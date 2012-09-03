Клуб Рекламной сети Яндекса

сентябрь 2012
Стоп слова для блокирования конкурентов
Slutau
3 сентября 2012, 11:09

Возможно ли сделать реализацию выключения конкурентов через слова, словосочетания (в зависимости от тематики каждый владелец площадки выберет свои), чтобы не выключать всех вручную, отключая домены в кабинете partner.yandex.ru?

 

Аналог стоп слов в кампании Яндекс Директ.

Поведенческий на сайте отключен.

На данный момент получается что на одной странице площадки отключаешь один сайт (домен), а потом всех поочередно приходится отключать.

А так по стоп слову - ввел слово и все домены у которых настроена рекламная кампания в Директ не будут показываться на тематических площадках по данному слову, словосочетанию.

К примеру, я занимаюсь производством и реализацией саженцев плодовых деревьев и хочу выключить всех конкурентов.

Белорусских выключил, но тогда могут и показываются сайты Украины, России, которые я и не вижу, потому как ip белорусский.

Сайт Ваш сад и дача sadovniki.by

4 комментария
Заголовок не указан
sevbanchik
4 сентября 2012, 15:30

Добрый день. Что-то происходит с отображением объявлений.

Такое ощущение, что должны быть картинки, но их нет.

Сайт http://floristics.org.ua

Фото прилагаю

 

Что делать? Как быть? Некрасиво же... 

3 комментария
Как просматривать доход по блокам отдельно
Sportmas
5 сентября 2012, 12:09

Не могу найти, как смотреть доходы по каждому блоку отдельно???

В подробной статистики срезов нету.

5 комментариев
Можно ли показывать рекламу из Яндекс.Директ только посетителям сайта, которые живут за пределами моего города?
d-a-r-t
5 сентября 2012, 12:13

Я живу в небольшом городе, у нас есть популярный сайт и хотелось бы поставить туда блок Яндекс.Директ, но только чтобы его не видели посетители из моего города. Есть диапазон IP адресов провайдеров нашего города (их у нас 3-4 на весь город) если необходимо.

8 комментариев
Зачем РСЯ мой номер карточки пенсионного страхования?
Александр
6 сентября 2012, 15:15

Зачем РСЯ номер карточки пенсионного страхования?

41 комментарий
Заголовок не указан
ЯнеБлинчик
7 сентября 2012, 15:39

Почему у Яндекса КТР измеряется в отношениии посетителей сайта к кликам

а не отношения показов блоков к кликам?

 

18 комментариев
Почему нельзя дать запрос на добавление сайта?
tvrem
10 сентября 2012, 15:00

Здравствуйте!

Не так давно я спрашивал, можно ли добавить сайт в РСЯ, созданный на базе uCoz (бесплатном хостинге), но имеющем статус "Премиум" (оплата отключения рекламы + 800МВт серверного места).  Был дан ответ, что такие сайты могут быть приняты в систему, если, конечно, удовлетворяют остальным условиям приёма.

При попытке добавления, мой сайт отсекли на входе (только по .at.ua), при формировании полей формы запроса. Изменились правила или у меня всё же есть шанс?

10 комментариев
большой размер шрифта в объявлении - это нарушение или нет?
GarageBiz
13 сентября 2012, 18:55

Коллеги у меня на сайте под статьёй были два обяъвления друг под другом от РСЯ.

 

В настройках было так:

yandex_font_size = 1.2;

yandex_direct_title_font_size = 3;

 

Я подал заявку на аудит сайта от Яндекса и мне рекомендовали уменьшить шрифт. Я сделал так

yandex_font_size = 1.0;

yandex_direct_title_font_size = 1;

 

CTR упал в 1,5-2 раза. Доходы тоже подкосило. У меня вопрос - будет ли нарушением правил Яндекса, если я сделаю как было раньше? Или это просто нежелательно делать?

 

Ситуация такая, что сейчас идёт сезонный рост посещаемости и возможно рост будет таким, что выпадающие доходы я даже не замечу. Но возможно доходы просядут серьёзно. А сами понимаете - сотрудникам надо платить оклад + налоги, за сервер надо платить и т.д.

 

Вот я бы хотел услышать разъяснения относительно того, являются ли крупные объявления в шрифтах (крупнее, чем текст статьи) - нарушением или нет?

 

Конечно, сейчас объявления под статьёй стали выглядеть аккурантее и компактнее. Пользователям наверняка комфортнее стало.

3 комментария
Является нарушением подобное размещение РСЯ?
sickboy.ru
14 сентября 2012, 11:35

Добрый деть, интересует следующее. Является ли нарушшением правил размещения блоков РСЯ вот такое: http://prntscr.com/fh0n4 (изменил кодировку, дабы не палить сайт).

 

Это раздел категории. Т.е. блоки РСЯ находятся до заголовка и выводятся перед каждым. Цвета блоков идентичны цветам ссылок на заголовки.

 

Спасибо. 

2 комментария
Вопросы по поводу правил размещения блоков
alex-barbashev
17 сентября 2012, 18:10

1. Есть ли какое-то правило минимального насстояния между блоками в пикселях? Вроде у Адсенса 200.

2. Как понять "рекламные блоки других систем контекстной рекламы должны быть отличны от рекламных блоков Яндекса, т.е. не должны быть оформлены в формате и цветовой гамме, подобным формату и цветовой гамме рекламы Яндекса"? То есть, если я вешаю еще и бегун, и в РСЯ и у Бегуна заголовок зеленый, текст серый, а ссылка черная - это нарушение или если у бегуна при этом заголовок больше по размеру, а блок горизонтальный против вертикального РСЯ это уже нормально?

3. В правилах написано, что суммарно на может быть не более 9 объявлений на стр. Я этого и придерживаюсь, но вот например здесь порой встречается суммарно и более 9 на стр и все работает http://www.sotovik.ru/ Я что-то не понимаю?

4. Если над блоком РСЯ разместить заголовок "Полезное" это будет нарушением?

10 комментариев
Можно ли взять кредит, предоставив справку о доходах Яндекса
cherkasov.a.a
17 сентября 2012, 18:42

Здравствуйте, интересует такой вопрос: в скором времени хочу взять кредит на жилье, предоставит ли мне Яндекс справку о доходах и пойдет ли такая справка для банков? Очень интересует такой вопрос, так как иных источников дохода нет.

42 комментария
Могут вычитать алименты с дохода от РСЯ?
Sportmas
21 сентября 2012, 12:26

Добрый день!

Может ли бывшая жена официально выбить через суд 25% с доходов от РСЯ? Обязан ли я показываать налоговой весь доход от РСЯ?

3 комментария
Валидность рекламного кода РСЯ
neznaykat
21 сентября 2012, 14:14

Рекламный код РСЯ в валидаторе http://validator.w3.org  с ошибками. Будет ли это как-то изменяться в будующем, и как скоро, так как тот же profit-partner.ru советует сделать код валиным, для повышения посещаемости. Влияет ли валидация сайта, а в частности невалтдный код РСЯ, на продвижение в посиковых системах (гугле, например)? Заранее спасибо за ответ.

4 комментария
Отказывают в добавлении сайта
osen-v-gorode
21 сентября 2012, 14:17

Мне уже несколько раз модератор отказывает в добавлении сайта  http://milyidom.com/. Формулировка - "содержание сайта не соответствует правилам системы" или что-то в этом роде. Я не могу понять - в чем дело. Содержание сайта - авторские статьи про интерьер, плюс каталог с выкройками для штор. В биржах ссылок не участвует. Подскажите, в чем моет быть проблема, может, я чего-то недоглядела...

85 комментариев
Про деньги
Milu
21 сентября 2012, 14:21

Пришла сумма на карточку, похожая на Директ. Но уже с неделю назад.

При этом копейки отличаются от той суммы, что в Моих заработках.

На копейки налоги не считают?

1 комментарий
вэб антивирус на моем сайте ругается на рекламу яндекс.директ
Alljob07
24 сентября 2012, 14:04

вэб антивирус на моем сайте ругается на рекламу яндекс.директ

Может кто подскажет что написать в исключениях для исправления ситуации

2 комментария
Невероятная история про РСЯ
delusl
25 сентября 2012, 16:27

Я работаю с РСЯ через ЦОП http://profit-partner.ru

просто ненарадуюсь от количества дополнительных бонусов и возможностей и бесплатные консультации по принятию отвергнутых сайтов, и консультации по повышению доходности и хитрому размещению кодов и много много всего так что сразу и не перечислишь.

 

И вот сегодня что называется влетела по полной. Воспользовалась партнерским интерфейсом  для работы с рефералами. Там есть замечательная формочка написать письмо рефералу. Все сделано правильно адрес реферала не показывается только имя. Вы пишете письмо указываете свой электронный адрес а сервис отсылает ваше письмо кому нужно.  

И вот сегодня. Яндекс заблокировал мне электронный ящик который я указала для обратной связи.

Пишут (спасибо ответили) за спам и в качестве доказательства прислали мне  то самое мое письмо где я спрашиваю реферала не нужна ли моя помощь. Сразу отмечу я этим сервисом не злоупотребляла послала одно письмо каждому неактивному рефералу. 

Да и ящик попавший под раздачу - это ящик предназначенный для деловой переписки.

Что теперь делать ума не приложу. 

23 комментария
Цена клика в РСЯ
audiophile2009
25 сентября 2012, 16:27

Очень интересует, от чего зависит цена клика в РСЯ, Только от отображаемого объявления, или же также от его местоположения, суммарного количества объявлений на странице, характеристик домена и т.п.? Растолкуйте пожалуйста.

15 комментариев
Можно ли так так размещать рекламу?
sevbanchik
26 сентября 2012, 14:14

Считается ли такое размещение рекламы нарушением правил?

или сабж

3 комментария
Смогу ли я разместить рекламу?
dusterclubs
26 сентября 2012, 14:17

Приветствую, был опыт в установке рся на сайте Рено-Дастер-Клуб.РФ

Но мне служба написала что у меня псевдоклики и забанили мой акк. Что делать?

2 комментария