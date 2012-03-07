На данный момент настройки рекламной компании предполагают отключение показов по времени суток и по дню недели. А если нужно отключить конкретные дни месяца, причем по дням недели они разные. Есть ли такие настройки? Если нет, то будут ли?
БИК указываю 044525225 не принимает со следующую формулировку ( Указанный расчётный счёт не соответствует БИК) указал все правильно как решить проблему подскажите кто знает
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как решить небольшую проблему.
Я работаю через ЦОП Profit-Partner, у них есть способ вывода - Безналичный расчет.
Но там необходимо быть ИП или ООО, но я не являюсь ни первым ни вторым.
Как мне вывести деньги в банк?
У меня на одном из сайтов фотографии показываются без перезагрузки страницы, т.е. при нажатии на миниатюру одной из фотографий меняется большая фотография. Хотелось бы одновременно с этим обновлять и блок объявлений Яндекса. Это реализовано, например, в Яндекс.Почте, при каждом нажатии на какую-либо ссылку обновляется блок объявлений справа. Хочется реализовать такое же на своих сайтах.
Это не противоречит правилам размещения? Не запрещено?
И может есть уже какие-то готовые решения для реализации?
Не так уж и важен заработок... Тем не менее на 17000 показов 35 кликов. Сумму писать не стану, но она настолько мала, что не имеет смысла афишировать. Статистика показывает не как раньше (почти) в реальном времени, а с длительной задержкой. То есть по итогам дня после 1 часа ночи. Клики по 11 копеек, уже просто достали. Причем, это постоянно. То 11 коп., то 23 коп.
В чем засада?
Сайт можно легко найти в моем профиле.(для любознательных) Сейчас блоки отключены.
Сегодня партнерам Рекламной сети Яндекса стал доступен новый инструмент — «Проверка доступности страниц сайта для робота Рекламной сети». С его помощью вебмастера могут проверить доступность страниц своего сайта для индексации рекламным роботом Яндекса (YandexDirect).
Когда сайт недоступен рекламному роботу, контекстная реклама становится менее релевантной его тематике и приносит меньший доход, чем могла бы. Новый инструмент позволяет узнать, не были ли страницы сайта по неосторожности закрыт для индексации из-за ошибок в файле robots.txt (например, если нужно было закрыть сайт от поискового робота и оставить открытым только для рекламного, но правило прописано неверно).
Работа инструмента устроена просто — в интерфейс необходимо ввести адрес или список адресов сайта для проверки, и если окажется, что они запрещены для индексирования рекламным роботом, система покажет соответствующее сообщение, а в некоторых случаях — и предложит способы решения проблемы.
УСкажите пожалуйста для добавления сайта- важным фактором считается количества трафика на сайте- от 300 человек в сутки.
Скажите, по узкопрофильным и комерчиским тематикам возможно ли принятие сайта с чуть меньшей аудиторией??
Скажите, какова политика РСЯ в отношении страйкбольных и оружейных сайтов / форумов? В частности - форумов, на которых страйкболисты обсуждают всё что угодно, вплоть до самодельных имитаций миномётов и гранат. Вот пара примеров таких тем:
http://battleteam.ru/viewtopic.php?t=325http://battleteam.ru/viewtopic.php?t=1630
В барахолке, бывает, и всамделишными вещами приторговывают от боевых образцов: магазинами под переделку, накладками, ЛЦУ и прочим обвесом, да и сами боевые образцы на форуме довольно часто обсуждают. Цель-то в общем не криминальная
Только у меня или по системе в целом?
Здравствуйте!
За последние два дня резко упал показатель CTR в Яндекс директ. Было 2.4%, последние два дня 0.6%.
Есть ли какие нибудь новости, что происходит с системой?
С сайтом никаких изменений не производилось накануне.
С уважением
Можете прокомментировать как-то вот эту тему? Для наглядности привожу и свою статистику.
Друзья, доброго времени суток! Может, сможет кто-нибуть подсказать? Сайт www.kino73.ru. Два раза отправлял сайт на добавление площадки в РСЯ, оба раза заявка была отклонена. Ну первый раз понятно, было несколько видео со ссылкой на "контакт", для второго раза подготовился и удалил все видео с "контакта" и добавил видео с ivi, но модерацию почему-то не прошёл... Сайт полностью для людей, посетителей больше 300 в день, а в ответ :"Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса". Заранее благодарен за помощь или советы, которые помогут решить данный вопрос.
Добрый день , я уже подавал заявку и не прошел , сегодня опять подал повторно http://southklad.imslimited.ru/ - форум ЮГ Клад , пройдет или нет ??? , а так же думаю и сам сайт добавить http://southklad.ru ??? и пройдет ли он ???
Зараее спасибо за ответы !!!
Не сочтите за рекламу !!!
Добрый день!
Решил опробовать баннера от каванги. Про поддержку от Алёны промолчу... Лучше бы просто все было где-то написано, но без "помошников".
В общем, к делу.
Ставишь код - отображается баннер. Я поставил его на то место, где у меня был один из блоков директа. Как и во многих системах есть возможность поставить так называемую заглушку - когда нет подходящих баннеров, тогда подгружается заглушка.
Кое-как программист нафигачил JS-код, суть которого в следующем: "Если нет подходящего баннера, создаем iframe height=400px widht=240px и пишем в него <script>Яндекс.Директ, 2 объявления</scrript>". В итоге в данном месте директ грузится в отдельный фрейм.
Вопросы:
1. На сколько это допустимо у Яндекса?
2. Так как iframe - это фактически новый HTML-документ, то Яндекс делает в нем новую (вторую) выборку на текущий момент и из-за этого объявления в этом фрейме почти всегда повторяют те, которые уже есть на основной странице. - Если п. 1 допустим, то можно ли обойти проблему из п. 2?
3. В настройках рекламного блока стоит параметр "использовать шрифты сайта". Но т. к. iframe - это новый документ, конечно он не знает , какие на сайте шрифты. Тут только поможет перенастройка блоков? (не хотелось бы). Или "пустому" iframe как-то можно передать стили из родительского?
С уважением,
Виталий