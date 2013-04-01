Андрей Коренивский: Где взять кнопку бабло? http://clck.ru/8bs0P

Максим Бутаков: А в яндекс RTB сейчас как попасть? В настоящее время идет бета-тестирование данной технологии. Для рассмотрения вашего сайта, пожалуйста, напишите на адрес partners@yandex-team.ru

Олег Серый: вопрос по поводу http://xml.yandex.ru я использую запросы но органичен лимитом 1000 по-моему. Если я зарегистрируюсь партнером РСЯ со своего именно того аккаунта (стороннего), тор лимит? Да, лимит увеличится. Количество запросов зависит от посещаемости.

Maksim Kuzin: Планируете сделать асинхронный код для Блоков Директ Маркета? Пока не планируем.

Александр Николаевич Бобко: Как РСЯ реагирует на то какая реклама на сайте размещена кроме нее (и как зависит это от качества сторонней рекламы - которые условно можно сейчас разделить как минимум на 3 вида: контекст, баннеры, всплывающие окна? Мы никогда не были против другой рекламы на ваших сайтах. Негативно мы реагируем только на две вещи, которые однозначно вредят вашим сайтам – чрезмерное количество рекламы, когда она фактически заменяет контент, а так же содержание на страницах сайта неприличной, порнографической рекламы, впрочем, как и контента.

Александр Некрашевич: Бутет ли возможность работы по РТБ через партнерки вроде Мисксмаркет? Пока такая возможность не планируется. RTBдоступен только для партнеров, работающих по прямому договору. Напомню, что мы имеем гибкие возможности для проведения с вами взаиморасчетов как с юридическим или физическим лицом, резидентом или нерезидентом РФ.

Александр Родионов: Если CTR упал почти до нуля, во многом из за того что новые пользователи сайта стали постоянной аудиторией и привыкли к рекламе ("баннерная слепота"), то есть ли какие то способы увеличить кликабельность? Может быть поменять оформление блоков? Но, если стоят самые "кликабельные" варианты, которые выверены практикой? Да, изменение оформления и мест расположения рекламных блоков может и должно помочь вам решить эту проблему. Даже если некоторые места и оформление в свое время оказались наиболее доходными, стоит попробовать новые варианты. Дополнительные возможности для вас несут внедрение картинок в объявления Директа, а так же использование RTB.

Александр Николаевич Бобко: в РТБ цена за клик выше? кому есть смысл подключаться - тематика, тип проекта? Также интересна стоимость кликов (рекламы) по блоками с картинками, в сравнении с классической контекстной В RTBвыше CPM– относительная доходность на 1000 просмотров рекламы. Это достигается более горячим аукционом за счет участия сторонних рекламных сетей наряду с Директом. Размещение RTBвыгодно всегда и на всех проектах, где сейчас используются блоки Директа соответствующих фиксированных форматов. Что касается использования RTBвместо резиновых блоков, то в этом случае необходимо провести эксперимент.

Вальнин Георгий: Алгоритмы РСЯ когда-нибудь станут настолько умными, чтобы модерация сайтов была не нужна? У нас умные алгоритмы

Роман Шмелькин: На сайте установлен блок директа 240х400, который должен показывать по 4 объявления. Почему он может быть пустым, либо показывать 1-2 объявления? Если вам показывается пустой блок (вы видите рамку, плашку «Директ»), то это ошибка, обязательно напишите нам об этом. В общем же случае, меньше объявлений может подобраться тогда, когда выполняются сразу два условия - у нас нет данных о контенте страницы (страница не успела проиндексироваться, на ней вообще нет контента) и не достаточно данных о пользователи (полностью почищена информация о его поведении в браузере и применены другие средства анонимизации).

Нина Прочко: С какой частотой пересматривается показатель "эффективности" площадки? Это из-за этого возникают скачки дохода, когда в один день 300 р., а в другой - 80 р.? Коэффициент пересчитывается постоянно. Скачки в дневном доходе - 80-300 рублей - это флуктуация, шум.

Feoktist IVANOV: в profit-partner в разделе статистики есть колонка "Все объявления" у меня лишь в 1 день за 3 месяца был в ней доход, при этом наблюдался общий скачок дохода до 300 руб,/сутки хотя в среднем доход 30-40 р. Что же отражает эта колонка Все объявления и как "заставить" ее работать всегда? "Все объявления" - это служебная страница рекламных предложений Директа, которые не поместились в блоках на странице вашего сайта. Кликабельность ссылки Все объявления в рекламном блоке Яндекс.Директа, обычно, низкая.

Павел П.П.: Может ли пессимизироваться в поисковой выдаче или со стороны РСЯ сайт при наличии одного вертикального блока статичных тизеров direct/advert (не pop-up) в нижней части одного сайдбара? Реакция системы обусловлена едиными автоматическими механизмами. Мы не можем предоставить вам такую информацию. Но при описанном случае пессимизация вряд ли произойдет.

Денис Лунгу: Стоит ли ждать RTB в Украине или планируется, но как скоро, не известно? Будет, надеемся, что скоро.

Lovoron V: Если на практике не работает правило: верхнее положение кода=максимальная цена (проверено в течение полугода, речь именно о коде, а не месте), - в чем, по вашему мнению, может быть проблема? Чем выше объявление, тем оно доходнее. Однако, необязательно оно будет иметь самую высокую цену клика. Доходность определяется CTR в большей мере, чем ценой клика.

Максим Бутаков: Будет ли минимальная цена клика для рся? Она существует и равна доле партнера от минимальной цены клика для рекламодателя. Никаких других минимальных цен, которые, например, могу бы выставить партнер РСЯ не будет. Просто потому, что выставление дополнительных ограничений будет противоречить здравому смыслу и снизит реальный доход партнера РСЯ, а значит, и Яндекса.

Денис Гаголкин: Часть пользователей Интернета используют в браузерах используют плагин Adblock, который блокирует Вашу рекламу. Вы собираетесь решить этот недостаток в Вашей рекламе - надо в ответ блочить таких пользователей Если пользователь сознательно решил выставить такие настройки, чтобы не видеть рекламу, то все равно ее показывать будет вредно для всех участников партнерских отношений: партнеров РСЯ, пользователей, рекламодателей. Кроме того, доля пользователей с Adblockили другими аналогичными инструментами крайне незначительна.

Максим Собко: Можно ли использовать блоки-слайдеры с рекламными блоками РСЯ? Когда блок с объявлениями перемещается вместе с скроллингом страницы. Спасибо. Мы не запрещаем такой реализации. Но помните, что надо замерять результат – бывает, что решение, которое кажется правильным, в реальности снижает доход.

Алексей Мокеев: Почему не обнародуется информация о Коэффициенте качества сайта для партнеров? Это политическое решение.

Дмитрий Якунькин: С кого зарабатывает профит партнер? С Яндекса или же с человека, который предоставляет площадку. Ваш доход не зависит от того, напрямую вы работает с Яндексом или через ЦОП.