Возможно ли сделать реализацию выключения конкурентов через слова, словосочетания (в зависимости от тематики каждый владелец площадки выберет свои), чтобы не выключать всех вручную, отключая домены в кабинете partner.yandex.ru?

Аналог стоп слов в кампании Яндекс Директ.



Поведенческий на сайте отключен.

На данный момент получается что на одной странице площадки отключаешь один сайт (домен), а потом всех поочередно приходится отключать.

А так по стоп слову - ввел слово и все домены у которых настроена рекламная кампания в Директ не будут показываться на тематических площадках по данному слову, словосочетанию.



К примеру, я занимаюсь производством и реализацией саженцев плодовых деревьев и хочу выключить всех конкурентов.

Белорусских выключил, но тогда могут и показываются сайты Украины, России, которые я и не вижу, потому как ip белорусский.





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