Страница Exel со счетом для оплаты.

Раздел Сумма (ячейка F) при генерации файла оказывается на другой странице. Получается что страница СЧЕТ состоит из 2х страниц, хотя счет должен быть на одной странице.

Это вызывает определенные неудобства. Уже не первый раз печатаю счет на двух страницах. Это проблема моего exel или у всех так?