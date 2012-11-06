Мы часто слышим вопросы о том, как и зачем в рекламной сети применяется показ рекламы на основе интересов пользователей, или поведенческий таргетинг. Не уходите далеко в поисках ответов — мы специально собрали их для вас в этом тексте.

Технология учета интересов пользователей постоянно развивается

Яндекс впервые начал использовать показ рекламы с поведенческим таргетингом в далеком 2008 году. Тогда учитывался только один фактор — история недавнего использования поисковых систем. Спустя 4 года мы применяем уже 7 видов таргетинга, основанного на информации о посетителях ваших сайтов. Яндекс учитывает различные аспекты поведения пользователей, что позволяет очень точно фокусироваться на реальных интересах каждого отдельного человека.

Сейчас мы продолжаем разработки в этой области. Так в этом году мы начали использовать социальные и демографические данные пользователей, полученные на основе технологии Крипта, внедрили автоматический ретаргетинг по интересам пользователей на сайтах рекламодателей, а так же на собственных проектах Яндекса: Маркете, Авто,Недвижимости, Новостях и Услугах.

Таргетинг нужен нам, чтобы подобрать для показа релевантные объявления

Формируя список объявлений в рекламном блоке на вашем сайте, мы используем 14 видов таргетинга. Как мы уже упомянули раньше, ровно половина из них так или иначе работают с данными об интересах пользователя.

Полный комплекс поведенческих и тематических таргетингов позволяет детально проанализировать как данные сайта (контент страницы с рекламным блоком и тематику площадки в целом), так и информацию о его посетителях — учесть регионы, в которых они живут, их социальные и демографические характеристики, запросы в поиске Яндекса, тематику посещаемых ими сайтов и другие сведения. Именно это является залогом правильного отбора объявлений. Отключая учет поведенческих механизмов, вы вдвое уменьшаете возможности системы подобрать действительно подходящую для ваших посетителей рекламу.

На площадку попадает только самая эффективная реклама

Отобрав объявления, наиболее релевантные для сайта и его посетителей, мы проводим аукцион на основе алгоритмов системы машинного обучения Матрикснет.

Механизм аукциона использует больше 50 факторов ранжирования во всех сочетаниях и гарантирует, что на вашем сайте окажутся только объявления, которые принесут максимальный доход за счет лучшего сочетания цены клика по объявлению и его привлекательности для пользователей.

Мы обязательно учитываем ваш интерес в том, чтобы реклама соответствовала тематике сайта. Поэтому показ объявлений и баннеров на основе интересов пользователей применяется лишь тогда, когда мы уверены, что он поможет сделать рекламный блок более интересным для ваших посетителей и увеличить прибыль.

Это действительно приносит больше денег

Если сейчас на вашем сайте отключен поведенческий таргетинг, мы предлагаем вам простой эксперимент — включите его всего на неделю и сравните, насколько увеличится доходность сайта. Уверены, вы оцените результат.

Показ объявлений на основе интересов пользователей можно включить в партнерском интерфейсе. Проверьте отсутствие галочки в соответствующем пункте во вкладке «Настроить площадку» и нажмите кнопку «Сохранить».