Игорь Хохлов: Когда появится возможность отслеживания кликов РСЯ по страницам сайта?
В ближайшее время мы не планируем введение такого функционала. Мы убеждены, что для правильной работы со статистикой необходим достаточный объем данных, что ни на одном сайте невозможно сделать кроме как для ограниченного пула страниц и разделов – а для этого необходимо и достаточно использовать 50 срезов статистики. На эту тему мы много говорили в видео к вебинару.
Татьяна Чернецова: От чего зависит стоимость клика?
Цену за клик всегда выставлял и будет выставлять рекламодатель для каждого своего объявления. Затем эта цена корректируется на основе общего аукциона. Средняя стоимость клика на каждом сайте определяется множеством различных параметров: посещаемостью, составом и активностью аудитории, кликабельностью объявлений, тематикой сайта и др. На эту тему мы много говорили в видео к вебинару.
Михаил Бедин: Николай, существует ли зависимость цены клика от количества просмотров на посетителя на сайте? Спасибо.
Прямой зависимости от этого нет. На среднюю цену клика влияют все аудиторные и поведенческие факторы аудитории.
Arhimed Today: зависит ли CTR от количества баннеров? К примеру, у меня на странице в среднем 4 баннера, но кликают по одному(знаю по какому). Лучше убрать остальные баннеры или оставить?
Я подробно отвечал на этот вопрос в ходе вебинара и в видео, которое уже доступно в открытом доступе. Но, полагаю, что надо пояснить еще раз. CTRи вообще CPMзависят от всего, что составляет ваш сайт – содержания, дизайна и верстки страниц, аудиторных и поведенческих показателей, расположения и дизайна рекламных блоков, подбора объявлений. Вы всегда можете – и я крайне рекомендую этим периодически заниматься – проводить эксперименты по изменению различных параметров. Только отслеживая изменения показателей рекламы в зависимости от экспериментов, вы сможете найти идеальный вариант работы с рекламой.
Дмитрий Леонов: В интерфейсе РСЯ и в Метрике разное кол-во <кликов>, порой очень большая разница.
Метрика и РСЯ считают разную статистику. При использовании Метрики для вебмастеров важно понимать кто посещает их сайт и как ведут себя эти посетители. В статистике РСЯ важно как пользователи взаимодействовали с рекламой. Для каждой цели используются свои, наиболее подходящие инструменты. Поэтому попытка использовать разные счетчики для одних и тех же целей неизбежно приводит к расхождению показателей. Мы никогда не рекомендовали использовать Метрику для подсчета рекламных кликов, а РСЯ для замера посещаемости – именно потому, что не можем гарантировать точности полученных данных. Используйте два инструмента для того, чтобы получить примерное представление о взаимозависимости аудиторных и рекламных показателей, но помните, что это совершенно разные вещи.
Igor Bonchuck: Как в метрике посмотреть % отказов для каждой страницы сайта (в виде списка), среднее время просмотра каждой страницы (в виде списка)?
Отказ - это атрмбут визита, а не страницы, по этому можно посмотреть это в отчетах по страницам входа или выхода, а не просто по страницам.
Константин Санд: Насчет Метрики (возможно немного не в тему, но мучает меня уже давно). При оценке времени, проведенного пользователем на сайте не очень понятно как его оценивать: по метрике, или по вебвизору. Т.К. вебвизор может показать например просмотр 1,5 минуты, при этом в общей статистике этот единичный запрос отражается как 15-секундный. И вообще: почему в отчетах часто преобладают 15-секундные просмотры. Откуда эта цифра 14 (а не 14 или 16) секунд?
Это связано с точным показателем отказов, событие о неотказе посылается через 15 сек, если пользователь не закрыл страницу. Для более подробного ответа напишите в клуб Метрики.
Ксения Маянц: В метрике появились данные о переходах с соцсетей. В переходам по ссылках на сайтах так же учитываются переходы с соцсетей. В чем разница?
Трафик из соцсетей потихоньку перейдет в другой отчет - по соцсетям, для удобства восприятия. Старые данные не изменятся.
Вальнин Георгий: Стоит ли привлекать дополнительный трафик на сайт с Яндекс.Директа или они кликать не будут т.к. рекламу уже на Яндексе видели?
По нашей статистике это один из наиболее эффективных источников трафика с точки зрения дохода на РСЯ.
Александр Гук: Здравствуйте. Если тематика сайта некоммерческая (новости спорта), а аудитория на сайт приходит платежеспособная (мужчины 30 лет и выше), может ли это повлиять на подбор объявлений Яндекс.Директ и общее вознаграждение для сайта (площадки).
Это обязательно повлияет на цену клика. В Директе и, в частности, в РСЯ работает уникальная технология Яндекса – Крипта. Эта технология обеспечивает нам понимание социально-демографических характеристик посетителей вашего сайта и, даже, их дохода и интересов. При подборе объявлений для каждого пользователя обязательно используется фильтрация по результатам работы Крипты.
Александр Мороз: Как Яндекс определяет следующее поведение пользователя: Пользователь перешел по поисковой фразе на сайт и нашел ответ на свой вопрос, но задержался на сайте, допустим, изучая материал сайта. Не расценит ли Яндекс поведение пользователя, как то, что он находится на сайте в поиске нужного ответа.
Мы анализируем конверсию, глубину просмотра, время проведенное на странице и другие статистические параметры. Ищет пользователь "нужный ответ" или "изучает материал" - мы такими категориями не оперируем.
Нина Прочко: возможно ли дать ограниченный доступ к метрике партнёрам (например, только о посещаемости но не к ключевым словам или вебвизору)
Можно сделать гостевой, полный, или публичный доступ.
Андрей Мордас: Видно ли в метрике количество внешних ссылок (и с каких сайтов) на конкретные страницы сайта. Влияет ли количество нормальных ссылок на доходность конкретной страницы?
Сейчас, к сожалению, нет такого отчета.
Николай Шведов: Как определяется пол и возраст посетителя в метрике
Через технологии "Крипты"
Вальнин Георгий: Какую реальную пользу дает вебвизор? Это же нестатистическая вещь.
Вебвизор используют для улучшения юзабилити и изучения конкретных проблем юзабилити и навигации.
Денис Лукаш: А можно вопрос по Метрике? Много лет пользуюсь Google Analytics, последние пару лет использую и Я. Метрику. Вопрос — Как в Я. Метрике делать выборки по тем или иным частям URL-ов? Есть ли такая возможность вообще?
Пока только задавая части url в качестве целей.
Анастасия Становских: С чего начать анализ статистики в метрике: каких параметров и отчетов, чтобы понять почему резко упал общий доход с РСЯ в середине декабря 2012 года? Спасибо.
Посмотрите какие параметры трафика изменились у вас еще в это же время, может быть сменились источники трафика.
Михаил Кац: Можно ли получить доступ к статистике по Директу на partners.yandex.ru, если работаю через ЦОП (в моем случае Profit Partner)?
Можно, инструкция здесь - http://help.yandex.ru/partner/?id=1019917
Роман Шмелькин: скажите, влияет ли оценка какая часть пользователей моего сайта не увидела объявления директа на качество и стоимость предлагаемых яндексом объявлений?
Эти параметры не влияют на подбор объявлений для вашего сайта. Но могут повлиять на то, какие из показанных объявлений пользователи увидят. Например, при 100% неувидевших – никаких не увидят.
Александр Александр: Почему в Метрике не видно блоков РСЯ? Как можно понять, кликают ли на них пользователи?
Объявления РСЯ показываются тому, кто смотрит сайт, т.е. если вы смотрите статистику, то вам, вам будут показаны совсем другие объявления, чем вашим посетителям.
Андрей Коренивский: Место размещения кода метрики влияет как-то на качество статистики?
Если вы будете использовать синхронный код - ставьте в начале BODY, для асинхронного - не важно, он исполняется уже после загрузки страницы.
Александр Родионов: Можно ли как то узнать "любимые" сайты своих посетителей? Это нужно, для того чтобы лучше понимать аудиторию, смотреть какие они сайты посещают постоянно, к чему привыкли и так далее.
Такой возможности пока нет. На самом деле, это очень ценная информация и она используется внутри наиболее технологичных рекламных систем (конечно, что и в Яндекс.Директе), но на мировом рынке пока нет ни одного оператора для открытого предоставления такой информации.
Александр Берников: в течении какого времени рекомендуете проводить эксперименты с видом и расположением блоков чтобы данные были достаточно достоверные? посещаемость свыше 1000 пользователей в сутки.
Рекомендуем - не менее 2х недель.
Алексей Трудов: Если нижний блок имеет меньшее количеством показов, но более высокий CTR, то, учитывая, что первыми появляются наиболее доходные объявления, получается, что стоит всегда менять порядок загрузки, не взирая на цену клика? Так ли это?
Это исключительно дело эксперимента. Попробуйте – возможно, это реально принесет вам выгоду.