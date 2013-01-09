Я не совсем в курсе, возможно, что это норма, но почему то у меня на сайте не показываются объявления Рся во всех статьях, которые относятся к одной и той же рубрике (катастрофы). Почему не подскажите?
Здравствуйте! Однажды здесь уже задавался вопрос о том, что в статистике площадки отображается стоимость клика 11 копеек. Обидная сумма, но понятно, что это политика Яндекса. И повлиять на нее нельзя. Но...
Хотелось бы узнать: а не планирует ли, случайно, Яндекс добавить в "Настройки блока Директа", ну например, такую возможность- "Минимальная стоимость клика", где можно было бы указать минимальную стоимость, ради которой хочется крутить рекламу. Это во-первых!
И второе: я, например, хотел бы, чтобы можно было не просто отключать домены конкурентов (это не выгодно), а устанавливать конкурентам минимальную цену показа (клика). Хотят они, чтобы их реклама показывалась на моем сайте- пусть платят, считают, что цена завышена- не платят. А заодно, чтобы рекламодателям сообщалось, кто их считает конкурентами и по какой цене хотят показывать их рекламу.
Не понимаю)
Зачем ставить рекламу на своем ресурсе, если потонцеальный клиент, посетитель, зайдя к вам, тут же "убежать" по контекстной рекламе конкурента. ?
Я в помощи прочитал, что справку 2-НДФЛ выдают по запросу подскажите куда и какай запрос отправлять?
я не говорю о качестве рекламируемого, но вот методы жуть, куда модераторы смотрят
в рекламе указан адрес, с этого адреса редиректит а дальше ад.
Подскажите пожалуйсто, могу ли я некоторый сайты не показывать в выдачи, например интернет магазины с ценами и.т.д?
Подскажите пожалуйста как перейти с обслуживания по договору на обслуживание через ЦОП?
Понасоздавал кучу срезов и не знаю как их удалить, в помощи не нашёл подсказок.
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь хоть как-нибудь контролирует темы объявлений в блоках Маркета?
Например, на моем сайте в блоках Маркета до сих пор крутятся объявления, рекламирующие новогодние елки.
Добрый день! Подскажите, сайт http://sbk.ltd.ua , в последнее время при загрузки страниц сайта Интернет Эксплоуэр начал выдавать сообщение:"Браузером эта страница изменена для предотвращения скриптов между сайтами". Отключая показ объявлений Яндекс директа это сообщение не выводится. Посоветуйте как решить проблему.
С 14 февраля мы прекращаем поддержку ряда фиксированных блоков, которые не вмещают всю предусмотренную законом информацию (медицинские и возрастные метки), кроме того по нашим последним данным эти блоки показывают низкую эффективность и плохо воспринимаются пользователями.
С указанной даты реклама перестанет показываться в блоках формата 600x60, 468x60, 234x60, 180x150, 125x125, 120x240 и 120x600.
Если вы используете перечисленные форматы блоков, мы рекомендуем уже сейчас подобрать им более подходящую замену, чтобы сохранить свой доход. С 14 февраля реклама перестанет показываться в этих блоках автоматически. Получить код нового рекламного блока можно в конструкторе.
- Если вам необходимо использовать формат, которого у нас нет, используйте нефиксированные блоки: плоский, вертикальный или горизонтальный, обрамленные контейнером фиксированного размера.
- Экспериментировать имеет смысл не только с форматом, но и с местом расположения блока, чтобы увеличить доход. Правильно выбрать положение блока на странице поможет тепловая карта кликов
Если вы не знаете, как разместить код вызова рекламных блоков в HTML-коде страниц вашего сайта самостоятельно, обратитесь к своему веб-мастеру или в нашу службу поддержки.
Когда пройдут выплаты за декабрь или я один их не получил?
Всем привет.
Дали добро на участие в РСЯ, разместил на сайте блок объявлений.
Уже подписал договор и выслал в Москву Яндексу, но вот только почта России уже пятый день шлет документы из Питера в Москву.
Отсюда возникает вопрос , ответ на который я не нашел . В интерфейсе уже присвоен номер договора, по которому мы работаем, но статистика недоступна. Учитываются ли переходы пользователей по рекламе сейчас, или они начнут учитываться только с момента, когда до Яндекса , наконец, дойдет пакет документов?
Крайне необходимо руководство по интерпретации данных в отчетах по показам, кликам и т.п. Где оно? Столько лет работает ЯД, а никто не может пролить свет. Более того, формат подачи крайне неудобен для анализа! Я хочу видеть CTR всей страницы и доход CPM, а не одного объявления! Мне сейчас нужно руками с калькулятором пересчитывать все значения с учетом количества блоков и объявлений в них чтобы получить итого в нормальных единицах как в "некоторых популярных системах". Яндекс идет своим путем и судя по всему компании глубоко положить на общепринятые стандарты учета в онлайн-рекламе и своих т.н. партнеров. Это отвратительно недальновидно.