные преобразователи. И это на ресурсе о строительстве, интерьере, дизайне.

Как настраивается РСЯ ? тоесть РСЯ не сканирует страницу на тематику содержания?  тематика отсутствует )))))

 

5 комментариев
Плавающие блоки
Аймкук
13 июня 2012, 12:11

Видел на нескольких сайтах размещение объявлений РСЯ в плавающем блоке. Рботает это так ... по достижении верхнего края окна браузера блока с рекламой, он начинает следовать вниз вслед по мере прокрутки. В правилах ничего не сказано по поводу плавающих блоков, скажите пожалуйста разрешается ли их использовать в РСЯ?

 

PS: писал на почту, но в течении недели не получил ответа

7 комментариев
Всем привет.. не могу понять в чем проблема
Татьяна
14 июня 2012, 20:00

Ребята нужна ваша помошь.. у меня стоял код от яндекса .. все было ок .. но вот уже несколько дней почемуто на всех страницах будь то на главной или на внутренней.. у меня выходит всего 3 блока рекламы.. раньше сточло до 7 и выходило всегда на главной до семи а теперь выходит всегда только 3....  в чем может быть причина такого вывода рекламы .. 

плиз помоги ..понять сушность проблемы .

8 комментариев
Цвет ссылки при наведении на объявления не меняется
auto-day
15 июня 2012, 12:50

Добрый день!

 

Вчера заметил, что при наведении на объявления цвет ссылки перестал меняться.

 

Скажите, пожалуйста, в чем может быть причина?

 

Спасибо!

3 комментария
Баннеры
KOMERS70
15 июня 2012, 13:01

Здравствуйте. У меня такая проблемка. Я установил баннер на боковой панели сайта. Теперь при добовление следующего баннера, первый баннер не показывается. Вообщем два баннера одновременно не показываются. Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина такого поведения баннеров.

24 комментария
РСЯ и домен .рф
Сергей Соломатин
15 июня 2012, 15:05

Столкнулся с проблемой: не отображаются объявления на домене .рф

 

Вернее они отображаются, но только в браузере Google Chrome, но посетителей с этим браузером не так много. Браузеры Opera и FireFox отказываются отображать объявления.

 

Кто сталкивался с подобной проблемой? Может решение простое и не стоит обращаться в ТП РСЯ?

5 комментариев
Резкий скачек кликов по объявлениям
zagumens
18 июня 2012, 13:26

Доброго дня!

Было время когда клики по объявлениям держались 15-20 в сутки, стабильно (и доход в это время был нормальный), далее примерно на месяц кликабельность резко снизилась до 4-6 кликов в сутки, иногда бывало вообще 1-2, вчера вдруг скачек 24...... ни чего не понимаю, хотя заглядываю иногда в метку и показатели внешних переходов по ссылке an.yandex.ru, а это я как понимаю и есть клики по объявлениям директа, достаточно хороши и превышали те показатели, которые дают в отчетах рся....  то есть получается, что клики не учитывались , а тут вдруг бамс и все учлись ! 

Да, понимаю, что есть определенные алгоритмы, которые не учитывают клики по объявлявлениям смахивающие на накрутку.... но, боже упаси, ни кто и не думал никогда накручивать, т.к. читал, что данное мероприятие черевато последствиями!

Если что вот сайт, о котором говорю - http://inforr.ru/

2 комментария
Реклама в результатах поиска по сайту
KVinS-java
18 июня 2012, 13:37

Здравствуйте!

Используя сервис Яндекса "поиск для сайта" заметил такую надпись 

появился вопрос:

Если я подключусь к сети, реклама в результатах поиска появится автоматически или же, подразумевается, что я должен сделать свою страницу с результатами поиска и туда уже добавить рекламу. Тоесть:

http://yandex.ru/sitesearch?text=oh&searchid=1905502&reqenc=utf-8&l10n=ru&web=0&lr=18 реклама тут

Или же тут:

http://ifanstore.ru/searth.php?text=oh&searchid=1812106&l10n=ru&web=0#937

 

1 комментарий
Выравнивание баннеров
andrejsoloviev
18 июня 2012, 16:46

Здравствуйте. Несколько дней назад все установленные баннеры сместились в левую сторону. То есть баннеры у меня были размещены в тегах <center></center>

 

Сейчас, почему-то тег не действует и стили тоже не применяются. Поскажите, в чем проблема?

10 комментариев
Смена владельца
smirnova343
22 июня 2012, 12:12

Здравствуйте, подскажите как сменить юр. лицо на физическое? Спасибо...

1 комментарий
Возможность изменить правило "Дорогие объявления выше по коду html"
Dear Life
22 июня 2012, 12:14

Где-то прочитал о том, что реклама на сайте фомируется таким образом, что объявления с большей стоимостью клика показываются в верхних блоках html кода.

Есть ли возможость такое правило изменить? Или же указать значимость рекламных блоков вручную.

 

К примеру более значимым на моем сайте является рекламный блок в поиске объявлений, нежели слева в сайдбаре. Но при этом в сайдбаре блок по html коду расположен выше.

3 комментария
В чем отличия РС Яндекса от Adsense и Begun?
No Offence
22 июня 2012, 19:41

Тема неоднозначная для обсуждения здесь на площадке Яндекса, но имеет место быть, чтобы хотя бы доказать выгодность работы с РСЯ. Все прочитанное в сети о различиях РСЯ и других "контексток" - либо откровенный бред непонимающих, либо молчание знающих.

Работа с Google Adsense для меня обернулась самым неприятным образом. В течение недели накапало около $90, готовился к выводу средств и приятно удивлялся цене клика и прочим волшебным возможностям Google. На отметке в $92 мне приходит сообщение, что якобы где-то было нарушение (видимо блок стоял недалеко от какой-то надписи или блока с внутренними ссылками или что-то еще; по факту пытались все делать максимально чисто) и аккаунт закрывается (без возможности участвовать больше когда-либо), а все заработанные средства возвращаются непонятно куда. Злость была дикая, тупой узаконенный грабеж миллионов людей на миллиарды $, если учесть обширность Google. Искали нарушение (перечитали все возможное), писали в поддержку, чтобы выяснить в чем же было нарушение - ни ответа, ни привета.

Но так и не успели изучить Adsense: в чем его сильные и слабые стороны и отличия от РСЯ?

Недавно изучения ради попытались поставить Begun, но он оказался слишком сложным (не настолько много опыта). Ставлю код, не пашет, модерация не проходит типо из-за отсутствия кода на площадке. Поддержка отвечает закопипастенными непонятными правилами установки. В чем сильные и слабые стороны Begun и отличия от РСЯ?

 

84 комментария
отличия рся begun adsense,рся бегун адсенс
Получил первый рубль от РСЯ
lensservis
28 июня 2012, 15:59

теперь баланс такой

скоро сравняю 

1 комментарий
РСЯ,CTR,цены
Два рекламных блока РСЯ на главной странице форума.
balakin-salsk
29 июня 2012, 14:40

Подскажите, как мне поставить два рекламных блока на главной странице моего форума, в шапке и в подвале?

3 комментария
Не отображаются блоки директа
davairuli
29 июня 2012, 14:52

Уважаемые участники высокопочтенного клуба, подскажите пожалуйста, по какой причине если установить на одной странице 2 рекламных блока (внизу и вверху страницы), то один из них не отображается.... А также не отображаются 2 блока одновременно внизу страницы и sidebar тут . Как сделать, чтобы они отображались?

3 комментария