Здравствуйте! Однажды здесь уже задавался вопрос о том, что в статистике площадки отображается стоимость клика 11 копеек. Обидная сумма, но понятно, что это политика Яндекса. И повлиять на нее нельзя. Но...

Хотелось бы узнать: а не планирует ли, случайно, Яндекс добавить в "Настройки блока Директа", ну например, такую возможность- "Минимальная стоимость клика", где можно было бы указать минимальную стоимость, ради которой хочется крутить рекламу. Это во-первых!

И второе: я, например, хотел бы, чтобы можно было не просто отключать домены конкурентов (это не выгодно), а устанавливать конкурентам минимальную цену показа (клика). Хотят они, чтобы их реклама показывалась на моем сайте- пусть платят, считают, что цена завышена- не платят. А заодно, чтобы рекламодателям сообщалось, кто их считает конкурентами и по какой цене хотят показывать их рекламу.