Доброго всем дня!



Второй месяц уже наблюдаю слабых доход от РСЯ..... пытаюсь восстановить картину изменений в эти периоды.... сначала думал, что доход упал в связи с тем, что добавлял новые рекламные блоки..... убрал.... отличая сильного не замечаю.....



Но вот на днях вспомнил один момент:



Для примера, возьмем одну из страниц моего сайта - http://www.inforr.ru/hostel/moscowhostel.php , ее часть - часть для рекламы, в этой части, под рубрикой "спешите заселиться" идет череда баннеров, система выстраивает хронологию таким образом, что при добавлении администратором новых баннеров рекламный блок яндекс директ не как не может оказаться ниже четвертой позиции в этой колонне ....

но вся соль в том, что когда программировался этот блок черды реклам, он ставился в теги <noindex></noindex> дабы не терять траст, ну и естественно теперь получается, что блок яндекс.директ оказыватся в этих тегах.... но подобная конструкция содержится только в разделе общежитий.

отсюда и вопрос - может ли это как-то влиять на доходность от него? заранее спасибо!