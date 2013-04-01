Клуб Рекламной сети Яндекса

апрель 2013
Мартовский вебинар РСЯ
qzminn
1 апреля 2013, 18:54

28 марта состоялся вебинар для партнёров Рекламной сети Яндекса «Комплексный анализ статистики при работе с РСЯ».
В ходе вебинара мы рассказали:

  • о факторах, влияющих на действенность рекламы на сайте;
  • об инструментах, помогающих измерять эффективность рекламных блоков разного вида;
  • на что обращать внимание при работе с этими инструментами;
  • какие инструменты подходят для разных случаев;
  • о выводах своих многочисленных наблюдений и экспериментов в области размещения рекламы.

Докладчиком выступал Николай Кузьмин, менеджер по развитию Рекламной сети Яндекса.

Мы выложили в открытый доступ ролик, который показывали на вебинаре. Пожалуйста, оставьте отзыв о нем после просмотра — это поможет нам в подготовке последующих материалов.

Приносим извинения тем, кому из-за технических неполадок не смогли ответить на вопросы в самом конце вебинара. Самые интересные вопросы и ответы на них мы скоро опубликуем здесь, в Клубе РСЯ.

Всем тем, кто не был на нашем декабрьском вебинаре, будет полезен ролик об эффективном размещении рекламы Яндекса.

20 комментариев
вебинар,эффективность блоков РСЯ
Вебинар Яндекс.Поиска для сайта
qzminn
3 апреля 2013, 13:25
Вебинар Яндекс.Поиска для сайта

Приглашаем вас принять участие в вебинаре «Яндекс.Поиск для сайта: быстро создать и просто настроить».
Вебинар состоится 11 апреля, начало в 15:30 по московскому времени.


Вебинар будет интересен:
- владельцам, менеджерам и маркетологам информационных сайтов, тематических или региональных порталов, посещаемых блогов или форумов;
- вебмастерам и вебстудиям.

В ходе вебинара мы расскажем:
- зачем вообще нужен поиск на сайте;
- как быстро создать и настроить Яндекс.Поиск для вашего сайта;
- какими дополнительными функциями можно улучшить поиск;
- как использовать поисковую статистику, чтобы понимать, какой именно контент интересен пользователям на вашем сайте;
- как получать дополнительный заработок от поисковой рекламы.

Также мы разберём конкретные примеры и ответим на вопросы, которые вы сможете задать в чате вебинара.

 

Зарегистрироваться

Докладчик — Елена Першина, менеджер по развитию Яндекс.Поиска для сайта.

Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться.
Участие в вебинаре бесплатное. Число участников ограничено.

Нет комментариев
поиск для сайта
Временно не показывать блоки РСЯ
romakhin
4 апреля 2013, 13:39

Допустим, свлилось на меня нежданное счастье: продал я частым порядком все рекламные места на своём сайте какому-нибудь рекламодателю на месяц (два, три, год) за сто пятьсот тысяч денег, и решил крутить эту рекламу вместо РСЯ. Как отнесётся к этому Яндекс? Оскорбится и разорвёт договор со мной или порадуется за меня, выпьет за мои успехи и будет снова крутить свои рекламные блоки на моём сайте, когда я верну код РСЯ на место (через месяц, два, три, год)?

1 комментарий
Перемещение блоков по сайту сильно влияет на стоимость клика
Sportmas
9 апреля 2013, 14:56

Я вообще поражаюсь над тем, как ведёт себя РСЯ на моём сайте.

У меня на сайте три блока, один по центру страницы, второй слева, третий справа. Все блоки расположены в первом экране монитора, тоесть максимально видны для пользователя. Средняя цена за клик во всех блоках была около 40-50 копеек. Среднее количество кликов в сутки:

левый блок - 100 (доход 50 руб)

правый блок - 80 (доход 40 руб)

центральный блок - 500 (доход 250 руб)

итоговый доход за сутки около 350 рублей.

Левый и правый блок я опустил в самый подвал сайта, где то на третий экран монитора, что получилось по количеству кликов:

левый блок - 12 (доход 7 руб.)

правый блок - 15 (доход 6 руб.)

центральный блок - 500 (ДОХОД 900 руб.) Цена за клик в центральном блоке поднялась в три раза!!! На сайте изменений не было, цена за клик выросла и держится несколько дней.

Если я поднимаю левый и правый блок, то цена за клик в центральном блоке опять падает. Если я убираю левый и правый блок вообще, то цена за клик опять 50 копеек.

Как можно прокоментировать данное поведение РСЯ?

35 комментариев
Вопросы с вебинара Комплексный анализ статистики при работе с РСЯ (часть 1)
qzminn
11 апреля 2013, 18:20

28 марта, мы провели вебинар Комплексный анализ статистики при работе с РСЯ. На вебинаре мы обещали опубликовать основные вопросы, которые вы нам задали - конечно, с ответами на них. Вопросов было очень много, большое спасибо вам за активность и желание узнать все тонкости работы с Рекламной сетью Яндекса!

Мы разделили вопросы по тематике на три основные группы - и на 3 новости в Клубе. Конечно, было много вопросов, связанных с содержанием вебинара: о работе статистики РСЯ, отчетах Яндекс.Метрики, взаимозависимости различных аудиторных и поведенческих показателей и эффективности рекламы. Эти вопросы и ответы на них вы можете увидеть под катом. А продолжение следует ))

Игорь  Хохлов: Когда  появится возможность отслеживания кликов РСЯ по страницам сайта?

В ближайшее время мы не планируем введение такого функционала. Мы убеждены, что для правильной работы со статистикой необходим достаточный объем данных, что ни на одном сайте невозможно сделать кроме как для ограниченного пула страниц и разделов – а для этого необходимо и достаточно использовать 50 срезов статистики. На эту тему мы много говорили в видео к вебинару.

Татьяна Чернецова: От чего  зависит стоимость клика?

Цену за клик всегда выставлял и будет выставлять рекламодатель для каждого своего объявления. Затем эта цена корректируется на основе общего аукциона. Средняя стоимость клика на каждом сайте определяется множеством различных параметров: посещаемостью, составом и активностью аудитории, кликабельностью объявлений, тематикой сайта и др. На эту тему мы много говорили в видео к вебинару.

Михаил Бедин: Николай, существует ли зависимость цены  клика от количества просмотров на посетителя на сайте? Спасибо.

Прямой зависимости от этого нет. На среднюю цену клика влияют все аудиторные и поведенческие факторы аудитории.

Arhimed Today: зависит ли CTR от количества баннеров? К примеру, у меня на странице в среднем 4 баннера, но кликают по одному(знаю по какому). Лучше убрать остальные баннеры или оставить?

Я подробно отвечал на этот вопрос в ходе вебинара и в видео, которое уже доступно в открытом доступе. Но, полагаю, что надо пояснить еще раз. CTRи вообще CPMзависят от всего, что составляет ваш сайт – содержания, дизайна и верстки страниц, аудиторных и поведенческих показателей, расположения и дизайна рекламных блоков, подбора объявлений. Вы всегда можете – и я крайне рекомендую этим периодически заниматься – проводить эксперименты по изменению различных параметров. Только отслеживая изменения показателей рекламы в зависимости от экспериментов, вы сможете найти идеальный вариант работы с рекламой.

Дмитрий Леонов: В интерфейсе РСЯ и в Метрике разное кол-во <кликов>,  порой очень большая разница.

Метрика и РСЯ считают разную статистику. При использовании Метрики для вебмастеров важно понимать кто посещает их сайт и как ведут себя эти посетители. В статистике РСЯ важно как пользователи взаимодействовали с рекламой. Для каждой цели используются свои, наиболее подходящие инструменты. Поэтому попытка использовать разные счетчики для одних и тех же целей неизбежно приводит к расхождению показателей. Мы никогда не рекомендовали использовать Метрику для подсчета рекламных кликов, а РСЯ для замера посещаемости – именно потому, что не можем гарантировать точности полученных данных. Используйте два инструмента для того, чтобы получить примерное представление о взаимозависимости аудиторных и рекламных показателей, но помните, что это совершенно разные вещи.

Igor  Bonchuck: Как в метрике посмотреть % отказов для  каждой страницы сайта (в виде списка), среднее время просмотра каждой страницы (в виде списка)?

Отказ - это атрмбут визита, а не страницы, по этому  можно посмотреть это в отчетах по страницам входа  или выхода, а не просто по страницам.

Константин Санд: Насчет Метрики (возможно немного не в тему,  но мучает меня уже  давно). При оценке времени, проведенного пользователем на сайте не очень понятно как  его оценивать: по метрике, или по вебвизору. Т.К. вебвизор может показать например просмотр 1,5 минуты, при этом  в общей  статистике этот  единичный запрос отражается как 15-секундный. И вообще: почему в отчетах часто преобладают 15-секундные просмотры. Откуда эта  цифра 14 (а не 14 или 16) секунд?

Это связано с точным показателем отказов, событие о неотказе посылается через 15 сек,  если  пользователь не закрыл страницу. Для более подробного ответа напишите в клуб Метрики.

Ксения Маянц: В метрике появились данные о переходах с соцсетей. В переходам по ссылках на сайтах так  же учитываются переходы с соцсетей. В чем  разница?

Трафик из соцсетей потихоньку перейдет в другой  отчет - по соцсетям, для  удобства восприятия. Старые данные не изменятся.

Вальнин Георгий: Стоит  ли привлекать дополнительный трафик на сайт  с Яндекс.Директа или они кликать не будут т.к. рекламу уже на Яндексе видели?

По нашей статистике это один из наиболее эффективных источников трафика с точки зрения дохода на РСЯ.

Александр Гук: Здравствуйте. Если  тематика сайта некоммерческая (новости спорта), а аудитория на сайт  приходит платежеспособная (мужчины 30 лет  и выше),  может ли это повлиять на подбор  объявлений Яндекс.Директ и общее вознаграждение для  сайта (площадки).

Это обязательно повлияет на цену клика. В Директе и, в частности, в РСЯ работает уникальная технология Яндекса – Крипта. Эта технология обеспечивает нам  понимание социально-демографических характеристик посетителей вашего сайта и, даже, их дохода и интересов. При подборе объявлений для каждого пользователя обязательно используется фильтрация по результатам работы Крипты.

Александр Мороз: Как Яндекс определяет следующее поведение пользователя: Пользователь перешел по поисковой фразе на сайт  и нашел ответ  на свой вопрос, но задержался на сайте, допустим, изучая материал сайта. Не расценит ли Яндекс поведение пользователя, как  то, что он находится на сайте в поиске нужного ответа.

Мы анализируем конверсию, глубину просмотра, время проведенное на странице и другие статистические параметры. Ищет  пользователь "нужный ответ"  или "изучает материал" - мы такими категориями не оперируем.

Нина  Прочко: возможно ли дать  ограниченный доступ  к метрике партнёрам (например, только о посещаемости но не к ключевым словам или вебвизору)

Можно сделать гостевой, полный, или публичный доступ.

Андрей  Мордас: Видно ли в метрике количество внешних ссылок (и с каких  сайтов) на конкретные страницы сайта. Влияет ли количество нормальных ссылок на доходность конкретной страницы?

Сейчас, к сожалению, нет такого отчета.

Николай Шведов: Как определяется пол и возраст посетителя в метрике

Через технологии "Крипты"

Вальнин Георгий: Какую  реальную пользу дает  вебвизор? Это же нестатистическая вещь.

Вебвизор используют для  улучшения юзабилити и изучения конкретных проблем юзабилити и навигации.

Денис Лукаш: А можно вопрос  по Метрике? Много  лет  пользуюсь Google  Analytics, последние пару  лет  использую и Я. Метрику. Вопрос  — Как в Я. Метрике делать выборки по тем или иным  частям URL-ов? Есть ли такая возможность вообще?

Пока  только задавая части url в качестве целей.

Анастасия Становских: С чего  начать анализ статистики в метрике: каких  параметров и отчетов, чтобы  понять почему резко упал  общий доход с РСЯ в середине декабря 2012  года?  Спасибо.

Посмотрите какие параметры трафика изменились у вас еще  в это же время, может быть сменились источники трафика.

Михаил Кац: Можно ли получить доступ  к статистике по Директу на partners.yandex.ru, если  работаю через ЦОП (в моем  случае Profit  Partner)?

Можно, инструкция здесь -  http://help.yandex.ru/partner/?id=1019917

Роман  Шмелькин: скажите, влияет ли оценка какая часть пользователей моего  сайта не увидела объявления директа на качество и стоимость предлагаемых яндексом объявлений?

Эти параметры не влияют на подбор объявлений для вашего сайта. Но могут повлиять на то, какие из показанных объявлений пользователи увидят. Например, при 100% неувидевших – никаких не увидят.

Александр Александр: Почему в Метрике не видно  блоков  РСЯ? Как можно понять, кликают ли на них пользователи?

Объявления РСЯ показываются тому,  кто смотрит сайт,  т.е.  если  вы смотрите статистику, то вам, вам будут показаны совсем другие объявления, чем  вашим посетителям.

Андрей  Коренивский: Место  размещения кода  метрики влияет как-то  на качество статистики?

Если  вы будете использовать синхронный код - ставьте в начале BODY, для  асинхронного - не важно, он исполняется уже  после загрузки страницы.

Александр Родионов: Можно ли как  то узнать "любимые" сайты своих посетителей? Это нужно, для  того чтобы  лучше понимать аудиторию, смотреть какие они сайты посещают постоянно, к чему  привыкли и так  далее.

Такой возможности пока нет. На самом деле, это очень ценная информация и она используется внутри наиболее технологичных рекламных систем (конечно, что и в Яндекс.Директе), но на мировом рынке пока нет ни одного оператора для открытого предоставления такой информации.

Александр Берников: в течении какого времени рекомендуете проводить эксперименты с видом  и расположением блоков  чтобы  данные были достаточно достоверные? посещаемость свыше  1000  пользователей в сутки.

Рекомендуем - не менее 2х недель.

Алексей Трудов: Если  нижний блок  имеет меньшее количеством показов, но более высокий CTR, то, учитывая, что первыми появляются наиболее доходные объявления, получается, что стоит  всегда менять порядок загрузки, не взирая на цену  клика? Так ли это?

Это исключительно дело эксперимента. Попробуйте – возможно, это реально принесет вам выгоду.

 

14 комментариев
метрика,вебинар,эффективность блоков РСЯ
Характерные периоды в РСЯ/RTB
Michael-XIII
12 апреля 2013, 13:26

День добрый!

 

Наблюдаю ОЧЕНЬ ярко выраженные циклические значительные колебания доходов с RTB с периодом в неделю (7 дней)

 

Параметры немного подкручивались, но не периодически, последнее крупное изменение - 2 апреля сильно опустил CPM для блока замены (Adsense) - на многих местах в 1.5-2 раза

 

Сотрудники Яндекса могут как-то прокомментировать это явление?

 

Заранее спасибо!

10 комментариев
Вопросы с вебинара Комплексный анализ статистики при работе с РСЯ (часть 2)
qzminn
12 апреля 2013, 13:36

Мы продолжаем публиковать вопросы на ответы к вебинару "Комплексный анализ статистики при работе с РСЯ. На тот же день, 28 марта, мы анонсировали запуск картинок в объявлениях Директа. Эта новость оказалась весьма популярна среди участников вебинара, вопросы о картинках и ответы на них вы увидите ниже.

 

Dmitry  V: Почему картинки не показываются в объявлениях?

Мы постепенно вводим этот функционал. Пока он распространяется не на весь трафик РСЯ. К тому же, картинки к своим объявлениям пока привязала меньшая часть рекламодателей. Постепенно картинки будут появляться на ваших сайтах все чаще.

Алексей Спирин: Правильно ли я понимаю, что картинки в Директе - это те же,  картинки, что и в RTB?

В блоках RTBучаствуют все объявления Директа. Поэтому объявления с картинками так же будут транслироваться и для объявлений Директа, которые показываются через RTB.

Дмитрий Сидаш: если  включить картинки в рекламе стоимость клика уменьшится?

Это никак напрямую не связанные друг с другом вещи. Картинки в объявлениях Директа  точно повлияют на увеличение CTRобъявлений. Рекламодатели, которые используют качественные релевантные картинки смогут чаще выигрывать в аукционе и, значит, чаще показываться на страницах ваших сайтов. А вот с ценой клика это никак не связано.

Нина  Прочко: Будут  ли отображаться картинки в плоских блоках  ("резинка")? Можно ли будет  отключить отображение картинок индивидуально для  конкретного блока?

Да, картинки будут использоваться (и уже используются) для всех форматов блоков Директа и РТБ без исключения. Сейчас отключить показ картинок можно только для целой площадки. Поблочное включение картинок планируется немного позже.

Вальнин Георгий: при появлении картинок надо  ли будет  перенастраивать формат блоков  или всё сверстано нормально?

Мы очень ответственно относимся к безопасности наших партнеров. Все возможные варианты воздействия на верстку были рассмотрены и отработаны. Все будет в порядке

Igor  Nikulin: Чем отличаются объявления от Яндекса с картинками от Тизеров?

У нас строгая модерация объявлений, вы не увидите в Директе картинок с порно или другим непотребным содержанием. Кроме того, картинки должны соответствовать тексту объявления.

Сергей Барышев: Новые  графические объявления Директа вроде   стартуют сегодня, но в выдаче не могу найти. Где и по каким запросам можно посмотреть? Причем не видно  даже по моим  объявлениям, в которые добавил.

Картинки внедряются исключительно в РСЯ. На поисковой выдаче (в том числе при поиске на сайтах партнеров) картинки показываться не будут. Это обусловлено спецификой восприятия рекламы и целей рекламных кампаний в РСЯ и на Поиске.

Сергей Барышев: Производится ли проверка прав  на изображения при размещении картинок в Я.Директе?

Модерация в Директе проводится вручную, мы это отслеживаем.

Алексей Кулинич: А не будет  ли такого, что пользователи, привыкшие к куче  сайтов с плохого качества тизерами будут негативно относиться к такому виду рекламы, в результате чего  упадет CTR? Или вид будет  достаточно отличен от стандартных сейчас тизеров?

Картинки в блоках  Яндекс.Директа не будут отпугивать посетителей, тем более не будут ассоциироваться со всевозможными некачественными тизерами.

Алексей Коновалов: В блоках  Я.Маркета так  же появятся картинки как  в блоках  Я.директа?

Пока мы добавили картинки исключительно для объявлений Директа. О дальнейших планах мы будем сообщать отдельно.

 

5 комментариев
иллюстрации,вебинар,эффективность блоков РСЯ
Уйдет ли контекстная реклама РСЯ в прошлое?
theseregab
15 апреля 2013, 14:40

Уйдет ли контекстная реклама РСЯ в прошлое или её заменят RTB блоки и медийная реклама? Какой Вы делаете прогноз контекстной рекламе РСЯ?

 

 

5 комментариев
Вопросы с вебинара Комплексный анализ статистики при работе с РСЯ (часть 3)
qzminn
15 апреля 2013, 15:08

Это завершающая публикация вопросов к и ответов к недавнему вебинару РСЯ. Конечно, было множество вопросов на все возможные темы - то, что интересует вас вне зависимости от новостей и аналитических материалов.

Многие вопросы повторялись - полностью или по смыслу, мы оставили те, что были заданы первыми. Если вы не нашли здесь ответа на свой вопрос, задайте его в комментариях - и мы с радостью ответим.

  

Андрей  Коренивский: Где взять кнопку бабло?

http://clck.ru/8bs0P

Максим Бутаков: А в яндекс RTB сейчас как  попасть?

В настоящее время идет  бета-тестирование данной технологии. Для рассмотрения вашего сайта, пожалуйста, напишите на адрес partners@yandex-team.ru

Олег  Серый: вопрос  по поводу  http://xml.yandex.ru я использую запросы но органичен лимитом 1000  по-моему. Если  я зарегистрируюсь партнером РСЯ со своего именно того аккаунта (стороннего), тор лимит?

Да, лимит увеличится. Количество запросов зависит от посещаемости.

Maksim  Kuzin: Планируете сделать асинхронный код для  Блоков Директ Маркета?

Пока не планируем.

Александр Николаевич Бобко: Как РСЯ реагирует на то какая реклама на сайте размещена кроме нее  (и как  зависит это от качества сторонней рекламы - которые условно можно сейчас разделить как  минимум на 3 вида:  контекст, баннеры, всплывающие окна?

Мы никогда не были против другой рекламы на ваших сайтах. Негативно мы реагируем только на две вещи, которые однозначно вредят вашим сайтам – чрезмерное количество рекламы, когда она фактически заменяет контент, а так же содержание на страницах сайта неприличной, порнографической рекламы, впрочем, как и контента.

Александр Некрашевич: Бутет ли возможность работы по РТБ через партнерки вроде Мисксмаркет?

Пока такая возможность не планируется. RTBдоступен только для партнеров, работающих по прямому договору. Напомню, что мы имеем гибкие возможности для проведения с вами взаиморасчетов как с юридическим или физическим лицом, резидентом или нерезидентом РФ.

Александр Родионов: Если  CTR упал  почти до нуля,  во многом из за того что новые  пользователи сайта стали постоянной аудиторией и привыкли к рекламе ("баннерная слепота"), то есть  ли какие то способы увеличить кликабельность? Может быть поменять оформление блоков? Но, если  стоят самые "кликабельные" варианты, которые выверены практикой?

Да, изменение оформления и мест расположения рекламных блоков может и должно помочь вам решить эту проблему. Даже если некоторые места и оформление в свое время оказались наиболее доходными, стоит попробовать новые варианты. Дополнительные возможности для вас несут внедрение картинок в объявления Директа, а так же использование RTB.

Александр Николаевич Бобко: в РТБ цена  за клик  выше?  кому есть  смысл  подключаться - тематика, тип проекта? Также интересна стоимость кликов (рекламы) по блоками с картинками, в сравнении с классической контекстной

В RTBвыше CPM– относительная доходность на 1000 просмотров рекламы. Это достигается более горячим аукционом за счет участия сторонних рекламных сетей наряду с Директом. Размещение RTBвыгодно всегда и на всех проектах, где сейчас используются блоки Директа соответствующих фиксированных форматов. Что касается использования RTBвместо резиновых блоков, то в этом случае необходимо провести эксперимент.

Вальнин Георгий: Алгоритмы РСЯ когда-нибудь станут настолько умными, чтобы  модерация сайтов была  не нужна?

У нас умные  алгоритмы

Роман  Шмелькин: На сайте установлен блок  директа 240х400, который должен показывать по 4 объявления. Почему он может быть пустым, либо показывать 1-2 объявления?

Если вам показывается пустой блок (вы видите рамку, плашку «Директ»), то это ошибка, обязательно напишите нам об этом. В общем же случае, меньше объявлений может подобраться тогда, когда выполняются сразу два условия - у нас нет данных о контенте страницы (страница не успела проиндексироваться, на ней вообще нет контента) и не достаточно данных о пользователи (полностью почищена информация о его поведении в браузере и применены другие средства анонимизации).

Нина  Прочко: С какой частотой пересматривается показатель "эффективности" площадки? Это из-за этого  возникают скачки дохода,  когда в один день 300 р., а в другой  - 80 р.?

Коэффициент пересчитывается постоянно. Скачки в дневном доходе  - 80-300 рублей - это флуктуация, шум.

Feoktist IVANOV: в profit-partner в разделе статистики есть  колонка "Все объявления" у меня лишь  в 1 день за 3 месяца был в ней доход, при этом  наблюдался общий  скачок дохода  до 300 руб,/сутки хотя в среднем доход 30-40  р. Что же отражает эта  колонка Все объявления и как  "заставить" ее работать всегда?

"Все объявления" - это служебная страница рекламных предложений Директа, которые не поместились в блоках  на странице вашего сайта. Кликабельность ссылки Все объявления в рекламном блоке  Яндекс.Директа, обычно, низкая.

Павел П.П.: Может ли пессимизироваться в поисковой выдаче или со стороны РСЯ сайт  при наличии одного  вертикального блока  статичных тизеров direct/advert (не pop-up) в нижней части одного  сайдбара?

Реакция системы обусловлена едиными автоматическими механизмами. Мы не можем предоставить вам такую информацию. Но при описанном случае пессимизация вряд ли произойдет.

Денис Лунгу: Стоит  ли ждать RTB в Украине или планируется, но как  скоро, не известно?

Будет,  надеемся, что скоро.

Lovoron  V: Если  на практике не работает правило: верхнее положение кода=максимальная цена  (проверено в течение полугода, речь  именно о коде,  а не месте), - в чем,  по вашему мнению, может быть проблема?

Чем выше объявление, тем оно доходнее. Однако, необязательно оно будет иметь самую высокую цену клика. Доходность определяется CTR в большей мере, чем ценой клика.

Максим Бутаков: Будет  ли минимальная цена  клика для  рся?

Она существует и равна доле партнера от минимальной цены клика для рекламодателя. Никаких других минимальных цен, которые, например, могу бы выставить партнер РСЯ не будет. Просто потому, что выставление дополнительных ограничений будет противоречить здравому смыслу и снизит реальный доход партнера РСЯ, а значит, и Яндекса.

Денис Гаголкин: Часть  пользователей Интернета используют в браузерах используют плагин Adblock,  который блокирует Вашу рекламу. Вы собираетесь решить этот  недостаток в Вашей  рекламе - надо  в ответ  блочить таких  пользователей

Если пользователь сознательно решил выставить такие настройки, чтобы не видеть рекламу, то все равно ее показывать будет вредно для всех участников партнерских отношений: партнеров РСЯ, пользователей, рекламодателей. Кроме того, доля пользователей с Adblockили другими аналогичными инструментами крайне незначительна.

Максим Собко: Можно ли использовать блоки-слайдеры с рекламными блоками РСЯ? Когда  блок  с объявлениями перемещается вместе с скроллингом страницы. Спасибо.

Мы не запрещаем такой реализации. Но помните, что надо замерять результат – бывает, что решение, которое кажется правильным, в реальности снижает доход.

Алексей Мокеев: Почему не обнародуется информация о Коэффициенте качества сайта для  партнеров?

Это политическое решение.

Дмитрий Якунькин: С кого зарабатывает профит партнер? С Яндекса или же с человека, который предоставляет площадку.

Ваш доход не зависит от того, напрямую вы работает с Яндексом или через ЦОП.

Максим Собко: Возьмете меня работать в РСЯ?

У нас сейчас есть вакансия саппорта, пришлите резюме

 

1 комментарий
вебинар,эффективность блоков РСЯ
Графика в рекламных блоках Директа
gayane.gayana11
24 апреля 2013, 13:30

Второй день, как активно внедрилась графика в рекламных блоках на сайте, статистика не изменилась, местами даже в минус (СTR). Роста пока точно не наблюдается.

 

Поделитесь своими наблюдениями, графика порадовала кого-нибудь в материалном плане?

14 комментариев
Переход на работу через ЦОП
cardholdersclub
30 апреля 2013, 16:37

Хочу перейти на работу через ЦОП - сейчас работаю напрямую с Яндексом.

Соответственно, просто перевести площадку на ЦОП нельзя - нужно создавать заново и в процессе создания выбирать нужный ЦОП.

Вопрос в следующем - будет ли вновь созданная рекламная площадка заново долго-долго модерироваться и могу ли я создать параллельно новую (с тем же сайтом), до ликвидации текущей? Чтобы не было перерыва - иначе все страницы сайта нужно переадаптировать на показ без рекламы, а потом снова возвращать структуру, учитывающую показ рекламных блоков.

 

 

 

 

6 комментариев
создание новой рекламной площадки,переход на работу через ЦОП