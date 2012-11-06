С сегодняшнего дня Яндекс начинает продажи медийной рекламы для размещения по технологии RTB в Рекламной сети Яндекса. Подробности читайте в Блоге рекламных технологий Яндекса.
Если вы хотите принять участие в размещении RTB баннеров на ваших сайтах, присылайте заявки на адрес partners@yandex-team.ru. Все заявки обрабатываются вручную.
Подробнее о технологии RTB вы можете прочитать в Помощи РСЯ.
Я предлагаю администрации РСЯ рассмотреть вариант его настройки для конкретных блоков.
Например:
Имеем площадку с включенным поведенческим таргетингом.
В блоки добавляем еще один параметр - targeting, который может иметь значения TRUE или FALSE, а если параметр не указан, то используется значение установленное для площадки.
З.ы. по моим наблюдениям и предварительным подсчетам эта фича может увеличить доход площатки примерно на 15%
Возможно ли участие сайта обменного пункта электронных денег в РСЯ?
Мою площадку http://www.yd.dp.ua/ отклонили. Заявку обрабатывали 4-5 дней. Контент уникальный + сотни комментариев посетителей. Посещаемость достаточная.
Причина отклонения: Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса.
У меня есть желание добавить свой сайт онлайн тв в РСЯ, но хочется заранее спросить, сколько я примерно буду на этом зарабатывать? (Посещаемость сайта 1.500-2.000 чел/сутки). Вообщем-то не так уж и много.
И второй вопрос связан с оплатой. Планирует ли Яндекс разрешить вывод средств в беларуских рублях, физическим лицам? Этот вопрос особо интересует, по той причине, что в Беларуси ситуация с выводом wmz, wmr или любой другой виртуальной валюты достаточно проблематична.
Мы часто слышим вопросы о том, как и зачем в рекламной сети применяется показ рекламы на основе интересов пользователей, или поведенческий таргетинг. Не уходите далеко в поисках ответов — мы специально собрали их для вас в этом тексте.
Технология учета интересов пользователей постоянно развивается
Яндекс впервые начал использовать показ рекламы с поведенческим таргетингом в далеком 2008 году. Тогда учитывался только один фактор — история недавнего использования поисковых систем. Спустя 4 года мы применяем уже 7 видов таргетинга, основанного на информации о посетителях ваших сайтов. Яндекс учитывает различные аспекты поведения пользователей, что позволяет очень точно фокусироваться на реальных интересах каждого отдельного человека.
Сейчас мы продолжаем разработки в этой области. Так в этом году мы начали использовать социальные и демографические данные пользователей, полученные на основе технологии Крипта, внедрили автоматический ретаргетинг по интересам пользователей на сайтах рекламодателей, а так же на собственных проектах Яндекса: Маркете, Авто,Недвижимости, Новостях и Услугах.
Таргетинг нужен нам, чтобы подобрать для показа релевантные объявления
Формируя список объявлений в рекламном блоке на вашем сайте, мы используем 14 видов таргетинга. Как мы уже упомянули раньше, ровно половина из них так или иначе работают с данными об интересах пользователя.
Полный комплекс поведенческих и тематических таргетингов позволяет детально проанализировать как данные сайта (контент страницы с рекламным блоком и тематику площадки в целом), так и информацию о его посетителях — учесть регионы, в которых они живут, их социальные и демографические характеристики, запросы в поиске Яндекса, тематику посещаемых ими сайтов и другие сведения. Именно это является залогом правильного отбора объявлений. Отключая учет поведенческих механизмов, вы вдвое уменьшаете возможности системы подобрать действительно подходящую для ваших посетителей рекламу.
На площадку попадает только самая эффективная реклама
Отобрав объявления, наиболее релевантные для сайта и его посетителей, мы проводим аукцион на основе алгоритмов системы машинного обучения Матрикснет.
Механизм аукциона использует больше 50 факторов ранжирования во всех сочетаниях и гарантирует, что на вашем сайте окажутся только объявления, которые принесут максимальный доход за счет лучшего сочетания цены клика по объявлению и его привлекательности для пользователей.
Мы обязательно учитываем ваш интерес в том, чтобы реклама соответствовала тематике сайта. Поэтому показ объявлений и баннеров на основе интересов пользователей применяется лишь тогда, когда мы уверены, что он поможет сделать рекламный блок более интересным для ваших посетителей и увеличить прибыль.
Это действительно приносит больше денег
Если сейчас на вашем сайте отключен поведенческий таргетинг, мы предлагаем вам простой эксперимент — включите его всего на неделю и сравните, насколько увеличится доходность сайта. Уверены, вы оцените результат.
Показ объявлений на основе интересов пользователей можно включить в партнерском интерфейсе. Проверьте отсутствие галочки в соответствующем пункте во вкладке «Настроить площадку» и нажмите кнопку «Сохранить».
Форум Министерства обороны Российской Федерации принимает участие в ПСЯ. Прошу сообщить возможно ли размещение на одном сайте партнёрсткой программы от Яндекса и от Гугла?
Не заблокируют ли? Соответствует ли это правилам участия в программе?
Заранее благодарю за аргументированный ответ.
Здравствуйте.
Ситуация:
Сайт с посещаемостью 500-700 уников в сутки; в основном авторские материалы; существует более 2-х лет.
Заинтересовался РСЯ, если что-то начнет получаться будет стимул развивать сайт – года назад было более двух тысяч уников в день, но без поощрения усилий нет инициативы…
Сейчас могу зарегистрироваться только на физ. лицо, а хочу создать ИП, что требует времени – вникнуть, подать заявление, открыть счет – 1,5-2 месяца.
Вопросы:
Скажите, пожалуйста:
1. Есть ли возможность через 2 месяца безболезненно перевестись на договор по ИП?
2. На Ваш взгляд, рационально ли это? Или проще дождаться пока не появится счет ИП, а затем уже подать заявку на участие в РСЯ?
Здравствуйте, есть региональный женский форум http://yasdnepra.com/. До недавнего времени на форуме размещалась только реклама РСЯ, сейчас установил дополнительно directadvert. То что Яндекс не запрещает размещение разных рекламных сетей на сайте мне известно, но хочу узнать возможно ли размещение тизеров непосредственно под блоком РСЯ, как, например, на этой странице (внизу, ближе к футеру).
Отступ между блоками разумеется есть, контента между ними нет. Не нарушает ли подобное размещение блоков правил РСЯ? На мой взгляд никаких нарушений нет - блоки оформлены в разной цветовой гамме и НЕ вводят пользователя в никакое заблуждение, но все-таки хотелось бы услышать официальное мнение. Заранее благодарю.
Какой показатель CTR в РСЯ считается большим.
У меня 2,5% есть ли какие нибудь санкции за высокий CTR
Вот уже пол год провожу анализ дохода различных систем на моих площадках. Сегодня я перестал понимать что вообще происходит
июнь:
РСЯ квадратный рекламный блок (3 объявления) среди статьи. Среднее кол-во кликов в день - 407, средняя цена за клик - 2,9 рубля. Средний дневной доход - 1180 рубля.
Adsense квадратный рекламный блок (3 объявления) среди статьи. Среднее кол-во кликов в день - 220, средняя цена за клик - 7,1 рубля. Средний дневной доход - 1562 рубля.
P.S. Дизайн блоков одинаковы, посещаемость одинакова, место расположение блоков одно и тоже (тестировалось по очереди по две недели каждый).
ноябрь:
РСЯ квадратный рекламный блок (3 объявления) среди статьи. Среднее кол-во кликов в день - 801, средняя цена за клик - 1,7 рубля. Средний дневной доход - 1361 рубля.
Adsense квадратный рекламный блок (3 объявления) среди статьи. Среднее кол-во кликов в день - 164, средняя цена за клик - 5,3 рубля. Средний дневной доход - 869 рубля.
P.S. Дизайн блоков одинаковы, посещаемость одинакова, место расположение блоков одно и тоже (тестировалось по очереди по две недели каждый).
Посещаемость портала в июне и в ноябре одинаоково (1.1 млн.), информация та же (деловая тематика, бухгалтерия, налогооблажение и тд).
Adsense просел по всем блокам, доходность понизилась в 2-3 раза. На против РСЯ вырывается вперёд по количеству кликам (рекламные объявления интересуют пользователей).
Есть у кого нибудь информация по анализу на Ваших сайтах?
Сегодня на одной из площадок высветилось "Рабочее состояние. Работает. Отправлена на модерацию".
Это и называется повторной модерацией или это глюк?
Если повторная модерация, то по какой причине - перезаключение договора с 1 декабря или плановое?
А через полчаса ваще шок! Пришло сообщение от саппорта:
Автоматическая проверка показала, что код вызова рекламы от площадки ххх (ID - 256хх) установлен на surgut.ххх.ru.
Данный домен был добавлен в список зеркал для площадки ххх.ru (ID - 256хх). В результате на surgut.ххх.ru будут транслироваться рекламные объявления.
Это что у вас там за добрый робот???
Здравствуйте! Я хочу перевести сайт участвующий в РСЯ на новый домен (т.е. с site1.ru на forum.site2.ru), тематика сайта в общем будет сохранена. Домен купил уже с историей.
Скажите, необходимо ли в этом случае заново проходить модерацию площадки?
И как можно проверить, есть ли какие-нибудь санкции для домена?
Никак не принимают в РСЯ. По правилам сайт вроде соответствует редакционной политике, но на деле отказывают...
Здравствуйте!
У меня на сайте установлен поиск от Яндекса, сегодня решил проверить как он выдает результат, вбиваю слово "работа" и перед выдачей выходит яндекс.директ (вот доказательство - работа), но при заключении договора с РСЯ я не указывал , что хочу поисковую рекламу, я просто сделал один рекламный блок из двух объявлений.... так вот вопрос.... если человек ищет через этот поиск что-то на сайте, но переходит по директу не доходя до поисковой выдачи , я с этого имею что-то или нет?
Заранее спасибо!
Как в дальнейшем возобновить работу, если договор не будет подписан в указанные сроки.
У меня такая ситуация:
1. 27 ноября пришло письмо, что оригинал нового договора РСЯ от меня до сих пор не получен.
2. На вкладке мои площадки написано следующее "Вы работаете по договору № РС-9424-04/12 от 13 апр 2012"
3. На вкладке финансовые документы написано следующее "Вы работаете по договору № РСЯ-12470-12/12 от 01 дек 2012 ( Отправлен по почте)."
Письмо отправил 16 ноября. Повторно посылать или ждать 1 декабря?
Всем здравствуйте. Подскажите, если сайт на тему ремонтов квартир, перепланировок, дизайнпроектов, возраст 8 месяцев, посещаемость около 20 в день или выше, можно подать заявку или точно не стоит?